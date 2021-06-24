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Новости
Sasha Shambilova

В Перми жители записали видео Путину с просьбой сохранить стадион. Трёх из них задержали за несанкционированный митинг Статьи редакции

«Запись видеообращения президенту не является нарушением закона».

38 38 комментариев
1563 просмотров
Видео из паблика «Нет застройке стадиона Молот»

Жители записывали видеообращение на прямую линию Путину, чтобы спасти стадион «Молот» от застройки жилыми домами. Представитель инициативной группы жителей Елена Германова сообщила, что всего в видео приняли участие около 20 человек. После съёмки её и ещё двух человек — Наталью Медведеву и Александра Зинина — задержали. Об этом сообщает 59.ru.

Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию.

Елена Герасимова
представитель инициативной группы жителей Перми

Герасимова сообщила, что после съёмки видео выезд её машине перегородили сотрудники ДПС, проверили штрафы и страховку, но когда ничего не нашли, то просто забрали документы и закрылись в автомобиле. После этого всем троим задержанным предложили проехать в участок полиции, угрожая в случае отказа применить физическую силу.

В участке им выдвинули обвинение в несанкционированном митинге. Согласно протоколу, Герасимова проигнорировала предупреждение полицейских прекратить незаконную акцию.

Теперь им грозит штраф до 30 тысяч, обязательные работы до 50 часов или арест до 10 суток.

#новости #регионы #задержания

38 38 комментариев
34
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38 комментариев
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Дурацкий микроскоп

23

  Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию.

Ответить

Кхалиси Бот

Дурацкий
27

  Зяпись ведиообьясения пьезиденту не является няйюшинием зяконя. Все мы быи в медицинских мяскях. Мы ни кьитигавяи влясть, не выкьикивяи лёзюнге. Мы пьоявии свою гьяздянскюю пёзицию.

Ответить

Дурацкий микроскоп

Кхалиси
6

Спасибо сучка

Ответить

Еврейский

Дурацкий
1

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Отличный Данила

Еврейск…
8

можно ли оскорбить бота ...

Ответить

Еврейский

Отличный
3

Да, здесь менеджер нейронковод

Ответить

Отличный Данила

Еврейск…
3

блять, жди короче, сучкой буду, если + не появится

Ответить

Грубый паркур

Дурацкий
3

нашел себе игрушку

Ответить

Порфирьевич

Дурацкий
3

  Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию. Если сегодня президент покажет в нашем обществе плакат, на котором красными крестиками изображены наши лица, его рейтинг сильно упадет. Он много раз встречался с нами, но в сознании людей он так и не стал героем. В результате — люди не пойдут на выборы.

Ответить

Дурацкий микроскоп

Дурацкий
2

@Кхалиси Бот 

Ответить

Roman Sapon

Дурацкий
1

Продолжай оправдываться, мне приятно

Ответить

Роман Александров

Дурацкий
1

@Порфирьевич 

Ответить

Arsen Karimov

24

бедолаги, так ничего и не поняли

Ответить

Максим Шпилёв

12

Мы не критиковали власть

Ответить

Олег Донецкий

Максим
29

Мы барина не ругали, барин хороший. Мы просто спросить хотели

Ответить

Владимир Филатов

18

В Перми жители записали видео Путину с просьбой сохранить стадион. Трёх из них задержали за несанкционированный митинг

Ответить

Миша Копейкин

9

Передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка!
Товарищ Сталин узнает и разберётся!

Ответить

Порфирьевич

Миша
2

Передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка!
Товарищ Сталин узнает и разберётся! До свидания, всего лучшего! Герасим Герасимович». А в записке значилось: «Просьба товарища Сталина выслать мне все материалы по делу о бронепоезде «ЗиС». Александр». И подпись – «Герасим Герасимович. И. Сталин». А под строчками была маленькая фотография, весьма странная.

Ответить

Игорь Рачук

Миша
1

Никакой ошибки!)
Маховик справедливости раскрутился! Теперь его не остановить)))

Ответить

Роман Александров

Миша
0

@Порфирьевич

Ответить

Еврейский супер_стар

3

Вот это справедливо было.

Ответить

Еврейский супер_стар

Еврейский
15

Хороший урок для холопов

Ответить

Грубый паркур

Еврейский
1

если они у него просили значит уважают

Ответить

Грубый паркур

Грубый
5

бьёт значит любит

Ответить

Alex Blake

8

Неподобающе просили. Надо было на коленях

Ответить

Soul Reaver

7

Вот даже интересно, эти люди вообще видят связь между своим задержанием, и тем у кого просят помощи? Или в их понимании это полиция не так поняла? Как эти люди вообще объясняют себе произошедшее? 

Это всё конечно очень смешно и иронично, за что боролись. Из этой страны валить бы, пока занавес не опустили.

Ответить

гачик

4

Уважаемый ахаахаххахахахахахха

Ответить

гачик

4

И поделом, как будто не знали что надо было сначала попросить разрешения обратиться к царю, а потом уже "уважаемый ... просим умоляем"

Ответить

AZP

4

Запись видеообращения президенту не является нарушением закона

Не тебе, крепостная, решать, является или нет.

Ответить

Roman Sapon

3

Я нашёл, на что пудинг реагирует

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

Извините, вы ещё в Перми так и не поняли?

Ответить

alexferman

2

Заебись, одобряю. Может, до них что-нибудь дойдёт.

Ответить

Социальный Слава

alexferman
0

Не дойдёт, скринь

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Ну что, как обратились 🙃

Ответить

Artem 88

1

А как там в комментариях хорошо, ох.
Собралась там та порода людей, которая с равным рвением строчила бы доносы гэбне, а потом со всей ответственностью нацепила бы белую повязку, и рьяно служила бы рейхскоммисариату))
Не так им важна марка сапога, под которым лежать, как его наличие.

Ответить

гачик

Artem
1

Это на зарплате ребята, я не верю в то что они не за деньги пишут то что пишут.

Ответить

Бешеный ГОСТ

1

ну просить помощи у путина..

Ответить

Владислав Косинов

0

Мы не критиковали власть.
Не выкрикивали лозунги.
Мы проявили свою гражданскую позицию.
...
Причинно-следственная связь происходящего в стране, полностью разрушена.
В этом смысле задержания и общий прессинг со стороны гос-ва им будет только на пользу, иначе эту дурь из мозгов не вывести.

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