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Новости
Ольга Щербинина

Лоббисты оружия в США выступили на фальшивом выпускном перед тысячами пустых стульев. Они означают убитых детей Статьи редакции

Родители обманули тех, кого считают причастными к смертям подростков.

88 88 комментариев
3934 просмотров
Фото Change the Ref

Бывшего главу Национальной стрелковой ассоциации США Дэвида Кина пригласили прочитать речь на выпускном в «Академии Джеймса Мэдисона» в Лос-Анджелесе. Он выступил перед 3044 пустыми стульями, думая, что это репетиция, но на самом деле это был обман, пишет BuzzFeed.

Кин призвал подростков бороться с теми, кто хочет ввести более жёсткие ограничения на оружие. «Подавляющее большинство из вас пойдёт в колледж, в то время как другие могут решить, что их мечта диктует другой путь к успеху. Мой вам совет достаточно прост: следуйте своей мечте и воплотите её в жизнь», — сказал лоббист.

Такой академии не существует. Не осознавая этого, Кин адресовал напутствия пустым стульям, установленным для детей, которые должны были окончить среднюю школу, но не дожили до выпускного в 2021 году.

Акцию назвали «потерянный класс» (Lost Class). Её устроила организация Change the Ref, основанная Мануэлем и Патрисией Оливер, чей сын Хоакин был убит в 2018 году в средней школе в Паркленде. Кроме Кина на мероприятие пригласили ещё одного гостя — защитника прав на оружие и бывшего сотрудника администрации Трампа Джона Лотта.

«По иронии судьбы, если бы они провели надлежащую проверку данных школы, они бы увидели, что она ненастоящая», — заявил представитель Change the Ref. После съёмок Кину и Лотту сказали, что выпускной отменили. Они не знали об обмане до того момента, как вышли видео.

В роликах с выпускными речами Лотта и Кина, в которых они призывают к защите права на оружие и рассказывают о Джеймсе Мэдисоне, который предложил Вторую поправку (гарантирует право граждан США на хранение и ношение оружия), перемежаются записями звонков в службу экстренной помощи о стрельбе в школах и звуками выстрелов.

Лотт после публикации ролика заявил, что его выступление отредактировали, исказив смысл сказанного. «Так ли мы хотим проводить политические дебаты в стране? Где лгут и творчески редактируют то, что люди говорят?» — спросил он. Мануэль Оливер в разговоре с журналистами отверг эти обвинения.

#новости #сша #оружие

88 88 комментариев
39
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88 комментариев
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Задумчивой Кот

27

Самое забавно в этих всех протестах против оружие в том, что все эти пострелушки психов по людям происходят в свободных от огнестрела зонах, где ношение оружия запрещено. Ибо все эти ебанутые прекрасно понимают, что чтобы остановить их хватит одного чувака с пистолетом и навыком его применения. 
И да все эти ограничение будут действовать только на законопослушных адекватных граждан. Условный псих/преступник закон не уважает и ему ничего не мешает достать себе нелегальный ствол - левака во всех странах хватает с лихвой и кстати чем ближе к бывшему соц. лагерю - тем его больше. 

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Аркадий Иванов

Задумчивой
8

Начал хорошо, закончил как обычно... Пруфы?

Ответить

Задумчивой Кот

Аркадий
–2

Пруфом тебе должно быть вся история человечества

Ответить

Аркадий Иванов

Задумчи…
0

Как это подтверждает твоё утверждение про бывший соцлагерь?

Ответить

Задумчивой Кот

Аркадий
–1

Хуева туча накопленного оружия которое потом массово распиздели при развале этого самого лагеря + несколько воин, когда к имеющемуся еще завозили.

Ответить

Аркадий Иванов

Задумчи…
1

Понятно, пруфов нет. Ты просто даёшь голословные утверждения.

