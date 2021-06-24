{"id":741,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434 \u043a\u0430\u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=741&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=8cd453b694f2fbdab552a331ca897ca0ffa35ce83c96c59b3a50ee70d30b9dab","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

Недостающие части «Ночного дозора» Рембрандта восстановили с помощью ИИ. На картине появились три новые фигуры Статьи редакции

Около 300 лет назад полотно обрезали, чтобы уместить на стене.

10 10 комментариев
549 просмотров

Холст, созданный в 1642 году, в 1715 году обрезали со всех сторон, чтобы он поместился на стене между двумя дверьми в мэрии Амстердама. Спустя 306 лет искусственный интеллект восстановил недостающие части полотна, пишет Би-би-си.

У картины отсутствовали 60 сантиметров слева, 22 сверху, 12 снизу и 7 справа. Чтобы их восстановить, алгоритм обучали на двух изображениях: отсканированном оригинале Рембрандта и копии его работы, написаной Герритом Лунденсом. Вторая картина хранится в Лондоне, её создали ещё до обрезки «Ночного дозора».

В итоге на «Ночном дозоре» появились три фигуры слева, стал полностью виден шлем на мужчине справа, стал чётче заметен убегающий от полицейских мальчик на переднем плане слева. Также сместилась композиция картины, а персонажи оказались в других местах.

Изначальный вид картины

Настоящее название картины — «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга». Она хранится в Рейксмузеуме Амстердама. В 2018 году музей начал её реставрацию, процесс транслировали в прямом эфире.

#новости #искусство #искуственныйинтеллект

10 10 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439\u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442","\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e"], "comments": 10, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 400992, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Jun 2021 15:50:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антигравитационный торт

2

В фотошопе 2 куска соединили, "САРИТЕ ИИ НОРИСОВАЛЬ КАРТИНУ!!!!!!!!111111111"

Ответить

Умный будильник

1

Был в Амстере в 2019-м, как раз в то время у картины работал огромный сканер, который миллиметр за миллиметром изучал полотно, все его слои. Подходить близко было нельзя. Там рядом стояла табличка, которая подробно рассказывала, что они делали, и сколько этой займёт (несколько месяцев).

Ответить

Умный будильник

Умный
3
Ответить

Антон Лисин

1

Школьники в учебниках всегда дорисовывать ручками. Не угадывали что-ли 

Ответить

Владимир Филатов

0

То есть на оригинальной картине могло быть что-то другое?

Ответить

Далекий месяц

Владимир
1

"Чтобы их восстановить, алгоритм обучали на двух изображениях: отсканированном оригинале Рембрандта и копии его работы, написаной Герритом Лунденсом. Вторая картина хранится в Лондоне, её создали ещё до обрезки «Ночного дозора»."

Ответить

Владимир Филатов

Далекий
0

спасибо, что-то я читал только начала абзацев и поэтому не увидел

Ответить

Максим Шпилёв

0

Зачем?

Ответить

Антигравитационный торт

Максим
0

Офис хотят расширять

Ответить

мЕдь

0

Прикольно, конечно, но исторической ценности не имеет.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Минобороны РФ: британский эсминец нарушил границу в Чёрном море. Российский самолёт сбросил предупредительные бомбы
Также стрельбу открыл сторожевой российский корабль.
251
Новости
Бомб не было, эсминец мирно проходил через украинские воды — Минобороны Великобритании об инциденте в Чёрном море
«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы».
190
Новости
Все рестораны Москвы переводят на «бесковидный» режим: пускать будут привитых, переболевших и с отрицательным тестом
Попасть в заведение можно будет только по QR-коду — никаких бумажных справок.
593
Популярное за три дня
Новости
Роскомнадзор попросил Google закрыть сайт «Умного голосования»
Сайт заподозрили в «неправомерной обработке персональных данных граждан РФ».
180
TJ
Расчехляем архивы — история TJ в фото
И нет, это не только долгие посиделки в офисе.
180
Интернет
Французский инженер заявил о разгадке последних шифров Зодиака с именем убийцы. Но интернет ему не верит
Энтузиаст считает, что спустя 52 года доказал, кто был Зодиаком. Специалисты и онлайн-детективы на форумах относятся к расшифровке со скепсисом.
59
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Пп Пп

Лоббисты оружия в США выступили…

Tural

Лоббисты оружия в США выступили…

Владимир Филатов

Недостающие части «Ночного…

Задумчивой Кот

Лоббисты оружия в США выступили…

Mikhail Pukas

Кремль предложил найти другую…

Пп Пп

Лоббисты оружия в США выступили…

Tony Urban

Кремль предложил найти другую…

Пп Пп

Лоббисты оружия в США выступили…

Fred Summer

Кремль предложил найти другую…

Smaug The Terrible

Entry in the subsite Twitter

Tural

Лоббисты оружия в США выступили…

Пп Пп

Лоббисты оружия в США выступили…

Alex Nevi

Google и крупнейший провайдер…

Токсичный бот

Лоббисты оружия в США выступили…

Задумчивой Кот

Лоббисты оружия в США выступили…

Rabbit 99

Запись в подсайте Twitter

Smaug The Terrible

Entry in the subsite Twitter

Стагнация и ангст

Лоббисты оружия в США выступили…

Пп Пп

Лоббисты оружия в США выступили…

badkid

«Я просто хочу вернуть свою…
null