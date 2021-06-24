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Новости
Ольга Щербинина

В Гонконге власти закрыли продемократическую газету. Люди отстояли многочасовые очереди, чтобы купить последний выпуск Статьи редакции

Его напечатали миллионным тиражом.

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Фото Reuters

В обычное время газету Apple Daily продавали по 80 тысяч экземпляров в день. Но на последний номер был такой высокий спрос, что несмотря на многократно увеличенный тираж к середине утра жители Гонконга начали составлять онлайн-таблицы, чтобы найти магазины, где он ещё есть, пишет The Guardian.

K Tse @ktse852
It’s 1:45am, and there is a very, very long queue for the final edition of Apple Daily at the newsstand in Mongkok.

There will be a million copies printed, but people are still worried they can’t get their hands on one. Goodnight, 🍎. https://t.co/M30tzlSPHA

На передовице разместили фото толпы сторонников газеты. Они собрались у здания редакции накануне вечером, оставили благодарственные письма и приветствовали сотрудников, вышедших к окнам и на балконы.

Galileo Cheng @galileocheng
Staffs waving flashlights to outside https://t.co/zwPZG7FfW9
Galileo Cheng @galileocheng
Delivering the very first batch of 1M copies of final edition of @appledaily_hk https://t.co/qleFc0CN1o

Apple Daily — основанный 26 лет назад таблоид. В нём публиковали информацию о продемократическом движении Гонконга, журналистские расследования о должностных лицах и истории о знаменитостях.

Основатель и владелец издания Джимми Лай находится в тюрьме с декабря. Джимми Лай. Его обвиняют в организации несанкционированных собраний, личные активы медиамагната также были арестованы.

В июне полиция в рамках расследования нарушений закона о национальной безопасности провела в редакции рейд и арестовала двух руководителей издания по подозрению в «сговоре с иностранной державой». Активы трёх компаний, связанных с газетой, заморозили. После этого материнская компания объявила о закрытии газеты и сайта.

#новости #гонконг #медиа

40 40 комментариев
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Грубый паркур

15

Его обвиняют в организации несанкционированных собраний

бля эта болезнь "разрешите нам полчаса быть недовольными" и там процветает

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alexferman

Грубый
2

Дык Китай же

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Мертвый мангал

Грубый
0

Дольше чем Россия существует как явление.

Ответить

Алексей Егоров

4

Вот уж точно там полная безысходность. Там разве что мигировать...

Ответить

Грубый паркур

Алексей
19

тот случай когда лучше было оставаться колонией

Ответить

Предварительный колос

Алексей
2

Там народ настроен не сдаваться. Может и получится у них провернуть "майдан" у себя, призвав внешние силы

Ответить

Алексей Егоров

Предварительный
6

Какие внешние силы? Кто с Китаем бороться будет?

Ответить

Anatoliy Lyashenko

Предварительный
5

ГНР (Гонконгская Народная Республика)

Ответить

пепси

Anatoliy
1

Путин введи... 

Ответить

Marhal_New

пепси
1

Путин войди...

Ответить

Денис Иванов

Marhal_…
0

...медленно и нежно

Ответить

Bibba La Bibba

Денис
0

в Дмитрия Анатольевича 

Ответить

Настоящий рак

Anatoliy
1

ГДР уж тогда

Ответить

Anatoliy

Настоящ…
1

ГДР уже было - будет путаница.

Я привёл, как аналог ЛНР/ДНР и других *НР.

Ответить

Evil Pechenka

Алексей
–2

Другое дело в Россиюшке, совсем не похоже.

Ответить

Алексей Егоров

Evil
5

Ты всерьез считаешь, что у нас власти имеют такую же репрессивную мощь как у Китая?

Ответить

Ann Partovi

Алексей
1

Ты видел эти ядерные ракеты? 9 мая блестели как пиздец, патриоты рты открывали, мухи залетали, скоро закупим меха у Японии и будем вершить Евангелион 

Ответить

Кирилл

Ann
0

А зачем нам меха для этого???

Ответить

Эдуард Суровый

Алексей
0

НТВ?

Ответить

Evil Pechenka

Алексей
0

У вас, я мигрировал по твоему совету. 😂

Ответить

Конечный химик

4

Власти России закрыли продемократический сайт.
Люди стоят в очереди, написать комментарий

Ответить

пепси

3

Этим островам можно только посочувствовать

Ответить

Владимир Филатов

2

Прям как белорусы

Ответить

Научно-Технический танк88

Владимир
2

Протест там тоже провалился

Ответить

Научно-Технический танк88

Научно-Техничес…
1

ну почти

Ответить

Дурацкий

Научно…
3

Они хотя бы дрались

Ответить

Marhal_New

Дурацкий
2

Ну шансов у них вообще не было в отличии от Белоруссии.

Ответить

Научно-Техническ

Marhal_…
0

Брат, hoh*** слова не давали

Ответить

Marhal_New

Научно…
0
Ответить

Андрей Охапкин

Научно…
0

Может быть хватит разжигать межнациональную рознь????

Ответить

Территориальный огонь

2

ФБК от мира газет

Ответить

Любовный микрофон

–6

газета? в 2021? гонконгцы странные ребята.

Ответить

Андрей Охапкин

Любовный
1

Демократия? Китай?

Ответить

Андрей Охапкин

1

Когда Коммерсантъ выпустил газету в поддержку Голунова, их тоже быстро разобрали. Потом на Авито можно было найти объявления о продаже по 1000 за штуку (или типо того, не помню)

Ответить

Настоящий рак

1

Люди отстояли многочасовые очереди, чтобы купить последний выпуск

Чет власти там совсем тупые. Объявить очереди несанкционированными митингами в голову не пришло что ли?

Ответить

Neten

1

Скоро Гонконг тоже превратится в серый убогий Китай.

Ответить

Выдающийся глобус

1

Ну вот и Китай вернул владения 🤣 пиздарики теперь демократичному Гонконгу 

Ответить

Саша

0

Почему гонконговцы это терпят ?

Ответить

Выдающийся глобус

Саша
1

Они протестовали до и во время ковида

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

ТЖ такая популярность и не снилась

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