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Ольга Щербинина

Верховный суд Японии признал законным запрет на разные фамилии для супружеских пар Статьи редакции

Документ действует с 19 века.

Верховный суд уже выносил такой вердикт в 2015 году, но его оспорили три семьи из Токио, которые заявили, что он нарушает их права на равенство в соответствии с правом, закреплённым в Конституции. Об этом пишет Bloomberg.

Закон, по которому муж и жена должны носить одинаковую фамилию, приняли в 1889 году. После Второй мировой войны власти разрешили выбирать фамилию любого супруга, однако родовое имя жены берут только 4% мужчин.

Закон в основном затрагивает женщин, которые говорят, что это может создать сложности для их карьеры. Хотя многие используют свои девичьи фамилии как псевдонимы, некоторые отмечают, что это вызывает путаницу и является ненужным бременем. Члены же консервативной правящей партии считают, что документ поддерживает единство семьи.

Согласно мартовскому опросу газеты Nikkei, 67% респондентов выступают за отмену запрета. Четыре года назад эту же идею поддержали 43% участников опроса, проведённого в 2017 году канцелярией премьер-министра.

В том же году правительство Японии разрешило замужним женщинам по желанию вписывать девичьи фамилии в загранпаспорта. Ранее это могли сделать только женщины, доказавшие свою известность за рубежом именно под этим именем.

#новости #япония

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Сплошной диод

30

мало кто следит, но вообще в японии такой махровый патриархат что россиянам и не снился

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Dmitry Pasyutin

Сплошной
26

в России матриархат

Ответить

Виталий Чухнов

Dmitry
8

Бабушкархат

Ответить

Abylai Mustafa

Виталий
6

и тещекратия

Ответить

Madao

Dmitry
0

Санитары уже выехали. 

Ответить

Dmitry Pasyutin

Madao
2

ты в окно палаты увидел?

Ответить

Madao

Dmitry
0

Да, как раз одного такого буйного к кровати привязывала. 

Ответить

Dmitry Pasyutin

Madao
0

какие у вас там конкурсы интересные

Ответить

Madao

Dmitry
0

Они тебе, видимо, известны не понаслышке. 

Ответить

Dmitry

Madao
0

я надеюсь меня привезут прямо к тебе 😊

Ответить

Ничтожный чайник

Madao
0

кто "выехали", на тж только один санитар!

Ответить

мЕдь

Сплошной
0

Там это как-то иначе. В целом ведь девушки не чувствуют себя ущемлёнными.

Ответить

Сплошной диод

мЕдь
2

хз что там иначе, я чекнул статистику, более 100 000 обращений от женщин на домашнее насилие за год (против 33 тысяч обращений в России за год)

Ответить

Evy Liev

Сплошной
14

Может говорить о качественно работающей службе по защите от насилия, которой доверяют (100к обращений на 100к случаев), против «когда убьют тогда и приходите» (33к обращений на 300к случаев). Есть ложь, а есть статистика :)

Ответить

Грэм Грэмский

Evy
2

может говорить о

Может говорить, а может и не говорить
🤷🏻‍♀️

Ответить

мЕдь

Сплошной
0

И сколько из них от женщин?

Ответить

Сплошной диод

мЕдь
0
Ответить

мЕдь

Сплошной
0

Не, я про Японию, мы ведь о ней.

Ответить

Сплошной диод

мЕдь
0

вроде все 100 тыщ и есть

Ответить

мЕдь

Сплошной
0

Нет, там ещё должен быть ощутимый процент мужчин, но источник так просто не могу найти.

Ответить

Даниил

Сплошной
0

А от мужчин сколько обращений? И когда найдёшь ответ, если найдешь конечно, ответь ещё на вопрос - очевидно, что число будешь меньше чем от женщин - но почему? Потому что женщины не применяют насилие или потому что мужчины не привыкли обращаться к кому-то за помощью, особенно если получают пиздюлей от женщины?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

14

Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
В загсе в паспорт все смотрели, нихуя не поняли 

Ответить

Анна Мазеина

6

Ну я бы не сказала, что это именно патриархат. У японцев старого поколения сильное стремление пожизненно принадлежать к какой-то группировке (работать всю жизнь в одной фирме, жить в одном и том же месте, если вступаешь в якудза - обозначаешь свою принадлежность яркими тату, которые тоже на всю жизнь). 

