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Новости
yannlll

ВОЗ нашла нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе. В Кремле говорят, что всё уже исправили Статьи редакции

Основная часть недочётов связана со стерильностью и охраной окружающей среды.

104 104 комментария
3700 просмотров

ВОЗ проверила четыре российских предприятия, которые производят вакцину от коронавируса «Спутник V». Нарушения нашли на одной площадке — «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе, говорится в отчёте организации.

Большая часть проблем связана со стерильностью и охраной окружающей среды. Эксперты нашли ряд недостатков в:

  • целостности данных и результатов микробиологического мониторинга, мониторинга среды при производстве и проверке качества вакцины;
  • качестве мониторинга среды при асептическом разливе вакцины;
  • отслеживании идентификации партий обоих компонентов вакцины;
  • мерах по снижению рисков перекрестного загрязнения;
  • соблюдении стерильности при упаковке препарата, в том числе при ношении спецодежды;
  • гарантиях чистоты фильтрации.

В Кремле заявили, что производитель уже исправил все нарушения, которые нашла ВОЗ.

Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание, и всё, что нужно было исправить, было исправлено.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

После того, как предприятие устранит нарушения, специалисты ВОЗ проверят его ещё раз.

В Росздравнадзоре сообщили «Коммерсанту», что вакцины проходят три стадии контроля: на этапах разработчика, производителя и лабораториях ведомства. Пока препарат не пройдёт все три ступени проверки, его не выпустят в гражданский оборот.

«Спутник V» в России производят на семи площадках — «Медгамал» центра имени Гамалеи, «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко» и «Фармстандарт-УфаВИТА», где ВОЗ нашла нарушения. Организация проводила инспекцию в Уфе с 31 мая по 4 июня, поскольку производитель подал заявку на экстренную регистрацию препарата. Если вакцину одобрят, её включат в европейские «зелёные паспорта» для привитых. Это облегчит россиянам поездки в ЕС.

#новости #вакцинаотcovid19 #спутникv

104 104 комментария
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104 комментария
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Географический хот-дог

22

Выпускайте антипрививочников.

Ответить

Иван Прохоров

Географический
18

Вам нужно уточнить терминологию. Антипрививочнки - это всегда были, есть и будут люди, которые против вакцинирования в приципе, часто обосновывая это мифическими причинами. Человек, который отказывается прививатся спутником не является антипрививочником. Скорее наоборот, сознательный и осторожный человек.

Ответить

Географический хот-дог

Иван
1

Да я просто ради лайков набрасываю. Спасибо за уточнение, в целом вопрос очень комплексный.

Ответить

Vlad

18

Метода лахты и пропаганды по обелению спутника:
1. Против спутника — антиваксер, сектант
2. Не веришь минздраву РФ — любитель теорий заговора
3. Спутник сделан на старых, проверенных технологиях. Не то что Пфайзер.
4. Исследования проводились и в других странах. Все хвалят — значит точно нормально. (Другие страны: Пакистан, Индия, Индонезия, Аргентина)
5. Европа и США не одобряют только по политическим причинам
6. Через пару недель одобрит ВОЗ
7. Есть статья в Ланцете — зарубежный журнал же

Ответить

Dmitry Pasyutin

Vlad
8

не устал одну и ту же пасту копировать?

Ответить

Vlad

Dmitry
2

Ну как лахта не устала эту чушь задвигать

Ответить

Dmitry Pasyutin

Vlad
8

тебе надеюсь платят, так же как и нам?

Ответить

Кручу-верчку

Vlad
4

Обнови методичку. Добавь в п. 4 Венгрию, Мексику и Бахрейн.

Ответить

Лига порвах

Vlad
3

4. Исследования проводились и в других странах. Все хвалят — значит точно нормально.

Ты отрицаешь достоверность этих исследований или что?

7. Есть статья в Ланцете — зарубежный журнал же

Ну типа

Ответить

Vlad

Лига
0

 Ну типа

Ну типа это ниче не доказывает

 Ты отрицаешь достоверность этих исследований или что?

