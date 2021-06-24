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Sasha Shambilova

Роспотребнадзор предписал кафе и ресторанам Крыма полностью перейти на одноразовую посуду после наводнения Статьи редакции

«Либо общепит должен быть закрыт, либо — перейти на разовую посуду».

Соответствующее предписание опубликовал Роспотребнадзор.

23 июня глава управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковска заявила, что водопроводную воду «категорически нельзя употреблять ни в пищу, ни при приготовлении пищи» из-за угрозы распространения инфекций.

Сегодня, к сожалению, количество нестандартных проб по мутности растёт. Общепит имеет ряд проблем с наличием ёмкостей для своей работы. Общепиту рекомендуется перейти на одноразовую посуду. Другого выхода нет: либо общепит должен быть закрыт, либо — перейти на разовую посуду.

Наталья Пеньковска
глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю

21 июня в ведомстве сообщали, что «проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено». 19 июня власти Крыма запретили купаться из-за ухудшения качества морской воды и размытия пляжей.

В ночь на 17 июня в Керчи выпало две месячные нормы осадков. Затопило более 260 домов, больницы и более 100 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 40 тысяч человек, в том числе — более восьми тысяч детей. 18 июня затопило Ялту, там за шесть часов выпала месячная норма осадков. Власти ввели режим ЧС по всему полуострову.

#новости #регионы #происшествия

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79 комментариев
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van der Pusch

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ну значит будут мыть одноразовую посуду ¯\_(ツ)_/¯

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Дурацкий микроскоп

van
0

Нечем

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van der Pusch

Дурацкий
2

камнями

Ответить

Дурацкий

van
0

С неба?

Ответить

van der Pusch

Дурацкий
2
Ответить

Иван Иванов

Дурацкий
0

Ну это, конечно, проблема общепита, что воды нет...

Ответить

Кирилл

Иван
1

Так вода есть, но в ней вирусы, помыл одноразовую тарелочку, вынес блюдо и это уже проблема россиянина

Ответить

Еврейский супер_стар

1

Эксэксэли своими попрыгушками наслали на Русский Крым наводнение, считаю, что нужно в кротчайшие сроки бомбить киев

Ответить

Argumenta Ambigua

Еврейский
8

Погоди, с Крымом еще не все. Наводнение плавно перерастет в пластиковый ад. Ведь никто не уточнил какую одноразовую посуду использовать. Так мы боремся с пластиком

Ответить

alexferman

Argumenta
0

А бывает одноразовая посуда не из пластика?

Ответить

3AHO3A

alexfer…
5

Бумага?

Ответить

Вторичный

alexfer…
5

Есть из картона. Но там тоже целлофан какой-то в составе.

Ответить

Argumenta

alexfer…
3

чел ты чего, бумага же, ее хоть сжечь можно нормально потом, даже на растопку пустить

Ответить

Вечный пришелец

Argumen…
1

Бумага всё равно покрыта пластиком, чтобы от еды не размокало.

Ответить

Argumenta

Вечный
0

ты хочешь весь диспут под нож пустить?

Ответить

Вечный пришелец

Argumen…
1

В Европе переходят на индивидуальные многоразовые стаканчики и трубочки, а в России засерают всё пластиком =(

Ответить

Argumenta

Вечный
0

ну вот

Ответить

alexferman

Argumen…
1

Я вообще не в курсе был

Ответить

Astarte

Argumen…
0

При сжигании бумага токсичнее пластика. 

Ответить

Вечный пришелец

Astarte
1

Быстрый гуглёж не нашёл подтверждений.
Есть ссылка на исследование?

Ответить

Argumenta

Вечный
0

Этот вопрос заслуживает изучения

Ответить

3AHO3A

alexfer…
2

Из косточек авокадо, дерево, много перерабатываемой посуды есть, но в Крыму будут использовать самую дешёвую т.е. из пластика

Ответить

Argumenta

alexfer…
1

кстати, прикол в том, что бумагу не помоешь, а пластик легко)

Ответить

3AHO3A

Argumen…
0

Одноразовую, помыть? Ну и плюс в общепите посуда, которая касается полости рта, должна обрабатываться в 4-5 этапов, в плоть до прокаливания при 110°С.

