Новости
Артём Мазанов

Эксперты нашли в треках Моргенштерна признаки «психологического воздействия» на людей и образ «кумира-наркомана» Статьи редакции

Побуждение к употреблению наркотиков в песнях не нашли.

Зюзинский районный суд Москвы опубликовал постановление по делу о пропаганде наркотиков, по которому Моргенштерна 3 июня оштрафовали на 100 тысяч рублей. Первым внимание на это обратило «МБХ медиа».

Согласно документу, по делу прошли четыре экспертизы: одну провёл Экспертно-криминалистический центр МВД, три — бюджетное учреждение «Московский исследовательский центр». По мнению экспертов, в треках и клипах Моргенштерна содержится:

  • «Косвенное обоснование допустимости и желательности осуществления действий, связанных с употреблением и изготовлением» наркотиков;
  • «Положительная оценка действий, связанных с употреблением наркотических средств»;
  • Пропаганда наркотиков;
  • «Положительная оценка наркотиков и их употребления»;
  • «Не актуализирована тема о врачебном назначении наркотиков и возможности их употребления вне данных назначения»;
  • «Побуждение к предоставлению дозы наркотика»;
  • «Признаки психологического воздействия на адресата за счет использования приемов эмоциональной и рациональной аргументации»;
  • Романтизации образов «кумиров-наркоманов» как «плохих парней»;
  • Создание образа «кумира-наркомана как социально успешного человека»;
  • Демонстрация образа жизни, приоритетами которого является «секс», «наркотики» и «богатство».

#новости #право

475 просмотров
18 18 комментариев
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 18, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 401021, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Jun 2021 17:24:09 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Бешеный ГОСТ

15

Демонстрация образа жизни, приоритетами которого является «секс», «наркотики» и «богатство».

ну и

Ответить

Павел Соколов

Бешеный
3

В чём он не прав?

Ответить

мЕдь

Бешеный
0

Не побуждает. Твёрдо и чётко.

Ответить

Грубый паркур

10

не знаю чё они там нашли, но музыка хуйня

Ответить

Далекий месяц

4

Мнения о Моргенштерне разделяют даже самых близких людей...

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Образ представителя альфабанка

Ответить

Cерьёзный Валера

2
Ответить

Roman Sapon

0

Нааахуй эту хуету! Слава Украине!

Ответить

Грубый паркур

Roman
0

да бля у вас Потап такой же

Ответить

Roman Sapon

Грубый
1

Конкуренция =)

Ответить

Иван Иваныч

0

Мы на него смотрим и нам завидно что он может, а мы нет((

Держите в курсе

Ответить

DarkFire

0

О, а на когда назначена проверка песен с премии "шансон года" ?

Ответить

Dmitry R.

0

мб они бы лучше бы делом затялись каким-нибудь полезным?

Ответить

Далекий месяц

Dmitry
0

в России две беды - Моргенштерн и Хованский

Ответить

Андрей Галицкий

Далекий
0

один - дурак , второй - по дорогам 

Ответить

Далекий месяц

Андрей
0

оба по дорожкам

Ответить

Майка Ника

0

Да я таких экспертных заключений могу сколько угодно наклепать, даже не отходя от скамейки возле подъезда и не слазя с дивана

Ответить

Ann Partovi

0

Михаила Круга слушать можно, Бутырку можно, любой блатняк и радио шансон разрешен, а безобидный парень Моргенштерн виноват во всех растлениях малолетних умов.

Да, не государство виновато, не сами родители, не управление, не вычленение слово "свобода" из обихода на телевидении и в СМИ. Неееееет, это все из-за Ноиза МС, Моргенштерна, Нирваны, группы Кисс, станистов из Барзума, Мерлина Менсона

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Актёр Егор Бероев прикрепил к груди жёлтую звезду и выступил с речью против дискриминации непривитых
Пользователей соцсетей возмутило сравнение ограничений во время пандемии с геноцидом евреев.
340
Новости
Лоббисты оружия в США выступили на фальшивом выпускном перед тысячами пустых стульев. Они означают убитых детей
Родители обманули тех, кого считают причастными к смертям подростков.
345
Новости
Минобороны РФ: британский эсминец нарушил границу в Чёрном море. Российский самолёт сбросил предупредительные бомбы
Также стрельбу открыл сторожевой российский корабль.
251
Популярное за три дня
Новости
Роскомнадзор попросил Google закрыть сайт «Умного голосования»
Сайт заподозрили в «неправомерной обработке персональных данных граждан РФ».
180
Новости
Cоздателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мёртвым в тюремной камере
Бизнесмена должны были экстрадировать в США — он сам считал себя жертвой политического преследования со стороны Штатов.
160
Животные
Канадец поставил над бобровой тропой флаг — в тот же день его украла бобриха по кличке Картошка
Она унесла знамя в свой пруд.
69
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Пп Пп

Лоббисты оружия в США выступили…

гнидапостельныйклоп…

В Перми жители записали видео…

шалом славяне

Лоббисты оружия в США выступили…

гнидапостельныйклоп…

В Перми жители записали видео…

шалом славяне

Ангела Меркель последний раз…

Ann Partovi

Эксперты нашли в треках…

Токсичный бот

Лоббисты оружия в США выступили…

Игорь Павлов

Ушла эпоха

Пп Пп

Лоббисты оружия в США выступили…

мЕдь

Верховный суд Японии признал…

Слава Инженеров

#Нюдсочетверг: что скрывается…

Пп Пп

Лоббисты оружия в США выступили…

Pavel Osadchuk

Верховный суд Японии признал…

Кирилл Сосновский

В Петербурге появились…

тупой осёл

Эксперты нашли в треках…

Олег Ивахнов

Лоббисты оружия в США выступили…

Arterton

Ангела Меркель последний раз…

Romario

«Защитник» или «Агрессор»: что…
null