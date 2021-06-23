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Новости
Даша Лейзаренко

В Москве и Петербурге установилась аномальная жара — температура бьёт рекорды, местные жители скупают вентиляторы Статьи редакции

В соцсетях жалуются на 35-градусную жару, делятся советами, как её пережить, а также показывают спасающихся от зноя питомцев.

122 122 комментария
5153 просмотров
Фото «Фонтанки»

С 19 июня в Москве и Петербурге держится аномальная жара — температура доходит до +35°C. На этом фоне Роспотребнадзор даже порекомендовал сократить рабочий день и не работать на открытом воздухе.

20 июня в Московском регионе установили «оранжевый» уровень погодной опасности — это означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В СМИ стали регулярно появляться новости об очередных температурных рекордах. Обычно метеорологи под этим подразумевают, что температура в конкретный день выше, чем в тот же день в другие годы. Нынешняя ситуация уникальна тем, что обновляются и абсолютные месячные рекорды за всю историю метеонаблюдений. В Москве температура била рекорды два дня подряд:

23 июня «оранжевый» уровень продлили до 29 июня. «Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов», — отметили в метеобюро Москвы. На фоне жары с 22 июня на железнодорожных станциях Подмосковья начали раздавать питьевую воду в час-пик, с 23 июня — в метро и на улицах. Коммунальщики начали поливать тротуары и проезжую часть, а также распылять воду в воздухе, чтобы его остудить.

Синоптики ожидают, что температура продолжит превышать абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений. К 26-27 июня прогнозируют кратковременные дожди и спад температуры до +27°C. При этом синоптики полагают, что в июле и августе будет дефицит осадков.

В Петербурге температура бьёт рекорды пять дней подряд:

За эти дни у жителей переулка Пирогова случайно включали отопление при +33°C, а петербургский «Водоканал» просил не купаться в фонтанах. 22 июня в работе метро из-за жары произошёл сбой — для пассажиров закрыли пять станций, в городе также снизили скорость электротранспорта, а на двух направлениях увеличили количество электричек.

В период жары из распахнутых окон в Петербурге выпало уже 20 детей — семь из них погибли. Трое взрослых утонули в Финском заливе, ещё двоих ныряльщиков доставили в больницу.

На фоне жары местные жители раскупают вентиляторы и кондиционеры. В Москве спрос на них вырос на 70% по сравнению с июнем прошлого года, а в Петербурге в магазинах закончились вентиляторы стоимостью до пяти тысяч рублей — их можно только заказать с доставкой спустя два-четыре дня. В магазинах также чаще стали покупать воду и мороженое.

шувалова @shuvvalovaa
вам стоит знать, что вчера в Петербурге в dns закончились напольные вентиляторы и за последние люди подрались

В Петербурге от жары спасаются на пляжах возле Финского залива.

Москвичи выбираются за город и на дачи, а заполоняют пляжи в области.

В твиттере жалуются на невыносимость жары.

🇷🇺inquietanti spaghetti🇮🇹 @bastardo_malato
мне смешно когда люди не живущие в Питере начинают говорить мол "ну мы живём в +30 и нам норм а вы неженки"
Так и хочется их приложить виском о поребрик и рассказать в чем прикол влажного и сухого климата при учёте что солнце у нас держится до 22 часов летом😊😊😊
bring me castiel @tonybelieveme
ДЛЯ КОГО создали лето, КОМУ нужна эта отвратительная жара, солнце, после трёх секунд пребывания на котором мозг плавится, а кожа превращается в спелый помидор. Все тело - одна сплошная потовая железа, ВСЕ МОКНЕТ, ЛИПНЕТ, волосы висят сосульками, и на лице можно жарить яичницу.
Доктор Лебедев @doctormongol
Лежу на полу и размышляю, что нынешняя жара - это сигнал от богов о том, что надо переставать быть продуктивным и просто смириться с тщетностью своего существования
maxim berger @beautifulgovno
эта жара заставила меня понять, что я не выживу в аду. мне нужно меняться

С жарой сталкиваются и животные — в Ленинградском зоопарке белых медведей кормят замороженной рыбой, а также поливают водой северных оленей. В твиттере показывают, как домашние питомцы переживают жару, а также делятся советами о том, как помочь уличным.