А ты считаешь исследования в парашах третьего мира чем отличающимися от исследования в РФ?

Ответить

Лысина Арика

Vlad
2

Мне буквально несколько дней назад заливали по всем пунктам в соседней ветке/

Ответить

Vlad

Лысина
0

Так и мне задвигали эту чушь. Или пропаганда работает или тж превратили в лахту

Ответить

Бледный диод

Vlad
2

8. Выпускайте антипрививочников

Ответить

Vlad

Бледный
0

Против спутника = антипрививочник

Ответить

MELY

12

Но Фазйер все равно нельзя, наше все равно лучше, да?

Ответить

Dmitry Pasyutin

MELY
–1

Ни одна страна, которая сама произвела вакцину, не будет закупать аналоги зарубежом, это было бы странно

Ответить

Иван Прохоров

Dmitry
1

Нет, это не было бы странно, если для государства действительно "каждая жизнь на счету", как они выражаются, когда локдауны и куэр-коды вводят

Ответить

Dmitry Pasyutin

Иван
5

В России нет недостатка вакцины. Есть недостаток вакцинирующихся. В условиях когда экономика испытывает трудности никто не будет тратить бюджетные деньги на зарубежную вакцину только потому что у некоторых на фоне политики поехала крыша

Ответить

Антон Пострунин

Dmitry
0

Да, но многие бы согласились привиться заморской вакциной, а путинского яда не хотят. Тут стоило бы потратиться, чтобы по максимуму людей чипировать. 

Ответить

Дмитрий Зосенко

MELY
1

Файзер можно (после того как они пройдут процедуру одобрения, конечно) :-) Они сами не хотят на самом деле и делают это по понятным причинам.

Ответить

Киберморж

5

Будут ли отозваны скомпрометированные  партии вакцины?

Ответить

Игорь Рачук

Киберморж
13

Зачем? Люди же подписывают отказ от претензий при вакцинации! 
Сдохнут, ну и фиг с ними! Пожаловаться никто не сможет! 

Ответить

Готовый жар

Игорь
2

а кто будет жаловатся получит эпивак

Ответить

AZP

Готовый
0

Или пиздюлей

Ответить

Pa Chu

Готовый
0

Это херовая перспектива

Ответить

Медный холод

Игорь
0

Какой отказ?
Прививался, никаких отказов не подписывал, только пункт, что вакцинируюсь добровольно и предоставил достоверные данные о своём здоровье

Ответить

Игорь Рачук

Медный
1

Информированное добровольное согласие подписал? 

Ответить

Медный холод

Игорь
2

Да, вот такое.
Нигде нет того, что ты написал, а именно
подписывают отказ от претензий при вакцинации

Ответить

Игорь Рачук

Медный
0

Ты подписал документ о том, что ты проинформирован о возможных осложнениях и берёшь на себя риски! 

Тебе никто не будет писать понятными предложениями. 
Они это всё стараются завуалировать! 

Ответить

Михаил Зеленин

Киберморж
–7

кто сказал что они скомпроментированные? Их проверяют в Минздраве дополнительно. То что нашли на уфимском предприятии это фактор риска не более.  А не то что где-то в какой-то вакцине нашли. 

Ответить

Отличный каякер

Михаил
7

Их проверяют в Минздраве дополнительно

FF[FХАХАХАХАХАХАХХААХХАХАХАХАХАХХАХААХ

Ответить

Vlad

Михаил
3

В том что минздраве который рекомендует арбидол и кагоцел, да? Надежный источник

Ответить

Игорь Рачук

Vlad
1

Ещё стоит отметить, что это именно этот минздрав должен следить за отсутствием нарушений! А не ВОЗ! 

