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Новости
Сергей Звезда

Кадыров попросил Путина «отдать приказ» об участии в выборах главы Чечни. И президент предложил ему пойти на новый срок Статьи редакции

Путин отметил заслуги Кадырова в борьбе с террористами и развитии экономики региона.

48 48 комментариев
4903 просмотров

23 июня Владимир Путин поговорил по видеосвязи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сначала Кремль говорил о встрече как об «обычном общении», но затем глава Чечни отметил, что «передаст просьбу Всемирного съезда народов республики, призвавшего его баллотироваться на новый срок». Разговор транслировался «Россией 24».

Кадыров: в этом году Чеченскую республику ждёт важное событие — это многоуровневые выборы, в том числе главы республики. Регион полностью к ним готов, поэтому как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ.

Путин: Хорошо. Я посмотрел ваши обращения, письма. В этой связи несколько слов хотел бы сказать. У вас выше, чем в среднем по России, ситуация развивается в положительном ключе в промышленности и сельском хозяйстве. Постоянная численность населения растёт. Всё это говорит о том, что ситуация меняется к лучшему, у людей увеличивается горизонт планирования. Это очень хорошо.

фрагмент диалога

Путин отметил также и недостатки Чечни в социальной сфере: в регионе пока ещё недостаточно дошкольных учреждений, а количество врачей на число граждан меньше, чем в общем по России. Президент пообещал перераспределить ресурсы из бюджета с помощью федерального правительства.

При вашем личном участии Чечня действительно стала одним из самых безопасных субъектов Российской Федерации. Это благодаря мужеству, терпению чеченского народа. Благодаря тому, что удалось преодолеть те сложные, очень тяжёлые процессы, которые достались нам с советских времён. Всё это через все эти испытания и страдания прошёл чеченский народ и сделал свой выбор. [...]

Я должен честно сказать. Одно дело — руководить антитеррористическими подразделениями, а другое — экономикой. Меня порадовало то, что в республике под вашим руководством экономика развивается. А сегодняшний Грозный кардинальным образом отличается от того, что было в советское время. Это тоже ваша заслуга. Сделано очень много, предстоит ещё больше.

Владимир Путин

В конце Путин предложил Кадырову «продолжить работу» и пойти на новые выборы, а также пожелал «успеха». Глава Чечни в ответ поблагодарил президента за поддержку.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Последние выборы главы региона состоялись в сентябре 2016 года: тогда Рамзан Кадыров баллотировался от «Единой России» и победил, по официальным данным, набрав 97,94% голосов.

Кадырова критикуют, говоря в том числе о привилегированном положении Чечни по сравнению с другими регионами, модели республики как живущего вне правового поля «государства в государстве» и о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества.

#новости #политика #кадыров

48 48 комментариев
18
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48 комментариев
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мЕдь

15

Срочно в номер!
Путин рассматривал ручку решая вопрос о главе Чечни

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мЕдь

мЕдь
21

Но всё же выбрал Кадырова

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
1

Нервничал. 

Ответить

Иван Грозный

Andrew
2

не знал из кого выбирать

Ответить

мЕдь

Иван
7

Но ручку он уже бросал, а Кадырова нет. Опытные аналитики знали к чему всё идёт. 

Ответить

Серый Орзэмэс

17

Путин извинился? 

Ответить

Отличный каякер

Серый
1

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Серый Орзэмэс

Отличный
0

Жаль

Ответить

Розовый Абдужаббор

11

заслуги Кадырова в борьбе с террористами

сука лол

Ответить

Сергей Дворниченко

Розовый
8

вот Ахмат был круче

На вопрос журналиста: "Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай?", отец нации Ахмат Кадыров как-то ответил: "Нет, я говорил в 95-96 году… призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200... я говорил "сколько можете". Я тогда призывал к джихаду. Так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил"

Ответить

Ян Фёдоров

Сергей
0

И в чем он не прав? Ну серьезно. Война была. Я не думаю, что он имел ввиду мирное население.

Ответить

Сергей

Ян
5

в чем не прав был Гитлер, война же была, в чем был не прав тогда Бендера, война же была, чего их русские не любят

Ответить

Ян Фёдоров

Сергей
1

Аналогия понятна. Я не так сформулировал значит. Просто я в этом конфликте не вижу стороны, действия которой можно оправдать.

