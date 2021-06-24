Это объяснили ростом числа пациентов с коронавирусом и госпитализаций.

С 1 июля в отелях, санаториях и детских лагерях Кубани будут принимать только отдыхающих с документом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Через месяц требования ужесточат: в пансионатах и гостиницах будут принимать только отдыхающих с сертификатом о прививке, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших Covid-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — заявил Кондратьев.

По данным оперштаба, 24 июня в Краснодарском крае выявили 123 новых случаев коронавируса.