Ответить

Михаил Зеленин

Vlad
–1

Да тот самый минздрав, который контролирует и другие российские вакцины, которые колят россиянам.  У вас есть какие-то сведения что в результате вакцинации другими вакцинами у россиян случаются заражения, а значит контроль минздрава по факту недостаточный? Ну так поделитесь ими. По сути у ВОЗ есть вопросы не к вакцине, а к российской фарме. И нет они не нашли нарушения в самих вакцинах, они нашли лишь факторы риска. Поэтому рассказы антипрививочников, что они не хотят прививаться именно спутником, а не вообще против прививок тут совершенно мимо, ибо ничего из отмеченного ВОЗ специфичным для Спутника не является.

Ответить

Vlad

Михаил
0

 У вас есть какие-то сведения

Есть мнение, что минздрав рф — коррупционая клоака, доверия к ним 0 и к всему тому что они говорят

Ответить

Руденко Сергей

5

Вакцины с пасхалками подъехали

Ответить

Юзер Юзерович

0

Вопросы к тем, кто не хочет вакцинироваться, остались?

Ответить

Трансгендолёт

Юзер
6

Остались: вам что, сложно?

Ответить

Юзер Юзерович

Трансгендолёт
6

Нам не сложно не вакцинироваться и не сложно, если вы отвакцинируетесь.

Ответить

Арсений Веснин

Юзер
4

Остались. Как качество воздуха рядом с заводом и отсутствие сиз на фасовщике оправдывает антиваксеррвскую шизу?

Ответить

Юзер Юзерович

Арсений
–1

Читайте ниже цитату Пескова

Ответить

Dmitry Pasyutin

Юзер
4

если ВОЗ ещё раз приедет и подтвердит что всё нормально то вакцинироваться ведь всё равно не будете?

Ответить

Юзер Юзерович

Dmitry
0

Доверие потеряно навсегда. Увы. А я был так близок.

Ответить

Дамир

Юзер
10

Доверие к чему? В списке нарушений нет ни одного пункта, который хоть как-то компрометировал бы саму вакцину — кто-то до мышей просто докапывается

Ответить

Бледный диод

Дамир
0

Доверие ко всему, что делает государство.
Я иногда читаю комментарии людей на е1. Люди разные. Среди них нет четкого среза либералы или ватники.
Но большинство, судя по комментариям, готовы вакцинироваться, но не вакциной, которую разработало наше государство.

Все что требуется — дать доступ к иностранным вакцинам.

Ответить

Идеальный клуб

Бледный
2

Государство? Вакцину разработал институт Гамалеи. Один из ведущих мировых центров. Он, кстати, старше даже нашего государства (РФ). У некоторых на фоне политики просто кукуха подтекать начала.

Ответить

Медный холод

Идеальн…
–1

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России[

Так что всё верно, это государственное учреждение

Ответить

Идеальный

Медный
2

У них история больше 100 лет уникальной научной и практической работы. Они успешно боролись с эпидемиями со времён гражданской войны. 

Ответить

Медный

Идеальн…
–1

Вопрос состоял в принадлежности организации государству

Ответить

Идеальный

Медный
2

Нет, вопрос состоял в том, что некоторые ошибочно отождествляют Пыню-Государство-всю страну.
А это не так. Как бы каким-нибудь отдельным чинушам этого не хотелось.
Конкретно институт Гамалеи ничем свою репутацию не замарал.

Ответить

Медный

Идеальн…
–3

но не вакциной, которую разработало наше государство.

Государство? Вакцину разработал институт Гамалеи. Один из ведущих мировых центров. Он, кстати, старше даже нашего государства (РФ). У некоторых на фоне политики просто кукуха подтекать начала.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России

Ответить

Идеальный

Медный
1

Глухого включил?

Ответить

artemykair

Медный
0

ты еще скажи они сами финансируют все эти разработки и исследования и нет никакого госзаказа

Ответить

Медный

artemyk…
0

Я как раз указал на то, что организация государственная

Ответить

artemykair

Медный
1

согласен, зря быканул

Ответить

Юзер Юзерович

Идеальн…
0

Главный инвестор Спутника - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

Ответить

Идеальный

Юзер
0

И это здорово!

