Верховный суд Японии признал законным запрет на разные фамилии для супружеских пар Статьи редакции
Документ действует с 19 века.
Верховный суд уже выносил такой вердикт в 2015 году, но его оспорили три семьи из Токио, которые заявили, что он нарушает их права на равенство в соответствии с правом, закреплённым в Конституции. Об этом пишет Bloomberg.
Закон, по которому муж и жена должны носить одинаковую фамилию, приняли в 1889 году. После Второй мировой войны власти разрешили выбирать фамилию любого супруга, однако родовое имя жены берут только 4% мужчин.
Закон в основном затрагивает женщин, которые говорят, что это может создать сложности для их карьеры. Хотя многие используют свои девичьи фамилии как псевдонимы, некоторые отмечают, что это вызывает путаницу и является ненужным бременем. Члены же консервативной правящей партии считают, что документ поддерживает единство семьи.
Согласно мартовскому опросу газеты Nikkei, 67% респондентов выступают за отмену запрета. Четыре года назад эту же идею поддержали 43% участников опроса, проведённого в 2017 году канцелярией премьер-министра.
В том же году правительство Японии разрешило замужним женщинам по желанию вписывать девичьи фамилии в загранпаспорта. Ранее это могли сделать только женщины, доказавшие свою известность за рубежом именно под этим именем.
в России матриархат
Бабушкархат
ты в окно палаты увидел?
хз что там иначе, я чекнул статистику, более 100 000 обращений от женщин на домашнее насилие за год (против 33 тысяч обращений в России за год)
А от мужчин сколько обращений? И когда найдёшь ответ, если найдешь конечно, ответь ещё на вопрос - очевидно, что число будешь меньше чем от женщин - но почему? Потому что женщины не применяют насилие или потому что мужчины не привыкли обращаться к кому-то за помощью, особенно если получают пиздюлей от женщины?
Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
В загсе в паспорт все смотрели, нихуя не поняли
Ну я бы не сказала, что это именно патриархат. У японцев старого поколения сильное стремление пожизненно принадлежать к какой-то группировке (работать всю жизнь в одной фирме, жить в одном и том же месте, если вступаешь в якудза - обозначаешь свою принадлежность яркими тату, которые тоже на всю жизнь).
Если верить рассказам понаехавших в Японию, молодежь более мобильна и современна во взглядах, но покуда власть окажется у молодежи... Ну чисто все как у нас в России. Стариканы держатся за свое стариковское.
Отличный Данила
как индейцы будем
скорее как рабы, односложно называли только их, во всех остальных культурах, как правило, была добавка "сын того то" или добавлялось прозвище
Тупой осёл - это односложно разве?
или Ебаный раб, или лисий кефир, добротный клитор, обыкновнный денис, летний никита, устойчивый стржень ...
Почему вообще женщины меняют фамилии при браке?
Далекий месяц
А почему за них дают выкуп?)))))))))))))))))))
Сколько они будут это терпеть?????
Далекий месяц
Пока большинству все еще выгодны гендерные стереотипы)))
А вообще традиция выкупа существует со времен палеолита, а фамилии придумали недавно совсем, там уже эмансипация начиналась. Могли бы и нормально сделать!
Исторический томагавк_два
С кем обсуждала это - меняли исключительно потому, что это было важно мужу.
Ну мне как парню хочется чтобы была моя фамилия, но с другой стороны нет нормального ответа почему это должно быть так, какое-то собственничество выходит. А потом ещё фамилии детей нужно выбирать...
Исторический
Его и нет, обычно ответ - "это мои корни" или "мы одна семья" ))) Вообще забавная картина: есть устоявшиеся традиции, согласно которым в семье берется фамилия мужа. И у тех, кто верен традициям, вопросов не возникает: то есть и муж захочет свою фамилию, и жена не будет против - так же правильно. Но при этом нет (или почти нет) женщин, которым важно дать мужу и детям свою фамилию, и уж тем более мужчин, которые готовы взять фамилию жены - потому что традиции такой нет, а чисто логически это нафиг никому не надо.
Так что, имхо, это только привычка и воспитание и ничего больше.
Исторический
Может, еще момент соревновательности - все вокруг же дают свои фамилии женам, а я че не мужик
Вот не получается нормального ответа себе придумать, это что-то эмоциональное. Я весь такой за равные права, договоренности между партнерами и т.д. Но когда доходит до фамилий ощущение как будто это уже не равенство, а ты что-то теряешь. Сначала жена с другой фамилией, а там мол ещё и дети другую фамилию возьмут (особенно если у жены фамилия лучше звучит) и вот на тебе фамилия и прервалась, а это уже позор какой-то.
Ебать ты токсик. Человек же не говорит, что так правильно, а просто искренне пытается разобраться в своём отношении к этому, в противоречиях между своей моральной интуицией и осознанными взглядами.
А русские всё ещё спорят за острова с этими выскочками из 19 века. Доколе?!
У них лютый патриархат. Ты удивлён японской моделью общества?
Исторический томагавк_два
Вообще логично, у них же там в принципе традиции во главе всего насколько я знаю
В мире нашем так много того, что нам чуждо, а казалось в 21 веке живем
Так сильно беспокоит это людей, настолько важная и серьёзная проблема, что в суд обратились всего лишь 3 семьи, 6 людей. Вау. Очень важная проблема, очень серьёзно.
А дети уже четверные будут делать
Забыли уточнить, что это касается только японцев. Гайдзины могут со своими разными фамилиями существовать в Японии и заключать браки.