Олег Кавун @watermelonONK
В Москве и везде, где сейчас сухая жара: пожалуйста, ставьте на улице воду для бездомных животных и для птиц. Это не шутка.
ТЭДДИ ГРЭЙСС @teddygrayss
ребят в связи с тем что на улице сейчас невыносимая жара бездомные животные как никогда нуждаются в нашей помощи: если у вас есть возможность напоить их водой или покормить - прошу вас сделайте это

особенно вода они в ней нуждаются сейчас как никогда
Denny @DvmDenny
🛻В Москве несколько дней очень жарко, но многие владельцы собак продолжают оставлять своих четверолапых питомцев в автомобиле.
Можно ли выжить в такой жаре? Нет! И животные гибнут в мучениях от теплового удара.
Пожалуйста, не оставляйте его в машине даже на «пять минуточек». https://t.co/ufx79WwK8f
султи @sult
Покажите, как ваши животные переносят жарищу.

Ральф вот так, под мокрым полотенцем и на холодном мате на относительно холодной плитке https://t.co/PCfvTUT62j
Русские летописи и кот Онфим @letopisi_rus
@sult У своего питьевого фонтанчика https://t.co/MRSAwaLkvl
Офицер Приловски @prilovski
@sult не очень ( https://t.co/G2GSGIoo73

Жару обыгрывают и художники в артах.

Brilevsky
Gudim @like_gudim
погода чисто такая https://t.co/UYInxHmFxP

#новости #соцсети #москва #петербург

122 122 комментария
24
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Географический хот-дог

58
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Антигравитационный торт

42

В Москве и Петербурге установилась аномальная жара

Регионы 

Ответить

sergjjj

Антигравитацион…
14

Из Ростова-на-Дону охуенно читать такие новости, сегодня было 39 в тени.

Ответить

Дмитрий Чехов

sergjjj
6

Сейчас тебя заклюют с объяснениями, что в Питере высокая влажность и они страдают. 

Ответить

Таинственный

Дмитрий
4

Жители столичных городов свято веруют в то, что об их проблемах обязана быть осведомлена вся страна. В большей мере это касается Москвы, но у питерцев тоже проскакивает.
Почему-то о жаре в Воронеже или во Пскове редакторат на ТЖ писать не считает нужным, зато как 35 градусов в Питере или 35 м/с в Москве - молния, пуш, сенсация тысячелетия. У бар, извольте видеть, погода аномальная, смердам немедля молиться за здравие господ.

Ответить

Alex P

Таинств…
–1

А я думал провинциальные комплексы у нашего поколения это миф (

Ответить

EKSelenc

Дмитрий
2

Конкретно на сегодня солнечный день в Петербурге длиннее Ростова-папы примерно на 3 ч. Это три часа, примерно 20% экстра подогревания Солнцем каждый день, при том стоит оно высоко и долго, уходить никуда не хочет.

Далее мы уходим на замечательные местные белые ночи, в ходе которых продолжает приходить остаточное переизлучение Солнцем, т.к. темноты нет как таковой.

Очень советую приехать в Питер когда здесь будет 35, как сейчас, и побыть здесь хотя бы один день.

Я был в Адлере в +33, порядка недели. На фоне текущей погоды сейчас могу сказать, что это было смешно, а не жарко.

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Дмитрий Чехов

EKSelenc
1

У вас солнечный день такой же, как у меня в Перми. Я выше привёл пример, у нас вчера было +32, влажность была на ~15% выше вашей. 

Ответить

EKSelenc

Дмитрий
0

В Перми тоже был в +23, неделю. Однозначно холоднее питерских +23.

Приезжайте и проверяйте, ага. Вместо "примеров".

Ответить

Дмитрий Чехов

EKSelenc
0

Я бываю у вас пару раз в год, прям на такую жару не попадал (на то она и аномальная), но был у вас 5 дней с  +28 - +30, ничего особенного после Перми не ощутил. 
Для вас это тяжело просто потому, что непривычно, и это нормально. Но эти байки про влажность на каждом углу смешат. 