Ответить

Юзер

Идеальн…
0

Согласен

Ответить

Бледный диод

Идеальн…
0

Ну, да.
Я же об этом и написал.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Бледный
0

в ближайшее время такого точно не будет. В будущем, возможно, можно будет платно сделать прививку

Ответить

Юзер Юзерович

Бледный
0

Согласен. Это окончательно подорвет авторитет спутника.

Ответить

Виктор Огай

Дамир
0

Вот не пойму, это тонкая ирония или нет?)

Ответить

Юзер Юзерович

Виктор
0

Про дохлых мыш или живых крыс?

Ответить

Юзер Юзерович

Дамир
0

Машину пропаганды уже не остановить.

Ответить

artemykairyak

Дамир
0

понимаешь, тут доверие не сколько вакцине, сколько государству и власти, которая трындит про нее из каждого утюга, это недоверие сформировывалось на протяжении десятков лет

Ответить

Владимир Филатов

2

Интересно, сколько пустышек или вакцин с крутыми побочками получилось?

Ответить

Готовый жар

Владимир
1

знаешь что самое интересное? что штамм дельта уходит от спутника, а от пфайзера и модерны не уходит. вот это кек конечно.

Ответить

Радостный Мурод

Готовый
2

А ещё забавно сколько людей сейчас уколется водичкой из лужи под названием ЭпиВакКорона...

Ответить

Stolik Strigil

Готовый
0

В Великобритании зафиксирован самый высокий с 6 февраля 2021 года прирост новых случаев коронавируса COVID-19, сообщают 23 июня британские СМИ со ссылкой на данные правительства.

За минувшие сутки в стране выявили 16,1 тыс. новых случаев COVID-19, от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек.

Чёт так себе "не уходит".

Ответить

artemykairyak

Готовый
0

ну это только на основании пиздежа наших одаренных))

Ответить

Авторский мангал

–4

А ВОЗ что, не нашли нарушение, что СПУТНИК НЕ ПРОШЕЛ ТРЕТЬЮ ФАЗУ ИСПЫТАНИЙ ЗАФЕЙЛИЛИ ТРЕТЬЮ ФАЗУ ДАННЫЕ СКОМПРОМЕТИРОВАНЫ

Ответить

Владимир Филатов

Авторский
3

Ты ведь в курсе, что если разливают в разных местах, то и результат может отличаться?

Ответить

Авторский мангал

Владимир
0

о чем ты?

Ответить

Владимир Филатов

Авторск…
0

а ты о чём?

Ответить

Авторский мангал

Владимир
2

ну вот и всё

Ответить

Владимир Филатов

Авторск…
0

хех, так о чём ты?

Ответить

Авторский мангал

Владимир
2

Я о том, что ВОЗ нашел по сути некритичную хуйню на одной площадке, которую уже исправили, и скоро финально одобрит вакцину, но даже тогда будут подобные комменты. Понял? И другу своему ниже передай о чем мы.

Ответить

Владимир

Авторск…
0

Хехе, это не мой друг, а редактор и автор статьи. А теперь прочитай мой первый комментарий.

Ответить

Авторский

Владимир
0

Ну я думаю, ВОЗ бы отметил и это нарушением, если б что-то другое разливали.

Ответить

yannlll

Владимир
1

а вы все о чём, извините? 

Ответить

Владимир

yannlll
1

мы про вакцину, а вы?

Ответить

yannlll

Владимир
1

да вроде как тоже, но не факт 

Ответить

Владимир

yannlll
0

жаль

Ответить

Дмитрий Зосенко

Владимир
0

Что интересно, там вторым абзацем это прямо и указано:

It is emphasized that the preliminary inspection findings detailed below concern the operations of, and Gam-COVID-Vac batches that were manufactured by, Open Joint-Stock Company Pharmstandard – Ufa Vitamin Plant and are not applicable to any other manufacturers of GamCOVID-Vac or any batches of this product manufactured at any other manufacturing sites.