Ответить

Морской алмаз

Розовый
4

в борьбе с гей-террористами

Ответить

Теоретический пришелец

9

В Кирате пройдут честные выборы

Ответить

Теоретический пришелец

Теоретический
8

С одним кандидатом

Ответить

Грубый крюк

Теоретический
5

Пейган не сделал ничего плохого. Это мятежники виноваты

Ответить

Теоретический

Грубый
4

Там мятежники в игре были как российская оппозиция - срались с друг другом постоянно

Ответить

Розовый

Теорети…
1

ну в игре они при этом хоть что-то делали

Ответить

Грубый крюк

Розовый
0

Но по итогу оппозиция оказалась тем еще говном, и по итогу лучшим стал вариант перейти к главгаду, тем более в финале нормально объяснили все

Ответить

Андрей Охапкин

Грубый
2

Пейган спасал страну. Любимую не отдают

Ответить

Упоротый Голубь

Теоретический
1

Да ты заебал 

Ответить

Теоретический пришелец

Упоротый
0

Стараюсь

Ответить

Сергей Дворниченко

6

"Регион полностью к ним готов, поэтому как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ."

—-

Какой гордый человек, даже кисель с сольвьем так не лижут зад

Ответить

AZP

Сергей
0

За те деньги, которые дают Кадырову, любой на его месте будет Пыне зад лизать.

Ответить

Розовый Абдужаббор

AZP
0

это не ему дают, это он берет

Ответить

Пантелеймон Зарипов

5

Предлагаю вообще убрать эти сроки
Чего уж там вообще мелочиться, какие-то детки-четырёхлетки
Вот надо как раньше всегда было пожизненно! Ведь только так и получилось Россию создать такой огромной и никак иначе!

Ответить

Иван Грозный

Пантелеймон
0

согласен

Ответить

MsSadisto .

Пантелеймон
0

дон

Ответить

Евгений Понтряков

4

Ролевые игры которые вы заслужили

Ответить

Морской алмаз

4

А кто осмелится на выборы пойти против Кадырова?

Ответить

Субъективный колос

2

При вашем личном участии Чечня действительно стала одним из самых безопасных субъектов Российской Федерации. Это благодаря мужеству, терпению чеченского народа.

мужеству

намек на борьбу с лгбт, которую так поощряет пу
терпению

кекает с угнетенного народа чечни кадыровцами
так и живем

Ответить

Питерский пришелец

Субъективный
1

та ща все речи по теликам это концентрированное лицемерие и ложь, на правде далеко не уйдёшь

Ответить

Владимир Филатов

2

В конце Путин предложил Кадырову «продолжить работу» и пойти на новые выборы

Предлагает идти на выборы, но показывает кто победит?

Ответить

ну очень холодная погода

2

 "я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ"

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Д О н

Ответить

мЕдь

Небольшой
–1

Д о Н

Ответить

Администратор Аккаунта

мЕдь
0

Д о_О Н

Ответить

Арбитражный Валера

1

Такая поддержка пойдет на пользу Рамзану Ахматовичу. Выборы такая штука, знаете ли, их можно и не выиграть.

Ответить

Alexander the Nth

0

☝️🧔‍♂️🐑🐏

Ответить

Artem Vorobets

0

Пора бы уже и Путину и Кадырову срок дать, но не у власти только.

Ответить

Администратор Аккаунта

0

 Постоянная численность населения растёт. Всё это говорит о том, что ситуация меняется к лучшему

В Афганистане и Индии, значит, вообще РАЙ и КОММУНИЗМ!
 у людей увеличивается горизонт планирования.

у людей нет денег даже на гондоны, а делать аборт религия не позволяет.
 А сегодняшний Грозный кардинальным образом отличается от того, что было в советское время. Это тоже ваша заслуга.

Это Дубай кардинальным образом отличается от того, что было. А Грозный ничем не отличается по существу, учитывая объем вкачанного бабла.
Какой же цирк, д о н.

Ответить

ziggy stardust

0

благодаря [...] терпению чеченского народа

отлично вообще.

Ответить

Automatique

0

Кадыров или Кадыров, сложный выбор

Ответить

Массовый Мика

0

каков цирк 

Ответить

Джон Кроули

0

Когда каДырова поймают за скотоложество он тоже скажет "это приказ путина"

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Шило

0

Новость заряженная на извинения

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Александр Микитенко

0
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