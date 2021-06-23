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Новости
Сергей Звезда

Cоздателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мёртвым в тюремной камере Статьи редакции

Бизнесмена должны были экстрадировать в США — он сам считал себя жертвой политического преследования со стороны Штатов.

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9476 просмотров
Todd J. Van Emst/Opelika-Auburn News, Associated Press

О том, что 75-летний Джон Макафи умер в тюрьме Барселоны, первыми сообщили испанские издания El País и elDiario. Информацию подтвердило Министерство юстиции США. По предварительным данным испанских властей, на которые ссылается El País, обстоятельства указывают на самоубийство.

СМИ сообщили о смерти Макафи через несколько часов после того, как суд Испании одобрил его выдачу США. Создателя антивируса задержали в октябре 2020 года из-за уклонения уплаты налогов и отказе предоставить налоговые декларации с 2014 по 2018 годы. Минюст США утверждает, что бизнесмен скрывал доходы от продвижения криптовалют, выступлений, консультаций и продаже прав для создания документального фильма, а также не отчитывался за другие активы, включая недвижимость и яхту. Сам Макафи выступал против экстрадиции и считал, что обвинения имеют «политическую мотивацию».

В ноябре 2020 года Макафи говорил в интервью, что «жизнь в испанских тюрьмах похожа на отель Hilton по сравнению с сюрреалистичными американскими тюрьмами, где отсутствует гуманизм». В сумме по всем пунктам обвинения ему грозило до 30 лет лишения свободы.

EFE/Chema Moya

Макафи основал компанию-разработчика антивирусного программного обеспечения в 1987 году. В 2010 году Intel выкупил акции McAfee, заплатив 7,7 миллиарда долларов и сделав предприятие своим подразделением. С 2014 года в Intel говорили о планах отказаться от использования бренда McAfee в пользу «Intel Security».

В 2016 году Intel продала контрольный пакет акций (51%) McAfee инвестиционному фонду TPG — то есть снова выделила сервис в отдельную компанию. Одной из главных причин в корпорации неофициально называли ассоциации с основателем компании. В сентябре 2020 года McAfee сообщила о намерении подать заявку на IPO.

С Макафи связано несколько скандалов. В 2012 году бизнесмену подозревали в убийстве соседа, которому выстрелили в голову, но в итоге ему не предъявили обвинений. В документальном фильме Showtime от 2016 года говорилось, что Макафи заплатил киллеру 5000 долларов за пытки и убийство этого человека. В 2019 году Макафи задержали в Доминикане за попытку тайно провести на яхте огнестрельное оружие и боеприпасы, но отпустили через четыре дня.

#новости #происшествия

111 111 комментариев
3
67
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Ваня Погост

132

Чувак прожил яркую насыщенную жизнь: побыл алкоголиком, плотно сидел на веществах, дружил с несовершеннолетними девочками, разыскивался за убийство, пытался стать президентом США, работал в NASA, обвинялся в торговле оружием и бог ещё знает в чём. В итоге нашли хоть что-то, до чего реально можно было докопаться, — неуплата налогов. И всё равно ушёл от наказания — умер. Короче, ждём поделку от Netflix.

Ответить

Baileys

Ваня
32

У этого фото оревная история.

Он взял 5-зарядный револьвер и 5 раз спустил курок целясь в свою голову и такой журналисту:
Ваши представление о реальности ошибочности

Потом он вышел и бунгало и пострелял в песок, не заряжая. По песку пошли волны.
Вы думаете, что создаёте реальность. Нет. Я создаю.

Ответить

Виталий Орлов

Baileys
20

Вместе с журналистом плакала половина бунгало?

Ответить

Александр Плёнкин

Baileys
8

Каво

Ответить

Игорь Голованов

Алексан…
10

Там потом к нему подошёл старый дед и сказал: "ты мушку лучше спили, сынок"

Ответить

Design

Baileys
2

Пруф

Ответить

Baileys

Design
4

https://www.wired.com/2012/12/ff-john-mcafees-last-stand/

John McAfee Fled to Belize, But He Couldn't…
On November 12, 2012, Belizean police announced that they were seeking John McAfee for questioning…
www.wired.com
Ответить

Иван Дмитриев

Ваня
17

Уже постер готов

Ответить

Tural

Иван
0

с узи поиграть в рулетку не получится)

Ответить

Розовый

Tural
1

это MAC-11

Ответить

Дмитрий Побритый

Tural
0

Получится, но один раз

Ответить

Владимир Филатов

Ваня
8

Кристиан Бэйл думал, что мы его не узнаем.

