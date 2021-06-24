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Новости
Артём Мазанов

Кремль предложил найти другую работу тем, кто не хочет прививаться от Covid-19, хотя обязан Статьи редакции

По мнению Пескова, выбор между вакциной и работой — «это добровольность».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «в целом вакцинация остаётся добровольной»: если сотрудник сферы услуг, которого обязали привиться от Covid-19, не хочет вакцинироваться — «он просто должен перестать работать в сфере услуг. Об этом пишет «Медуза».

Песков уточнил, что такие меры «обусловлены текущим моментом»: «необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки».

Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете, в условиях острой вспышки пандемии.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

16 июня Москва объявила об обязательной вакцинации 60% работников сферы обслуживания. После этого похожие требования ввели и в других регионах.

Где в России ввели обязательную вакцинацию и где…
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tjournal.ru

#новости #песков #covid19

60 60 комментариев
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60 комментариев
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Научно-Технический танк88

27

Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес.

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Еврейский супер_стар

Научно-Техничес…
2

Не обижай тезку

Ответить

Научно-Технический танк88

Еврейский
3

Я позвонил своему тезке. Он признался

Ответить

Спокойный

Научно…
0

На самом деле он учитель?

Ответить

Andrew Sychev

Спокойн…
0

Мучитель

Ответить

Миша Копейкин

10

Такая "добровольность", это всёравно что сказать - хочешь выбери яблоко, хочешь выбери грушу, выбор за тобой, всё добровольно. Но если выберешь грушу, то мы тебя нахуй палками забьём.

Ответить

ТыжЮзер

Миша
3

Скорее вы вправе выбрать любой фрукт, если это яблоко)

Ответить

Рыжий

7

 Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете, в условиях острой вспышки пандемии

Звучит логично. Включите вакцинацию от ковида в мед книжку и отьебитесь от людей, которым нафиг не упала такая вакцинация (ибо нагоняют проценты за счет бухгалтеров, айтишников, электриков и т.д)

Ответить

Научно-Технический танк88

Рыжий
8

Вакцинация это не твоя индивидуальная хотелка, а коллективная ответственность общества

Ответить

Рыжий

Научно-Техничес…
–1

Вакцинация, как и прочее мед вмешательство, как и рождение ребенка - это моя индивидуальная хотелка в условиях, когда на кону не стоит жизнь страны. Если у нас такой бред и перегибы с вирусом в 2% летальности...

Ответить

Комментарий удален

Тогдашний

Рыжий
1

то есть тебе ок что из-за чьей то недалекости может в перспективе умереть 2% людей в стране? (а это, на секундочку, 2.8 миллиона человек)

Ответить

Vasya Pupkin

Рыжий
1

Как определяем приемлемую границу летальности, бро? 5% норм? А 20? А 50?

Чисто подход совок-стайл, дохнут люди да и похуй, цифры то небольшие, значит это не проблема

Ответить

Спокойный татарин

Научно-Техничес…
3

коллективная

ответственность

хммммм

Ответить

Научно-Техническ

Спокойн…
3

Да. Например, преступления путина – коллективная ответственность русских. 

Ответить

Рыжий

Научно…
3

Путина

русских

Давно русские евреями стали?

Ответить

Научно-Техническ

Рыжий
0

🇷🇺

Ответить

Спокойный

Научно…
1

Только русских?

Ответить

Научно-Техническ

Спокойн…
0

Русским не нравится слово россияне

Ответить

Спокойный

Научно…
0

А нерусским россиянам нравится

Ответить

Рыжий

Спокойн…
1

Скованные одной цепью, связанные одной целью

Ответить

Спокойный

Рыжий
2

часть корабля, часть команды

Ответить

Рыжий

Научно-Техничес…
3

С такими мыслями вам в сторону Китая смотреть надо. Там и вакцинация коллективная ответственность, и количество детей тоже коллективная ответственность

Ответить

Научно-Техническ

Рыжий
0

Вакцинация это налог за право жить в обществе

Ответить

Миша Копейкин

8

 Кремль предложил найти другую работу тем, кто не хочет прививаться от Covid-19, но обязан

Прочитав заголовок я подумал, что он подразумевает, что Кремль поможет найти равноценную работу тем, кто теряет работу из-за нежелания вакцинироваться. И подумал, что ничего себе, решение, пусть не идеальное, но учитывая что ситуация кризисная, вполне неплохое.
Но прочитав новость всё встало на свои места - Кремль помогать не будет, просто предложил гражданам самим поискать себе новую работу.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Миша
6

Кремль помогать не будет, просто предложил гражданам самим по

йти нахуй

Ответить

Еврейский супер_стар

3

И В ЧЕМ ОНИ НЕ ПРАВЫ??

