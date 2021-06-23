Cоздателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мёртвым в тюремной камере Статьи редакции
Бизнесмена должны были экстрадировать в США — он сам считал себя жертвой политического преследования со стороны Штатов.
О том, что 75-летний Джон Макафи умер в тюрьме Барселоны, первыми сообщили испанские издания El País и elDiario. Информацию подтвердило Министерство юстиции США. По предварительным данным испанских властей, на которые ссылается El País, обстоятельства указывают на самоубийство.
СМИ сообщили о смерти Макафи через несколько часов после того, как суд Испании одобрил его выдачу США. Создателя антивируса задержали в октябре 2020 года из-за уклонения уплаты налогов и отказе предоставить налоговые декларации с 2014 по 2018 годы. Минюст США утверждает, что бизнесмен скрывал доходы от продвижения криптовалют, выступлений, консультаций и продаже прав для создания документального фильма, а также не отчитывался за другие активы, включая недвижимость и яхту. Сам Макафи выступал против экстрадиции и считал, что обвинения имеют «политическую мотивацию».
В ноябре 2020 года Макафи говорил в интервью, что «жизнь в испанских тюрьмах похожа на отель Hilton по сравнению с сюрреалистичными американскими тюрьмами, где отсутствует гуманизм». В сумме по всем пунктам обвинения ему грозило до 30 лет лишения свободы.
Макафи основал компанию-разработчика антивирусного программного обеспечения в 1987 году. В 2010 году Intel выкупил акции McAfee, заплатив 7,7 миллиарда долларов и сделав предприятие своим подразделением. С 2014 года в Intel говорили о планах отказаться от использования бренда McAfee в пользу «Intel Security».
В 2016 году Intel продала контрольный пакет акций (51%) McAfee инвестиционному фонду TPG — то есть снова выделила сервис в отдельную компанию. Одной из главных причин в корпорации неофициально называли ассоциации с основателем компании. В сентябре 2020 года McAfee сообщила о намерении подать заявку на IPO.
С Макафи связано несколько скандалов. В 2012 году бизнесмену подозревали в убийстве соседа, которому выстрелили в голову, но в итоге ему не предъявили обвинений. В документальном фильме Showtime от 2016 года говорилось, что Макафи заплатил киллеру 5000 долларов за пытки и убийство этого человека. В 2019 году Макафи задержали в Доминикане за попытку тайно провести на яхте огнестрельное оружие и боеприпасы, но отпустили через четыре дня.
Чувак прожил яркую насыщенную жизнь: побыл алкоголиком, плотно сидел на веществах, дружил с несовершеннолетними девочками, разыскивался за убийство, пытался стать президентом США, работал в NASA, обвинялся в торговле оружием и бог ещё знает в чём. В итоге нашли хоть что-то, до чего реально можно было докопаться, — неуплата налогов. И всё равно ушёл от наказания — умер. Короче, ждём поделку от Netflix.
У этого фото оревная история.
Он взял 5-зарядный револьвер и 5 раз спустил курок целясь в свою голову и такой журналисту:
Ваши представление о реальности ошибочности
Потом он вышел и бунгало и пострелял в песок, не заряжая. По песку пошли волны.
Вы думаете, что создаёте реальность. Нет. Я создаю.
Каво
Там потом к нему подошёл старый дед и сказал: "ты мушку лучше спили, сынок"
Уже постер готов
Достаточный танк88
Уверен, многие юзеры его антивиря готовы былт бы удавить его нахуй
тут скорее за принудительную интеграцию во многие продукты, яндексу эта схема так полюбилась, что до сих пор не отпускает
Он не его уже лет 15
@Сергей Звезда я понимаю, ты здесь главный, но почему в Telegram ссылка не на новость, а на твой аккаунт? tjournal.ru/u/2216
Твит когда его посадили.
Если повешусь, аля Эпштейн, то знайте я этого не делал
И да, У НЕГО ЖОЖА НА АВАТАРКЕ
The food is good. All is well.
Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.
Ждём американских санкции против главы МВД Испании.
И опять в камере, да, у всех свой неповторимый стиль, не только у нас
По-твоему, его не захотели экстрадировать (хотя уже договорились) и решили просто придушить?
Может как Эпиштейн, имел что то на больших людей?
наверно владельцы антивирусов могут легко тырить файлы
Да он там и с наркотрафиком был связан, и мутил с несовершенолетней. Просто маловреоятно, что ушел сам по себе. Если опять начнется свистопляска, что камеры в этот момент не работали, но это увеличит шанс того, что это было убийство
Пока слишком мало инфы для выводов, классический суисайд тоже в списке
Он на протяжение последних лет говорил что если что с ним случится то это будет дело не его рук
За что его посадили?
За то что не ответил за свои слова.
Он пообещал съесть свой хуй если биткоин не будет стоить 1 миллион в 2020-м.
Так что всем добрым молодцам урок - за свои твиты надо отвечать.
Безопасный каякер
Уход от налогов
Офигенный был мужик, жаль
Некоторые Филипп
А чем он известен кроме антивиря?
Соседа угандошил в Белизе. Из-за собаки.
Убитый жаловался, что собака Макафи слишком шумит.
тут подробно, но не долго
https://www.youtube.com/watch?v=IH_8eRTAXHo
Очередь создателя браузера "Амиго" все ближе. Он следующий, за создателем " спутника Мэйл ру".
Кто не читал его биографию - почитайте сейчас.
https://www.ferra.ru/review/techlife/john-mcafee.htm
Крутейший мужик, который умел не только работать, но и жить на всю катушку.
Если бы я налоги не платил, то тоже жил бы на всю катушку. А так приходится только на 70%.
Кто-то: заплатил что бы другого человека пытали и убили.
Все: Ахаха, красава, какую жизнь прожил: наркоман и алкаш, трахал несовершеннолетних в бедных странах, красавчек.
Морской алмаз
Зависть - плохое чувство.
Прогнившая власть, беспредел силовиков и спецслужб, как же тошнит от этой Раш... Подождите-ка...
mcafee didn’t kill him-self
Defender killed mcafee.
Пытали, как пить дать. Походу так и не отдал приватные ключи от биткоин кошелька
действительно
Контекст:
http://dickening.com/
хороший был человек, провёл с ним пару-тройку вечеров
Интересно за что было им убивать, он с криминалами срался?
А вообще похоже на становление новой жизни в 75)
Ушел из жизни, типа, новая испанская личность, бабло в бетховенах, такой легенде глупо уходить из жизни будучи убитым в тюряга, минимум передоз от наркоты с 15 летней девкой на хуе
Ждём контента 18+
В тюрьме, когда вы идёте в туалет, в ваше очко пяляться камеры, попробуйте достать из него гандон с веществами
Ничего не знаю про человека, но антивирус его больше смахивал на вирус, как всякие панели которые полезное пространство браузера ужимали.
Вот как надо бороться с теми наебует,а у нас за это должность на оборот дают.