ВОЗ проверила четыре российских предприятия, которые производят вакцину от коронавируса «Спутник V». Нарушения нашли на одной площадке — «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе, говорится в отчёте организации.

Большая часть проблем связана со стерильностью и охраной окружающей среды. Эксперты нашли ряд недостатков в:

В Кремле заявили , что производитель уже исправил все нарушения, которые нашла ВОЗ.

Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание, и всё, что нужно было исправить, было исправлено.

После того, как предприятие устранит нарушения, специалисты ВОЗ проверят его ещё раз.

В Росздравнадзоре сообщили «Коммерсанту», что вакцины проходят три стадии контроля: на этапах разработчика, производителя и лабораториях ведомства. Пока препарат не пройдёт все три ступени проверки, его не выпустят в гражданский оборот.