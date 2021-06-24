Лоббисты оружия в США выступили на фальшивом выпускном перед тысячами пустых стульев. Они означают убитых детей Статьи редакции
Родители обманули тех, кого считают причастными к смертям подростков.
Бывшего главу Национальной стрелковой ассоциации США Дэвида Кина пригласили прочитать речь на выпускном в «Академии Джеймса Мэдисона» в Лос-Анджелесе. Он выступил перед 3044 пустыми стульями, думая, что это репетиция, но на самом деле это был обман, пишет BuzzFeed.
Кин призвал подростков бороться с теми, кто хочет ввести более жёсткие ограничения на оружие. «Подавляющее большинство из вас пойдёт в колледж, в то время как другие могут решить, что их мечта диктует другой путь к успеху. Мой вам совет достаточно прост: следуйте своей мечте и воплотите её в жизнь», — сказал лоббист.
Такой академии не существует. Не осознавая этого, Кин адресовал напутствия пустым стульям, установленным для детей, которые должны были окончить среднюю школу, но не дожили до выпускного в 2021 году.
Акцию назвали «потерянный класс» (Lost Class). Её устроила организация Change the Ref, основанная Мануэлем и Патрисией Оливер, чей сын Хоакин был убит в 2018 году в средней школе в Паркленде. Кроме Кина на мероприятие пригласили ещё одного гостя — защитника прав на оружие и бывшего сотрудника администрации Трампа Джона Лотта.
«По иронии судьбы, если бы они провели надлежащую проверку данных школы, они бы увидели, что она ненастоящая», — заявил представитель Change the Ref. После съёмок Кину и Лотту сказали, что выпускной отменили. Они не знали об обмане до того момента, как вышли видео.
В роликах с выпускными речами Лотта и Кина, в которых они призывают к защите права на оружие и рассказывают о Джеймсе Мэдисоне, который предложил Вторую поправку (гарантирует право граждан США на хранение и ношение оружия), перемежаются записями звонков в службу экстренной помощи о стрельбе в школах и звуками выстрелов.
Лотт после публикации ролика заявил, что его выступление отредактировали, исказив смысл сказанного. «Так ли мы хотим проводить политические дебаты в стране? Где лгут и творчески редактируют то, что люди говорят?» — спросил он. Мануэль Оливер в разговоре с журналистами отверг эти обвинения.
Самое забавно в этих всех протестах против оружие в том, что все эти пострелушки психов по людям происходят в свободных от огнестрела зонах, где ношение оружия запрещено. Ибо все эти ебанутые прекрасно понимают, что чтобы остановить их хватит одного чувака с пистолетом и навыком его применения.
И да все эти ограничение будут действовать только на законопослушных адекватных граждан. Условный псих/преступник закон не уважает и ему ничего не мешает достать себе нелегальный ствол - левака во всех странах хватает с лихвой и кстати чем ближе к бывшему соц. лагерю - тем его больше.
Начал хорошо, закончил как обычно... Пруфы?
Пруфом тебе должно быть вся история человечества
Как это подтверждает твоё утверждение про бывший соцлагерь?
Хуева туча накопленного оружия которое потом массово распиздели при развале этого самого лагеря + несколько воин, когда к имеющемуся еще завозили.
Понятно, пруфов нет. Ты просто даёшь голословные утверждения.
Аааа, ты из тех кто в любом споре будет объективную реальность отрицать, даже если она его в жопу ебать будет в этот момент)
Свободных от огнестрела зонах это типа школах? Так разница между свободной и обычно зоной — порог или рамочка металлодетектора.
Один чувак может кого-то остановить только если никто не знает, кто он, и он окажется в нужном месте в нужное время. Если это охранник на входе, то он сможет разве что ценой жизни немножко время потянуть.
Не, лучше как у нас недавно бабульку с газеткой на вход поставить, пусть авторитетом пули останавливает
Охуенный аргумент против ограничений на огнестрел.
Надо везде вооруженных людей ставить — в барах, кинотеатрах, клубах, вузах, тогда свобода начнётся.
А главный твой спич это копипаста фокс ньюс, NRA и других лоббистов, на собственные заключения мозгов не хватает. Кроме этого, про бабушку с газетой.
Идеальное общество это где высокий риск изнасилования?
Один чувак
А кто сказал про одного чувака? Почему бы не дать возможность носить оружие всему персоналу школы?
