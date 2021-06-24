Кремль предложил найти другую работу тем, кто не хочет прививаться от Covid-19, хотя обязан Статьи редакции
По мнению Пескова, выбор между вакциной и работой — «это добровольность».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «в целом вакцинация остаётся добровольной»: если сотрудник сферы услуг, которого обязали привиться от Covid-19, не хочет вакцинироваться — «он просто должен перестать работать в сфере услуг. Об этом пишет «Медуза».
Песков уточнил, что такие меры «обусловлены текущим моментом»: «необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки».
16 июня Москва объявила об обязательной вакцинации 60% работников сферы обслуживания. После этого похожие требования ввели и в других регионах.
Еврейский супер_стар
Не обижай тезку
Научно-Технический танк88
Я позвонил своему тезке. Он признался
Такая "добровольность", это всёравно что сказать - хочешь выбери яблоко, хочешь выбери грушу, выбор за тобой, всё добровольно. Но если выберешь грушу, то мы тебя нахуй палками забьём.
Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете, в условиях острой вспышки пандемии
Звучит логично. Включите вакцинацию от ковида в мед книжку и отьебитесь от людей, которым нафиг не упала такая вакцинация (ибо нагоняют проценты за счет бухгалтеров, айтишников, электриков и т.д)
Научно-Технический танк88
Вакцинация это не твоя индивидуальная хотелка, а коллективная ответственность общества
Вакцинация, как и прочее мед вмешательство, как и рождение ребенка - это моя индивидуальная хотелка в условиях, когда на кону не стоит жизнь страны. Если у нас такой бред и перегибы с вирусом в 2% летальности...
Комментарий удален
Тогдашний
то есть тебе ок что из-за чьей то недалекости может в перспективе умереть 2% людей в стране? (а это, на секундочку, 2.8 миллиона человек)
Как определяем приемлемую границу летальности, бро? 5% норм? А 20? А 50?
Чисто подход совок-стайл, дохнут люди да и похуй, цифры то небольшие, значит это не проблема
Спокойный татарин
коллективная
ответственность
хммммм
Да. Например, преступления путина – коллективная ответственность русских.
С такими мыслями вам в сторону Китая смотреть надо. Там и вакцинация коллективная ответственность, и количество детей тоже коллективная ответственность
Кремль предложил найти другую работу тем, кто не хочет прививаться от Covid-19, но обязан
Прочитав заголовок я подумал, что он подразумевает, что Кремль поможет найти равноценную работу тем, кто теряет работу из-за нежелания вакцинироваться. И подумал, что ничего себе, решение, пусть не идеальное, но учитывая что ситуация кризисная, вполне неплохое.
Но прочитав новость всё встало на свои места - Кремль помогать не будет, просто предложил гражданам самим поискать себе новую работу.
Кремль помогать не будет, просто предложил гражданам самим по
йти нахуй
а песков сам то привился?
Научно-Технический танк88
Привился хлоркой из японского браслета
Научно-Технический танк88
Или что он там носил я забыл уже
Прям наглядная иллюстрация вот этой херни, лол:
https://tjournal.ru/science/400829-psihologi-podtverdili-chto-vlast-delaet-lyudey-menee-empatichnymi-i-bolee-zhestkimi-v-suzhdeniyah
Если ты бедный - просто разбогатей. Если ты болен - просто стань здоровым. Охуенная логика
Путин что-то такое же говорил, что Навальный добровольно и осознанно прилетел чтобы сесть в тюрягу...
Трезвое мышление. В сферах, где вам надо взаимодействовать с массами людей, нужно быть привитым. Вопрос лишь в том, является ли российская вакцина качественной. Мне бы какое-то международное исследование, независимую от политиков экспертизу. Путин и Песков потом не пожертвуют вам деньги на реабилитацию, если данная вакцина "почему-то именно на вас повлияла с болезненным исходом". Не сделана ли эта вакцина как на видеоролике ниже пишут порой статьи?
«в целом вакцинация остаётся добровольной"
но есть нюансы
Не понимаю тебя. Не нравится? Продавай всё имущество и уезжай жить ко мне в Атлантиду
и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу
Можно же заставлять клиентов две недели сидеть на карантине, как на примере:
Интересно как эта конкретная реализация вобщем-то благих намерений повлияет на рейтинг власти на следующих выборах