Ответить

Задумчивой Кот

Аркадий
–1

Аааа, ты из тех кто в любом споре будет объективную реальность отрицать, даже если она его в жопу ебать будет в этот момент) 

Ответить

Семен Разносолов

Задумчивой
7

Свободных от огнестрела зонах это типа школах? Так разница между свободной и обычно зоной — порог или рамочка металлодетектора.

 Один чувак может кого-то остановить только если никто не знает, кто он, и он окажется в нужном месте в нужное время. Если это охранник на входе, то он сможет разве что ценой жизни немножко время потянуть. 

Ответить

Задумчивой Кот

Семен
–1

Не, лучше как у нас недавно бабульку с газеткой на вход поставить, пусть авторитетом пули останавливает 

Ответить

Семен Разносолов

Задумчи…
2

Охуенный аргумент против ограничений на огнестрел. 

Надо везде вооруженных людей ставить — в барах, кинотеатрах, клубах, вузах, тогда свобода начнётся. 

А главный твой спич это копипаста фокс ньюс, NRA и других лоббистов, на собственные заключения мозгов не хватает. Кроме этого, про бабушку с газетой. 

Ответить

lumieny

Семен
–1

 Надо везде вооруженных людей ставить — в барах, кинотеатрах, клубах, вузах, тогда свобода начнётся.

А что в этом плохого? Девушки так вообще обязаны носить оружие в идеальном обществе.

Ответить

Семен Разносолов

lumieny
0

Идеальное общество это где высокий риск изнасилования?

Ответить

lumieny

Семен
–1

Идеальное общество - это общество, в котором у девушки есть возможность уравнять шансы в столкновении с мужчиной

Ответить

Семен

lumieny
1

Это подразумевает чистое поле, когда девушка выходит на дуэль. На мой взгляд, лучше общество, которое может заступиться за женщину до нужны применения оружия.

Ответить

lumieny

Семен
0

Может еще платок на нее надеть и из дома не выпускать? На женщин средь бела дня нападают что ли вокруг людей, которые могут за нее заступиться? 

Ответить

Hagotireno

Семен
0

Один чувак

А кто сказал про одного чувака? Почему бы не дать возможность носить оружие всему персоналу школы?

Ответить

Семен Разносолов

Hagotir…
0

Почему только школы? Всем и в любых местах по оружию. Не нравится огнестрел - бери кинжал, сюрикен. Если умелый, хватай нунчаки или трезубцы как у другой черепашки ниндзя.

Ответить

Hagotireno

Семен
0

Ну, не всем по оружию, а всем (понятно, что если всё нормально с психическим состоянием) дать возможность его носить. И, скажем, в самолётах не надо: там и так, вероятно, есть достаточное количество охраны, и само пространство не слишком велико, так что в этом случае запрет на оружие может действительно повысить безопасность. Помимо таких случаев, почему нет?

Ответить

Hagotireno

Hagotir…
0

То есть, наверно, если бы каждую школу экономически возможно было бы обеспечить охраной, то может (!) это того не стоило бы, но так как такой возможности нет, я думаю, это одно из самых эффективных решений.

Ответить

Семен Разносолов

Hagotir…
–1

Я думаю, что ношение оружие и безопасность не связаны напрямую. Если все будут постоянно на чеку с рукой у револьвера, как в фильмах про дикий запад, люди предпочтут сидеть дома, чем ходить на концерты, в кино и другие массовые места.

Ответить

Алекс Навальный

Семен
0

Как будто психи так и не делают: если нет оружия, то они убивают подручными средствами: бензопила, нож, авто. Список продолжать?

Ответить

k. wintermute

Задумчивой
5

Интересно так утверждать на счёт того, что любой достанет оружие легко, если надо. В том же и дело, что в Америке это реально легко. 
Недавно начал смотреть канал где рассказывают про различных психопатов и преступников современности. Аудитория американская, в основном рассказывают про американцев поехавших. Все идёт по одной схеме, буллинг, задрот-одиночка, ноет что жизнь несправедлива, проч. Потом идёт в магаз, с легкостью ему отпускают ствол и он идёт стрелять людей. 
Знать каково было бы, если бы стволы продавали только темнокожие в подворотнях или с танцами с бубном через даркнет - невозможно. Так что утверждать, как всегда, что ничего бы не изменилось бессмысленно. Ты не можешь знать как что было бы. 

