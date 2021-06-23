Кадыров: в этом году Чеченскую республику ждёт важное событие — это многоуровневые выборы, в том числе главы республики. Регион полностью к ним готов, поэтому как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ.

Путин: Хорошо. Я посмотрел ваши обращения, письма. В этой связи несколько слов хотел бы сказать. У вас выше, чем в среднем по России, ситуация развивается в положительном ключе в промышленности и сельском хозяйстве. Постоянная численность населения растёт. Всё это говорит о том, что ситуация меняется к лучшему, у людей увеличивается горизонт планирования. Это очень хорошо.