В Москве и Петербурге установилась аномальная жара

В соцсетях жалуются на 35-градусную жару, делятся советами, как её пережить, а также показывают спасающихся от зноя питомцев.

5153 просмотров Слушать

Фото «Фонтанки»

С 19 июня в Москве и Петербурге держится аномальная жара — температура доходит до +35°C. На этом фоне Роспотребнадзор даже порекомендовал сократить рабочий день и не работать на открытом воздухе.

20 июня в Московском регионе установили «оранжевый» уровень погодной опасности — это означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В СМИ стали регулярно появляться новости об очередных температурных рекордах. Обычно метеорологи под этим подразумевают, что температура в конкретный день выше, чем в тот же день в другие годы. Нынешняя ситуация уникальна тем, что обновляются и абсолютные месячные рекорды за всю историю метеонаблюдений. В Москве температура била рекорды два дня подряд:

22 июня — рекорд с 1917 года (+33,7°C);



23 июня — рекорд с 1948 года и абсолютный максимум июня (+34,7°C).

23 июня «оранжевый» уровень продлили до 29 июня. «Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов», — отметили в метеобюро Москвы. На фоне жары с 22 июня на железнодорожных станциях Подмосковья начали раздавать питьевую воду в час-пик, с 23 июня — в метро и на улицах. Коммунальщики начали поливать тротуары и проезжую часть, а также распылять воду в воздухе, чтобы его остудить.

Синоптики ожидают, что температура продолжит превышать абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений. К 26-27 июня прогнозируют кратковременные дожди и спад температуры до +27°C. При этом синоптики полагают, что в июле и августе будет дефицит осадков.

В Петербурге температура бьёт рекорды пять дней подряд:

19 июня — рекорд с 1905 года (+29,9°C);

20 июня — рекорд с 2006 года (+30°C);

21 июня — рекорд с 2006 года (+30,7⁰С);

22 июня — рекорд с 1917 года (+33,3°C);

23 июня — рекорд с 1917 года и абсолютный максимум июня (+35,5°C).

За эти дни у жителей переулка Пирогова случайно включали отопление при +33°C, а петербургский «Водоканал» просил не купаться в фонтанах. 22 июня в работе метро из-за жары произошёл сбой — для пассажиров закрыли пять станций, в городе также снизили скорость электротранспорта, а на двух направлениях увеличили количество электричек.

В период жары из распахнутых окон в Петербурге выпало уже 20 детей — семь из них погибли. Трое взрослых утонули в Финском заливе, ещё двоих ныряльщиков доставили в больницу.

На фоне жары местные жители раскупают вентиляторы и кондиционеры. В Москве спрос на них вырос на 70% по сравнению с июнем прошлого года, а в Петербурге в магазинах закончились вентиляторы стоимостью до пяти тысяч рублей — их можно только заказать с доставкой спустя два-четыре дня. В магазинах также чаще стали покупать воду и мороженое.

шувалова @shuvvalovaa вам стоит знать, что вчера в Петербурге в dns закончились напольные вентиляторы и за последние люди подрались

В Петербурге от жары спасаются на пляжах возле Финского залива.

Москвичи выбираются за город и на дачи, а заполоняют пляжи в области.

В твиттере жалуются на невыносимость жары.

🇷🇺inquietanti spaghetti🇮🇹 @bastardo_malato мне смешно когда люди не живущие в Питере начинают говорить мол "ну мы живём в +30 и нам норм а вы неженки"

Так и хочется их приложить виском о поребрик и рассказать в чем прикол влажного и сухого климата при учёте что солнце у нас держится до 22 часов летом😊😊😊

bring me castiel @tonybelieveme ДЛЯ КОГО создали лето, КОМУ нужна эта отвратительная жара, солнце, после трёх секунд пребывания на котором мозг плавится, а кожа превращается в спелый помидор. Все тело - одна сплошная потовая железа, ВСЕ МОКНЕТ, ЛИПНЕТ, волосы висят сосульками, и на лице можно жарить яичницу.

Доктор Лебедев @doctormongol Лежу на полу и размышляю, что нынешняя жара - это сигнал от богов о том, что надо переставать быть продуктивным и просто смириться с тщетностью своего существования

maxim berger @beautifulgovno эта жара заставила меня понять, что я не выживу в аду. мне нужно меняться

С жарой сталкиваются и животные — в Ленинградском зоопарке белых медведей кормят замороженной рыбой, а также поливают водой северных оленей. В твиттере показывают, как домашние питомцы переживают жару, а также делятся советами о том, как помочь уличным.

Олег Кавун @watermelonONK В Москве и везде, где сейчас сухая жара: пожалуйста, ставьте на улице воду для бездомных животных и для птиц. Это не шутка.

ТЭДДИ ГРЭЙСС @teddygrayss ребят в связи с тем что на улице сейчас невыносимая жара бездомные животные как никогда нуждаются в нашей помощи: если у вас есть возможность напоить их водой или покормить - прошу вас сделайте это



особенно вода они в ней нуждаются сейчас как никогда

Denny @DvmDenny

Можно ли выжить в такой жаре? Нет! И животные гибнут в мучениях от теплового удара.

Пожалуйста, не оставляйте его в машине даже на «пять минуточек». 🛻В Москве несколько дней очень жарко, но многие владельцы собак продолжают оставлять своих четверолапых питомцев в автомобиле.Можно ли выжить в такой жаре? Нет! И животные гибнут в мучениях от теплового удара.Пожалуйста, не оставляйте его в машине даже на «пять минуточек». https://t.co/ufx79WwK8f

султи @sult



Ральф вот так, под мокрым полотенцем и на холодном мате на относительно холодной плитке Покажите, как ваши животные переносят жарищу.Ральф вот так, под мокрым полотенцем и на холодном мате на относительно холодной плитке https://t.co/PCfvTUT62j