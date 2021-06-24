Жители Перми записали видео Путину с просьбой сохранить стадион. Трёх из них задержали за несогласованный митинг Статьи редакции
«Запись видеообращения президенту не является нарушением закона».
Жители записывали видеообращение на прямую линию Путину, чтобы спасти стадион «Молот» от застройки жилыми домами. Представитель инициативной группы жителей Елена Германова сообщила, что всего в видео приняли участие около 20 человек. После съёмки её и ещё двух человек — Наталью Медведеву и Александра Зинина — задержали. Об этом сообщает 59.ru.
Герасимова сообщила, что после съёмки видео выезд её машине перегородили сотрудники ДПС, проверили штрафы и страховку, но когда ничего не нашли, то просто забрали документы и закрылись в автомобиле. После этого всем троим задержанным предложили проехать в участок полиции, угрожая в случае отказа применить физическую силу.
В участке им выдвинули обвинение в несогласованном митинге. Согласно протоколу, Герасимова проигнорировала предупреждение полицейских прекратить незаконную акцию.
Теперь им грозит штраф до 30 тысяч, обязательные работы до 50 часов или арест до 10 суток.
Зяпись ведиообьясения пьезиденту не является няйюшинием зяконя. Все мы быи в медицинских мяскях. Мы ни кьитигавяи влясть, не выкьикивяи лёзюнге. Мы пьоявии свою гьяздянскюю пёзицию.
Дурацкий микроскоп
Спасибо сучка
Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию. Если сегодня президент покажет в нашем обществе плакат, на котором красными крестиками изображены наши лица, его рейтинг сильно упадет. Он много раз встречался с нами, но в сознании людей он так и не стал героем. В результате — люди не пойдут на выборы.
Передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка!
Товарищ Сталин узнает и разберётся!
Никакой ошибки!)
Маховик справедливости раскрутился! Теперь его не остановить)))
Передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка!
Товарищ Сталин узнает и разберётся! До свидания, всего лучшего! Герасим Герасимович». А в записке значилось: «Просьба товарища Сталина выслать мне все материалы по делу о бронепоезде «ЗиС». Александр». И подпись – «Герасим Герасимович. И. Сталин». А под строчками была маленькая фотография, весьма странная.
Мы не критиковали власть
В Перми жители записали видео Путину с просьбой сохранить стадион. Трёх из них задержали за несанкционированный митинг
Неподобающе просили. Надо было на коленях
Стоят на коленях и написано «Требуем». Какая ирония, требовать на коленях
Вот даже интересно, эти люди вообще видят связь между своим задержанием, и тем у кого просят помощи? Или в их понимании это полиция не так поняла? Как эти люди вообще объясняют себе произошедшее?
Это всё конечно очень смешно и иронично, за что боролись. Из этой страны валить бы, пока занавес не опустили.
Запись видеообращения президенту не является нарушением закона
Не тебе, крепостная, решать, является или нет.
Я нашёл, на что пудинг реагирует
И поделом, как будто не знали что надо было сначала попросить разрешения обратиться к царю, а потом уже "уважаемый ... просим умоляем"
Мы не критиковали власть.
Не выкрикивали лозунги.
Мы проявили свою гражданскую позицию.
...
Причинно-следственная связь происходящего в стране, полностью разрушена.
В этом смысле задержания и общий прессинг со стороны гос-ва им будет только на пользу, иначе эту дурь из мозгов не вывести.
А как там в комментариях хорошо, ох.
Собралась там та порода людей, которая с равным рвением строчила бы доносы гэбне, а потом со всей ответственностью нацепила бы белую повязку, и рьяно служила бы рейхскоммисариату))
Не так им важна марка сапога, под которым лежать, как его наличие.
Заебись, одобряю. Может, до них что-нибудь дойдёт.
Запись видеообращения президенту не является нарушением закона.
Ха, учите законы, которые напринимали депутаты Госдумы в последнее время. Это именно нарушение закона: надо было подавать уведомление, согласовывать и т.д. Думали, что эти законы только против Навального? Нет, они касаются всех нас.