Ответить

Antony Divnich

Ваня
3

Death and taxes

Ответить

Джордж Харви

Ваня
2

Аль Капоне тоже посадили за неуплату налогов

Ответить

Достаточный танк88

Ваня
1
Ответить

Ваня Погост

Достаточный
0

О чём и речь. 75-летняя жизнь Джона явно удалась :) 

Ответить

Eugene Arbatsky

Ваня
0
Ответить

Небольшой жёлтый робат

29

Уверен, многие юзеры его антивиря готовы былт бы удавить его нахуй

Ответить

Argumenta Ambigua

Небольшой
15

тут скорее за принудительную интеграцию во многие продукты, яндексу эта схема так полюбилась, что до сих пор не отпускает

Ответить

Evy Liev

Небольшой
14
Ответить

AttentiveMilk

Небольшой
13

Он не его уже лет 15

Ответить

Небольшой жёлтый робат

AttentiveMilk
0

Не ёбёт

Ответить

Блестящий Петя

Небольшой
0

у юзеров традиция ненавидеть антивири

Ответить

Морской алмаз

22

@Сергей Звезда я понимаю, ты здесь главный, но почему в Telegram ссылка не на новость, а на твой аккаунт? tjournal.ru/u/2216

Ответить

Ежегодный чайник

Морской
25
Ответить

Сергей Звезда

Морской
0

Я случайно запостил в личный блог, ну и вот получилась такая херня

Ответить

Морской алмаз

Сергей
11
Ответить

Сергей Звезда

Морской
3

Да я не пью практически, я просто туплю иногда(

Ответить

Морской алмаз

Сергей
2

А я шучу иногда)

Ответить

Baileys

19

Твит когда его посадили.
Если повешусь, аля Эпштейн, то знайте я этого не делал

И да, У НЕГО ЖОЖА НА АВАТАРКЕ

John McAfee @officialmcafee
I am content in here. I have friends.

The food is good. All is well.

Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.
Ответить

Люц Шнайдер

Baileys
0

Ждём американских санкции против главы МВД Испании.

Ответить

Baileys

Люц
2

Скорее наоборот — будут поощрять 

Ответить

Картошка Фри

Baileys
0

Полгода назад. Чел безбашенный, вполне мог свихнуться

Ответить

Рантье

Baileys
0

Крипота.

Ответить

Vladimir Iofik

Baileys
0

Это не так переводится

Ответить

Argumenta Ambigua

18

И опять в камере, да, у всех свой неповторимый стиль, не только у нас

Ответить

Андрей Охапкин

Argumenta
4

McAfee didn't kill himself.

Ответить

Владимир Филатов

Argumenta
1

По-твоему, его не захотели экстрадировать (хотя уже договорились) и решили просто придушить?

Ответить

Грубый крюк

Владимир
3

Может как Эпиштейн, имел что то на больших людей?

Ответить

Владимир Филатов

Грубый
0

наверно владельцы антивирусов могут легко тырить файлы

Ответить

Грубый крюк

Владимир
2

Да он там и с наркотрафиком был связан, и мутил с несовершенолетней. Просто маловреоятно, что ушел сам по себе. Если опять начнется свистопляска, что камеры в этот момент не работали, но это увеличит шанс того, что это было убийство

Ответить

Владимир Филатов

Грубый
0

Да, выше был коммент про его бурную жизнь.

Ответить

Argumenta Ambigua

Владимир
3

Пока слишком мало инфы для выводов, классический суисайд тоже в списке

Ответить

Владимир Филатов

Argumen…
0

ну ладно

Ответить

LuiQuao

9

Он на протяжение последних лет говорил что если что с ним случится то это будет дело не его рук

Ответить

Виталий Чухнов

LuiQuao
5

Он долго готовился к пранку

Ответить

КухОнный мужик

LuiQuao
0

"Запомните этот твит"

Ответить

Соколов Андрей

LuiQuao
0

Передумал. Не раб своего слова, но хозяин.

Ответить

Александр Плёнкин

5

За что его посадили?

Ответить

Смелый Влад

Александр
10
Ответить

Victor Ganin

Александр
5

За то что не ответил за свои слова.
Он пообещал съесть свой хуй если биткоин не будет стоить 1 миллион в 2020-м.
Так что всем добрым молодцам урок - за свои твиты надо отвечать.

John McAfee @officialmcafee
When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. https://t.co/WVx3E71nyD
Ответить

Безопасный каякер

Александр
3

Уход от налогов

Ответить

Некоторые Филипп

Безопасный
4

От бабушки ушёл, от налогов ушёл, а от смерти не ушел

Ответить

Andrew Muralov

7

Видать лицензия кончилась. 

Ответить

AttentiveMilk

3

Офигенный был мужик, жаль

Ответить

sear.scar

AttentiveMilk
6

Помянем

Ответить

Некоторые Филипп

AttentiveMilk
2

А чем он известен кроме антивиря?

Ответить

Argumenta Ambigua

Некоторые
10

настоящий рокнрольщик от it, со всеми вытекающими

Ответить

Одиночный Пхукет

Некоторые
2

Соседа угандошил в Белизе. Из-за собаки.

Ответить

Сергей

Одиночн…
1

его собаку сосед обидел?

Ответить

Одиночный Пхукет

Сергей
4

Убитый жаловался, что собака Макафи слишком шумит.

Ответить

Владимир Филатов

Одиночн…
5

а свинья Касперского никому не мешала?