Ответить

Gidevan

Задумчивой
2

Ну ты попробуй в РФ нелегальный ствол достать, ставлю 100$ что тебя повяжут фэшники при получении

Ответить

Предельный космос

Gidevan
1

А зачем нелегальный, когда достаточно просто получить легальный?

Ответить

Задумчивой Кот

Предель…
–1

С легального никто кроме полутара психов никто ничего устраивать не будет. А преступнику похуй, он себе без проблем и левый достанет. 

Ответить

Весенний парфюмер

Gidevan
1

Была возможность купить калаш с 2мя рожками напрямую у знакомого, тот с лнр/днра приехал, до этого, кстати в дурке лежал

Ответить

Задумчивой Кот

Gidevan
0

У нас: 
- хуева туча дедовских стволов в деревнях никак вообще не зарегистрированных 
- эхо войны - до сих пор находят/откапывают всякое и это никак не регистрируется
- Эхо недавних вой в снг + чеченские. Когда распизделось огромное количество складов и куда все делось до сих пор не известно
- Горячая точка прям у границы (Домбасы) всякие. В которой твориться черти что и через границу туда - сюда также гонятся куча вооружения

Чтобы нарваться на фсбника - это надо очень постараться и быть крайне невезучим 

Ответить

Диванный Аналитик

Задумчивой
0

чем ближе к бывшему соц. лагерю - тем его больше.

Doubt.

Ответить

Alexander Revan

18

Ну да это же оружие убивает людей. 

Ответить

Артем Ситников

Alexander
–1

Нет, люди совершали акты массового убийства голыми руками.

Ответить

Николай

Артем
4

Надо ещё запретить людям собирать самодельные взрывные устройства, а то вдруг их кто-нибудь применит.

Ответить

Задумчивой Кот

Николай
2

Ножи надо запретить, а то у нас львиная доля макрухи в стране - это поножовщины) 

Ответить

Артем Ситников

Задумчи…
–1

Во-первых, у ножей двойное назначение. Во-вторых, ношение холодного оружия на улице запрещено по очевидным мотивам.

Ответить

Артем Ситников

Николай
0

Уже запрещены.

Ответить

Алексей Крылов

10

По подобной логике тогда:
Нужно запретить автомобили, а то автокатастрофы  случаются  наверное из за них. 
Нужно запретить ножи, вилки, скалки, бритвы, ножницы, чтобы отгородить людей от преступлений. 
Нужно запретить самолëты, корабли и поезда, не будет их, не будет и катастроф. 
Нужно запретить всем человекам дышать воздухом. Не будет человечества, не будет и преступлений. 

Ответить

Igor Antarov

Алексей
6

Неверная аналогия. Запрет по функции, а не по потенциальной опасности применения. 

Танки и военные самолеты запрещены в частных руках. На боевой и кухонный нож распростаняются разные законы. 

Ответить

Артем Ситников

Алексей
3

Хуя ты передергиваешь. Единственное предназначение оружия — убийство. У него нет другого назначения, понимаешь?

Ответить

Задумчивой Кот

Артем
1

Хуева туча у него назначений, то что у вас оперативки только один осмыслить хватает, сугубо ваша проблема. 

Ответить

Алексей Куликов

Артем
2

Единственное предназначение оружия — убийство.

Самозащита вообще-то. Возможность обладания оружия в США не даёт право стрелять в кого хочешь. А так в случае угрозы твоей жизни появляется хоть теоретический шанс на защиту.

Ответить

Алексей Крылов

Артем
1

Как насчëт самообороны и защиты? 

Ответить

Артем Ситников

Алексей
–1

в чем заключается оборона? проделать дыру в теле другого человека с большой вероятностью летального исхода?

