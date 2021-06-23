{"id":749,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u0440\u0435\u0432\u043e\u043c\u00bb \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=749&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/248525-hp-omen-hot&hash=2d6ecab5db35637d151532fd494140d02fce02af2a606a4ff8b98124203532f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

В Ватикане на аудиенцию к Папе римскому пришёл Человек-паук. Он подарил понтифику маску супергероя Статьи редакции

Его пригласили на мероприятие за особые заслуги.

30 30 комментариев
1118 просмотров
Фото Reuters 

Человек в костюме Человека-паука пообщался в Папой римским Франциском и подарил ему свою запасную маску, сообщает Reuters.

Во время аудиенции он сидел среди верующих в VIP-секции — его пригласили за особые заслуги.

Фото Reuters 

В костюм нарядился итальянец Маттиа Виллардита — в образе супергероя он регулярно навещает детей в больницах.

Я попросил Папу Франциска молиться за детей и их семьи. Я отдал ему свою запасную маску, поскольку именно через неё я каждый день вижу боль пациентов больниц. Это было интересно, потому что он сразу понял, в чём моя миссия.

Маттиа Виллардита

В Ватикане мужчину назвали «реальным супергероем» и поблагодарили за то, что во время локдауна в Италии он сделал около 1500 видеозвонков в госпитали, так как не мог лично прийти к больным детям. В 2020 году президент страны Серджо Маттарелла наградил местного Человека-паука за волонтёрскую работу.

#новости #ватикан

30 30 комментариев
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0430\u0442\u0438\u043a\u0430\u043d"], "comments": 30, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 400627, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Jun 2021 21:12:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Миша Копейкин

8
Ответить

AttentiveMilk

Миша
1

Запишу ответочку....

Ответить

Газетный украинец

6

А Человек-паук в комиксах ловил педофилов?

Ответить

некипишуй

Газетный
1

какая связь?

Ответить

мЕдь

некипишуй
3

Хочет понять вредил ли человек-паук католикам.

Ответить

некипишуй

мЕдь
1

ловля педофилов вредит католикам?

Ответить

мЕдь

некипиш…
2

Не всем. 

Ответить

Морской алмаз

некипиш…
0

Ходят слухи, что священнослужители любят мальчиков

Ответить

некипишуй

Морской
1

только католические?

(подумай прежде чем ответить)

Ответить

Морской алмаз

некипиш…
0

Если твой сосед будет выкидывать мусор из окна - то и тебе не зазорно поступать так же?
(подумай прежде чем ответить)

Ответить

некипишуй

Морской
0

слив через ложную дилемму?

бедолага

Ответить

Морской

некипиш…
0

Ты слился на "не, ну а чё, вон, Петька из седьмого подъезда своих детей насилует - значит и мне можно"

Ответить

некипишуй

Морской
0

чел написал именно про католиков,после чего я попросил уточнить, тут зачем то ты мне втираешь свою дич так и не ответив на прямой вопрос, ибо ты знаешь что такое можно найти и в рпц

свое мнение я вообще не высказывал по этом поводу, поэтому я хз откуда ты высрал фразу: Петька из седьмого подъезда своих детей насилует - значит и мне можно" - это лично твои мысли.

Ответить

Морской

некипиш…
0

ибо ты знаешь что такое можно найти и в рпц

Хуя ты экстрасенс! Я к РПЦ никак не отношусь, и выгораживать их мыслей не было. Я вообще агностик. Речь была про католическую церковь, но именно ты решил приплести и других.

Ответить

Roman Sapon

некипиш…
0

Не только. Почему концентрация педофилов, по моим ощущениям, гораздо выше у священнослужителей, чем у остального общества?

Ответить

#realfiddy

некипишуй
0

Грязная 

Ответить

Павел Солнцев

Газетный
0
Ответить

мЕдь

5

Ненастоящий. Настоящий ходит в мечеть.
Вот пруф. 

Ответить

имя мне легион

4

Хуя кроссовер

Ответить

Миша

1

но как же это...

Ответить

Саша

1

Судя по " Южному парку " в Ватикане  вообще  Большая Паучиха за главную

Ответить

Doggy Style

0

Спайдермен .. дрочибельно, да отпустит Папа мне мой грех, или спустит, не знаю 

Ответить

New

0

А у нас даже в покменов играть в храме нельзя.
Чо за дискриминация

Ответить

хуже некуда

0

интересно, он её будет примерять?

Ответить

AttentiveMilk

хуже
0

Богохульничаешь 🙄

Ответить

Морской алмаз

0

Тут даже я охуел

Ответить

Arolf

0

И это не иа панорама

Ответить

Настоящий лолипоп

0

Он подарил понтифику маску супергероя

Ответить

Рыжий

0

22 сезон 2 серия у них еще классная на тему церкви. И смешная и душевная такая 

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Ослик, суслик, паукан...

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Актёр Егор Бероев прикрепил к груди жёлтую звезду и выступил с речью против дискриминации непривитых
Пользователей соцсетей возмутило сравнение ограничений во время пандемии с геноцидом евреев.
327
Кино и сериалы
Disney нашёл актрису на роль Белоснежки — её сыграет Рэйчел Зеглер из новой «Вестсайдской истории»
Большой дебют актрисы несколько раз переносился из-за пандемии.
302
Новости
В России выявили первый случай EVALI — «болезни вейперов»
17-летний Арсений курил всего полтора месяца.
187
Популярное за три дня
Новости
Руслан Усачев объявил об отъезде из России по политическим причинам
Блогер собирается «путешествовать по миру, пока не найдёт новый дом».
472
Истории
«Худшее свидание — это когда я сидел и дописывал текст»: каково работать в TJ — воспоминания создателей и редакторов
Парад ностальгии и архивных фото в честь 10-летия.
61
Беларусь
МВД Белоруссии предложило признать бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» нацистскими символами
Проект поступил на согласование в КГБ страны.
133
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Коровка говорит мууу

Запись в подсайте Telegram

Рыжий

В Москве и Петербурге…

Дмитрий Чехов

В Москве и Петербурге…

Kakomicli

В Москве и Петербурге…

Небольшой жёлтый…

В Москве и Петербурге…

Павел Солнцев

В Ватикане на аудиенцию к Папе…

Коровка говорит мууу

В Ватикане на аудиенцию к Папе…

Антон Пострунин

ВОЗ нашла нарушения на…

New

«Теперь это канон»: режиссёр…

Alex P

В Москве и Петербурге…

Небольшой жёлтый…

Основатели южноафриканской…

Ilya.A—Petya.A's bro

В Москве и Петербурге…

Fedor Potseluev

Минобороны РФ: британский…

Kir Kirsky

В Москве и Петербурге…

Cерьёзный Валера

Бомб не было, эсминец мирно…

Иван Грозный

Основатели южноафриканской…

тупой осёл

Основатели южноафриканской…

Agaf Onaf

В США придумали способ защитить…

мЕдь

Запись в подсайте Twitter
null