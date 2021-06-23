Основатели южноафриканской криптобиржи Africrypt пропали вместе с биткоинами пользователей на 3,6 миллиарда долларов Статьи редакции
В апреле они объявили о «взломе» платформы и попросили не обращаться к юристам.
Нанятая инвесторами юрфирма обратилась к элитному подразделению национальной полиции ЮАР для помощи в поисках основателей Africrypt Амира и Раиса Кейджи (Ameer и Raees Cajee). Они пропали вместе со средствами пользователей — 3,6 миллиарда долларов в биткоине, пишет Bloomberg.
В апреле Africrypt прекратила работу, а её руководство заявило, что торговую систему взломали. Africrypt попросила клиентов не обращаться к юристам, так как это «может замедлить процесс возвращения средств».
Но некоторые инвесторы отнеслись к объявлению скептически — и наняли юрфирму Hanekom Attorneys. По словам юристов, они сразу заподозрили неладное — так как пользователей просили не предпринимать никаких юридических действий.
Выяснилось, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к серверам за семь дней до предполагаемого «взлома». Также расследование показало, что объединённые средства фирмы перевели со счётов и кошельков, а валюту провели через биткоин-миксеры, чтобы её стало невозможно отследить.
Деятельность фирмы также изучает финансовый регулятор ЮАР, но не может начать официальное расследование, так как криптоактивы юридически не считаются финансовыми продуктами.
Братья Каджи и Раис основали Africrypt в 2019 году. Сейчас они не отвечают на звонки, а сайт компании не работает.
В апреле 2021 года вместе с $2 млрд средств пользователей пропал гендиректор турецкой криптобиржи Thodex. Власти Турции завели дело о мошенничестве и объявили его в розыск.
Здравствуйте! Я директор нигерийской криптобиржы и был вынужден бежать. Хочу вам предложить сотрудничество.
Дай угадаю. Не хватает денег на оплату сервера, где хранятся токены от кошелька? И нужно перевести $100 на оплату сервака, а ты в благодарность пришлёшь 1 биткоин. Так?:)
Вы очень проницательны. Для доказательства серьёзности ваших намерений и платежеспособности переведите 5000$
У меня SMS с кодом подтверждения от банка не приходят из-за отрицательного баланса на счету, переведите пожалуйста на указанный номер 500 рублей, чтобы я смог получить пин-код и перевести вам деньги.
И что вот с ней в крипте делать? Фиг обналичить, я полагаю.
не обязательно всё сразу выводить...
Скорее всего реальная сумма меньше, так как во время работы биржи часть денег и так была украдена.
попросили не обращаться к юристам
Владельцы такие:
- Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вы еще заработаете.
Дружеский волк
Крайняя степень охуевшести у них, срочна нужна помощь в размере триллиона долларов!!!
Меня зовут Бакаре Тунде, я брат первого нигерийского космонавта, майора ВВС Нигерии Абака Тунде. Мой брат стал первым африканским космонавтом, который отправился с секретной миссией на советскую станцию "Салют-6" в далёком 1979 году. Позднее он принял участие в полёте советского "Союза Т-16З" к секретной советской космической станции "Салют-8Т". В 1990 году, когда СССР пал, он как раз находился на станции. Все русские члены команды сумели вернуться на землю, однако моему брату не хватило в корабле места. С тех пор и до сегодняшнего дня он вынужден находиться на орбите, и лишь редкие грузовые корабли "Прогресс" снабжают его необходимым. Несмотря ни на что, мой брат не теряет присутствия духа, однако жаждет вернуться домой, в родную Нигерию. За те долгие годы, что он провёл в космосе, его постепенно накапливающаяся заработная плата составила $15 млн. В настоящий момент данная сумма хранится в банке в Лагосе.
Если нам удастся получить доступ к деньгам, мы сможем оплатить Роскосмосу требуемую сумму и организовать для моего брата рейс на Землю. Запрашиваемая Роскосмосом сумма равняется $3 млн. Однако для получения суммы нам необходима ваша помощь, поскольку нам, нигерийским госслужащим, запрещены все операции с иностранными счетами. Вечно ваш, доктор Бакаре Тунде, ведущий специалист по астронавтике
Основатели криптобиржи не негры, а арабы
Тогда нужно следить за аукционом верблюдов. Могу поспорить, что они не смогут удержаться.
Принц Нигерии 2.0
Чувак, ты украл эту шутку с VC!
Так это классика, сколько уже таких ситуаций было, когда говорят, что биржу взломали и все битки увели)
Ещё когда Биткоин был 600$-1000$ аналогичная ситуация была с бтс-е)