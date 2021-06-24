Документ действует с 19 века.

Верховный суд уже выносил такой вердикт в 2015 году, но его оспорили три семьи из Токио, которые заявили, что он нарушает их права на равенство в соответствии с правом, закреплённым в Конституции. Об этом пишет Bloomberg.

Закон, по которому муж и жена должны носить одинаковую фамилию, приняли в 1889 году. После Второй мировой войны власти разрешили выбирать фамилию любого супруга, однако родовое имя жены берут только 4% мужчин.

Закон в основном затрагивает женщин, которые говорят, что это может создать сложности для их карьеры. Хотя многие используют свои девичьи фамилии как псевдонимы, некоторые отмечают, что это вызывает путаницу и является ненужным бременем. Члены же консервативной правящей партии считают, что документ поддерживает единство семьи.

Согласно мартовскому опросу газеты Nikkei, 67% респондентов выступают за отмену запрета. Четыре года назад эту же идею поддержали 43% участников опроса, проведённого в 2017 году канцелярией премьер-министра.

В том же году правительство Японии разрешило замужним женщинам по желанию вписывать девичьи фамилии в загранпаспорта. Ранее это могли сделать только женщины, доказавшие свою известность за рубежом именно под этим именем.