Ответить

Задумчивой Кот

Артем
2

ну ты можешь постоять и посмотреть как он будет ковырять дырку ножом в тебе) 

Ответить

Алексей Крылов

Артем
1

Представь себе, да, сам виноват нападавший, если полез. 
По такой логике и в 41м от нацистов не надо было обороняться. 
И вообще человечеству от диких зверей в пещерные времена не надо было защищаться, пускай нас порешают, зачем оружие, ëпт. 

Ответить

Алексей Куликов

Артем
0

Лишить возможности нападающего причинить вред тебе или твоим близким прежде всего. Иногда бывает достачно лишь угрозы применения оружия.

Ответить

Узкий Илья

Алексей
–2

Какие функции в оружии созданы для защиты? 

Ответить

Алексей Крылов

Узкий
2

Войдëт в твой дом утырок с ножом, захочет порешать тебя и выкрасть твои деньги, а ты его со ствола успокоишь, вот тебе и функция. Другое дело, что в РФ за такое и обороняющегося могут набутылить, но это уже другая тема. 

Ответить

Узкий Илья

Алексей
–1

Краткий пересказ ветки
единственное предназначение - убийство. 

нет, ещё защита. 

каким способом? 

убийством. 

Ты идиот? 

Ответить

Алексей Крылов

Узкий
1

Идиота увидишь, когда посмотришь в зеркало и увидишь там своë отражение-это раз) 
Устранение нападавшего, который на тебя покушается это один из способов защиты, даже если дошло до подобных мер это два. 
Оружие может помочь при защите от превосходящих тебя по численности и силовым навыкам атакующих это три. 

Ответить

FeraFeru

Узкий
1

осознание возможности сдохнуть прямо сейчас? пару лет назад тут статья хорошая была про либерализацию оружия с занимательной статистикой, в том числе что запрет на владение оружием ведет к значительному росту преступности, что с зарегистрированных стволов никто не будет совершать преступления и по статистике почти не совершает, так как найти по нарезу легко и тд.

Почему либерализация оружия — это хорошо, и…
Мне надоело писать одно и то же в каждом треде о либерализации оружия, и я решил собрать свои…
tjournal.ru
Ответить

Узкий Илья

FeraFeru
0

Да, вот недавно бывший мент с балкона палил по людям, а вот ещё недавно какой то ошалевший с зоопарком в коттедже палил по соседям, а ещё совсем недавно бывший школяр пошел купил ствол и перестрелял школьцов, а так да, с зареганых стволов никто не совершает преступления! 

Ответить

Алексей Куликов

Узкий
1

Возможность лишить нападающего возможности причинить тебе вред. Потому что преступнику в любой стране пофиг на закон и он добудет себе оружие, а у вас даже теоретической возможности защититься не будет.

Ответить

Узкий Илья

Алексей
0

Ну вот у тебя пистолет, а тебя грабят 3 с автоматами, поможет тебе пистолет или из-за ограбления ты ещё и умрешь? 

Ответить

Майка Ника

Алексей
2

"Не будет человечества, не будет и преступлений."

Агент Смит, это вы? Перелогиньтесь, пожалуйста 

Ответить

Алексей Крылов

Майка
0

Только из Матрицы вышел😉

Ответить

smpeon

Алексей
0

Вождение без прав запрещено, ввести аналог прав - это то что и хотят сторонники контроля оружия. Чем опаснее транспорт тем больше регуляций.
Ножи, вилки, скалки, бритвы не настолько опасны чтобы привести к гибели большого количества людей и при этом достаточно примитивны что их можно изготовить самому (огнестрел хуй ты сделаешь без станка)
Самолеты, корабли и поезда пиздец как зарегулированы, просто так поставить свой локоматив на рельсы и покататься тебе никто не даст.
Про воздух согласен

Ответить

Научно-Технический танк88

8

Нихуя в США лоббисты тупые оказывается

Ответить

alexferman

Научно-Техничес…
18

Праваки же

Ответить

некипишуй

Научно-Техничес…
1

не тупее некоторых товарищей из ФСБ

Ответить

Церковный каякер

Научно-Техничес…
0

После Who Is America вряд ли что-то ещё более качественно их характеризующее можно будет в принципе создать. Там просто ад, иначе не скажешь.

