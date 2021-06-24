В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия — фигурантку приговорили к трём годам условно Статьи редакции
49-летняя подсудимая признала вину и извинилась.
Анну Морган Ллойд также приговорили к 120 часам общественных работ и оштрафовали на 500 долларов. По версии прокуратуры, она не участвовала в подготовке беспорядков и не была замечена в насилии. Об этом пишет AP.
6 января массовая акция сторонников Трампа в Вашингтоне переросла в столкновения с полицией — демонстранты ворвались в здание Капитолия, где Конгресс США утверждал итоги президентских выборов. Перед этим президент призвал сторонников идти к Капитолию.
По информации AP, по делу о беспорядках проходят около 500 человек. Как минимум пятеро из них признали вину.
Дурацкий микроскоп
Стань на колено и спроси ещё раз
Промышленный яд
Прошу прощения у всех темнокожих жителей планеты *встает на колено*
Дурацкий
Ты правда сравнил Капитолий с магазином Найк?
Шо там по штурмовавшим Раду?
а по 42 погибшим в Доме профсоюзов?
когда?
В четверг
постоянно же
это не правда, я понимаю что вам россиянам сложно понять разницу между штурмом и митингом, но все же
что с этим персонажем?
К 19 году уже 4 года сидел в СИЗО. Ты знаешь вообще что это за кейс? Что за стычки под верховной радой были?
Гуменюку и Крайняку грозит максимальное наказание - пожизненное заключение. Они находятся в Киевском СИЗО на Лукьяновке уже четыре года. Своей вины не признают.
Или ты думал ему героя дадут за это? Кек блять, жаль
Ну не исключено, мало что ли убийц "неугодных" ходят героями
украинское общество давно поставило оценку таким действиям и таким людям . Посмотри на рейтинги партии ВО Свобод. Не нужно тут раздувать, будто у нас в стране таких людей на руках носят и боготворят.
Стерненко топ, безусловно
Что будет с ним дальше, время покажет. У него есть шансы вырасти в качественного политика.
Ты знаешь вообще что это за кейс? Что за стычки под верховной радой были?
Нет, это воины света?
Это националисты из Свободы, участники Майдана, участники АТО, а само событие – закон об особом статусе Донбасса, один из самых скандальных и неоднозначных законов в Украине.
Другое?
Капитолий принадлежит этой женщине тоже как частице народа. Она имеет право там быть.
Грабить частную собственность нельзя. Это основы.
Удивительный
А грабить Капитолий, значит, можно? Ух, каким ядрёным совком повеяло.
А что украла это женщина? Совок это когда органы власти это что-то святое и неприкосновенное. Те же блм штурмовали Капитолий за год до этого. Заходили толпой во время и охранники им не препятствовали. Но блм это правильные американцы а трамписты неправильные . ? Им нужно препятствовать? Стрелять в них? Судить их??
Сперва я хотел бы спросить: почему когда мой собеседник несёт какую-то то лютую дичь, с 99% вероятностью это будет очередной новорег?
Вторым вопросом будет: а разве блм-щики штурмовали Капитолий? Они пришли с оружием как трамписты и ворвались внутрь, ломая всё на своём пути, захватываы кабинеты чиновников и прихватили сувенирчиков?
*стал на колено* А что с неграми, которые грабили магазины?
Тоже были арестованы?
Можно источник? Интересно
Источник конкретно к графику под ним непосредственно, а сам он взят отсюда, полностью статью не читал:
https://www.bostonglobe.com/2021/01/07/nation/how-arrests-capitol-riot-wednesday-compare-that-black-lives-matter-protests/
Мне, если честно, немножко совсем насрать на то, что происходит в 'Мёрике.
Кирилл Жуков получил 3 года колонии за то, что дотронулся (ли) до шлема росгвардейца.
Вы поймите, что его в Америке бы застрелили выстрелом в голову. Понимаете, без суда, без следствия. И полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно. Ну нельзя. Это закон», – насвистывал пресс-секретарь президента
*О том какие все леваки вокруг и Трамп красавчик*
Сколько дадут за взятия Кремля?
Ну и где сторонники того, что в США бы застрелили?
Странный наброс, учитывая, что одного из протестующих реально застрелили.
Тогда кому вынесли приговор?
Очевидно, что не тому, кого застрелили на месте