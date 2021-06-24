Ангела Меркель последний раз выступила в Бундестаге. Ей устроили овацию Статьи редакции
Меркель уходит после 15 лет руководства Германией.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последним правительственным заявлением в Бундестаге. Она в том числе призвала ЕС создать форматы для диалога с Россией. «Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России», — заявила она. Об этом пишет ТАСС.
Меркель также считает, что ЕС нужно определить повестку общих стратегических интересов с Россией: «в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии».
После выступления депутаты устроили ей продолжительную овацию.
В 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель объявила об отставке с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Она занимала этот пост с апреля 2000 года, а пост канцлера — с 2005 года.
16 января 2021 года на съезде ХДС избрали нового партийного лидера — им стал 59-летний Армин Лашет. Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.
Вот и ушла эпоха.
Вот и всё, все авторы Минских соглашений ушли (кроме Путина конечно же).
Вот они слева направо
Узкий Илья
Они как будто выстраивались по количеству лет у власти, забавно
На пенсию в Газпром нах
ты больной? германия с 70х газ покупает
Шрёдер же с Путиным в банях сидел так что хз кто кому что отдал. Зеленые поехавшие, как по мне.
ФУУУУХ, теперь на один аргумент у ватников в виде долгого правления Меркель станет меньше.
А то "Ууууу, а Меркель как и Путин 20 лет правит, уууу и ниче". Хуй в очо, только результаты этого правления абсолютно противоположные.
Когда неправильно прочитал DW, откуда перепечатал информацию и решил, что Вестфалия это не название региона, а часть имени :)
А все потому, что редактор DW пропустил написание земли через тире, а не через дефис, как надо 💁🏻♂️
Центральный Макс
Судя по всему, он в принципе везде ставит дефисы вместо тире, отбивая их пробелами, и потом же отбивает пробелами сам дефис, поэтому и возникает путаница.
«Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России»
Когда это работало?
Интересно, кто на этот раз возглавит Германию.
Предыдущие два лидера были так или иначе связаны с Россией (Шрёдер сидит в совете директоров Газпрома, а Меркель скорее наоборот - из-за тяжёлого детства в ГДР Россию воспринимала как откровенную угрозу).
Будет ли следующий канцлер как-то связан с нами?
"из-за тяжёлого детства в ГДР Россию воспринимала как откровенную угрозу"
Ор. Какую угрозу Меркель как раз таки единственная кто легко находил с Пыней общий язык, в ГДР она как бы очень даже неплохо продвигалась. )
Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России
Путин: я думал мы друзья.
16 лет у власти — хороший срок.
Пффф...