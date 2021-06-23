В Москве и Петербурге установилась аномальная жара — температура бьёт рекорды, местные жители скупают вентиляторы Статьи редакции
В соцсетях жалуются на 35-градусную жару, делятся советами, как её пережить, а также показывают спасающихся от зноя питомцев.
С 19 июня в Москве и Петербурге держится аномальная жара — температура доходит до +35°C. На этом фоне Роспотребнадзор даже порекомендовал сократить рабочий день и не работать на открытом воздухе.
20 июня в Московском регионе установили «оранжевый» уровень погодной опасности — это означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В СМИ стали регулярно появляться новости об очередных температурных рекордах. Обычно метеорологи под этим подразумевают, что температура в конкретный день выше, чем в тот же день в другие годы. Нынешняя ситуация уникальна тем, что обновляются и абсолютные месячные рекорды за всю историю метеонаблюдений. В Москве температура била рекорды два дня подряд:
23 июня «оранжевый» уровень продлили до 29 июня. «Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов», — отметили в метеобюро Москвы. На фоне жары с 22 июня на железнодорожных станциях Подмосковья начали раздавать питьевую воду в час-пик, с 23 июня — в метро и на улицах. Коммунальщики начали поливать тротуары и проезжую часть, а также распылять воду в воздухе, чтобы его остудить.
Синоптики ожидают, что температура продолжит превышать абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений. К 26-27 июня прогнозируют кратковременные дожди и спад температуры до +27°C. При этом синоптики полагают, что в июле и августе будет дефицит осадков.
В Петербурге температура бьёт рекорды пять дней подряд:
За эти дни у жителей переулка Пирогова случайно включали отопление при +33°C, а петербургский «Водоканал» просил не купаться в фонтанах. 22 июня в работе метро из-за жары произошёл сбой — для пассажиров закрыли пять станций, в городе также снизили скорость электротранспорта, а на двух направлениях увеличили количество электричек.
В период жары из распахнутых окон в Петербурге выпало уже 20 детей — семь из них погибли. Трое взрослых утонули в Финском заливе, ещё двоих ныряльщиков доставили в больницу.
На фоне жары местные жители раскупают вентиляторы и кондиционеры. В Москве спрос на них вырос на 70% по сравнению с июнем прошлого года, а в Петербурге в магазинах закончились вентиляторы стоимостью до пяти тысяч рублей — их можно только заказать с доставкой спустя два-четыре дня. В магазинах также чаще стали покупать воду и мороженое.
В Петербурге от жары спасаются на пляжах возле Финского залива.
Москвичи выбираются за город и на дачи, а заполоняют пляжи в области.
В твиттере жалуются на невыносимость жары.
С жарой сталкиваются и животные — в Ленинградском зоопарке белых медведей кормят замороженной рыбой, а также поливают водой северных оленей. В твиттере показывают, как домашние питомцы переживают жару, а также делятся советами о том, как помочь уличным.
Жару обыгрывают и художники в артах.
В Москве и Петербурге установилась аномальная жара
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Из Ростова-на-Дону охуенно читать такие новости, сегодня было 39 в тени.
Сейчас тебя заклюют с объяснениями, что в Питере высокая влажность и они страдают.
Таинственный
Жители столичных городов свято веруют в то, что об их проблемах обязана быть осведомлена вся страна. В большей мере это касается Москвы, но у питерцев тоже проскакивает.
Почему-то о жаре в Воронеже или во Пскове редакторат на ТЖ писать не считает нужным, зато как 35 градусов в Питере или 35 м/с в Москве - молния, пуш, сенсация тысячелетия. У бар, извольте видеть, погода аномальная, смердам немедля молиться за здравие господ.
Конкретно на сегодня солнечный день в Петербурге длиннее Ростова-папы примерно на 3 ч. Это три часа, примерно 20% экстра подогревания Солнцем каждый день, при том стоит оно высоко и долго, уходить никуда не хочет.
Далее мы уходим на замечательные местные белые ночи, в ходе которых продолжает приходить остаточное переизлучение Солнцем, т.к. темноты нет как таковой.
Очень советую приехать в Питер когда здесь будет 35, как сейчас, и побыть здесь хотя бы один день.
