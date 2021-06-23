ВОЗ нашла нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе. В Кремле говорят, что всё уже исправили Статьи редакции
Основная часть недочётов связана со стерильностью и охраной окружающей среды.
ВОЗ проверила четыре российских предприятия, которые производят вакцину от коронавируса «Спутник V». Нарушения нашли на одной площадке — «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе, говорится в отчёте организации.
Большая часть проблем связана со стерильностью и охраной окружающей среды. Эксперты нашли ряд недостатков в:
- целостности данных и результатов микробиологического мониторинга, мониторинга среды при производстве и проверке качества вакцины;
- качестве мониторинга среды при асептическом разливе вакцины;
- отслеживании идентификации партий обоих компонентов вакцины;
- мерах по снижению рисков перекрестного загрязнения;
- соблюдении стерильности при упаковке препарата, в том числе при ношении спецодежды;
- гарантиях чистоты фильтрации.
В Кремле заявили, что производитель уже исправил все нарушения, которые нашла ВОЗ.
После того, как предприятие устранит нарушения, специалисты ВОЗ проверят его ещё раз.
В Росздравнадзоре сообщили «Коммерсанту», что вакцины проходят три стадии контроля: на этапах разработчика, производителя и лабораториях ведомства. Пока препарат не пройдёт все три ступени проверки, его не выпустят в гражданский оборот.
«Спутник V» в России производят на семи площадках — «Медгамал» центра имени Гамалеи, «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко» и «Фармстандарт-УфаВИТА», где ВОЗ нашла нарушения. Организация проводила инспекцию в Уфе с 31 мая по 4 июня, поскольку производитель подал заявку на экстренную регистрацию препарата. Если вакцину одобрят, её включат в европейские «зелёные паспорта» для привитых. Это облегчит россиянам поездки в ЕС.
Вам нужно уточнить терминологию. Антипрививочнки - это всегда были, есть и будут люди, которые против вакцинирования в приципе, часто обосновывая это мифическими причинами. Человек, который отказывается прививатся спутником не является антипрививочником. Скорее наоборот, сознательный и осторожный человек.
Географический хот-дог
Да я просто ради лайков набрасываю. Спасибо за уточнение, в целом вопрос очень комплексный.
Метода лахты и пропаганды по обелению спутника:
1. Против спутника — антиваксер, сектант
2. Не веришь минздраву РФ — любитель теорий заговора
3. Спутник сделан на старых, проверенных технологиях. Не то что Пфайзер.
4. Исследования проводились и в других странах. Все хвалят — значит точно нормально. (Другие страны: Пакистан, Индия, Индонезия, Аргентина)
5. Европа и США не одобряют только по политическим причинам
6. Через пару недель одобрит ВОЗ
7. Есть статья в Ланцете — зарубежный журнал же
не устал одну и ту же пасту копировать?
4. Исследования проводились и в других странах. Все хвалят — значит точно нормально.
Ты отрицаешь достоверность этих исследований или что?
7. Есть статья в Ланцете — зарубежный журнал же
Ну типа
Мне буквально несколько дней назад заливали по всем пунктам в соседней ветке/
Но Фазйер все равно нельзя, наше все равно лучше, да?
Ни одна страна, которая сама произвела вакцину, не будет закупать аналоги зарубежом, это было бы странно
Нет, это не было бы странно, если для государства действительно "каждая жизнь на счету", как они выражаются, когда локдауны и куэр-коды вводят
В России нет недостатка вакцины. Есть недостаток вакцинирующихся. В условиях когда экономика испытывает трудности никто не будет тратить бюджетные деньги на зарубежную вакцину только потому что у некоторых на фоне политики поехала крыша
Да, но многие бы согласились привиться заморской вакциной, а путинского яда не хотят. Тут стоило бы потратиться, чтобы по максимуму людей чипировать.
Файзер можно (после того как они пройдут процедуру одобрения, конечно) :-) Они сами не хотят на самом деле и делают это по понятным причинам.
Будут ли отозваны скомпрометированные партии вакцины?
