Около 300 лет назад полотно обрезали, чтобы уместить на стене.

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Холст, созданный в 1642 году, в 1715 году обрезали со всех сторон, чтобы он поместился на стене между двумя дверьми в мэрии Амстердама. Спустя 306 лет искусственный интеллект восстановил недостающие части полотна, пишет Би-би-си.

У картины отсутствовали 60 сантиметров слева, 22 сверху, 12 снизу и 7 справа. Чтобы их восстановить, алгоритм обучали на двух изображениях: отсканированном оригинале Рембрандта и копии его работы, написаной Герритом Лунденсом. Вторая картина хранится в Лондоне, её создали ещё до обрезки «Ночного дозора».

В итоге на «Ночном дозоре» появились три фигуры слева, стал полностью виден шлем на мужчине справа, стал чётче заметен убегающий от полицейских мальчик на переднем плане слева. Также сместилась композиция картины, а персонажи оказались в других местах.

Изначальный вид картины