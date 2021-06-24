У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более лёгкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжёлого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.