Зачем? Люди же подписывают отказ от претензий при вакцинации!
Сдохнут, ну и фиг с ними! Пожаловаться никто не сможет!
Готовый жар
а кто будет жаловатся получит эпивак
Какой отказ?
Прививался, никаких отказов не подписывал, только пункт, что вакцинируюсь добровольно и предоставил достоверные данные о своём здоровье
Информированное добровольное согласие подписал?
Да, вот такое.
Нигде нет того, что ты написал, а именно
подписывают отказ от претензий при вакцинации
Ты подписал документ о том, что ты проинформирован о возможных осложнениях и берёшь на себя риски!
Тебе никто не будет писать понятными предложениями.
Они это всё стараются завуалировать!
кто сказал что они скомпроментированные? Их проверяют в Минздраве дополнительно. То что нашли на уфимском предприятии это фактор риска не более. А не то что где-то в какой-то вакцине нашли.
Отличный каякер
Их проверяют в Минздраве дополнительно
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Ещё стоит отметить, что это именно этот минздрав должен следить за отсутствием нарушений! А не ВОЗ!
Да тот самый минздрав, который контролирует и другие российские вакцины, которые колят россиянам. У вас есть какие-то сведения что в результате вакцинации другими вакцинами у россиян случаются заражения, а значит контроль минздрава по факту недостаточный? Ну так поделитесь ими. По сути у ВОЗ есть вопросы не к вакцине, а к российской фарме. И нет они не нашли нарушения в самих вакцинах, они нашли лишь факторы риска. Поэтому рассказы антипрививочников, что они не хотят прививаться именно спутником, а не вообще против прививок тут совершенно мимо, ибо ничего из отмеченного ВОЗ специфичным для Спутника не является.
Вопросы к тем, кто не хочет вакцинироваться, остались?
Остались: вам что, сложно?
Нам не сложно не вакцинироваться и не сложно, если вы отвакцинируетесь.
Остались. Как качество воздуха рядом с заводом и отсутствие сиз на фасовщике оправдывает антиваксеррвскую шизу?
если ВОЗ ещё раз приедет и подтвердит что всё нормально то вакцинироваться ведь всё равно не будете?
Доверие потеряно навсегда. Увы. А я был так близок.
Бледный диод
Доверие ко всему, что делает государство.
Я иногда читаю комментарии людей на е1. Люди разные. Среди них нет четкого среза либералы или ватники.
Но большинство, судя по комментариям, готовы вакцинироваться, но не вакциной, которую разработало наше государство.
Все что требуется — дать доступ к иностранным вакцинам.
Идеальный клуб
Государство? Вакцину разработал институт Гамалеи. Один из ведущих мировых центров. Он, кстати, старше даже нашего государства (РФ). У некоторых на фоне политики просто кукуха подтекать начала.
Медный холод
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России[
Так что всё верно, это государственное учреждение
У них история больше 100 лет уникальной научной и практической работы. Они успешно боролись с эпидемиями со времён гражданской войны.
Вопрос состоял в принадлежности организации государству
Нет, вопрос состоял в том, что некоторые ошибочно отождествляют Пыню-Государство-всю страну.
А это не так. Как бы каким-нибудь отдельным чинушам этого не хотелось.
Конкретно институт Гамалеи ничем свою репутацию не замарал.
но не вакциной, которую разработало наше государство.
Государство? Вакцину разработал институт Гамалеи. Один из ведущих мировых центров. Он, кстати, старше даже нашего государства (РФ). У некоторых на фоне политики просто кукуха подтекать начала.
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России
ты еще скажи они сами финансируют все эти разработки и исследования и нет никакого госзаказа
Медный
Я как раз указал на то, что организация государственная
Главный инвестор Спутника - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
в ближайшее время такого точно не будет. В будущем, возможно, можно будет платно сделать прививку
Вот не пойму, это тонкая ирония или нет?)
