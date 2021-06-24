Эксперты нашли в треках Моргенштерна признаки «психологического воздействия» на людей и образ «кумира-наркомана» Статьи редакции
Побуждение к употреблению наркотиков в песнях не нашли.
Зюзинский районный суд Москвы опубликовал постановление по делу о пропаганде наркотиков, по которому Моргенштерна 3 июня оштрафовали на 100 тысяч рублей. Первым внимание на это обратило «МБХ медиа».
Согласно документу, по делу прошли четыре экспертизы: одну провёл Экспертно-криминалистический центр МВД, три — бюджетное учреждение «Московский исследовательский центр». По мнению экспертов, в треках и клипах Моргенштерна содержится:
- «Косвенное обоснование допустимости и желательности осуществления действий, связанных с употреблением и изготовлением» наркотиков;
- «Положительная оценка действий, связанных с употреблением наркотических средств»;
- Пропаганда наркотиков;
- «Положительная оценка наркотиков и их употребления»;
- «Не актуализирована тема о врачебном назначении наркотиков и возможности их употребления вне данных назначения»;
- «Побуждение к предоставлению дозы наркотика»;
- «Признаки психологического воздействия на адресата за счет использования приемов эмоциональной и рациональной аргументации»;
- Романтизации образов «кумиров-наркоманов» как «плохих парней»;
- Создание образа «кумира-наркомана как социально успешного человека»;
- Демонстрация образа жизни, приоритетами которого является «секс», «наркотики» и «богатство».
Нааахуй эту хуету! Слава Украине!
Грубый паркур
да бля у вас Потап такой же
мб они бы лучше бы делом затялись каким-нибудь полезным?
Далекий месяц
в России две беды - Моргенштерн и Хованский
один - дурак , второй - по дорогам
Да я таких экспертных заключений могу сколько угодно наклепать, даже не отходя от скамейки возле подъезда и не слазя с дивана
Михаила Круга слушать можно, Бутырку можно, любой блатняк и радио шансон разрешен, а безобидный парень Моргенштерн виноват во всех растлениях малолетних умов.
Да, не государство виновато, не сами родители, не управление, не вычленение слово "свобода" из обихода на телевидении и в СМИ. Неееееет, это все из-за Ноиза МС, Моргенштерна, Нирваны, группы Кисс, станистов из Барзума, Мерлина Менсона