Ответить

Yufers

Дмитрий
1

Ну да, ну да. +35 в Геленджике или Ростове и +35 в том же Питере это разные вещи. Потому что разница не только во влажности, но и в застройке с её планировкой. Туда же ветровые карты и еще дохерища параметров. Так что эти сравнения из разряда везде так - не пришей кобыле хвост. По этой же причине есть параметр как температура ощущается.

Ответить

Дмитрий

Yufers
0

Про остальные параметры не спорю. Мне человек выше написал именно про влажность, я про влажность и отвечал. 

Ответить

Александр

EKSelenc
0

Был в Питере при +25, неделю. Однозначно холоднее Таганрогских +25.
Приезжайте и проверяйте, ага. Вместо "примеров".

Ответить

имя мне легион

Дмитрий
2

Потому что в питере высокая влажность и мы страдаем. Я сегодня стоял курил на балконе и вспомнил свои ощущения, когда был в пустыне в +50, примерно такие же

Ответить

Дмитрий Чехов

имя
3

30сек в гугле покажут тебе, что аномальная жара стоит во всей европейской части России, а влажность в Питере - пам пам пам - точно такая же, как в Москве. При этом влажность ещё и ниже, чем в Ярославле и Нижнем Новгороде.
Но да, весь интернет должен знать, что жарко только вам.

Ответить

имя мне легион

Дмитрий
0

Я тебе не говорю, что мы сильнее страдаем, я тебе говорю, что 35 градусов в санкт-петербурге ощущаются сильнее, чем 35 градусов в нижнем новгороде

Ответить

Дмитрий Чехов

имя
1

Ты читать умеешь? Вы все аргументируете это тем, что у вас влажность высокая, но она ниже, чем в других городах, в которых такая же температура. Сложи 2 и 2, ну. 
У меня вчера подруга прилетела из Питера и охерела, потому что рассчитывала тут передохнуть, а тут такой же ад, по её словам. 

Ответить

Alex P

Дмитрий
1

Я не знаю че там в регионах и отличается ли эта жара от предыдущих, но такую херь в спб я не припомню, ну может что-то похожее было в 2010.

И да, лично мне, северному человеку, эта хрень остопиздела, безотносительно того страдает ли Иван из региона так же.

Ответить

Дмитрий

Alex
0

Так никто не спорит, с тем, что жарко и это жесть. Дело в том, что такая жесть во всей европейской части страны, но в соцсетях питерцы активно бомбят про свою «высокую влажность» и «вы не понимаете!». 
Такая температура это ад вообще при любых показателях влажности, что уж там. 

Ответить

Alex P

Дмитрий
0

Я не утверждаю что в Питере хуже чем где бы то ни было но

такая температура это ад вообще при любых показателях влажности

Нет

Ответить

Ilya.A—Pet

Alex
0

В том году тоже было 30 примерно в это время

Ответить

Ivan

Дмитрий
1

Многие говорят вот мол на море жара переносится проще , влажность высокая там. А у нас сухо и поэтому. Питер: у нас невыносимо жарко потому что влажность высокая.
Вот теперь нихуя не понятно кому невыносимей)))

Ответить

Александр

Дмитрий
0

Притом я думаю, что даже если ты будешь писать прямиком с поверхности солнца, то результат не изменится. Тебе объяснят, что в питере жарче.

Ответить

Независимый кран

25

Без этой картинки статья была бы не полной

Ответить

Миша Копейкин

14

 На фоне жары местные жители раскупают вентиляторы и кондиционеры.  В магазинах также чаще стали покупать воду и мороженое.

Следуя логике людей, которые обвиняли в пандемии производителей масок и антисептиков, данная жара вызвана производителями вентиляторов, кондиционеров, воды и мороженого.

Ответить

fullmetalboy48151623 .

Миша
2

Холод придумали продавцы пуховиков (с) дайте танк

Ответить

Алина Кипр

1

Зачем вентиляторы? Боятся плесени в кондиционерах?

Ответить

Максоний

Алина
12

В Питере кондиционер — не самое разумное вложение

Ответить

Алина Кипр

Максоний
3

В Питере кондей можно ставить на обогрев  в межсезонье.