понимаешь, тут доверие не сколько вакцине, сколько государству и власти, которая трындит про нее из каждого утюга, это недоверие сформировывалось на протяжении десятков лет
Интересно, сколько пустышек или вакцин с крутыми побочками получилось?
Готовый жар
знаешь что самое интересное? что штамм дельта уходит от спутника, а от пфайзера и модерны не уходит. вот это кек конечно.
Радостный Мурод
А ещё забавно сколько людей сейчас уколется водичкой из лужи под названием ЭпиВакКорона...
В Великобритании зафиксирован самый высокий с 6 февраля 2021 года прирост новых случаев коронавируса COVID-19, сообщают 23 июня британские СМИ со ссылкой на данные правительства.
За минувшие сутки в стране выявили 16,1 тыс. новых случаев COVID-19, от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек.
Чёт так себе "не уходит".
Ты ведь в курсе, что если разливают в разных местах, то и результат может отличаться?
о чем ты?
а ты о чём?
ну вот и всё
хех, так о чём ты?
Я о том, что ВОЗ нашел по сути некритичную хуйню на одной площадке, которую уже исправили, и скоро финально одобрит вакцину, но даже тогда будут подобные комменты. Понял? И другу своему ниже передай о чем мы.
Что интересно, там вторым абзацем это прямо и указано:
It is emphasized that the preliminary inspection findings detailed below concern the operations of, and Gam-COVID-Vac batches that were manufactured by, Open Joint-Stock Company Pharmstandard – Ufa Vitamin Plant and are not applicable to any other manufacturers of GamCOVID-Vac or any batches of this product manufactured at any other manufacturing sites.
Машинный перевод
Подчеркивается, что приведенные ниже результаты предварительной проверки касаются деятельности и партий Гам-КОВИД-Вак, которые были произведены Открытым акционерным обществом Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" и не относятся к любым другим производителям Гам-Ковид-Вак или партиям данного продукта, произведенным на любых других производственных площадках.
Касательно этой паники: пока ВОЗ избирает те же самые обтекаемые формулировки, что и избирал в отношении других успешно одобренных вакцин от Эболы; прямо декларирует, что состоится повторная инспекция. Так что особенных проблем тут нет, главное, что претензий к самому препарату по-прежнему нет.
Авторский мангал
брат, за что ты меня так
а тебя не смущает что это ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ результаты третьей фазы, которая кстати до сих пор не закончилась и походу не собирается
Модерна и любые другие вакцины на третьем этапе пока, кроме пфайзера, скорее всего благодаря Израилю, которые пошли на прямое сотрудничество (передают абсолютно всю инфу, сняли с пфайзера ответственность, если будут серьезные осложнения и прочее).
И прошу заметить, что у нас два исследования из 3 фазы полностью закончены, у пфайзера и других - нет, все испытания в процессе изучения.
Работников я бы обязал прививаться только своей вакциной. Причем после прививки нужно набирать новых работников. Это заметно повысит шансы выжить для других.
Гинцбург заявил, что в скором времени институт Гамалея выпустит анальную версию спутника - Спутник A, причем антисанитария этой вакцине не страшна.
https://www.bashinform.ru/news/1609452-segodnya-sredi-vaktsinirovannykh-zhiteley-ufy-razygrayut-kvartiru/
Как раз сегодня розыгрыш квартиры в Уфе среди вакцинированных.
Ору
Опять в этой Уфе всё через жопу – то источник распространения ковида республиканская больница, то вот это вот распиздяйство при производстве.
И статистика "благополучная" для Москвы))
Да блятьебанныйврот. Только собрался чипироваться - появились тексты о том, что вместо спутника могут вколоть что-то другое, сделав морду кирпичом.
Ладно, думаю, можно ведь перед прививкой потребовать показать пробирку и развернуться и уйти, если что. Теперь вот это. А потом еще какая-нибудь шляпа выявится
Еще несколько засранцев и миллионы людей будут спасены от принудительного укола.
Пресс-секретарь Путина прокомментировал нарушения в Уфе:
Мало ли, что они нашли. Ведь могли найти и больше, если бы искали лучше.