Если верить рассказам понаехавших в Японию, молодежь более мобильна и современна во взглядах, но покуда власть окажется у молодежи... Ну чисто все как у нас в России. Стариканы держатся за свое стариковское.

Ответить

Ranae Est

Анна
0

у меня родители такие же. по 50 лет на одном предприятии и плохо понимают тех, у кого больше одной записи в трудовой.

Ответить

Далекий месяц

5

Пора вообще отменить отчества и фамилии нахуй

Хочу себе имя в жизни - тупой осёл

Ответить

Исторический томагавк_два

Далекий
3

Ну в России можешь себе позволить

Ответить

Отличный Данила

Далекий
1

как индейцы будем

Ответить

Argumenta Ambigua

Отличный
0

скорее как рабы, односложно называли только их, во всех остальных культурах, как правило, была добавка "сын того то" или добавлялось прозвище

Ответить

Отличный Данила

Argumen…
1

Тупой осёл - это односложно разве?
или Ебаный раб, или лисий кефир, добротный клитор, обыкновнный денис, летний никита, устойчивый стржень ...

Ответить

Argumenta

Отличный
2

нет, все что двусложное - уже топ

Ответить

Отличный Данила

Отличный
1

у меня прям флэшбеки на индейцев прилетели

Ответить

Argumenta

Отличный
1

Посмотри "Танцующий с волками", кайфани

Ответить

Отличный Данила

Argumen…
0

хорошо, чекну

Ответить

Argumenta

Отличный
0

на мой взгляд, лучший фильм про индейцев, там прям пробирает

Ответить

Аркадий Иванов

Далекий
1

Иди в местное умвд и меняй смело.

Ответить

Крадущийся Лугут

2

Почему вообще женщины меняют фамилии при браке?

Ответить

Далекий месяц

Крадущийся
1

А почему за них дают выкуп?)))))))))))))))))))

Ответить

Крадущийся Лугут

Далекий
0

Сколько они будут это терпеть?????

Ответить

Далекий месяц

Крадущи…
1

Пока большинству все еще выгодны гендерные стереотипы)))

Ответить

Крадущийся Лугут

Далекий
1

Зумеры всех спасут

Ответить

Крадущийся Лугут

Далекий
0

А вообще традиция выкупа существует со времен палеолита, а фамилии придумали недавно совсем, там уже эмансипация начиналась. Могли бы и нормально сделать!

Ответить

Исторический томагавк_два

Крадущийся
0

С кем обсуждала это - меняли исключительно потому, что это было важно мужу.

Ответить

Крадущийся Лугут

Исторический
0

Ну мне как парню хочется чтобы была моя фамилия, но с другой стороны нет нормального ответа почему это должно быть так, какое-то собственничество выходит. А потом ещё фамилии детей нужно выбирать...

Ответить

Исторический

Крадущи…
6

Его и нет, обычно ответ - "это мои корни" или "мы одна семья" ))) Вообще забавная картина: есть устоявшиеся традиции, согласно которым в семье берется фамилия мужа. И у тех, кто верен традициям, вопросов не возникает: то есть и муж захочет свою фамилию, и жена не будет против - так же правильно. Но при этом нет (или почти нет) женщин, которым важно дать мужу и детям свою фамилию, и уж тем более мужчин, которые готовы взять фамилию жены - потому что традиции такой нет, а чисто логически это нафиг никому не надо.
Так что, имхо, это только привычка и воспитание и ничего больше.

Ответить

Исторический

Историч…
1

Может, еще момент соревновательности - все вокруг же дают свои фамилии женам, а я че не мужик

Ответить

Крадущийся Лугут

Историч…
0

Это как-то подсознательно влияет

Ответить

Магомед

Крадущи…
2

А зачем тебе этого хочется?