Ответить

Argumenta Ambigua

Некоторые
2

тут подробно, но не долго
https://www.youtube.com/watch?v=IH_8eRTAXHo

Ответить

Подозрительный Кот

Некоторые
0

ничем и антивирь его был говном никому не нужным.

Ответить

Сволочь

4

Очередь создателя браузера "Амиго" все ближе. Он следующий, за создателем " спутника Мэйл ру".

Ответить

Semyon Bochkaryov

3

Кто не читал его биографию - почитайте сейчас.

https://www.ferra.ru/review/techlife/john-mcafee.htm

Крутейший мужик, который умел не только работать, но и жить на всю катушку.

Ответить

Картошка Фри

Semyon
3

И не платить налоги 😬

Ответить

Victor Ganin

Semyon
0

Если бы я налоги не платил, то тоже жил бы на всю катушку. А так приходится только на 70%.

Ответить

Dmitrii Guliaev

Victor
2

50%

Ответить

социальныирудимент

3

Кто-то: заплатил что бы другого человека пытали и убили.
Все: Ахаха, красава, какую жизнь прожил: наркоман и алкаш, трахал несовершеннолетних в бедных странах, красавчек.

Ответить

Морской алмаз

социальныирудим…
1

Зависть - плохое чувство.

Ответить

социальныирудимент

Морской
1

ой, иди нахуй

Ответить

Морской алмаз

социаль…
0
Ответить

Яня

3

“didn't kill himself”?

Ответить

Harry Hatchet

3

Прогнившая власть, беспредел силовиков и спецслужб, как же тошнит от этой Раш... Подождите-ка...

Ответить

ouxen

2

mcafee didn’t kill him-self

Ответить

Владимир Филатов

ouxen
2

Defender killed mcafee.

Ответить

ouxen

Владимир
1

Defender of the universe

Ответить

Павел Япрынцев

2

Пытали, как пить дать. Походу так и не отдал приватные ключи от биткоин кошелька

Ответить

Одиночный Пхукет

Павел
1

Там ща местный Валерик по науке все вызнает.

Ответить

Владимир Филатов

Павел
0

А что даёт ключ кроме доступа к средствам?

Ответить

плюшевый батон

2

Опять эффект манделы, я думал это давно уже случилось.

Ответить

Алекс Навальный

2

Читал его биографию, - дед, конечно, ещё тот ёбик.

Ответить

Максим Иванов

1

действительно

Ответить

Baileys

Максим
1

Контекст:
http://dickening.com/

Ответить

Максим Иванов

Baileys
0

это сильно 😂

Ответить

Kirill Astra

0

хороший был человек, провёл с ним пару-тройку вечеров

Ответить

Легкий Илья

Kirill
4

Ты лоли?

Ответить

Морской алмаз

1

https://tjournal.ru/telegram/400673-mcafee-pokonchil-s-soboy

McAfee покончил с собой — Telegram на TJ
McAfee покончил с собой — Telegram на TJ
tjournal.ru
Ответить

Viktor Kushnarov

1

F

Ответить

Дмитрий Пелипас

1

Эх, Лютый тип был)

Ответить

ggg123

1

Слава Тесака многим не дает покоя...

Ответить

BadDaytrader ∞

1

Та ну еб твою ж мать! Надеюсь новая личность и доживает на островах

Ответить

Розовый Абдужаббор

1

человек-легенда

Ответить

Андрей Ионов

0

Интересно за что было им убивать, он с криминалами срался?

А вообще похоже на становление новой жизни в 75)

Ушел из жизни, типа, новая испанская личность, бабло в бетховенах, такой легенде глупо уходить из жизни будучи убитым в тюряга, минимум передоз от наркоты с 15 летней девкой на хуе

Ответить

Андрей Ионов

Андрей
0

Негодяй он ещё тот, но легенда

Ответить

некипишуй

0

это ZOG

Ответить

ouxen

0

Внезапно

Ответить

ouxen

0

А джон макафи не бывал в могилке до этого дня

Ответить

Roman Sapon

0

Ждём контента 18+

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

В тюрьме, когда вы идёте в туалет, в ваше очко пяляться камеры, попробуйте достать из него гандон с веществами

Ответить

Lina Lexsandra

0

Показалось

Ответить

Ozabot

0

Он разве не обещал съесть свои колокольчики, если биткоин не будет стоить 100К? 

Ответить

po_leen0m

0

отменил подписку

Ответить

Семен Разносолов

0

Ничего не знаю про человека, но антивирус его больше смахивал на вирус, как всякие панели которые полезное пространство браузера ужимали. 

Ответить

theLastLetters

0

Количество скачиваний антивируса увеличилось на 80%.

Ответить

Глаз Навального

0

не дождался битка за миллион и хуем своим подавился

Ответить

Роман Новиков

0

Нихуя себе

Ответить

Kolin Vivere

–3

Вот как надо бороться с теми наебует,а у нас за это должность на оборот дают.

Ответить

ggg123

Kolin
0

Не наебешь не проживешь.

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taraskiy lotots

Kolin
0

а не наебуешь ли ты нас

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