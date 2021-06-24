Дети смогут ходить в кафе без кодов, если будут вместе со взрослыми.

Власти Москвы разъяснили правила посещения кафе и ресторанов, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. С 28 июня 2021 года посещать заведения без QR-кодов смогут:

Дети и подростки младше 18 лет в сопровождении родителей или других законных представителей, которые предъявили QR-код.

Проживающие в гостиницах, хостелах и других объектах размещения смогут посещать кафе и столовые при них, если эти заведения не смогут посещать другие лица.

Можно посещать без QR-кодов столовые, кафе и буфеты для работников организаций и ИП, обучающихся в образовательных учреждениях.

С 24 июня по 11 июля включительно можно посещать летние кафе и веранды без предъявления QR-кода.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в последние полгода или с отрицательным ПЦР-тестом. Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом.

Рестораторы просили власти перенести введение «бесковидного режима» для ресторанов с 28 июня на 1 августа.