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Артём Мазанов

В Уфе троих экс-полицейских повторно осудили по делу об изнасиловании коллеги. Они получили до семи лет тюрьмы Статьи редакции

В июне 2020 года суд оправдал двоих бывших силовиков, третьему снизили срок.

Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор троих бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы. Об этом пишет «Интерфакс».

Павла Яромчука приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии, Салават Галиев и Эдуард Матвеев получили по семь лет колонии каждый. Их признали виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В октябре 2018 года 23-летняя дознавательница МВД Гульназ Фатхисламова заявила, что трое полицейских изнасиловали её в отделе полиции. После этого фигурантов дела уволили из органов внутренних дел, потерпевшую тоже — за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

В декабре 2019 года Галиева и Матвеева приговорили к семи годам колонии, а Яромчука – к шести. В июне 2020 года Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку снизил срок заключения до четырёх лет. В ноябре 2020 года кассационный суд отменил приговор.

#новости

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Лига порвах

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Осудить чуть-чуть

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Добровольный утюг

1

Когда суд занимается хуйней его за это наказывают???

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Антигравитационный торт

Добровольный
2

@GoodSanta 

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Слава Инженеров

Добровольный
1

кто?

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Дима Орлов

Слава
2

Боженька

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Добровольный утюг

Слава
0

Путин

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Небольшой жёлтый робат

1

Занятное правосудие

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Артем Мындра

1
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Зарегистрировался только что

0

может в 2020 а не в 2021 ? первый абзац

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MightyStan

0

Заголовок некорректный или намеренный кликбейт:повторно осудить не могут, даже в России. 

Это называется «Суд третьей инстанции пересмотрел дело… “name”»

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