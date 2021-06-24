ВОЗ: детей можно вакцинировать от коронавируса Статьи редакции
Ранее организация утверждала, что для этого «пока нет достаточных данных».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции. Туда добавили пункт о вакцинации детей.
В рекомендациях говорится, что «детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска наряду с другими приоритетными группами» может быть предложена вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.
Организация уточнила, что «испытания вакцин для детей продолжаются, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики».
Применение Pfizer для детей 12–15 лет в мае одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
В России в начале июля начнётся клиническое исследование по применению «Спутника V» у детей: 350 московским подросткам 12–15 лет предложат сделать прививку вакциной «Спутник V» в меньшей дозировке, чем вводят взрослым.
Проходя мимо подростков, задерживаю дыхание. Болеют бессимптомно, вакцинированных нет.
Да у вас паранойя, сэр) Возможно вы сейчас являетесь бессимптомным носителем)
Значимый жар
Вакцинированные также могут болеть
На порядки меньше
Живи с этим