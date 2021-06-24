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Новости
Артём Мазанов

ВОЗ: детей можно вакцинировать от коронавируса Статьи редакции

Ранее организация утверждала, что для этого «пока нет достаточных данных».

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции. Туда добавили пункт о вакцинации детей.

В рекомендациях говорится, что «детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска наряду с другими приоритетными группами» может быть предложена вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.

У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более лёгкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжёлого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

ВОЗ

Организация уточнила, что «испытания вакцин для детей продолжаются, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики».

Применение Pfizer для детей 12–15 лет в мае одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В России в начале июля начнётся клиническое исследование по применению «Спутника V» у детей: 350 московским подросткам 12–15 лет предложат сделать прививку вакциной «Спутник V» в меньшей дозировке, чем вводят взрослым.

#новости #вакцинаотcovid19

11 11 комментариев
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Екатерина Табуреткина

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Файзер сказал что нужно, значит можно 

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Андрей Николаев

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Еее, наконец-то опыты на детях!

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Украденная жизнь

–1

Проходя мимо подростков, задерживаю дыхание. Болеют бессимптомно, вакцинированных нет.

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ТыжЮзер

Украденная
2

Да у вас паранойя, сэр) Возможно вы сейчас являетесь бессимптомным носителем)

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Значимый жар

Украденная
0

Вакцинированные также могут болеть

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knight_killer

Значимый
0

На порядки меньше

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Значимый жар

knight_…
0

Живи с этим

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knight_killer

Значимый
1

И тебе не хворать

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Значимый жар

knight_…
0

Спасибо ^^

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Грубый паркур

0

kinder спутник в петушке на палочке

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AZP

0

Но не нужно.

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