Ответить

Максоний

Алина
2

можно, но зачем?
У меня с отоплением и температурным режимом в принципе нет никаких проблем, пока такая жара не стукнет

Ответить

Миша Копейкин

Максоний
0

Ну ты не единственный житель Питера, а ты говорил
 В Питере кондиционер — не самое разумное вложение

Ответить

Максоний

Миша
2

открой форточку
холоднее не станет, но хоть твою духоту выветрит

Ответить

Миша Копейкин

Максоний
–1

Я понимаю, больно когда обращают внимание на твои проёбы. Но тебе стоит винить в этих негативных чувствах не меня, а себя, ведь твой проёб - первопричина этих чувств.

Ответить

Максоний

Миша
2

у меня никаких проебов нет, спасибо за беспокойство, пиздуй-бороздуй

Ответить

Bobbyfisher

Алина
6

Не все миллионеры

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Bobbyfisher
12

Кондей 10 тыщ стоит. Хотя понимаю, из бизнеса выводить неохота

Ответить

fullmetalboy4815

Небольш…
3

В том году купил за 14. Ну и в общем скупой платит дважды, месяц назад за демонтаж+новый кондей+монтаж отдал уже 28.

Ответить

мЕдь

fullmet…
1

Почему менял?

Ответить

fullmetalboy4815

мЕдь
1

Потому что дважды долбоёб - купил недорогой кондей Comfee у эльдорадо и заказал установку у каких-то частников с авито. В итоге на второй день ошибка фреона, приезжали заправлять ещё раз. До осени как-то слабенько проработал (до этого кондея не было, не знал нормально он работает или нет). В начале лета включил проверить, а он работает без ошибок, но дует просто как вентилятор.

Сейчас заказал у организации местной и кондей и установку, кондей IGC. 

Ответить

Алексей Куликов

Небольш…
2

Какие 10? Меньше чем за 60 в Москве с установкой не найдешь.

Ответить

Иван Грозный

Небольш…
0

мне было впадлу ставить кондей
да и не нравятся они мне
сделал вентиялтор из четырех компьютерных кулеров -очень даже вариант

Ответить

Небольшой

Иван
0

Пхахаха

Ответить

Трансгендолёт

Алина
8

Кондей установить сейчас — целый квест (сообщаю их замкадска). Половина обзвоненных компаний тупо не готовы установить в разумные сроки, у других нет в наличии (купи сам, а мы установим когда-нибудь). Ситилинк обещал установить только через 2 недели, такие вот дела.

Ответить

Igor Chvalun

Трансгендолёт
0

Сходил, заказал, обещали через неделю привезти поставить 

Ответить

Kir Kirsky

Igor
0

Как раз холоднее станет

Ответить

Слава Инженеров

Алина
0

а если нет кондера

Ответить

Ilya Grigöryev

5

да ну, жара заебись, я кайфую
а не это дерьмо, которое длится 9 месяцев когда ты выходишь на улицу и группируешься чтобы не заебунеть

Ответить

Умственный блик

4

А я сижу на роботке и обнимаю обогреватель, ибо дубак~

Ответить

Владимир Филатов

Умственный
4

ты на северном полюсе?

Ответить

Готовый жар

Умственный
1

это где

Ответить

Умственный блик

Готовый
0

Ямал.

Ответить

Небольшой

Умствен…
19

Яебал

Ответить

Умственный блик

Небольш…
0

Што паробишь. Глядишь, в спб жара рассосётся к концу вахты.

Ответить

AZP

2

местные жители скупают вентиляторы

Лучше бы ебанаты заранее купили кондиционеры, пока у мастеров по установке работы было  сильно меньше.
Зимой, весной, осенью.

Ответить

Индивидуальный Орзэмэс

0
Ответить

мЕдь

Индивидуальный
1

Какая-то неправильная у тебя жара. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
4
Ответить

В ХУИПЕ

мЕдь
1

https://youtu.be/05G-MWyFTyM

Ответить

мЕдь

В
0

Надо бы пересмотреть целиком. 

Ответить

Подозрительный алмаз

0

Насколько в Финском заливе чистая вода?

Ответить

Вячеслав Андреев

Подозрительный
8

Настолько же насколько он финский в Петербурге

Ответить

Dmitry Yashin

Подозрительный
4

Нинасколько

Ответить

Ranae Est

Подозрительный
1

норм. просто пленку срезаешь и купаешься.

