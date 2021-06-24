По данным издания, РАН засекретил данные о ситуации в Сибири: 66 из 100 самых загрязнённых муниципалитетов находятся в этом регионе.

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В конце 2018 года правительство утвердило нацпроект «Экология»: согласно начальным планам, в 2020 году выбросы в крупнейших промышленных центрах должны были сократиться до 97%, но потом план изменили — выбросы должны были просто остаться на том же уровне. Но 2020 году во многих муниципалитетах выбросы не снизились, а выросли. Об этом пишет «Проект».

Журналисты составили рейтинг 100 самых загрязненных по итогам 2020 года муниципалитетов: в 65 муниципалитетах выбросы за пять лет либо выросли, либо остались на прежнем уровне, либо снизились совсем незначительно. Из 10 самых загрязнённых муниципалитетов выбросы сократились более чем на 10% только в Новокузнецке, Череповце и Рефтинском городском округе.

По данным «Проекта», из 12 включённых в нацпроект неблагополучных городов, за последние пять лет выбросы более чем на 25% сократились только в Чите и Омске, в Норильске и Новокузнецке — выросли, в остальных — снизились меньше, чем на четверть.

Из 100 самых загрязнённых по итогам 2020 года муниципалитетов выбросы за пять лет более чем на 25% сократились только в восьми.

«Проект» выяснил, что в марте на заседании президиума Сибирского отделения РАН заслушали доклад директора Института оптики атмосферы Игоря Пташника, который заявил, что большинство из 20 самых загрязненных муниципалитетов находятся в Сибири. Его исследование засекретили. «Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет?» — заявил основатель Института геологии нефти и газа СО РАН Алексей Конторович.

Журналисты подтвердили данные Пташника: 66 из 100 самых загрязненных муниципалитетов находятся в Сибири.