Ответить

Стас Фарбер

2

а песков сам то привился?

Ответить

Научно-Технический танк88

Стас
6

Привился хлоркой из японского браслета

Ответить

Научно-Технический танк88

Научно-Техничес…
0

Или что он там носил я забыл уже

Ответить

Владимир Филатов

Научно…
1

хуйню

Ответить

Значимый жар

3

Ну тогда у нас всё добровольно — можно же страну поменять!

Ответить

Ann Partovi

Значимый
1

Я выбираю Атлантиду!

Ответить

alexferman

3

Прям наглядная иллюстрация вот этой херни, лол:

https://tjournal.ru/science/400829-psihologi-podtverdili-chto-vlast-delaet-lyudey-menee-empatichnymi-i-bolee-zhestkimi-v-suzhdeniyah

Психологи подтвердили, что власть делает людей…
Получив даже мнимые полномочия, люди начинают чаще наказывать других за ошибки и считать их…
tjournal.ru
Ответить

igogo

3

Если ты бедный - просто разбогатей. Если ты болен - просто стань здоровым. Охуенная логика

Ответить

Далекий месяц

2
Ответить

Юра Касьянов

Далекий
1

Не по делу Атланта приплёл

Ответить

Алексей Егоров

2

Путин что-то такое же говорил, что Навальный добровольно и осознанно прилетел чтобы сесть в тюрягу... 

Ответить

Владимир Филатов

2

В бизнес пусть идут

Ответить

Ann Partovi

2

Трезвое мышление. В сферах, где вам надо взаимодействовать с массами людей, нужно быть привитым. Вопрос лишь в том, является ли российская вакцина качественной. Мне бы какое-то международное исследование, независимую от политиков экспертизу. Путин и Песков потом не пожертвуют вам деньги на реабилитацию, если данная вакцина "почему-то именно на вас повлияла с болезненным исходом". Не сделана ли эта вакцина как на видеоролике ниже пишут порой статьи?

Ответить

некипишуй

2

«в целом вакцинация остаётся добровольной"

но есть нюансы

Ответить

Ann Partovi

некипишуй
0

Не понимаю тебя. Не нравится? Продавай всё имущество и уезжай жить ко мне в Атлантиду

Ответить

Sergey Filippov

2

Хлопок, отрицательный рост, добровольная вакцинация.

Ответить

Лысый паук например

2

Кремль предложил найти другую страну тем, кому что-то не нравится.

Ответить

Случайный щит

1

и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу

Можно же заставлять клиентов две недели сидеть на карантине, как на примере:

Журналисты NBC пробыли 2 недели на карантине…
Журналисты NBC пробыли 2 недели на карантине перед интервью с Путиным
www.interfax.ru
Ответить

Морс Вишневый

1

Блять, а шо делать людям с мед.отводом? Пошли мы нахер?

Ответить

Весенний парфюмер

0

На самом деле все верно, к примеру, чтоб работать барменом - нужна медкнижка, если честно делать анализы - то там спектор, от глистов до венеролога с туберкулезом. Никого же не удивляет, что нельзя работать поваром, если у тебя гепатит А и туберкулез

Ответить

Значимый жар

Весенний
0

Ну пусть в медкнижку и вводят вакцинацию

Ответить

Dmitry Pasyutin

0

Интересно как эта конкретная реализация вобщем-то благих намерений повлияет на рейтинг власти на следующих выборах

Ответить

AZP

Dmitry
2

Нарисуют

Ответить

Andi Bigglesworth

Dmitry
2

Население взбунтуется и выберет единоросов. 

Ответить

Тюремный паркур

Dmitry
0

паебать, всем =(

Ответить

Спокойный татарин

0

Песков же тоже работает в сфере услуг?

Ответить

Ann Partovi

Спокойный
0

Он привился и нам прививает прививчивость к прививкам

Ответить

Дурацкий микроскоп

0
Ответить

Ann Partovi

Дурацкий
0

Ахахахахахахахахахахахахахаха

Ответить

Рыжий

0

Кто не с нами, тот под нами езжибля

Ответить

Рыжий

0

Напомнило 

Ответить

Nikita ChereVik

0

А ХУ ЕТЬ, это просто песня блять

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Andrew Muralov

0

Выбор между двумя стульями - это добровольность.

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!

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