Я был в Адлере в +33, порядка недели. На фоне текущей погоды сейчас могу сказать, что это было смешно, а не жарко.
У вас солнечный день такой же, как у меня в Перми. Я выше привёл пример, у нас вчера было +32, влажность была на ~15% выше вашей.
Я бываю у вас пару раз в год, прям на такую жару не попадал (на то она и аномальная), но был у вас 5 дней с +28 - +30, ничего особенного после Перми не ощутил.
Для вас это тяжело просто потому, что непривычно, и это нормально. Но эти байки про влажность на каждом углу смешат.
Ну да, ну да. +35 в Геленджике или Ростове и +35 в том же Питере это разные вещи. Потому что разница не только во влажности, но и в застройке с её планировкой. Туда же ветровые карты и еще дохерища параметров. Так что эти сравнения из разряда везде так - не пришей кобыле хвост. По этой же причине есть параметр как температура ощущается.
Потому что в питере высокая влажность и мы страдаем. Я сегодня стоял курил на балконе и вспомнил свои ощущения, когда был в пустыне в +50, примерно такие же
30сек в гугле покажут тебе, что аномальная жара стоит во всей европейской части России, а влажность в Питере - пам пам пам - точно такая же, как в Москве. При этом влажность ещё и ниже, чем в Ярославле и Нижнем Новгороде.
Но да, весь интернет должен знать, что жарко только вам.
Я тебе не говорю, что мы сильнее страдаем, я тебе говорю, что 35 градусов в санкт-петербурге ощущаются сильнее, чем 35 градусов в нижнем новгороде
Ты читать умеешь? Вы все аргументируете это тем, что у вас влажность высокая, но она ниже, чем в других городах, в которых такая же температура. Сложи 2 и 2, ну.
У меня вчера подруга прилетела из Питера и охерела, потому что рассчитывала тут передохнуть, а тут такой же ад, по её словам.
Так никто не спорит, с тем, что жарко и это жесть. Дело в том, что такая жесть во всей европейской части страны, но в соцсетях питерцы активно бомбят про свою «высокую влажность» и «вы не понимаете!».
Такая температура это ад вообще при любых показателях влажности, что уж там.
На фоне жары местные жители раскупают вентиляторы и кондиционеры. В магазинах также чаще стали покупать воду и мороженое.
Следуя логике людей, которые обвиняли в пандемии производителей масок и антисептиков, данная жара вызвана производителями вентиляторов, кондиционеров, воды и мороженого.
Зачем вентиляторы? Боятся плесени в кондиционерах?
В Питере кондей можно ставить на обогрев в межсезонье.
Ну ты не единственный житель Питера, а ты говорил
В Питере кондиционер — не самое разумное вложение
Я понимаю, больно когда обращают внимание на твои проёбы. Но тебе стоит винить в этих негативных чувствах не меня, а себя, ведь твой проёб - первопричина этих чувств.
Не все миллионеры
Кондей 10 тыщ стоит. Хотя понимаю, из бизнеса выводить неохота
В том году купил за 14. Ну и в общем скупой платит дважды, месяц назад за демонтаж+новый кондей+монтаж отдал уже 28.
Потому что дважды долбоёб - купил недорогой кондей Comfee у эльдорадо и заказал установку у каких-то частников с авито. В итоге на второй день ошибка фреона, приезжали заправлять ещё раз. До осени как-то слабенько проработал (до этого кондея не было, не знал нормально он работает или нет). В начале лета включил проверить, а он работает без ошибок, но дует просто как вентилятор.
Сейчас заказал у организации местной и кондей и установку, кондей IGC.
мне было впадлу ставить кондей
да и не нравятся они мне
сделал вентиялтор из четырех компьютерных кулеров -очень даже вариант
Кондей установить сейчас — целый квест (сообщаю их замкадска). Половина обзвоненных компаний тупо не готовы установить в разумные сроки, у других нет в наличии (купи сам, а мы установим когда-нибудь). Ситилинк обещал установить только через 2 недели, такие вот дела.
