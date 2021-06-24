В Перми жители записали видео Путину с просьбой сохранить стадион. Трёх из них задержали за несанкционированный митинг

«Запись видеообращения президенту не является нарушением закона».

1563 просмотров

Видео из паблика «Нет застройке стадиона Молот»

Жители записывали видеообращение на прямую линию Путину, чтобы спасти стадион «Молот» от застройки жилыми домами. Представитель инициативной группы жителей Елена Германова сообщила, что всего в видео приняли участие около 20 человек. После съёмки её и ещё двух человек — Наталью Медведеву и Александра Зинина — задержали. Об этом сообщает 59.ru.

Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию. Елена Герасимова представитель инициативной группы жителей Перми

Герасимова сообщила, что после съёмки видео выезд её машине перегородили сотрудники ДПС, проверили штрафы и страховку, но когда ничего не нашли, то просто забрали документы и закрылись в автомобиле. После этого всем троим задержанным предложили проехать в участок полиции, угрожая в случае отказа применить физическую силу.

В участке им выдвинули обвинение в несанкционированном митинге. Согласно протоколу, Герасимова проигнорировала предупреждение полицейских прекратить незаконную акцию.