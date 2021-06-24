Роспотребнадзор предписал кафе и ресторанам Крыма полностью перейти на одноразовую посуду после наводнения Статьи редакции
«Либо общепит должен быть закрыт, либо — перейти на разовую посуду».
Соответствующее предписание опубликовал Роспотребнадзор.
23 июня глава управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковска заявила, что водопроводную воду «категорически нельзя употреблять ни в пищу, ни при приготовлении пищи» из-за угрозы распространения инфекций.
21 июня в ведомстве сообщали, что «проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено». 19 июня власти Крыма запретили купаться из-за ухудшения качества морской воды и размытия пляжей.
В ночь на 17 июня в Керчи выпало две месячные нормы осадков. Затопило более 260 домов, больницы и более 100 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 40 тысяч человек, в том числе — более восьми тысяч детей. 18 июня затопило Ялту, там за шесть часов выпала месячная норма осадков. Власти ввели режим ЧС по всему полуострову.
ну значит будут мыть одноразовую посуду ¯\_(ツ)_/¯
Дурацкий микроскоп
Нечем
камнями
Ну это, конечно, проблема общепита, что воды нет...
Погоди, с Крымом еще не все. Наводнение плавно перерастет в пластиковый ад. Ведь никто не уточнил какую одноразовую посуду использовать. Так мы боремся с пластиком
А бывает одноразовая посуда не из пластика?
Бумага всё равно покрыта пластиком, чтобы от еды не размокало.
Есть из кукурузного крахмала. Но вот стоимость этой посуды в условиях запрета обычной и срочности поставки может зашкалить.
Дурацкий микроскоп
Вот этот момент мне тоже очень интересен, у них там есть одноразовая экологическая посуда?
Интересно, есть исследования как русские за 7 лет Крым засрали, посмотреть что там с флорой, фауной, экологией в целом случилось. Сейчас вот ещё пластик тоннами начнут потреблять
Не понятно, что тебе даёт уверенность в этом случае уравнивать оба народа
Исследований по твоему нет, но ты уже уверен. Вся суть предвзятого отношения. И как тебе верить после такого?)
Крым в руках русских какое-то проклятое место
Нам украинцам после, его в порядок 100 лет придётся приводить, хорошо что русские платить за него 200 лет будут
Куда не придут, везде экологическая катастрофа. Нет слов просто. От Камчатки до Севастополя сплошная экологическая трагедия
Заголовок странный, связи между посудой и сами происшествием нет. Вообще странно, что до сих пор в Крыму не все общепиты используют одноразовую посуду. Почему? Им жаль тратить денег? Так включите её в стоимость обедов, они и так в Крыму нихеровых денег стоят. Там 400 рублей комплект обеда на 1 человека, забыла как называется сеть столовых только. Зелёная такая. Деревенская что-то.
Вообще странно, что до сих пор в Крыму не все общепиты используют одноразовую посуду.
Шта? Одноразовая посуда это днище же. К тому же, она тупо вредная, особенно при горячих блюдах и алкоголе.
Хоть камни с неба же
То есть я обосралась с комментарием? Фуууууу, как неприятно!
Нормально, для этого комментарии и существуют
ну вирус из посуды АOSом не вымоешь, верно? Потому придумали пластиковую посуду для таких вирусных ситуаций
Вирусы разваливаются от хорошей термической обработки)
Сколько градусов? Хватит температуры кипения воды? Или они там все равно будут? Или будут, но мертвые. А я, когда пью кипячёную воду, ем суп из вирусов.
ну вирус из посуды АOSом не вымоешь, верно?
С чего бы не вымоешь? Как и обычное мыло, все эти ПАВ подходят для дезинфекции.
Я брала сама рублей на 180-250 борщ, пюреху и котлетьку. Полный комплект это для упитанных людей.
Сегодня, к сожалению, количество нестандартных проб по мутности растёт.
Так гоблин жы у руля, ясен хуй мутки мутные
Наталья Пеньковска
Украинский след!
польский
А тем временем
Ну так это не везде. На западе и севере норм.
Весь мир: запрещают использовать одноразовую посуду.
Россия: запрещают использовать многоразовую.