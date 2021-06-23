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Sasha Shambilova

Бомб не было, эсминец мирно проходил через украинские воды — Минобороны Великобритании об инциденте в Чёрном море Статьи редакции

«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы».

Об этом пресс-служба Минобороны Великобритании сообщила в твиттере.

Ministry of Defence Press Office @DefenceHQPress
No warning shots have been fired at HMS Defender.

The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.
Предупредительных выстрелов по «Дефендеру» не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Также в ведомстве отметили, что Россия проводит артиллерийские учения в Чёрном море, о чём предупредила мировое сообщество.

В «Дефендер» не стреляли, и мы не признаём утверждения, что на его пути были сброшены бомбы.

пресс-служба Минобороны Великобритании

Ранее Минобороны РФ сообщало о нарушении российской границы британским судном в Чёрном море. По данным ведомства, сторожевой корабль открыл огонь по эсминцу «Дефендер», а самолёт Су-24М выпустил четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы по курсу судна.

#новости

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Иван Грозный

15

Рюзке "мы напугали грэт кингдом. наши пушки самые громкие"
Юкей "они даже не стреляли"

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ТыжЮзер

Иван
1

В кого же мы тогда стреляли, сэр?

Ответить

Щячло Попячтса

ТыжЮзер
0

В плавающий аналог боинга

Ответить

Резкий бас

ТыжЮзер
0

Voronezh: O KURWA

Ответить

Теоретический пришелец

7

Понятно теперь кто на учениях "условный противник"

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

4

Продублирую из своих комментов к предыдущей новости

Kyle Glen @KyleJGlen
AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea. https://t.co/nLUZ96Qs04
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Ilya.A—Petya.A's bro

Ilya.A—Petya.A's
1

«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы» — странная формулировка! Скинули или не скинули? Если скинули, то в качестве предупреждения или просто в рамках учений? Точен ли трек выше? Если да, почему эсминец менял курс в терводах Крыма?

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Старательный пёс_анон

Ilya.A—Petya.A's
0

  терводах Крыма?

интересная формулировка))) 

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Metalcoreman

Старате…
1

ну, на двух стульях видимо хочет усидеть.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Metalco…
5

Вообще-то в России, говоря обиняками, присаживание на украинский стул преследуется по закону)

Ответить

Metalcoreman

Ilya.A…
0

Крым украинский. Что тут сложного? )

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Metalco…
0

Статья 280.1 УК РФ

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Старате…
0

Нормальная нейтральная формулировка)

Ответить

Старательный пёс_анон

0

Пам Пам 

Ответить

Старательный пёс_анон

Старательный
2

 мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

какие еще могут быть вопросы 

Ответить

Отличный каякер

Старательный
0

Какая к хуяв уранчкчя вода что ты нечешь

Ответить

Старательный

Отличный
1

у тебя тремор рук начался? 

Ответить

Отличный каякер

Старате…
6

Я летел на той бомбе

Ответить

мЕдь

Старате…
1

КАКАЯ ЕЩЁ УКИРИНА????!!?!!??!??

Ответить

Алексей Штейн

Старательный
0

Как я понял - слишком близко к территории Крыма, это уже не украинские воды

Ответить

Eugen T

Алексей
2

Кто их признаёт не украинскими - основное

Ответить

Алексей Штейн

Eugen
0

А где тогда Украинский флот в своих водах, ни одного эсминца на поддержки Британцев

Ответить

Eugen T

Алексей
0

Дави его, бл!

Ответить

Эпапа

–10

Бриташки в себя поверили? Давно на коленях не стояли?

Ответить

Metalcoreman

Эпапа
4

какой же ты душный :)

Ответить

Эпапа

Metalcoreman
0

Я даже не удивлюсь, если такие как ты побежали бы встречать бриташек.

Ответить

Metalcoreman

Эпапа
1

хуясе какой ты боевой. лампочки иди у себя в подъезде поменяй

Ответить

Теоретический

Эпапа
0

А что с ними надо делать?

Ответить

Старательный пёс_анон

Эпапа
4

Королева Великобритании была в шоке, когда услышала голос Путина в трубке 

Ответить

Теоретический пришелец

Эпапа
0

Когда они там последний раз стояли

Ответить

Отличный каякер

1

Пиздят

Ответить

мЕдь

Отличный
1

Ты пиздишь. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

Да?

Ответить

Madegghead

мЕдь
0

Медь?

Ответить

Madegghead

0

Ахахахаха

Ответить

Антигравитационный торт

0

Провоцируют к ядерной войне? У меня вообще то планы были на выходные

Ответить

Старательный пёс_анон

0

Проверьте пожалуйста новости Воронежа, там все хорошо????? 

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Старательный пёс_анон

Старательный
0

@GoodSanta все окей? 

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