«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы».

Об этом пресс-служба Минобороны Великобритании сообщила в твиттере.

Ministry of Defence Press Office @DefenceHQPress No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. Предупредительных выстрелов по «Дефендеру» не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Также в ведомстве отметили, что Россия проводит артиллерийские учения в Чёрном море, о чём предупредила мировое сообщество.

В «Дефендер» не стреляли, и мы не признаём утверждения, что на его пути были сброшены бомбы. пресс-служба Минобороны Великобритании

Ранее Минобороны РФ сообщало о нарушении российской границы британским судном в Чёрном море. По данным ведомства, сторожевой корабль открыл огонь по эсминцу «Дефендер», а самолёт Су-24М выпустил четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы по курсу судна.