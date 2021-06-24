Меркель уходит после 15 лет руководства Германией.

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Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последним правительственным заявлением в Бундестаге. Она в том числе призвала ЕС создать форматы для диалога с Россией. «Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России», — заявила она. Об этом пишет ТАСС.

Меркель также считает, что ЕС нужно определить повестку общих стратегических интересов с Россией: «в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии».

Недостаточно, чтобы американский президент Джо Байден говорил с российским президентом, я приветствую это, но ЕС также должен создать форматы для диалога, другим путём конфликты не решить. Ангела Меркель канцлер Германии

После выступления депутаты устроили ей продолжительную овацию.

В 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель объявила об отставке с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Она занимала этот пост с апреля 2000 года, а пост канцлера — с 2005 года.