Его напечатали миллионным тиражом.

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Фото Reuters

В обычное время газету Apple Daily продавали по 80 тысяч экземпляров в день. Но на последний номер был такой высокий спрос, что несмотря на многократно увеличенный тираж к середине утра жители Гонконга начали составлять онлайн-таблицы, чтобы найти магазины, где он ещё есть, пишет The Guardian.

K Tse @ktse852



There will be a million copies printed, but people are still worried they can’t get their hands on one. Goodnight, 🍎. It’s 1:45am, and there is a very, very long queue for the final edition of Apple Daily at the newsstand in Mongkok.There will be a million copies printed, but people are still worried they can’t get their hands on one. Goodnight, 🍎. https://t.co/M30tzlSPHA

На передовице разместили фото толпы сторонников газеты. Они собрались у здания редакции накануне вечером, оставили благодарственные письма и приветствовали сотрудников, вышедших к окнам и на балконы.

Apple Daily — основанный 26 лет назад таблоид. В нём публиковали информацию о продемократическом движении Гонконга, журналистские расследования о должностных лицах и истории о знаменитостях.

Основатель и владелец издания Джимми Лай находится в тюрьме с декабря. Джимми Лай. Его обвиняют в организации несанкционированных собраний, личные активы медиамагната также были арестованы.