Родители обманули тех, кого считают причастными к смертям подростков.

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Фото Change the Ref

Бывшего главу Национальной стрелковой ассоциации США Дэвида Кина пригласили прочитать речь на выпускном в «Академии Джеймса Мэдисона» в Лос-Анджелесе. Он выступил перед 3044 пустыми стульями, думая, что это репетиция, но на самом деле это был обман, пишет BuzzFeed.

Кин призвал подростков бороться с теми, кто хочет ввести более жёсткие ограничения на оружие. «Подавляющее большинство из вас пойдёт в колледж, в то время как другие могут решить, что их мечта диктует другой путь к успеху. Мой вам совет достаточно прост: следуйте своей мечте и воплотите её в жизнь», — сказал лоббист.

Такой академии не существует. Не осознавая этого, Кин адресовал напутствия пустым стульям, установленным для детей, которые должны были окончить среднюю школу, но не дожили до выпускного в 2021 году.

Акцию назвали «потерянный класс» (Lost Class). Её устроила организация Change the Ref, основанная Мануэлем и Патрисией Оливер, чей сын Хоакин был убит в 2018 году в средней школе в Паркленде. Кроме Кина на мероприятие пригласили ещё одного гостя — защитника прав на оружие и бывшего сотрудника администрации Трампа Джона Лотта.

«По иронии судьбы, если бы они провели надлежащую проверку данных школы, они бы увидели, что она ненастоящая», — заявил представитель Change the Ref. После съёмок Кину и Лотту сказали, что выпускной отменили. Они не знали об обмане до того момента, как вышли видео.

В роликах с выпускными речами Лотта и Кина, в которых они призывают к защите права на оружие и рассказывают о Джеймсе Мэдисоне, который предложил Вторую поправку (гарантирует право граждан США на хранение и ношение оружия), перемежаются записями звонков в службу экстренной помощи о стрельбе в школах и звуками выстрелов.