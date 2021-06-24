Фестиваль «Реднек рейв» в Кентукки закончился задержанием 14 человек, перерезанным горлом и вонзённым в живот бревном Статьи редакции
Ещё 34 посетителям мероприятия предъявили обвинения в разнообразных преступлениях — от хранения наркотиков до удушения.
В Кентукки прошёл музыкальный фестиваль «Реднек рейв», на котором одному участнику перерезали горло, другой пронзил себя бревном, а ещё нескольких человек задержали за хранение наркотиков. Всего обвинения предъявили 48 людям, 14 из них взяли под стражу, остальным предстоит предстать перед судом, сообщает Vice со ссылкой на полицейский департамент округа Эдмонсон.
Мероприятие организовал кантри-рэпер Джастин Тайм — он пообещал участниками «грязь, музыку и хаос». Courier Journal со ссылкой на данные полиции сообщил, что фестиваль посетили от 7 до 21 тысячи человек. Он длился пять дней.
«В первой же машине мы нашли метамфетамин, марихуану и открытую тару с алкоголем. Потом мы встретили двоих посетителей с действующими ордерами на арест... Мы подумали: „Это не сулит ничего хорошего“», — рассказал шериф округа Эдмонсон Шейн Дойл местному изданию Lexington Herald Leader.
Двое участников мероприятия вступили в перепалку, которая закончилась тем, что один перерезал другому горло, а затем сбежал в толпу. Полиция до сих пор не нашла подозреваемого.
29-летний житель Миссури Лансер Ходжес душил свою девушку почти до потери сознания после того, как они поссорились из-за пледа. Ходжес заявил, что только оттолкнул её, но полиция предъявила ему обвинение в удушении, угрозе жизни человека и бытовом насилии четвертой степени.
Парамедики также выезжали на вызовы, несвязанные с криминальной активностью — посетители жаловались на «сломанные кости, отрезанные и вывихнутые пальцы, рваные раны и интоксикацию». Ещё один человек на вездеходе наехал на бревно, которое проткнуло днище машины и вонзилось тому в живот. Мужчину вместе с бревном доставили в ближайшую больницу на вертолёте.
Организаторы отметили в фейсбуке, что «определённо» могут «улучшить некоторые вещи», а для «недовольных» пообещали в следующем году предоставить книгу жалоб: «Это было самое большое мероприятие, которое мы когда-либо проводили, и с таким количеством людей и неожиданных событий, мне кажется, что мы справились с ситуацией очень хорошо».
После того, как СМИ рассказали о задержаниях на фестивале, организаторы порадовались вниманию медиа. Они отметили, что «дурная слава» в СМИ только поможет им привлечь новых посетителей. Следующий «Реднек рейв» пройдёт в октябре.
Практический Артем
штраф за шутку первого уровня
Практический Артем
я сам хотел пошутить ее
злодействуешь, шериф
Ничтожный чайник
заменяем галочку на звездочку
и вонзённым в живот бревном
https://www.youtube.com/watch?v=4cUQmgscOH4
Это что, разборка в бронксе?
Далекий месяц
новой сексуальной революции
Интересно что тут имелось ввиду в оригинале
Один посетитель фестиваля на вездеходе наехал на бревно, которое пролетело под транспортом и вонзилось ему в живот.
Практический Артем
an attendee driving an all-terrain vehicle hit a log that went under the fourwheeler and impaled him in the abdomen, according to the Lexington Herald Leader. The log was still in the man’s gut as he was airlifted to a nearby hospital.
Виртуальный нос
Выдвину предположение, что он наехал на продольно лежащее бревно квадроциклом, бревно (или его кусок) как-то провернулось под передним колесом и вылетело из-под него по направлению к тушке наездника.
Из новости не совсем ясно - это больше пострадавших или меньше чем обычно бывает на этом фестивале?