Машинный перевод

Подчеркивается, что приведенные ниже результаты предварительной проверки касаются деятельности и партий Гам-КОВИД-Вак, которые были произведены Открытым акционерным обществом Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" и не относятся к любым другим производителям Гам-Ковид-Вак или партиям данного продукта, произведенным на любых других производственных площадках.

Касательно этой паники: пока ВОЗ избирает те же самые обтекаемые формулировки, что и избирал в отношении других успешно одобренных вакцин от Эболы; прямо декларирует, что состоится повторная инспекция.  Так что особенных проблем тут нет, главное, что претензий к самому препарату по-прежнему нет.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Авторский
3

Пиздабол или пиздабол?
https://www.bbc.com/russian/news-55900814

Lancet опубликовал результаты третьей фазы…
Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины…
www.bbc.com
Ответить

Авторский мангал

Дмитрий
0

брат, за что ты меня так

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Авторск…
0
Ответить

artemykairyak

Дмитрий
0

а тебя не смущает что это ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ результаты третьей фазы, которая кстати до сих пор не закончилась и походу не собирается

Ответить

Дмитрий Кораблёв

artemyk…
0

Модерна и любые другие вакцины на третьем этапе пока, кроме пфайзера, скорее всего благодаря Израилю, которые пошли на прямое сотрудничество (передают абсолютно всю инфу, сняли с пфайзера ответственность, если будут серьезные осложнения и прочее). 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

artemyk…
0

И прошу заметить, что у нас два исследования из 3 фазы полностью закончены, у пфайзера и других - нет, все испытания в процессе изучения. 

Ответить

Виктор Гинзбург

2

Зато АВТОООООМООООБИИИИИЛЬ В СТУДИЮ!

Ответить

Юзер Юзерович

–2

Работников я бы обязал прививаться только своей вакциной. Причем после прививки нужно набирать новых работников. Это заметно повысит шансы выжить для других.

Ответить

Юзер Юзерович

–2

Гинцбург заявил, что в скором времени институт Гамалея выпустит анальную версию спутника - Спутник A, причем антисанитария этой вакцине не страшна.

Ответить

Юзер Юзерович

–1

https://www.bashinform.ru/news/1609452-segodnya-sredi-vaktsinirovannykh-zhiteley-ufy-razygrayut-kvartiru/
Как раз сегодня розыгрыш квартиры в Уфе среди вакцинированных.
Ору

Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑÑÐµÐ´Ð…
...
www.bashinform.ru
Ответить

Groosha

Юзер
1

Какая у них красивая письменность

Ответить

Bkmz Иванов

Юзер
0
Ответить

Bkmz Иванов

0

Опять в этой Уфе всё через жопу – то источник распространения ковида республиканская больница, то вот это вот распиздяйство при производстве.
И статистика "благополучная" для Москвы))

Суточная летальность в Башкирии оказалась выше…
В Башкирии статистика суточной летальности в ковид-госпиталях не коррелирует с официальными данными
prufy.ru
Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Нах-нах

Ответить

Юзер Юзерович

0

Дмитрий Кораблев, Михаил Зеленин, вы неудачно вложились в спутник?

Ответить

Лев Львицкий

0

Да блятьебанныйврот. Только собрался чипироваться - появились тексты о том, что вместо спутника могут вколоть что-то другое, сделав морду кирпичом.
Ладно, думаю, можно ведь перед прививкой потребовать показать пробирку и развернуться и уйти, если что. Теперь вот это. А потом еще какая-нибудь шляпа выявится

Ответить

artemykairyak

–1

В Кремле сказали

ахахахаххаха

Ответить

Юзер Юзерович

–2

Еще несколько засранцев и миллионы людей будут спасены от принудительного укола.

Ответить

Юзер Юзерович

–2

Пресс-секретарь Путина прокомментировал нарушения в Уфе:
Мало ли, что они нашли. Ведь могли найти и больше, если бы искали лучше.

Ответить

KSA

Юзер
–1

Мы не владеем информацией

Ответить
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