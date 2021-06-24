С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только людей с прививками от Covid-19 Статьи редакции
Это объяснили ростом числа пациентов с коронавирусом и госпитализаций.
С 1 июля в отелях, санаториях и детских лагерях Кубани будут принимать только отдыхающих с документом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Через месяц требования ужесточат: в пансионатах и гостиницах будут принимать только отдыхающих с сертификатом о прививке, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.
«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших Covid-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — заявил Кондратьев.
По данным оперштаба, 24 июня в Краснодарском крае выявили 123 новых случаев коронавируса.
Надеюсь на выборы тоже только с тестом или прививкой.
Бля, я никогда не пойму людей, которые принимают такие решения
блять.. ну сходи в больницы, где все отделения забиты ковидными больными, может поймешь тогда)
Может, для начала закрыть метро и маршрутки?
Это более критичные узлы. Тут больше последствий будет чем от короны.
А курорты это опционально, можно и потерпеть
Собянин уже говорил в прошлом году, что если остановить метро на недолгий промежуток времени, то вернуть все в норму можно будет не ранее, чем через полгода. И сама система работает так, что для жизнеобеспечения метро необходимо гонять воздух в тоннелях с помощью поездов. Метро это последнее, что закроют)
В Сочи по справке, а в Турцию без нихуя, я это имею в виду.
В Турции заражений минимально, волна недавняя закончилась, почему бы и нет. Границы закрывают чтоб оттуда не привезли ничего
Ты неправильно пишешь.
Писать нужно про красную зону и что жизни важны.
Запретить что-то - более легкий путь, чем смотивировать людей положительным подкреплением.
Ну теперь-то точно в Турцию полетят
Исторический томагавк_два
Если установят аналогичные правила для авиаперелетов, не полетят
Будет смешно, если с билетами и путевками и прокинут во второй раз и уже без возможности возврата
или заставят при возвращении не 2 пцр сдавать, а пройти первый этап вакцинации на таможне иначе штраф
Сейчас в любую заграницу нужен пцр тест или тест на антитела.
Далекий месяц
сначала закрывали на карантин журналистов и близкое окружение, а теперь весь регион его проживания))
Это объяснили ростом числа пациентов с коронавирусом и госпитализаций.
Очередная наглая лож! Все для того, чтобы уничтожить малый бизнес!
Да зачем к кубаноидам вообще ехать
Вторичный пистолет
Куда еще ехать семья с совокупных доходом 30-40к? Чемодан, вокзал, Геленджик.
Зачем вам куда-то ездить с таким доходом? На даче сидите, картошку сажайте.
А там же процветает частное заселение, без всяких гостиниц и санаториев.
Ничего же не изменится.
Для непривитых сделают электронное голосование которое хуй проверишь
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