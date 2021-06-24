Недостающие части «Ночного дозора» Рембрандта восстановили с помощью ИИ. На картине появились три новые фигуры Статьи редакции
Около 300 лет назад полотно обрезали, чтобы уместить на стене.
Холст, созданный в 1642 году, в 1715 году обрезали со всех сторон, чтобы он поместился на стене между двумя дверьми в мэрии Амстердама. Спустя 306 лет искусственный интеллект восстановил недостающие части полотна, пишет Би-би-си.
У картины отсутствовали 60 сантиметров слева, 22 сверху, 12 снизу и 7 справа. Чтобы их восстановить, алгоритм обучали на двух изображениях: отсканированном оригинале Рембрандта и копии его работы, написаной Герритом Лунденсом. Вторая картина хранится в Лондоне, её создали ещё до обрезки «Ночного дозора».
В итоге на «Ночном дозоре» появились три фигуры слева, стал полностью виден шлем на мужчине справа, стал чётче заметен убегающий от полицейских мальчик на переднем плане слева. Также сместилась композиция картины, а персонажи оказались в других местах.
Настоящее название картины — «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга». Она хранится в Рейксмузеуме Амстердама. В 2018 году музей начал её реставрацию, процесс транслировали в прямом эфире.
В фотошопе 2 куска соединили, "САРИТЕ ИИ НОРИСОВАЛЬ КАРТИНУ!!!!!!!!111111111"
Был в Амстере в 2019-м, как раз в то время у картины работал огромный сканер, который миллиметр за миллиметром изучал полотно, все его слои. Подходить близко было нельзя. Там рядом стояла табличка, которая подробно рассказывала, что они делали, и сколько этой займёт (несколько месяцев).
То есть на оригинальной картине могло быть что-то другое?
Далекий месяц
"Чтобы их восстановить, алгоритм обучали на двух изображениях: отсканированном оригинале Рембрандта и копии его работы, написаной Герритом Лунденсом. Вторая картина хранится в Лондоне, её создали ещё до обрезки «Ночного дозора»."
спасибо, что-то я читал только начала абзацев и поэтому не увидел
Зачем?