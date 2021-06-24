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Новости
Артём Мазанов

В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия — фигурантку приговорили к трём годам условно Статьи редакции

49-летняя подсудимая признала вину и извинилась.

63 63 комментария
1571 просмотров

Анну Морган Ллойд также приговорили к 120 часам общественных работ и оштрафовали на 500 долларов. По версии прокуратуры, она не участвовала в подготовке беспорядков и не была замечена в насилии. Об этом пишет AP.

Мне стыдно, что это обернулось диким проявлением насилия. Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что всё так будет. Я никогда не собиралась становиться частью чего-то такого позорного для американского народа.

Анну Морган Ллойд
осуждённая за штурм Капитолия

6 января массовая акция сторонников Трампа в Вашингтоне переросла в столкновения с полицией — демонстранты ворвались в здание Капитолия, где Конгресс США утверждал итоги президентских выборов. Перед этим президент призвал сторонников идти к Капитолию.

Погиб полицейский, пострадавший при штурме…
Что именно стало причиной гибели, не подтверждено, но есть версия об ударе огнетушителем по голове.
tjournal.ru

По информации AP, по делу о беспорядках проходят около 500 человек. Как минимум пятеро из них признали вину.

#новости #штурмкапитолия

63 63 комментария
13
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Промышленный яд

2

А что с неграми, которые грабили магазины?

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Антигравитационный торт

Промышленный
22
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Дурацкий микроскоп

Промышленный
7

Стань на колено и спроси ещё раз

Ответить

Промышленный яд

Дурацкий
0

Прошу прощения у всех темнокожих жителей планеты *встает на колено*

Ответить

Дурацкий

Промышл…
10

Ты правда сравнил Капитолий с магазином Найк?

Ответить

Антигравитационн

Дурацкий
5

Шо там по штурмовавшим Раду?

Ответить

Zero-one-one

Антигра…
2

Это другое

Ответить

Иван Иванович

Антигра…
–1

а по 42 погибшим в Доме профсоюзов?

Ответить

Дурацкий

Иван
2

это был несчастный случай 

Ответить

Иван

Дурацкий
0

ну хоть не "она утонула"

Ответить

Дурацкий

Иван
1

не пизди 

Ответить

Иван

Дурацкий
0

ну хоть не "жареные колорады"

Ответить

Дурацкий

Антигра…
0

когда? 

Ответить

Нужен Ответ

Дурацкий
1

В четверг

Ответить

Дурацкий

Нужен
1

 я занят в четверг 

Ответить

Дурацкий

Дурацкий
2

давай сегодня 

Ответить

Dmitry

Дурацкий
0

сегодня четверг

Ответить

Дурацкий

Dmitry
0

я знаю

Ответить

Антигравитационн

Дурацкий
0

постоянно же

Ответить

Дурацкий

Антигра…
0

это не правда, я понимаю что вам россиянам сложно понять разницу между штурмом и митингом, но все же 

Ответить

Антигравит

Дурацкий
0

что с этим персонажем? 

Ответить

Дурацкий

Антигра…
1

К 19 году уже 4 года сидел в СИЗО. Ты знаешь вообще что это за кейс? Что за стычки под верховной радой были? 

Гуменюку и Крайняку грозит максимальное наказание - пожизненное заключение. Они находятся в Киевском СИЗО на Лукьяновке уже четыре года. Своей вины не признают.

Апелляцию на арест двух обвиняемых во взрывах…
Гуменюк и Крайняк находятся в СИЗО уже четыре года.
rus.lb.ua
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Дурацкий

Дурацкий
0

Или ты думал ему героя дадут за это? Кек блять, жаль 

Ответить

Антигравит

Дурацкий
0

Ну не исключено, мало что ли убийц "неугодных" ходят героями

Ответить

Дурацкий

Антигра…
0

украинское общество давно поставило оценку таким действиям и таким людям . Посмотри на рейтинги партии ВО Свобод. Не нужно тут раздувать, будто у нас в стране таких людей на руках носят и боготворят. 

Ответить

Антигравит

Дурацкий
1
Ответить

Дурацкий

Антигра…
0

Стерненко топ, безусловно
Что будет с ним дальше, время покажет. У него есть шансы вырасти в качественного политика.

Ответить

Антигравит

Дурацкий
0

Ты знаешь вообще что это за кейс? Что за стычки под верховной радой были?

Нет, это воины света?

Ответить

Дурацкий

Антигра…
0

Это националисты из Свободы, участники Майдана, участники АТО, а само событие – закон об особом статусе Донбасса, один из самых скандальных и неоднозначных законов в Украине. 

