В Москве разрешили сидеть на летних верандах кафе без предъявления QR-кодов до 12 июля Статьи редакции
Дети смогут ходить в кафе без кодов, если будут вместе со взрослыми.
Власти Москвы разъяснили правила посещения кафе и ресторанов, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. С 28 июня 2021 года посещать заведения без QR-кодов смогут:
- Дети и подростки младше 18 лет в сопровождении родителей или других законных представителей, которые предъявили QR-код.
- Проживающие в гостиницах, хостелах и других объектах размещения смогут посещать кафе и столовые при них, если эти заведения не смогут посещать другие лица.
- Можно посещать без QR-кодов столовые, кафе и буфеты для работников организаций и ИП, обучающихся в образовательных учреждениях.
- С 24 июня по 11 июля включительно можно посещать летние кафе и веранды без предъявления QR-кода.
С 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в последние полгода или с отрицательным ПЦР-тестом. Наличие «защиты от коронавируса» можно подтвердить QR-кодом.
Рестораторы просили власти перенести введение «бесковидного режима» для ресторанов с 28 июня на 1 августа.
Летнее кафе и веранда - это же по сути улица под навесом. Происходит постоянная циркуляция воздуха и концентрация вируса в воздухе значительно ниже.
Настоящий рак
Но после 11 июля, концентрация резко увеличится. Понятненько…
Нигде не написано что увеличится и нигде это не подразумевается. Вероятно, после 11 июля продлят.
На ТЖ-то без куара можно будет комментировать?
Территориальный огонь
роботы не болеют
Братан убери куар, прошу
Что ж ты, фраер, сдал назад
Да, интересно, а в перегруженном метро/автобусах ковида не существует? А если существует, то почему бы не закрыть и их по такой логике? А убытки от этой дебильной и неработающей политики по ковиду кто будет возмещать? Снова никто?
Будет говорить всем: не бойтесь, мамка привитая, можете погладить.