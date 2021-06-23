Бизнесмена должны были экстрадировать в США — он сам считал себя жертвой политического преследования со стороны Штатов.

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Todd J. Van Emst/Opelika-Auburn News, Associated Press

О том, что 75-летний Джон Макафи умер в тюрьме Барселоны, первыми сообщили испанские издания El País и elDiario. Информацию подтвердило Министерство юстиции США. По предварительным данным испанских властей, на которые ссылается El País, обстоятельства указывают на самоубийство.

СМИ сообщили о смерти Макафи через несколько часов после того, как суд Испании одобрил его выдачу США. Создателя антивируса задержали в октябре 2020 года из-за уклонения уплаты налогов и отказе предоставить налоговые декларации с 2014 по 2018 годы. Минюст США утверждает, что бизнесмен скрывал доходы от продвижения криптовалют, выступлений, консультаций и продаже прав для создания документального фильма, а также не отчитывался за другие активы, включая недвижимость и яхту. Сам Макафи выступал против экстрадиции и считал, что обвинения имеют «политическую мотивацию».

В ноябре 2020 года Макафи говорил в интервью, что «жизнь в испанских тюрьмах похожа на отель Hilton по сравнению с сюрреалистичными американскими тюрьмами, где отсутствует гуманизм». В сумме по всем пунктам обвинения ему грозило до 30 лет лишения свободы.

EFE/Chema Moya

Макафи основал компанию-разработчика антивирусного программного обеспечения в 1987 году. В 2010 году Intel выкупил акции McAfee, заплатив 7,7 миллиарда долларов и сделав предприятие своим подразделением. С 2014 года в Intel говорили о планах отказаться от использования бренда McAfee в пользу «Intel Security».

В 2016 году Intel продала контрольный пакет акций (51%) McAfee инвестиционному фонду TPG — то есть снова выделила сервис в отдельную компанию. Одной из главных причин в корпорации неофициально называли ассоциации с основателем компании. В сентябре 2020 года McAfee сообщила о намерении подать заявку на IPO.