Ответить

Антигравитационн

Антигра…
0

Другое?

Ответить

Дурацкий

Антигра…
0

что за кейс? 

Ответить

Алина Кипр

Дурацкий
–2

Капитолий принадлежит этой женщине тоже как частице народа. Она имеет право там быть. 
Грабить частную собственность нельзя. Это основы.

Ответить

Удивительный

Алина
1

А грабить Капитолий, значит, можно? Ух, каким ядрёным совком повеяло.

Ответить

J S

Удивите…
–1

Они протестовать пришли, а не грабить.

Ответить

Удивительн

J
1

Зачем они ломали мебель, двери и убили полицейского тогда?

Ответить

J S

Удивите…
0

Не надо за всех говорить, большинство просто зашли и вышли ещё и ворота им открыли.

С полицейским вообще несчастный случай, по твоей логике лутеры тоже шли убивать, там тоже гибли.

Ответить

Алина Кипр

Удивите…
–1

А что украла это женщина?  Совок это когда  органы власти это что-то святое и неприкосновенное.  Те же блм штурмовали Капитолий за год до этого. Заходили толпой во время и охранники им не препятствовали. Но блм это правильные американцы а трамписты неправильные . ? Им нужно препятствовать? Стрелять в них? Судить их??

Ответить

Удивительн

Алина
0

Сперва я хотел бы спросить: почему когда мой собеседник несёт какую-то то лютую дичь, с 99% вероятностью это будет очередной новорег?

Ответить

Удивительн

Алина
0

Кстати, лутеров арестовывали только в путь, и поболе, чем трампистов.

Ответить

Удивительн

Алина
–1

Вторым вопросом будет: а разве блм-щики штурмовали Капитолий? Они пришли с оружием как трамписты и ворвались внутрь, ломая всё на своём пути, захватываы кабинеты чиновников и прихватили сувенирчиков?

Ответить

Настоящий рак

Промышл…
1

Надо просить прощения у всех жителей планеты, чья кожа темнее твоей

Ответить

Кирилл

Настоящ…
0

Я загорел, у части жителей извинения отзываются 

Ответить

Владимир Филатов

Дурацкий
0

*стал на колено* А что с неграми, которые грабили магазины?

Ответить

Удивительный

Владимир
1

Тоже были арестованы?

Ответить

Владимир Филатов

Удивите…
0

Можно источник? Интересно

Ответить

Удивительный

Владимир
1

Источник конкретно к графику под ним непосредственно, а сам он взят отсюда, полностью статью не читал:
https://www.bostonglobe.com/2021/01/07/nation/how-arrests-capitol-riot-wednesday-compare-that-black-lives-matter-protests/

Мне, если честно, немножко совсем насрать на то, что происходит в 'Мёрике.

Ответить

Подробный месяц

Промышленный
1

@Вахтёр 

Ответить

Подробный месяц

Промышленный
0

@Санитар 

Ответить

Промышленный яд

Подробный
0

Хаким отъебись

Ответить

FOX

11

Кирилл Жуков получил 3 года колонии за то, что дотронулся (ли) до шлема росгвардейца.

Ответить

Eugen T

FOX
14

Вы поймите, что его в Америке бы застрелили выстрелом в голову. Понимаете, без суда, без следствия. И полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно. Ну нельзя. Это закон», – насвистывал пресс-секретарь президента

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Bich

8

*читаю историю последних приговоров в белорусских "судах" и тяжело вздыхаю*

Ответить

Dmitry Sursin

5

*О том какие все леваки вокруг и Трамп красавчик*

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Dmitry
0

Все леваки а Трамп кросафчег
А на сегодня всё.

Ответить

Имя Фамилия

0

Сколько дадут за взятия Кремля?

Ответить

Олег Донецкий

Имя
1

в килограммах?

Ответить

Удивительный рубин

Олег
4

Полония или новичка?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Хотя капитолий и не вынесли

Ответить

Владимир Филатов

0

Ну и где сторонники того, что в США бы застрелили?

Ответить

Иван Клюхин

Владимир
0

Странный наброс, учитывая, что одного из протестующих реально застрелили.

Ответить

Владимир Филатов

Иван
0

Тогда кому вынесли приговор?

Ответить

Иван Клюхин

Владимир
0

Очевидно, что не тому, кого застрелили на месте

Ответить

Владимир Филатов

Иван
0

логично, но ведь другие живые

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