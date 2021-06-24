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Новости
Артём Мазанов

Ангела Меркель последний раз выступила в Бундестаге. Ей устроили овацию Статьи редакции

Меркель уходит после 15 лет руководства Германией.

48 48 комментариев
3367 просмотров

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последним правительственным заявлением в Бундестаге. Она в том числе призвала ЕС создать форматы для диалога с Россией. «Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России», — заявила она. Об этом пишет ТАСС.

Меркель также считает, что ЕС нужно определить повестку общих стратегических интересов с Россией: «в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии».

Недостаточно, чтобы американский президент Джо Байден говорил с российским президентом, я приветствую это, но ЕС также должен создать форматы для диалога, другим путём конфликты не решить.

Ангела Меркель
канцлер Германии

После выступления депутаты устроили ей продолжительную овацию.

В 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель объявила об отставке с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Она занимала этот пост с апреля 2000 года, а пост канцлера — с 2005 года.

Меркель объявила об уходе с поста канцлера…
Главная причина — неудачные результаты Христианско-демократического союза на выборах.
tjournal.ru

16 января 2021 года на съезде ХДС избрали нового партийного лидера — им стал 59-летний Армин Лашет. Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.

#новости #меркель

48 48 комментариев
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48 комментариев
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Владимир Филатов

7

Вот и ушла эпоха.

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мЕдь

Владимир
36

Это у немцев, мы пока ждём. 

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мЕдь

мЕдь
20

*терпим

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Владимир Филатов

мЕдь
7

терпите, терпите)

Ответить

мЕдь

Владимир
14
Ответить

Узкий Илья

Владимир
0

Ага, русский в Германии, так и запишем

Ответить

Владимир Филатов

Узкий
0

хехе, ну ладно)

Ответить

Эпапа

10

Вот и всё, все авторы Минских соглашений ушли (кроме Путина конечно же).

Ответить

Пантелеймон Зарипов

Эпапа
12

Вот они слева направо

Ответить

мЕдь

Пантелеймон
1

Где Чонгук?

Ответить

Узкий Илья

Эпапа
10

Они как будто выстраивались по количеству лет у власти, забавно

Ответить

Эпапа

Узкий
0

Так небось организацией Лукашенко занимался, показал так сказать превосходство)

Ответить

Саша

Узкий
0

Протокол - дело тонкое. Там главнюки по центру.

Ответить

мЕдь

Эпапа
6

Да и арбитр никуда не делся. 

Ответить

Владимир Фокин

мЕдь
0
Ответить

Небольшой жёлтый робат

11

На пенсию в Газпром нах

Ответить

мЕдь

Небольшой
3

А ты в отделе кадров там?

Ответить

Немыслимый химик

Небольшой
1

К Шрёдеру в кабинет подсадят.

Ответить

Узкий Илья

Небольшой
0

Не, она ж уважаемый человек

Ответить

Научно-Технический танк88

Узкий
0

Почему уважаемый человек построил северный поток 2?????

Ответить

Научно-Техническ

Научно…
0

Продалась бизнесу как ПУТИНУ

Ответить

Кирилл Вселенский

8

Тоже в совет директоров собралась?

Ответить

Научно-Технический танк88

1

Тварь отдала Европу ПУТИНу ради газовых денег... Надеюсь ЗЕЛЕНЫЕ будут лучше чем меркель.....

Ответить

Maxim B

Научно-Техничес…
8

ты больной? германия с 70х газ покупает

Ответить

Научно-Технический танк88

Maxim
8

ХДС партия жуликов и воров

Ответить

Настоящий рак

Научно-Техничес…
1

Э… За газ-то они будут платить?

Ответить

Big Dick Energy

Научно-Техничес…
1

Шрёдер же с Путиным в банях сидел так что хз кто кому что отдал. Зеленые поехавшие, как по мне.

Ответить

Luchano Spaguetti

6

ФУУУУХ, теперь на один аргумент у ватников в виде долгого правления Меркель станет меньше. 
А то "Ууууу, а Меркель как и Путин 20 лет правит, уууу и ниче". Хуй в очо, только результаты этого правления абсолютно противоположные.  

Ответить

Иван Иванович

Luchano
2

триумфальная победа над соломенным чучелом

Ответить

Илья Павлов

5

Когда неправильно прочитал DW, откуда перепечатал информацию и решил, что Вестфалия это не название региона, а часть имени :)

Ответить

AZP

Илья
2

Вестфалия Армин Лашетович

Ответить

Павел Фадин

Илья
1

А все потому, что редактор DW пропустил написание земли через тире, а не через дефис, как надо 💁🏻‍♂️

Ответить

Центральный Макс

Павел
1

Судя по всему, он в принципе везде ставит дефисы вместо тире, отбивая их пробелами, и потом же отбивает пробелами сам дефис, поэтому и возникает путаница.

Ответить

Marhal_New _Arleana

4

«Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России»

Когда это работало?

Ответить

Semyon Bochkaryov

1

Интересно, кто на этот раз возглавит Германию.
Предыдущие два лидера были так или иначе связаны с Россией (Шрёдер сидит в совете директоров Газпрома, а Меркель скорее наоборот - из-за тяжёлого детства в ГДР Россию воспринимала как откровенную угрозу).
Будет ли следующий канцлер как-то связан с нами?

Ответить

Узкий Илья

Semyon
6

Лол, меркель оч любит Россию) 

Ответить

Andrey Dolg

Semyon
0

"из-за тяжёлого детства в ГДР Россию воспринимала как откровенную угрозу"
Ор. Какую угрозу Меркель как раз таки единственная кто легко находил с Пыней общий язык, в ГДР она как бы очень даже неплохо продвигалась. )

Ответить

aliftin

1

Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России

Путин: я думал мы друзья. 

Ответить

Спокойный татарин

aliftin
4

Меркель: Ты всегда был всего лишь гибридом

Ответить

Успешный кавалер

aliftin
0

Гибридные друзья, Володь

Ответить

Диванный Аналитик

0

16 лет у власти — хороший срок.

Ответить

Anubis

Диванный
4

Владим Владимыч, перелогинтесь

Ответить

Диванный Аналитик

Anubis
1

Du hast nicht richtig geraten

Ответить

AZP

Anubis
0

Для Владимира Владимировича это только начало

Ответить

Иван Прохоров

1

Ей устроили овацию

Сначала показалось "вакцинацию"

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Пффф...

https://youtu.be/O_bENrXhtbM

Ответить

Alexandr Blokhin

Alexandr
1

Это он ещё даже не уходит.

Ответить

Саша

0

В ЕС остались одни временщики . Будет весело как на привозе в базарный день.

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