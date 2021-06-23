Кадыров попросил Путина «отдать приказ» об участии в выборах главы Чечни. И президент предложил ему пойти на новый срок Статьи редакции
Путин отметил заслуги Кадырова в борьбе с террористами и развитии экономики региона.
23 июня Владимир Путин поговорил по видеосвязи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сначала Кремль говорил о встрече как об «обычном общении», но затем глава Чечни отметил, что «передаст просьбу Всемирного съезда народов республики, призвавшего его баллотироваться на новый срок». Разговор транслировался «Россией 24».
Путин отметил также и недостатки Чечни в социальной сфере: в регионе пока ещё недостаточно дошкольных учреждений, а количество врачей на число граждан меньше, чем в общем по России. Президент пообещал перераспределить ресурсы из бюджета с помощью федерального правительства.
В конце Путин предложил Кадырову «продолжить работу» и пойти на новые выборы, а также пожелал «успеха». Глава Чечни в ответ поблагодарил президента за поддержку.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Последние выборы главы региона состоялись в сентябре 2016 года: тогда Рамзан Кадыров баллотировался от «Единой России» и победил, по официальным данным, набрав 97,94% голосов.
Кадырова критикуют, говоря в том числе о привилегированном положении Чечни по сравнению с другими регионами, модели республики как живущего вне правового поля «государства в государстве» и о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества.
Срочно в номер!
Путин рассматривал ручку решая вопрос о главе Чечни
Нервничал.
не знал из кого выбирать
вот Ахмат был круче
На вопрос журналиста: "Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай?", отец нации Ахмат Кадыров как-то ответил: "Нет, я говорил в 95-96 году… призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200... я говорил "сколько можете". Я тогда призывал к джихаду. Так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил"
И в чем он не прав? Ну серьезно. Война была. Я не думаю, что он имел ввиду мирное население.
Аналогия понятна. Я не так сформулировал значит. Просто я в этом конфликте не вижу стороны, действия которой можно оправдать.
Теоретический пришелец
С одним кандидатом
Грубый крюк
Пейган не сделал ничего плохого. Это мятежники виноваты
Теоретический
Там мятежники в игре были как российская оппозиция - срались с друг другом постоянно
Да ты заебал
"Регион полностью к ним готов, поэтому как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ."
—-
Какой гордый человек, даже кисель с сольвьем так не лижут зад
Предлагаю вообще убрать эти сроки
Чего уж там вообще мелочиться, какие-то детки-четырёхлетки
Вот надо как раньше всегда было пожизненно! Ведь только так и получилось Россию создать такой огромной и никак иначе!
При вашем личном участии Чечня действительно стала одним из самых безопасных субъектов Российской Федерации. Это благодаря мужеству, терпению чеченского народа.
мужеству
намек на борьбу с лгбт, которую так поощряет пу
терпению
кекает с угнетенного народа чечни кадыровцами
так и живем
Питерский пришелец
та ща все речи по теликам это концентрированное лицемерие и ложь, на правде далеко не уйдёшь
В конце Путин предложил Кадырову «продолжить работу» и пойти на новые выборы
Предлагает идти на выборы, но показывает кто победит?
Д О н
Постоянная численность населения растёт. Всё это говорит о том, что ситуация меняется к лучшему
В Афганистане и Индии, значит, вообще РАЙ и КОММУНИЗМ!
у людей увеличивается горизонт планирования.
у людей нет денег даже на гондоны, а делать аборт религия не позволяет.
А сегодняшний Грозный кардинальным образом отличается от того, что было в советское время. Это тоже ваша заслуга.
Это Дубай кардинальным образом отличается от того, что было. А Грозный ничем не отличается по существу, учитывая объем вкачанного бабла.
Какой же цирк, д о н.