Ответить

Лысина Арика

2

Да проблема даже не в жаре. В Питере ебанная влажность всё портит. Просто задыхаешься/

Ответить

Морс Вишневый

Лысина
2

Для спб это почти засуха

Ответить

Madao

2

Мне кажется, что у меня шиза — я помню, как каждый год уже лет 10 температура в июле-августе стабильно 3-4 недели держится в районе 35-40 градусов (у нас в донецке по крайней мере). Каждый год все стабильно подыхают от жары. Что в этом году за ебучий ажиотаж вокруг 35ти, блять, градусов? 

Ответить

Vadim Nemnasev

Madao
1

обычно +35-40 только на солнце бывало (во всяком случае у нас, Латвия), а теперь же на солнце наверное все 45, находиться невыносимо

Ответить

Подозрительный алмаз

2

В Екб в прошлом году было +39, есть куда ещё стремиться.

Ответить

Alex P

1

Это какой-то пиздец если честно. В жопу лето. Если бог есть, то нахера так жарить

Ответить

Медный холод

Alex
2

Грехи!

Ответить

Alexander Irzack

0

пц конечно вы нытики, 35 этож курорт считай :)

Ответить

Максоний

Alexander
3

отмучались и чилят

Ответить

Alexander Irzack

Максоний
0

в мехико всегда холопедрище, они тревогу заряжают уже в овер +30

Ответить

Tauraloke Esteru

Alexander
0

Меня удивляет, как в самом северном мегаполисе может быть так же жарко, как в Финиксе в Аризоне.

Ответить

Alexander Irzack

Tauraloke
0

полупустый климат плюс влажность с залива, через 300-400 км на юг все уже зеленое и "нормальные температуры". пенсы как правило уезжают в ту сторону.

Ответить

Радостный Мурод

1

Чилю под кондеем, даже не знаю что там на улице. В машине тоже кондей. 😎

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Успешные тжшники с кондеями, поведайте, сильно ли мандят стены при установке? 

Ответить

AZP

Небольшой
2

Одну большую дыру делают для магистрали и вывода трубки конденсата.
Понятное дело, её так не оставляют, а замазывают.

Ответить

Decadence

AZP
2

Вообще по-хорошему дренажную трубку надо бы в канализацию подключать, но это требует планирования на начальном этапе, а то капающие на голову  кондёры на улицах - сомнительное удовольствие.

Ответить

AZP

Decaden…
3

Давно привык не ходить под домами. То капает, то кто-то окурок бросит, то плюнет. 
Могут и бутылкой попасть, опасно.

Ответить

AnDyLawless

AZP
0

Поддерживаю опасения. 
 Могут и бутылкой попасть, опасно.

Использованные контрацептивы для мужчин. Вот что действительно  страшно! Лучше уж бутылкой получить.

Ответить

Алина Кипр

Decaden…
2

Не надо на голову - можно на газон под окнами

Ответить

Madao

Алина
0

Охуенно засыпать каждую ночь под КАП-КАП-КАП, блять. 

Ответить

Алина Кипр

Madao
1

Я же написала  на газон а не на жестяное ведро. 
В Донецке тишина такая что капкап раздражает. ? 

Ответить

Madao

Алина
3

Открою, наверное, секрет, но под большинством домов располагаются узкие асфальтированные дорожки, и только потом газон. +многие устанавливают кондиционеры так, что они капают на железный козырёк соседей снизу. С таким же успехом можно было предложить устанавливать кондиционеры, с которых не КАПАЕТ. 
 Донецке тишина такая что капкап раздражает

Стараниями русских бывает не тихо, и их же стараниями нервы немножко расшатаны. 

Ответить

Алина Кипр

Madao
0

Последний раз когда я была у себя дома в киевском районе у меня гаубица стояла во дворе  и стреляла.  С тех пор квартира брошена ( с кондиционером кстати), а трубка длинная и капает на цветочки.( Капала 7 лет назад)

Ответить

Madao

Алина
2

Сочувствую, в вашей квартире уже наверняка какой-нибудь отжимала живёт. 

Ответить

Радостный

Madao
2

Либо притон организован

Ответить

Madao

Радостн…
2

Зато недвижимость зря не простаивает, всё для народа! 

Ответить

Алина Кипр

Madao
1

Так республика же народная!!