Ответить

Крадущийся Лугут

Магомед
0

Вот не получается нормального ответа себе придумать, это что-то эмоциональное. Я весь такой за равные права, договоренности между партнерами и т.д. Но когда доходит до фамилий ощущение как будто это уже не равенство, а ты что-то теряешь. Сначала жена с другой фамилией, а там мол ещё и дети другую фамилию возьмут (особенно если у жены фамилия лучше звучит) и вот на тебе фамилия и прервалась, а это уже позор какой-то.

Ответить

Madao

Крадущи…
2

 вот на тебе фамилия и прервалась, а это уже позор какой-то

Какой же пиздец в твоей голове. 

Ответить

Hagotireno

Madao
4

Ебать ты токсик. Человек же не говорит, что так правильно, а просто искренне пытается разобраться в своём отношении к этому, в противоречиях между своей моральной интуицией и осознанными взглядами. 

Ответить

Madao

Hagotir…
0

Поэтому человек может отрефлексировать это, а не писать тут о взглядах, которые сам объяснить не может. 

Ответить

Магомед

Крадущи…
2

У моих родителей разные фамилии. Все дети с батиной. Никаких подводных.
Мне теперь тоже фиолетово. 

Ответить

Крадущийся Лугут

Магомед
1

А как решили чью фамилию детям давать? У моей девушки, например, фамилия матери.

Ответить

Dmitry

Крадущи…
1

видимо её отец свалил в туман?

Ответить

Магомед

Крадущи…
0

Всмысле решили? По отцу конечно, он же отец

Ответить

Научно-Технический танк88

0

Очень жаль ЧТО американские черти не захотели наказывать японию. 

Ответить

Павел Соколов

Научно-Техничес…
1

А русские всё ещё спорят за острова с этими выскочками из 19 века. Доколе?!

Ответить

Иван Иванович

1

это база

Ответить

Исторический томагавк_два

0

Че творится. 

 власти разрешили выбирать фамилию любого супруга

 права на равенство в соответствии с правом, закреплённым в Конституции

Полное равноправие в момент выбора, кого ущемлять

Ответить

Roman Sapon

Исторический
1

У них лютый патриархат. Ты удивлён японской моделью общества?

Ответить

Исторический томагавк_два

Roman
1

Вообще логично, у них же там в принципе традиции во главе всего насколько я знаю

Ответить

Roman Sapon

Историч…
2

В мире нашем так много того, что нам чуждо, а казалось в 21 веке живем

Ответить

Ranae Est

Roman
0

у жюля верна встречалось похожее высказывание про "варварство в нашем прогрессивном 18 веке"

Ответить

Ranae Est

Историч…
1

а попробуйте у нас например устроить свадьбу без тамады или похороны без пьянки на 40 дней и с незакрытыми зеркалами. столько говна от родни польется.

Ответить

Исторический

Ranae
0

Пробовала, все норм

Ответить

Ranae Est

Roman
0

подобное есть в любом обществе с сильными консерваторами. то есть в большинстве обществ.

Ответить

Алексей Мелишен

0

Неужели не только в Рашке есть тупые законы?

Ответить

Имя И Фамилия

0

их борьба

Ответить

Исторический томагавк_два

0

Сообщение удалено

Ответить

van der Pusch

0

В копилочку жести из Японии

Ответить

Роман Игнатьев

0

Власть народа, да? Ну ну.

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

где там Светлов со своими "привелегеями"?

Ответить

Даниил Шинкаренко

0

Так сильно беспокоит это людей, настолько важная и серьёзная проблема, что в суд обратились всего лишь 3 семьи, 6 людей. Вау. Очень важная проблема, очень серьёзно.

Ответить

Излишний крюк

0

Про двойные фамилии, кстати, ни слова - а ведь, имхо, достойный компромиссный вариант (если не в Японии - так в России уж точно)…

Ответить

Olzhas Aitkaliyev

Излишний
0

А дети уже четверные будут делать

Ответить

Излишний крюк

Olzhas
0

Как вариант - при оформлении в загсе тасовать наиболее звучные части из родительских фамилий

Ответить

Olzhas

Излишний
0

На 10й итерации уже такие ребусы можно крутить

Ответить

Dina Korshun

0

Забыли уточнить, что это касается только японцев. Гайдзины могут со своими разными фамилиями существовать в Японии и заключать браки.

Ответить

Саша

–1

Япона скрепа

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