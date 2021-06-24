Ещё 34 посетителям мероприятия предъявили обвинения в разнообразных преступлениях — от хранения наркотиков до удушения.

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Фото из фейсбука «Реднек рейв»

В Кентукки прошёл музыкальный фестиваль «Реднек рейв», на котором одному участнику перерезали горло, другой пронзил себя бревном, а ещё нескольких человек задержали за хранение наркотиков. Всего обвинения предъявили 48 людям, 14 из них взяли под стражу, остальным предстоит предстать перед судом, сообщает Vice со ссылкой на полицейский департамент округа Эдмонсон.

Мероприятие организовал кантри-рэпер Джастин Тайм — он пообещал участниками «грязь, музыку и хаос». Courier Journal со ссылкой на данные полиции сообщил, что фестиваль посетили от 7 до 21 тысячи человек. Он длился пять дней.

«В первой же машине мы нашли метамфетамин, марихуану и открытую тару с алкоголем. Потом мы встретили двоих посетителей с действующими ордерами на арест... Мы подумали: „Это не сулит ничего хорошего“», — рассказал шериф округа Эдмонсон Шейн Дойл местному изданию Lexington Herald Leader.

Двое участников мероприятия вступили в перепалку, которая закончилась тем, что один перерезал другому горло, а затем сбежал в толпу. Полиция до сих пор не нашла подозреваемого.

29-летний житель Миссури Лансер Ходжес душил свою девушку почти до потери сознания после того, как они поссорились из-за пледа. Ходжес заявил, что только оттолкнул её, но полиция предъявила ему обвинение в удушении, угрозе жизни человека и бытовом насилии четвертой степени.

Парамедики также выезжали на вызовы, несвязанные с криминальной активностью — посетители жаловались на «сломанные кости, отрезанные и вывихнутые пальцы, рваные раны и интоксикацию». Ещё один человек на вездеходе наехал на бревно, которое проткнуло днище машины и вонзилось тому в живот. Мужчину вместе с бревном доставили в ближайшую больницу на вертолёте.

Организаторы отметили в фейсбуке, что «определённо» могут «улучшить некоторые вещи», а для «недовольных» пообещали в следующем году предоставить книгу жалоб: «Это было самое большое мероприятие, которое мы когда-либо проводили, и с таким количеством людей и неожиданных событий, мне кажется, что мы справились с ситуацией очень хорошо».