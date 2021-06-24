В Гонконге власти закрыли продемократическую газету. Люди отстояли многочасовые очереди, чтобы купить последний выпуск Статьи редакции
Его напечатали миллионным тиражом.
В обычное время газету Apple Daily продавали по 80 тысяч экземпляров в день. Но на последний номер был такой высокий спрос, что несмотря на многократно увеличенный тираж к середине утра жители Гонконга начали составлять онлайн-таблицы, чтобы найти магазины, где он ещё есть, пишет The Guardian.
На передовице разместили фото толпы сторонников газеты. Они собрались у здания редакции накануне вечером, оставили благодарственные письма и приветствовали сотрудников, вышедших к окнам и на балконы.
Apple Daily — основанный 26 лет назад таблоид. В нём публиковали информацию о продемократическом движении Гонконга, журналистские расследования о должностных лицах и истории о знаменитостях.
Основатель и владелец издания Джимми Лай находится в тюрьме с декабря. Джимми Лай. Его обвиняют в организации несанкционированных собраний, личные активы медиамагната также были арестованы.
В июне полиция в рамках расследования нарушений закона о национальной безопасности провела в редакции рейд и арестовала двух руководителей издания по подозрению в «сговоре с иностранной державой». Активы трёх компаний, связанных с газетой, заморозили. После этого материнская компания объявила о закрытии газеты и сайта.
Вот уж точно там полная безысходность. Там разве что мигировать...
Предварительный колос
Там народ настроен не сдаваться. Может и получится у них провернуть "майдан" у себя, призвав внешние силы
ГНР (Гонконгская Народная Республика)
Путин войди...
...медленно и нежно
Другое дело в Россиюшке, совсем не похоже.
Ты всерьез считаешь, что у нас власти имеют такую же репрессивную мощь как у Китая?
Ты видел эти ядерные ракеты? 9 мая блестели как пиздец, патриоты рты открывали, мухи залетали, скоро закупим меха у Японии и будем вершить Евангелион
Прям как белорусы
Научно-Технический танк88
Протест там тоже провалился
Научно-Технический танк88
ну почти
Дурацкий
Они хотя бы дрались
Ну шансов у них вообще не было в отличии от Белоруссии.
Научно-Техническ
Брат, hoh*** слова не давали
Когда Коммерсантъ выпустил газету в поддержку Голунова, их тоже быстро разобрали. Потом на Авито можно было найти объявления о продаже по 1000 за штуку (или типо того, не помню)
Почему гонконговцы это терпят ?