Почему только школы? Всем и в любых местах по оружию. Не нравится огнестрел - бери кинжал, сюрикен. Если умелый, хватай нунчаки или трезубцы как у другой черепашки ниндзя.
Ну, не всем по оружию, а всем (понятно, что если всё нормально с психическим состоянием) дать возможность его носить. И, скажем, в самолётах не надо: там и так, вероятно, есть достаточное количество охраны, и само пространство не слишком велико, так что в этом случае запрет на оружие может действительно повысить безопасность. Помимо таких случаев, почему нет?
То есть, наверно, если бы каждую школу экономически возможно было бы обеспечить охраной, то может (!) это того не стоило бы, но так как такой возможности нет, я думаю, это одно из самых эффективных решений.
Я думаю, что ношение оружие и безопасность не связаны напрямую. Если все будут постоянно на чеку с рукой у револьвера, как в фильмах про дикий запад, люди предпочтут сидеть дома, чем ходить на концерты, в кино и другие массовые места.
Как будто психи так и не делают: если нет оружия, то они убивают подручными средствами: бензопила, нож, авто. Список продолжать?
Интересно так утверждать на счёт того, что любой достанет оружие легко, если надо. В том же и дело, что в Америке это реально легко.
Недавно начал смотреть канал где рассказывают про различных психопатов и преступников современности. Аудитория американская, в основном рассказывают про американцев поехавших. Все идёт по одной схеме, буллинг, задрот-одиночка, ноет что жизнь несправедлива, проч. Потом идёт в магаз, с легкостью ему отпускают ствол и он идёт стрелять людей.
Знать каково было бы, если бы стволы продавали только темнокожие в подворотнях или с танцами с бубном через даркнет - невозможно. Так что утверждать, как всегда, что ничего бы не изменилось бессмысленно. Ты не можешь знать как что было бы.
Ну ты попробуй в РФ нелегальный ствол достать, ставлю 100$ что тебя повяжут фэшники при получении
Предельный космос
А зачем нелегальный, когда достаточно просто получить легальный?
С легального никто кроме полутара психов никто ничего устраивать не будет. А преступнику похуй, он себе без проблем и левый достанет.
Весенний парфюмер
Была возможность купить калаш с 2мя рожками напрямую у знакомого, тот с лнр/днра приехал, до этого, кстати в дурке лежал
У нас:
- хуева туча дедовских стволов в деревнях никак вообще не зарегистрированных
- эхо войны - до сих пор находят/откапывают всякое и это никак не регистрируется
- Эхо недавних вой в снг + чеченские. Когда распизделось огромное количество складов и куда все делось до сих пор не известно
- Горячая точка прям у границы (Домбасы) всякие. В которой твориться черти что и через границу туда - сюда также гонятся куча вооружения
Чтобы нарваться на фсбника - это надо очень постараться и быть крайне невезучим
Ну да это же оружие убивает людей.
Нет, люди совершали акты массового убийства голыми руками.
Ножи надо запретить, а то у нас львиная доля макрухи в стране - это поножовщины)
Во-первых, у ножей двойное назначение. Во-вторых, ношение холодного оружия на улице запрещено по очевидным мотивам.
По подобной логике тогда:
Нужно запретить автомобили, а то автокатастрофы случаются наверное из за них.
Нужно запретить ножи, вилки, скалки, бритвы, ножницы, чтобы отгородить людей от преступлений.
Нужно запретить самолëты, корабли и поезда, не будет их, не будет и катастроф.
Нужно запретить всем человекам дышать воздухом. Не будет человечества, не будет и преступлений.
Неверная аналогия. Запрет по функции, а не по потенциальной опасности применения.
Танки и военные самолеты запрещены в частных руках. На боевой и кухонный нож распростаняются разные законы.
Хуя ты передергиваешь. Единственное предназначение оружия — убийство. У него нет другого назначения, понимаешь?
Хуева туча у него назначений, то что у вас оперативки только один осмыслить хватает, сугубо ваша проблема.
Единственное предназначение оружия — убийство.
Самозащита вообще-то. Возможность обладания оружия в США не даёт право стрелять в кого хочешь. А так в случае угрозы твоей жизни появляется хоть теоретический шанс на защиту.
Как насчëт самообороны и защиты?
в чем заключается оборона? проделать дыру в теле другого человека с большой вероятностью летального исхода?
ну ты можешь постоять и посмотреть как он будет ковырять дырку ножом в тебе)
Представь себе, да, сам виноват нападавший, если полез.
По такой логике и в 41м от нацистов не надо было обороняться.
