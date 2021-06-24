Побуждение к употреблению наркотиков в песнях не нашли.

Зюзинский районный суд Москвы опубликовал постановление по делу о пропаганде наркотиков, по которому Моргенштерна 3 июня оштрафовали на 100 тысяч рублей. Первым внимание на это обратило «МБХ медиа».

Согласно документу, по делу прошли четыре экспертизы: одну провёл Экспертно-криминалистический центр МВД, три — бюджетное учреждение «Московский исследовательский центр». По мнению экспертов, в треках и клипах Моргенштерна содержится:

«Косвенное обоснование допустимости и желательности осуществления действий, связанных с употреблением и изготовлением» наркотиков;

«Положительная оценка действий, связанных с употреблением наркотических средств»;



Пропаганда наркотиков;

«Положительная оценка наркотиков и их употребления»;

«Не актуализирована тема о врачебном назначении наркотиков и возможности их употребления вне данных назначения»;

«Побуждение к предоставлению дозы наркотика»;

«Признаки психологического воздействия на адресата за счет использования приемов эмоциональной и рациональной аргументации»;

Романтизации образов «кумиров-наркоманов» как «плохих парней»;



Создание образа «кумира-наркомана как социально успешного человека»;



Демонстрация образа жизни, приоритетами которого является «секс», «наркотики» и «богатство».