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Ольга Щербинина

С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только людей с прививками от Covid-19 Статьи редакции

Это объяснили ростом числа пациентов с коронавирусом и госпитализаций.

С 1 июля в отелях, санаториях и детских лагерях Кубани будут принимать только отдыхающих с документом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Через месяц требования ужесточат: в пансионатах и гостиницах будут принимать только отдыхающих с сертификатом о прививке, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших Covid-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — заявил Кондратьев.

По данным оперштаба, 24 июня в Краснодарском крае выявили 123 новых случаев коронавируса.

#новости #регионы

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Владислав Недзвецкий

20

Надеюсь на выборы тоже только с тестом или прививкой.

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stikerman

Владислав
0

Ага, щас. Как выборы, так они тут же победили корону и все привиты!

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Научно-Технический танк88

10

Могут сразу закрываться

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Maksim Derkach

Научно-Техничес…
2

зато частники с гостевыми домами нормально заработают)

Ответить

Harry Hatchet

1

Бля, я никогда не пойму людей, которые принимают такие решения

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Harry
3

блять.. ну сходи в больницы, где все отделения забиты ковидными больными, может поймешь тогда) 

Ответить

House M.D.

Дмитрий
2

Может, для начала закрыть метро и маршрутки?

Ответить

Вадим Кондратьев

House
4

Это более критичные узлы. Тут больше последствий будет чем от короны.
А курорты это опционально, можно и потерпеть

Ответить

ТыжЮзер

House
1

Собянин уже говорил в прошлом году, что если остановить метро на недолгий промежуток времени, то вернуть все в норму можно будет не ранее, чем через полгода. И сама система работает так, что для жизнеобеспечения метро необходимо гонять воздух в тоннелях с помощью поездов. Метро это последнее, что закроют)

Ответить

Harry Hatchet

Дмитрий
1

В Сочи по справке, а в Турцию без нихуя, я это имею в виду.

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Dmitry Pasyutin

Harry
0

В Турции заражений минимально, волна недавняя закончилась, почему бы и нет. Границы закрывают чтоб оттуда не привезли ничего

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Дмитрий
0

Ты неправильно пишешь.
Писать нужно про красную зону и что жизни важны.
Запретить что-то - более легкий путь, чем смотивировать людей положительным подкреплением.

Ответить

Asuka Langley

6

Ну теперь-то точно в Турцию полетят

Ответить

Исторический томагавк_два

Asuka
0

Если установят аналогичные правила для авиаперелетов, не полетят

Ответить

Asuka Langley

Исторический
3

Будет смешно, если с билетами и путевками и прокинут во второй раз и уже без возможности возврата

Ответить

Алексей Штейн

Asuka
1

или заставят при возвращении не 2 пцр сдавать, а пройти первый этап вакцинации на таможне иначе штраф

Ответить

anvarich

Исторический
1

Сейчас в любую заграницу нужен пцр тест или тест на антитела. 

Ответить

Исторический

anvarich
1

Но это не то же самое, что сертификат о вакцинации

Ответить

Далекий месяц

3

Это потому что там расположен Дворец Путина?

Ответить

Далекий месяц

Далекий
10

сначала закрывали на карантин журналистов и близкое окружение, а теперь весь регион его проживания))

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Далекий
3

Бесполетную зона над всеми кубаноидами одобряю 

Ответить

Виталий Захаров

0

Это объяснили ростом числа пациентов с коронавирусом и госпитализаций.

Очередная наглая лож! Все для того, чтобы уничтожить малый бизнес!

Ответить

Имя И Фамилия

0

Не поздно?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Да зачем к кубаноидам вообще ехать

Ответить

Вторичный пистолет

Небольшой
0

Куда еще ехать семья с совокупных доходом 30-40к? Чемодан, вокзал, Геленджик.

Ответить

Andrew Muralov

Вторичный
0

Зачем вам куда-то ездить с таким доходом? На даче сидите, картошку сажайте. 

Ответить

ТыжЮзер

0

На очереди Крым, Питер и Казань?

Ответить

Церковный каякер

0

Сейчас придётся для стимуляции спроса немношк границы закрыть ещё на месяцок, но электорат всё стерпит.

Ответить

Маша Моздир

0

А там же процветает частное заселение, без всяких гостиниц и санаториев.
Ничего же не изменится.

Ответить

Алина Кипр

0

А всем непривитым кубаноидам включить отопление?

Ответить

Максим Андреев

0

Вынырнул - привился, занырнул обратно)

Ответить

Антон Склянов

0
Ответить

Dmitry Pasyutin

Антон
0

Для непривитых сделают электронное голосование которое хуй проверишь

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Maksim Derkach

0

а вот если общепит закроют, то это гг

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