Сходил, заказал, обещали через неделю привезти поставить
да ну, жара заебись, я кайфую
а не это дерьмо, которое длится 9 месяцев когда ты выходишь на улицу и группируешься чтобы не заебунеть
Готовый жар
это где
местные жители скупают вентиляторы
Лучше бы ебанаты заранее купили кондиционеры, пока у мастеров по установке работы было сильно меньше.
Зимой, весной, осенью.
Какая-то неправильная у тебя жара.
Да проблема даже не в жаре. В Питере ебанная влажность всё портит. Просто задыхаешься/
Мне кажется, что у меня шиза — я помню, как каждый год уже лет 10 температура в июле-августе стабильно 3-4 недели держится в районе 35-40 градусов (у нас в донецке по крайней мере). Каждый год все стабильно подыхают от жары. Что в этом году за ебучий ажиотаж вокруг 35ти, блять, градусов?
обычно +35-40 только на солнце бывало (во всяком случае у нас, Латвия), а теперь же на солнце наверное все 45, находиться невыносимо
Это какой-то пиздец если честно. В жопу лето. Если бог есть, то нахера так жарить
пц конечно вы нытики, 35 этож курорт считай :)
в мехико всегда холопедрище, они тревогу заряжают уже в овер +30
Меня удивляет, как в самом северном мегаполисе может быть так же жарко, как в Финиксе в Аризоне.
полупустый климат плюс влажность с залива, через 300-400 км на юг все уже зеленое и "нормальные температуры". пенсы как правило уезжают в ту сторону.
Успешные тжшники с кондеями, поведайте, сильно ли мандят стены при установке?
Поддерживаю опасения.
Могут и бутылкой попасть, опасно.
Использованные контрацептивы для мужчин. Вот что действительно страшно! Лучше уж бутылкой получить.
Не надо на голову - можно на газон под окнами
Я же написала на газон а не на жестяное ведро.
В Донецке тишина такая что капкап раздражает. ?
Открою, наверное, секрет, но под большинством домов располагаются узкие асфальтированные дорожки, и только потом газон. +многие устанавливают кондиционеры так, что они капают на железный козырёк соседей снизу. С таким же успехом можно было предложить устанавливать кондиционеры, с которых не КАПАЕТ.
Донецке тишина такая что капкап раздражает
Стараниями русских бывает не тихо, и их же стараниями нервы немножко расшатаны.
Последний раз когда я была у себя дома в киевском районе у меня гаубица стояла во дворе и стреляла. С тех пор квартира брошена ( с кондиционером кстати), а трубка длинная и капает на цветочки.( Капала 7 лет назад)
Радостный
Либо притон организован
... и пользуется в жару кондиционером!!! Приехал из Питера с вентилятором а здесь такой сюрприз.)
А электро? Если высокий этаж, нужна альпинистка моя? Можно ли внешний блок на лоджии?
Какое же это уродство, хорошо у нас на фасаде это запрещено вешать.
Пусть у пролетариев на домах висят. По отсутствию вкуса легко будет понять где вспышки короны.
Радостный Мурод
Нет, все аккуратно. Главное заказать с услугой что они сами все уберут - тогда вообще никаких проблем.
ЗОвидую. Одна из причин, по которой я уехал- низкая температура, а оказался в месте, которое хоть и считается тропиками, но холоднее, чем в Москве на 5 градусов. Мне че теперь, в Саудовскую Аравию ехать??!
Голь на выдумку хитра, если нет кондея:
Включаю ледяной душ, открываю двери, ставлю в коридоре вентилятор. Помогает погасить на 1 градус температуру в комнате
О, конкурс местечковой ксенофобии, или "кому на Руси опять жить тяжело", уже открылся
Кста совет тем у кого нет кондиционера - намочите полотенце холодной водой и положите на шею, чтобы свесало на грудь. Норм помогает. Как нагреется - опять под холодную воду.
Для тех кто не переносит жару и работает на удалёнке. Прилетайте к нам в Новосиб насладиться прохладой. 😄
Ну и конкретное предложение ниже по ссылке, TJ-шникам скидку завернём.
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Еще в начале апреля по скидону урвал себе инвертерный кондей за 20к, чуствую себя разумистом, а не потным носком, кек