Ответить

Distortion

9

Но в школы же и так запрещено носить оружие. Неужели те, кто хочет устроить масшутинг, плевать хотели на законы? И идут они с оружием именно в школы, где оружия точно нет

Ответить

некипишуй

9

стильный развод

Ответить

Задумчивой Кот

некипишуй
1

Веселый потом будет иск и суд 

Ответить

Сергей Дворниченко

3

упомянули что флойд приставлял оружие к животу беременной женщине?

Ответить

Lolllp

Сергей
6

потому что не было никакого оружия к животу беременной.

а на разошедшемся фото вообще девушка из Испании, которую изнасиловал какой-то парень в Мадриде в 2018. Она сама в фб опровергла какое-либо отношение к Флойду
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/07/15/fact-check-viral-photo-doesnt-show-george-floyd-assault-victim/5415937002/
https://jovannyr.com/georgefloyd.webp
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/07/15/fact-check-viral-photo-doesnt-show-george-floyd-assault-victim/5415937002/

Fact check: Woman in viral photo was beaten…
A photograph falsley claims a woman was assaulted by George Floyd in a robbery.
www.usatoday.com
Ответить

Сергей Дворниченко

Lolllp
–3

у Флойда было оружие? где он его взял?

Ответить

Lolllp

Сергей
7

а где ты взял беременную женщину, к животу которой Флойд приставлял оружие?

Ответить

Сергей

Lolllp
–3

у флойда когда он совершал какое нибудь преступление было оружие? кто ему его продал? в магазе? ему бы не продали из за его прошлого

Ответить

Lolllp

Сергей
3

а ты вообще с каким тезисом споришь? озвучь, пожалуйста

Ответить

Задумчивой Кот

Lolllp
0

Он не спорит, он срет коментами 

Ответить

VladKlar

–7

 Фейковое мероприятие устроила организация, основанная родителями, потерявшими сына в школьной перестрелке

Для потерявших дочь своя организация?

Ответить

Макс Зеленский

VladKlar
11

Да. Ведь речь идет про одного убитого ребенка. 3044 - это видимо его любимое число.

Долбоёб

Ответить

Madao

Макс
0

Чё? 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Есть 2 стула...

Ответить

мЕдь

Небольшой
7

3044

Ответить

Gidevan

Небольшой
0

Продай один плиз, очень надо!

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Gidevan
0

А я на чём сидеть буду? 

Ответить

Весенний

Небольш…
2

На героине

Ответить

Небольшой

Весенний
0

Или бутылке 

Ответить

Весенний

Небольш…
1

Есть два *nameместа*

Ответить

Иван Иванович

1

Доколе оружейные лоббисты будут обвинять в убийствах детей преступников? Они что, расисты?

Ответить

Ilya Filin

0

Вау. 

Ответить

Andrew Muralov

0
Ответить

Артем Ситников

0

Постмодернизм какой-то.

Ответить

Узкий Илья

0

Хехе, стравлены

Ответить

Иван Дмитриев

0

Че там пластик еще не запретили? А то он заебал сам себя разбрасывать всюду

Ответить

Алекс Навальный

0

Жаль только, что эта пздень не поняла одного: если бы у других людей во время нападения было оружие, то нападающего застрелили бы куда раньше, и её сын мог бы остаться в живых 

Ответить

Максим Манчестер

0

Вообще не понимаю тему про то, что вооруженные обыватели свободнее. Как будто во время революции у них преимущество будет. Обученные военные против любителей.

Ответить

Сергей Дворниченко

–7

просто черным наверное не часто дают разрешение на оружие из за криминального прошлого, вот и бугуртят

Ответить
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