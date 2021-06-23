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Новости vc.ru

Основатели южноафриканской криптобиржи Africrypt пропали вместе с биткоинами пользователей на 3,6 миллиарда долларов Статьи редакции

В апреле они объявили о «взломе» платформы и попросили не обращаться к юристам.

38 38 комментариев
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Нанятая инвесторами юрфирма обратилась к элитному подразделению национальной полиции ЮАР для помощи в поисках основателей Africrypt Амира и Раиса Кейджи (Ameer и Raees Cajee). Они пропали вместе со средствами пользователей — 3,6 миллиарда долларов в биткоине, пишет Bloomberg.

В апреле Africrypt прекратила работу, а её руководство заявило, что торговую систему взломали. Africrypt попросила клиентов не обращаться к юристам, так как это «может замедлить процесс возвращения средств».

Но некоторые инвесторы отнеслись к объявлению скептически — и наняли юрфирму Hanekom Attorneys. По словам юристов, они сразу заподозрили неладное — так как пользователей просили не предпринимать никаких юридических действий.

Выяснилось, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к серверам за семь дней до предполагаемого «взлома». Также расследование показало, что объединённые средства фирмы перевели со счётов и кошельков, а валюту провели через биткоин-миксеры, чтобы её стало невозможно отследить.

Деятельность фирмы также изучает финансовый регулятор ЮАР, но не может начать официальное расследование, так как криптоактивы юридически не считаются финансовыми продуктами.

Братья Каджи и Раис основали Africrypt в 2019 году. Сейчас они не отвечают на звонки, а сайт компании не работает.

В апреле 2021 года вместе с $2 млрд средств пользователей пропал гендиректор турецкой криптобиржи Thodex. Власти Турции завели дело о мошенничестве и объявили его в розыск.

#новости #криптовалюты #африка

38 38 комментариев
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38 комментариев
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Andrew Muralov

40

Здравствуйте! Я директор нигерийской криптобиржы и был вынужден бежать. Хочу вам предложить сотрудничество. 

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Люц Шнайдер

Andrew
8

Дай угадаю. Не хватает денег на оплату сервера, где хранятся токены от кошелька? И нужно перевести $100 на оплату сервака, а ты в благодарность пришлёшь 1 биткоин. Так?:)

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MEGAtraXXXer666

Люц
2

бля, спасибо за идею!

Ответить

Andrew Muralov

Люц
2

Вы очень проницательны. Для доказательства серьёзности ваших намерений и платежеспособности переведите 5000$

Ответить

Люц Шнайдер

Andrew
0

У меня SMS с кодом подтверждения от банка не приходят из-за отрицательного баланса на счету, переведите пожалуйста на указанный номер 500 рублей, чтобы я смог получить пин-код и перевести вам деньги. 

Ответить

Старательный пёс_анон

16

Ебать сумма

Ответить

Старательный пёс_анон

Старательный
5

Ахахах

Ответить

мЕдь

Старательный
1

И что вот с ней в крипте делать? Фиг обналичить, я полагаю. 

Ответить

Старательный пёс_анон

мЕдь
0

Ждать когда до 100к вырастет

Ответить

Закомплексованная Душа

мЕдь
0

не обязательно всё сразу выводить...
Скорее всего реальная сумма меньше, так как во время работы биржи часть денег и так была украдена.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

мЕдь
0

я думаю сделки по таким сумма проходят лично, а не через биржи)

Ответить

Алекс Навальный

мЕдь
0

Как и с офшорами, найдут способ обналичить

Ответить

Вася Пупкин

15

 попросили не обращаться к юристам

Владельцы такие:
- Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вы еще заработаете.

Ответить

Nick Rosenberg

Вася
3

Скорее из серии "не надо бухтеть"

Ответить

Иван Иванович

10

Эти деньги пойдут на восстановление Ваканды

Ответить

Разный ГОСТ

4

Может с ними что-то случилось?
Я беспокоюсь…

Ответить

Дружеский волк

Разный
7

Крайняя степень охуевшести у них, срочна нужна помощь в размере триллиона долларов!!!

Ответить

Алексей Сорок

5

Меня зовут Бакаре Тунде, я брат первого нигерийского космонавта, майора ВВС Нигерии Абака Тунде. Мой брат стал первым африканским космонавтом, который отправился с секретной миссией на советскую станцию "Салют-6" в далёком 1979 году. Позднее он принял участие в полёте советского "Союза Т-16З" к секретной советской космической станции "Салют-8Т". В 1990 году, когда СССР пал, он как раз находился на станции. Все русские члены команды сумели вернуться на землю, однако моему брату не хватило в корабле места. С тех пор и до сегодняшнего дня он вынужден находиться на орбите, и лишь редкие грузовые корабли "Прогресс" снабжают его необходимым. Несмотря ни на что, мой брат не теряет присутствия духа, однако жаждет вернуться домой, в родную Нигерию. За те долгие годы, что он провёл в космосе, его постепенно накапливающаяся заработная плата составила $15 млн. В настоящий момент данная сумма хранится в банке в Лагосе.

Если нам удастся получить доступ к деньгам, мы сможем оплатить Роскосмосу требуемую сумму и организовать для моего брата рейс на Землю. Запрашиваемая Роскосмосом сумма равняется $3 млн. Однако для получения суммы нам необходима ваша помощь, поскольку нам, нигерийским госслужащим, запрещены все операции с иностранными счетами. Вечно ваш, доктор Бакаре Тунде, ведущий специалист по астронавтике

Ответить

Нужный дым

4

Ищите их на Кипре

Ответить

ouxen

Нужный
3

ищите нас в клубе

Ответить

Люц Шнайдер

4
Ответить

Миша Копейкин

Люц
1

Основатели криптобиржи не негры, а арабы

Ответить

Люц Шнайдер

Миша
4

Тогда нужно следить за аукционом верблюдов. Могу поспорить, что они не смогут удержаться.

Ответить

Андрей Рядькин

Люц
6

или футбольных клубов 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Принц Нигерии 2.0

Ответить

Вася Пупкин

Небольшой
8

Чувак, ты украл эту шутку с VC!

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Вася
6

Я же её там и запостил

Ответить

некипишуй

3

Африканская крипто биржа

что может пойти не так?

Ответить

Эпапа

2

Так это классика, сколько уже таких ситуаций было, когда говорят, что биржу взломали и все битки увели) 
Ещё когда Биткоин был 600$-1000$ аналогичная ситуация была с бтс-е)

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Миржан Досымбаев

2

Блеать, аватарку поменять что ли :D

Ответить

Иван Грозный

1

совок 2.0 :)
такими темпами и 3080 можно будет купить по msrp

Ответить

Victor Ganin

1

Никогда такого не было, и вот опять.

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Нехороший динозавр

1

Хранить крипту на бирже, это как пачку бабла на улице положить храниться

Ответить

Украденная жизнь

0

Лондонская недвижимость ждёт своих владельцев.

Ответить

KSA

0

Амира и Раиса Кейджи

Амира и Раиса Кей Джи Би

Ответить

Nikita Loginov

0

stonks  

Ответить

Roman Sapon

0

Китайцы со своим запретом оказываются мудрыми провидцами. 

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ouxen

0

без криптоинвесторов и жизнь плоха

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