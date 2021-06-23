В Ватикане на аудиенцию к Папе римскому пришёл Человек-паук. Он подарил понтифику маску супергероя Статьи редакции
Его пригласили на мероприятие за особые заслуги.
Человек в костюме Человека-паука пообщался в Папой римским Франциском и подарил ему свою запасную маску, сообщает Reuters.
Во время аудиенции он сидел среди верующих в VIP-секции — его пригласили за особые заслуги.
В костюм нарядился итальянец Маттиа Виллардита — в образе супергероя он регулярно навещает детей в больницах.
В Ватикане мужчину назвали «реальным супергероем» и поблагодарили за то, что во время локдауна в Италии он сделал около 1500 видеозвонков в госпитали, так как не мог лично прийти к больным детям. В 2020 году президент страны Серджо Маттарелла наградил местного Человека-паука за волонтёрскую работу.
Ходят слухи, что священнослужители любят мальчиков
Если твой сосед будет выкидывать мусор из окна - то и тебе не зазорно поступать так же?
(подумай прежде чем ответить)
Ты слился на "не, ну а чё, вон, Петька из седьмого подъезда своих детей насилует - значит и мне можно"
чел написал именно про католиков,после чего я попросил уточнить, тут зачем то ты мне втираешь свою дич так и не ответив на прямой вопрос, ибо ты знаешь что такое можно найти и в рпц
свое мнение я вообще не высказывал по этом поводу, поэтому я хз откуда ты высрал фразу: Петька из седьмого подъезда своих детей насилует - значит и мне можно" - это лично твои мысли.
ибо ты знаешь что такое можно найти и в рпц
Хуя ты экстрасенс! Я к РПЦ никак не отношусь, и выгораживать их мыслей не было. Я вообще агностик. Речь была про католическую церковь, но именно ты решил приплести и других.
Не только. Почему концентрация педофилов, по моим ощущениям, гораздо выше у священнослужителей, чем у остального общества?
Спайдермен .. дрочибельно, да отпустит Папа мне мой грех, или спустит, не знаю
интересно, он её будет примерять?