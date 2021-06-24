23 июня глава управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковска заявила , что водопроводную воду «категорически нельзя употреблять ни в пищу, ни при приготовлении пищи» из-за угрозы распространения инфекций.

Сегодня, к сожалению, количество нестандартных проб по мутности растёт. Общепит имеет ряд проблем с наличием ёмкостей для своей работы. Общепиту рекомендуется перейти на одноразовую посуду. Другого выхода нет: либо общепит должен быть закрыт, либо — перейти на разовую посуду.

21 июня в ведомстве сообщали , что «проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено». 19 июня власти Крыма запретили купаться из-за ухудшения качества морской воды и размытия пляжей.

В ночь на 17 июня в Керчи выпало две месячные нормы осадков. Затопило более 260 домов, больницы и более 100 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 40 тысяч человек, в том числе — более восьми тысяч детей. 18 июня затопило Ялту, там за шесть часов выпала месячная норма осадков. Власти ввели режим ЧС по всему полуострову.