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Новости
Даша Лейзаренко

Фестиваль «Реднек рейв» в Кентукки закончился задержанием 14 человек, перерезанным горлом и вонзённым в живот бревном Статьи редакции

Ещё 34 посетителям мероприятия предъявили обвинения в разнообразных преступлениях — от хранения наркотиков до удушения.

39 39 комментариев
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Фото из фейсбука «Реднек рейв»

В Кентукки прошёл музыкальный фестиваль «Реднек рейв», на котором одному участнику перерезали горло, другой пронзил себя бревном, а ещё нескольких человек задержали за хранение наркотиков. Всего обвинения предъявили 48 людям, 14 из них взяли под стражу, остальным предстоит предстать перед судом, сообщает Vice со ссылкой на полицейский департамент округа Эдмонсон.

Мероприятие организовал кантри-рэпер Джастин Тайм — он пообещал участниками «грязь, музыку и хаос». Courier Journal со ссылкой на данные полиции сообщил, что фестиваль посетили от 7 до 21 тысячи человек. Он длился пять дней.

«В первой же машине мы нашли метамфетамин, марихуану и открытую тару с алкоголем. Потом мы встретили двоих посетителей с действующими ордерами на арест... Мы подумали: „Это не сулит ничего хорошего“», — рассказал шериф округа Эдмонсон Шейн Дойл местному изданию Lexington Herald Leader.

Двое участников мероприятия вступили в перепалку, которая закончилась тем, что один перерезал другому горло, а затем сбежал в толпу. Полиция до сих пор не нашла подозреваемого.

29-летний житель Миссури Лансер Ходжес душил свою девушку почти до потери сознания после того, как они поссорились из-за пледа. Ходжес заявил, что только оттолкнул её, но полиция предъявила ему обвинение в удушении, угрозе жизни человека и бытовом насилии четвертой степени.

Парамедики также выезжали на вызовы, несвязанные с криминальной активностью — посетители жаловались на «сломанные кости, отрезанные и вывихнутые пальцы, рваные раны и интоксикацию». Ещё один человек на вездеходе наехал на бревно, которое проткнуло днище машины и вонзилось тому в живот. Мужчину вместе с бревном доставили в ближайшую больницу на вертолёте.

Организаторы отметили в фейсбуке, что «определённо» могут «улучшить некоторые вещи», а для «недовольных» пообещали в следующем году предоставить книгу жалоб: «Это было самое большое мероприятие, которое мы когда-либо проводили, и с таким количеством людей и неожиданных событий, мне кажется, что мы справились с ситуацией очень хорошо».

После того, как СМИ рассказали о задержаниях на фестивале, организаторы порадовались вниманию медиа. Они отметили, что «дурная слава» в СМИ только поможет им привлечь новых посетителей. Следующий «Реднек рейв» пройдёт в октябре.

#новости #сша #фестивали

39 39 комментариев
39
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39 комментариев
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Тогдашний браслет

76

Да это же Нашествие

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Практический Артем

Тогдашний
39

штраф за шутку первого уровня

Ответить

Практический Артем

Практический
26

я сам хотел пошутить ее

Ответить

Abylai Mustafa

Практич…
3

злодействуешь, шериф

Ответить

Ничтожный чайник

Abylai
3

заменяем галочку на звездочку

Ответить

Abylai Mustafa

Ничтожн…
1

или же бревном в кобуре

Ответить

Спокойный

Abylai
0

@Шериф DTF

Ответить

Честной кубок

Тогдашний
1

На Нашествии больший сатанизм происходит

Ответить

Вячеслав Андреев

Тогдашний
0

Нашествие телок с жирными ногами?

Ответить

Владимир Филатов

20

и вонзённым в живот бревном

https://www.youtube.com/watch?v=4cUQmgscOH4

Ответить

Виктор Ганелес

Владимир
0

Это что, разборка в бронксе?

Ответить

Владимир Филатов

Виктор
6

убойные каникулы

Ответить

Пантелеймон Зарипов

13

Хороший тамада и конкурсы интересные

Ответить

Любовный микрофон

8

вот как надо отдыхать

Ответить

Далекий месяц

6

ееееееее роккк

Ответить

Георгий Голонский

Далекий
0

Ееееее рэппппп

Ответить

Предварительный колос

5

А что вы ожидали от фестиваля реднеков?

Ответить

Далекий месяц

Предварительный
2

новой сексуальной революции

Ответить

Отличный Данила

Далекий
3

контрреволюции* пожалуй

Ответить

Киевский ключ

5

И ни одного случая короновируса

Ответить

Дмитрий Дубовик

3

Если ваша вечеринка не похожа на эту...

Ответить

IO

3
Ответить

Любовный микрофон

2

https://www.youtube.com/watch?v=oqdZpxkzNvc

Ответить

гачик

2
Ответить

Неопределенный татарин

1

И это электорат Трампа?

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Интересно что тут имелось ввиду в оригинале

Один посетитель фестиваля на вездеходе наехал на бревно, которое пролетело под транспортом и вонзилось ему в живот. 

Ответить

Практический Артем

Кирилл
0

an attendee driving an all-terrain vehicle hit a log that went under the fourwheeler and impaled him in the abdomen, according to the Lexington Herald Leader. The log was still in the man’s gut as he was airlifted to a nearby hospital.

Ответить

Виртуальный нос

Практический
1

Выдвину предположение, что он наехал на продольно лежащее бревно квадроциклом, бревно (или его кусок) как-то провернулось под передним колесом и вылетело из-под него по направлению к тушке наездника. 

Ответить

Кирилл Вселенский

Практический
0

Что-то на айтишном

Ответить

Даша Лейзаренко

Кирилл
0

поправила 

Ответить

Кирилл Вселенский

Даша
1

Спасибо

Ответить

Petr

1

Не зовите меня на вечеринку, если заголовок о ней будет не такого плана

Ответить

aliftin

0

Из новости не совсем ясно - это больше пострадавших или меньше чем обычно бывает на этом фестивале? 

Ответить

Necronomicon

aliftin
2

Не знаю, но норма выполнена

Ответить

Yuri Polu

0

рейв он и в америке рейв

Ответить

Настоящий рак

0

…и конкурсы интересные

Ответить

Лысый паук например

0

То есть в принципе рейв удался.

Ответить

Иван Иванов

0

По-моему, вечеринка прошла чудесно!

Ответить

haunter

–1

вот тебе и свобода человека. тупо деградация и быдло

Ответить
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