Она обвинила опекуна в тотальном контроле и рассказала, что он запретил ей заводить ещё одного ребёнка.

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Бритни Спирс Фото Reuters

Спирс обратилась к суду во время слушания из-за опеки, которая в 2008 году лишила певицу независимости. Опекунство дало её отцу, Джейми Спирсу, контроль над её имуществом, карьерой и другими аспектами личной жизни, пишет The Guardian. Это объясняют тем, что из-за психических проблем певица сама не может контролировать свою жизнь.

Суд в США назначает опекунство совершеннолетнему в том случае, если человек не может сам принимать «важные личные решения» и распоряжаться финансами. Например, так происходит с людьми с психическими заболеваниями или деменцией. Опекун следит за перемещениями подопечного, участвует в деловых и финансовых сделках, составляет список посетителей и контролирует, не садится ли он за руль автомобиля.

В речи Спирс осудила отца и тех, кто поддерживал это соглашение.

Это опекунство приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю жизни. Я хороша в том, что делаю. Всё, что я хочу, это владеть своими деньгами и поделиться своей историей со всем миром. Я хочу, чтобы меня услышали. Бритни Спирс

Спирс сказала, что её заставляли работать против воли, и что опекун не дал ей выйти замуж и родить ребёнка. По словам певицы, она хотела перестать принимать противозачаточные, чтобы снова забеременеть, но ей не разрешили пойти к врачу. Она сказала, что её парню запрещают возить её в своей машине, и что ей не разрешают видеться с некоторыми друзьями. Также певица рассказала, что её против воли заставили принимать литий. «Я просто хочу вернуть свою жизнь», — заявила она.

Спирс заявила, что отец контролирует её на «100 000%» и это приносит ему удовольствие. Она сравнила свою ситуацию с «торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации». «Я солгала и сказала всему миру, что у меня всё в порядке, и я счастлива», — сказала Спирс, добавив, что она хотела подать в суд на свою семью.

В коротком заявлении по окончании слушания Вивиан Торин, адвокат Джейми Спирса, сказала: «Он сожалеет, что его дочь страдает и испытывает такую сильную боль. Мистер Спирс любит дочь и очень по ней скучает». Судья сказала, что адвокат певицы может подать официальное ходатайство о прекращении опекунства.

Появление певицы в суде было долгожданным. 39-летняя артистка почти никогда не участвует в процессах, но её адвокат сказал судье, что она хочет высказаться, и потребовал проведения слушания «в ускоренном порядке». Это произошло через день после того, как New York Times сообщила о конфиденциальных документах, раскрывающих, что Спирс в течение многих лет категорически возражала против опекунства.

К зданию суда певицу пришли поддержать фанаты. Многие были с флагами и в футболках кампании #FreeBritney. Движение призывает отменить опекунство над певицей и позволить ей самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Поклонницы поп-звезды уверены, что отец держит её «в заложниках» и запрещает контактировать с внешним миром.