И вообще человечеству от диких зверей в пещерные времена не надо было защищаться, пускай нас порешают, зачем оружие, ëпт.
Лишить возможности нападающего причинить вред тебе или твоим близким прежде всего. Иногда бывает достачно лишь угрозы применения оружия.
Какие функции в оружии созданы для защиты?
Войдëт в твой дом утырок с ножом, захочет порешать тебя и выкрасть твои деньги, а ты его со ствола успокоишь, вот тебе и функция. Другое дело, что в РФ за такое и обороняющегося могут набутылить, но это уже другая тема.
Краткий пересказ ветки
единственное предназначение - убийство.
нет, ещё защита.
каким способом?
убийством.
Ты идиот?
Идиота увидишь, когда посмотришь в зеркало и увидишь там своë отражение-это раз)
Устранение нападавшего, который на тебя покушается это один из способов защиты, даже если дошло до подобных мер это два.
Оружие может помочь при защите от превосходящих тебя по численности и силовым навыкам атакующих это три.
осознание возможности сдохнуть прямо сейчас? пару лет назад тут статья хорошая была про либерализацию оружия с занимательной статистикой, в том числе что запрет на владение оружием ведет к значительному росту преступности, что с зарегистрированных стволов никто не будет совершать преступления и по статистике почти не совершает, так как найти по нарезу легко и тд.
Узкий Илья
Да, вот недавно бывший мент с балкона палил по людям, а вот ещё недавно какой то ошалевший с зоопарком в коттедже палил по соседям, а ещё совсем недавно бывший школяр пошел купил ствол и перестрелял школьцов, а так да, с зареганых стволов никто не совершает преступления!
Возможность лишить нападающего возможности причинить тебе вред. Потому что преступнику в любой стране пофиг на закон и он добудет себе оружие, а у вас даже теоретической возможности защититься не будет.
Ну вот у тебя пистолет, а тебя грабят 3 с автоматами, поможет тебе пистолет или из-за ограбления ты ещё и умрешь?
"Не будет человечества, не будет и преступлений."
Агент Смит, это вы? Перелогиньтесь, пожалуйста
Вождение без прав запрещено, ввести аналог прав - это то что и хотят сторонники контроля оружия. Чем опаснее транспорт тем больше регуляций.
Ножи, вилки, скалки, бритвы не настолько опасны чтобы привести к гибели большого количества людей и при этом достаточно примитивны что их можно изготовить самому (огнестрел хуй ты сделаешь без станка)
Самолеты, корабли и поезда пиздец как зарегулированы, просто так поставить свой локоматив на рельсы и покататься тебе никто не даст.
Про воздух согласен
Церковный каякер
После Who Is America вряд ли что-то ещё более качественно их характеризующее можно будет в принципе создать. Там просто ад, иначе не скажешь.
Но в школы же и так запрещено носить оружие. Неужели те, кто хочет устроить масшутинг, плевать хотели на законы? И идут они с оружием именно в школы, где оружия точно нет
стильный развод
упомянули что флойд приставлял оружие к животу беременной женщине?
потому что не было никакого оружия к животу беременной.
а на разошедшемся фото вообще девушка из Испании, которую изнасиловал какой-то парень в Мадриде в 2018. Она сама в фб опровергла какое-либо отношение к Флойду
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/07/15/fact-check-viral-photo-doesnt-show-george-floyd-assault-victim/5415937002/
https://jovannyr.com/georgefloyd.webp
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/07/15/fact-check-viral-photo-doesnt-show-george-floyd-assault-victim/5415937002/
у Флойда было оружие? где он его взял?
Фейковое мероприятие устроила организация, основанная родителями, потерявшими сына в школьной перестрелке
Для потерявших дочь своя организация?
Да. Ведь речь идет про одного убитого ребенка. 3044 - это видимо его любимое число.
Долбоёб
Есть 2 стула...
Доколе оружейные лоббисты будут обвинять в убийствах детей преступников? Они что, расисты?
Че там пластик еще не запретили? А то он заебал сам себя разбрасывать всюду
Жаль только, что эта пздень не поняла одного: если бы у других людей во время нападения было оружие, то нападающего застрелили бы куда раньше, и её сын мог бы остаться в живых
Вообще не понимаю тему про то, что вооруженные обыватели свободнее. Как будто во время революции у них преимущество будет. Обученные военные против любителей.
просто черным наверное не часто дают разрешение на оружие из за криминального прошлого, вот и бугуртят