Бомб не было, эсминец мирно проходил через украинские воды — Минобороны Великобритании об инциденте в Чёрном море Статьи редакции
«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы».
Об этом пресс-служба Минобороны Великобритании сообщила в твиттере.
Также в ведомстве отметили, что Россия проводит артиллерийские учения в Чёрном море, о чём предупредила мировое сообщество.
Ранее Минобороны РФ сообщало о нарушении российской границы британским судном в Чёрном море. По данным ведомства, сторожевой корабль открыл огонь по эсминцу «Дефендер», а самолёт Су-24М выпустил четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы по курсу судна.
Рюзке "мы напугали грэт кингдом. наши пушки самые громкие"
Юкей "они даже не стреляли"
Продублирую из своих комментов к предыдущей новости
«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы» — странная формулировка! Скинули или не скинули? Если скинули, то в качестве предупреждения или просто в рамках учений? Точен ли трек выше? Если да, почему эсминец менял курс в терводах Крыма?
Старательный пёс_анон
терводах Крыма?
интересная формулировка)))
ну, на двух стульях видимо хочет усидеть.
Вообще-то в России, говоря обиняками, присаживание на украинский стул преследуется по закону)
Крым украинский. Что тут сложного? )
мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.
какие еще могут быть вопросы
Отличный каякер
Какая к хуяв уранчкчя вода что ты нечешь
Как я понял - слишком близко к территории Крыма, это уже не украинские воды
Бриташки в себя поверили? Давно на коленях не стояли?
какой же ты душный :)
Я даже не удивлюсь, если такие как ты побежали бы встречать бриташек.
Старательный пёс_анон
Королева Великобритании была в шоке, когда услышала голос Путина в трубке
Провоцируют к ядерной войне? У меня вообще то планы были на выходные