Ответить

Алина Кипр

Madao
1

... и пользуется в жару кондиционером!!! Приехал из Питера с вентилятором а здесь такой сюрприз.)

Ответить

Madao

Алина
1

Повезло-повезло. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

AZP
0

А электро? Если высокий этаж, нужна альпинистка моя? Можно ли внешний блок на лоджии? 

Ответить

AZP

Небольш…
2

Шо электро? Вот у меня просто кабель к удлинителю идёт и всё, а то он короткий.
Альпинистического ничего не нужно. Девятый этаж. Один установщик вниз свесился, другой его за ноги держал.

Ответить

AZP

AZP
1
Ответить

Небольшой

AZP
0

А, можно и без скрытого подключения, збс

Ответить

AZP

Небольш…
1

Можно ли внешний блок на лоджии?

Внешнему блоку нужно, чтобы вокруг было открыто. 
У нас на застеклённом балконе примерно так, только кондей один и не Самсунг. Правда, магистраль там ебать длинная.

Ответить

Вячеслав Андреев

AZP
1

Какое же это уродство, хорошо у нас на фасаде это запрещено вешать.

Ответить

AZP

Вячеслав
2

А куда его девать ещё?(:

Ответить

Alex Blake

AZP
–1

В шахту сан-узла можно повесить

Ответить

Вячеслав Андреев

AZP
–1

Пусть у пролетариев на домах висят. По отсутствию вкуса легко будет понять где вспышки короны.

Ответить

Ranae Est

Вячеслав
1

жилье должно быть сначала комфортным, а потом уже красивым.

Ответить

Вячеслав Андреев

Ranae
1

Внутри – пожалуйста. Снаружи это регулируется градостроительными нормами. Смотреть на этот колхоз у меня лично желания нет.

Ответить

Небольшой

Вячеслав
0

Не смотри

Ответить

Радостный Мурод

Небольшой
1

Нет, все аккуратно. Главное заказать с услугой что они сами все уберут - тогда вообще никаких проблем.

Ответить

Отличный каякер

–6

похуй абсолютно на этих мразбей

Ответить

Адмирал Ламбер

Отличный
3

Э

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Адмирал
0

8=======э

Ответить

Cерьёзный Валера

0

Я бы скинул фото, но то ещё животное.

Ответить

MightyStan

0

ЗОвидую. Одна из причин, по которой я уехал- низкая температура, а оказался в месте, которое хоть и считается тропиками, но холоднее, чем в Москве на 5 градусов.  Мне че теперь, в Саудовскую Аравию ехать??!

Ответить

Игнат Теремов

0

ок

Ответить

Vadim Nemnasev

0

Голь на выдумку хитра, если нет кондея:
Включаю ледяной душ, открываю двери, ставлю в коридоре вентилятор. Помогает погасить на 1 градус температуру в комнате

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Ещё неделя этой хуйни

Ответить

Станислав Минаков

0

О, конкурс местечковой ксенофобии, или "кому на Руси опять жить тяжело", уже открылся

Ответить

Таинственный коктейль

0

делятся советами, как её пережить

Сидеть ровно, не ныть, сохранять суровое нордическое выражение лица, как подобает джентльмену.

Ответить

Миша Копейкин

0

Кста совет тем у кого нет кондиционера - намочите полотенце холодной водой и положите на шею, чтобы свесало на грудь. Норм помогает. Как нагреется - опять под холодную воду.

Ответить

Ranae Est

Миша
0

повязываю мокрое полотенце на голову как бандану и каждые полчаса-час растираю по предплечьям кубик льда.

Ответить

FUNGAME

0

Для тех кто не переносит жару и работает на удалёнке. Прилетайте к нам в Новосиб насладиться прохладой. 😄
Ну и конкретное предложение ниже по ссылке, TJ-шникам скидку завернём.
http://www.booking.com/Share-dXVq4Y

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KSA

FUNGAME
0

В Новосибе круглый год +50

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FUNGAME

KSA
0

Это всё клевета от медведей которые у нас на трамваях ездят. Шутники те ещё.

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Столичный рубин

0

А МНЕ НРАВИТСЯ

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Kakomicli

0

Еще в начале апреля по скидону урвал себе инвертерный кондей за 20к, чуствую себя разумистом, а не потным носком, кек

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