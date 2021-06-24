Новости
Новости vc.ru

В Москве разрешили сидеть на летних верандах кафе без предъявления QR-кодов до 12 июля Статьи редакции

Дети смогут ходить в кафе без кодов, если будут вместе со взрослыми.

Власти Москвы разъяснили правила посещения кафе и ресторанов, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. С 28 июня 2021 года посещать заведения без QR-кодов смогут:

  • Дети и подростки младше 18 лет в сопровождении родителей или других законных представителей, которые предъявили QR-код.
  • Проживающие в гостиницах, хостелах и других объектах размещения смогут посещать кафе и столовые при них, если эти заведения не смогут посещать другие лица.
  • Можно посещать без QR-кодов столовые, кафе и буфеты для работников организаций и ИП, обучающихся в образовательных учреждениях.
  • С 24 июня по 11 июля включительно можно посещать летние кафе и веранды без предъявления QR-кода.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в последние полгода или с отрицательным ПЦР-тестом. Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом.

Рестораторы просили власти перенести введение «бесковидного режима» для ресторанов с 28 июня на 1 августа.

#новости #covid19

1356 просмотров
24 24 комментария
4
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 24, "likes": 4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 400866, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Jun 2021 10:38:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Настоящий рак

6

С 24 июня по 11 июля включительно можно посещать летние кафе и веранды без предъявления QR-кода. Вирус пописать пойдет?

Ответить

Миша Копейкин

Настоящий
6

Летнее кафе и веранда - это же по сути улица под навесом. Происходит постоянная циркуляция воздуха и концентрация вируса в воздухе значительно ниже.

Ответить

Настоящий рак

Миша
4

Но после 11 июля, концентрация резко увеличится. Понятненько…

Ответить

Миша Копейкин

Настоящ…
0

Нигде не написано что увеличится и нигде это не подразумевается. Вероятно, после 11 июля продлят. 

Ответить

Logic

Настоящий
3

Нет, просто вероятно божество проявляет свою милость

Ответить

Подробный месяц

5

В Москве разрешили сидеть

Ответить

Твоего деда дед

Подробный
0

Места для сидения:
- СИЗО;
- бутылка.

Ответить

Artemy A.

4

Хорошо, что трусливый вирус боится заражать детей, если они с родителями

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

На ТЖ-то без куара можно будет комментировать? 

Ответить

Территориальный огонь

Небольшой
1

роботы не болеют

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Территориальный
0

Факт! Ну если только вирусами-вымогателями

Ответить

Some Dude

Небольшой
1

пригожинским уже купили сертификаты, все норм

Ответить

Савва Соловецкий

2

Братан убери куар, прошу

Ответить

Ethan Hunt

Савва
1

Куар свой в штаны обратно убрал, а

Ответить

Владимир Филатов

2

Что ж ты, фраер, сдал назад

Ответить

мЕдь

Владимир
0

Оценили последствия своего решения. Так и после 12 июля ещё назад сдадут. 

Ответить

Грубый паркур

1

Дозволенности сверхдержавы

Ответить

Король Вареник

0
Ответить

Саша

0

В заводскую столовку дозволили. Торпеда мимо прошла.
Можно пока не колоться.

Ответить

Рейтгейт

0

Да, интересно, а в перегруженном метро/автобусах ковида не существует? А если существует, то почему бы не закрыть и их по такой логике? А убытки от этой дебильной и неработающей политики по ковиду кто будет возмещать? Снова никто? 

Ответить

CiZerin

Рейтгейт
0

И как людям передвигаться пригороду тогда? Например на работу. Даже если сейчас уколоться, то qr получишь только после второй вакцины.

Ответить

Значимый жар

CiZerin
0

А если вакцин просто нет, как им передвигаться по городу/выходить на работу?)

Ответить

Значимый жар

0

Дети и подростки младше 18 лет в сопровождении родителей или других законных представителей, которые предъявили QR-код.

Ну да, ведь если 17 летний детина с привитой мамкой сидит, то он не может болеть!

Ответить

Andrew Muralov

Значимый
0

Будет говорить всем: не бойтесь, мамка привитая, можете погладить. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Обсуждаемое
Новости
Все рестораны Москвы переводят на «бесковидный» режим: пускать будут привитых, переболевших и с отрицательным тестом
Попасть в заведение можно будет только по QR-коду — никаких бумажных справок.
592
Новости
ВОЗ нашла нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе. В Кремле говорят, что всё уже исправили
Основная часть недочётов связана со стерильностью и охраной окружающей среды.
268
Новости
«Тотальный диктант» не получил президентский грант на 2022 год. Организаторы акции считают решение политическим
По словам организаторов, «за что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно».
215
Популярное за три дня
Спорт
Сборная России по футболу разгромно проиграла Дании 1:4 и вылетела с Евро
РФ заняла последнее место в группе.
434
TJ
Расчехляем архивы — история TJ в фото
И нет, это не только долгие посиделки в офисе.
180
Беларусь
МВД Белоруссии предложило признать бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» нацистскими символами
Проект поступил на согласование в КГБ страны.
133
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Alexander Fo

Болельщик с радужным флагом…

Твоего деда дед

В Москве разрешили сидеть на…

Миша Копейкин

В Москве разрешили сидеть на…

Ангел Предохранитель

«Я просто хочу вернуть свою…

Fuскiпg Ростиslave

«Я просто хочу вернуть свою…

J S

В США вынесли первый приговор…

Eisenstein

В Instagram появилась…

Alexander Quartz

Психологи подтвердили, что…

Антигравитационный…

«Я просто хочу вернуть свою…

Ольга Щербинина

«Я просто хочу вернуть свою…

Fuскiпg Ростиslave

«Я просто хочу вернуть свою…

Антигравитационный…

«Я просто хочу вернуть свою…

Fuскiпg Ростиslave

«Я просто хочу вернуть свою…

KSA

«Я просто хочу вернуть свою…

Иван Сидоров

В Москве и Петербурге…

Андрей Королёв

Запись в подсайте Telegram

Alexander Personazhe

Запись в подсайте Telegram

Владимир Филатов

В США вынесли первый приговор…

Zoibana

«Я просто хочу вернуть свою…

Andrew Muralov

«Я просто хочу вернуть свою…
null