Ответить

Argumenta

3AHO3A
0

Ты был в Крыму, видел какие там жральни в основном? Ты думаешь, им слабо пластик помыть?) СЭС там явно будет не до проверок

Ответить

3AHO3A

Argumen…
0

Да, довелось. Её дешевле выбросить, чем потратить человеко-часы, моющие средства, Хоз.инвентарь и воду.

Ответить

Argumenta

3AHO3A
0

тут я согласен, но в теории это возможно, я нипирал на реюзабельность сабжа

Ответить

House M.D.

alexfer…
0

Есть из кукурузного крахмала. Но вот стоимость этой посуды в условиях запрета обычной и срочности поставки может зашкалить.

Ответить

Дурацкий микроскоп

Argumenta
0

Вот этот момент мне тоже очень интересен, у них там есть одноразовая экологическая посуда?

Ответить

Argumenta

Дурацкий
1

все как всегда, сначала спизданут а потом хватаются за голову, что недосмотрели, и начнут ебашить малый бизнес

Ответить

Дурацкий

Argumen…
1

Интересно, есть исследования как русские за 7 лет Крым засрали, посмотреть что там с флорой, фауной, экологией в целом случилось. Сейчас вот ещё пластик тоннами начнут потреблять

Ответить

Argumenta

Дурацкий
2

не больше, чем раньше, нормы свинства у обоих народов на уровне. но сейчас хрен ты получишь хоть какую нибудь адекватную инфу, весь Крым - это считай стратегический объект

Ответить

Дурацкий

Argumen…
1

Не понятно, что тебе даёт уверенность в этом случае уравнивать оба народа

Ответить

Argumenta

Дурацкий
3

уверенность дает Казантип, все были свиньями и всем было пох кто откуда, пиздатое было время

Ответить

Дурацкий

Argumen…
0

Масштабы не сопоставимы

Ответить

Argumenta

Дурацкий
2

за 2 месяца в 2005 проехал все побережье и даже заглянул в глубинку, не сыпь соль, так пиздато было

Ответить

Андрей

Дурацкий
1

То, что это некогда один народ, бро)

Ответить

Андрей Охапкин

Дурацкий
0

Исследований по твоему нет, но ты уже уверен. Вся суть предвзятого отношения. И как тебе верить после такого?)

Ответить

Argumenta

Дурацкий
1

конечно же нет, зато пластика завались, поставлять эко тарелы и стаканы никто не будет спецом

Ответить

Дурацкий микроскоп

Еврейский
1

Плачь

Ответить

мЕдь

Еврейский
0

Побомбим в интернете

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

С успешных европейцев.

Ответить

Дурацкий микроскоп

4

Крым в руках русских какое-то проклятое место

Нам украинцам после, его в порядок 100 лет придётся приводить, хорошо что русские платить за него 200 лет будут
Куда не придут, везде экологическая катастрофа. Нет слов просто. От Камчатки до Севастополя сплошная экологическая трагедия

Ответить

alexferman

Дурацкий
2

Жирно

Ответить

Дурацкий микроскоп

Дурацкий
1

Ну вот серьёзно, почему так????

Ответить

Владимир Филатов

Дурацкий
0

ещё и китайцы там бывали, они вообще орки

Ответить

ouxen

Дурацкий
0

вы такие же русские, как и русские

Ответить

Антон Лисин

4

Они там привыкли на горшках сидеть не вставая. Так что рекомендации им пофиг 

Ответить

Ann Partovi

–10

Заголовок странный, связи между посудой и сами происшествием нет. Вообще странно, что до сих пор в Крыму не все общепиты используют одноразовую посуду. Почему? Им жаль тратить денег? Так включите её в стоимость обедов, они и так в Крыму нихеровых денег стоят. Там 400 рублей комплект обеда на 1 человека, забыла как называется сеть столовых только. Зелёная такая. Деревенская что-то. 

Ответить

alexferman

Ann
9

Вообще странно, что до сих пор в Крыму не все общепиты используют одноразовую посуду.

Шта? Одноразовая посуда это днище же. К тому же, она тупо вредная, особенно при горячих блюдах и алкоголе.

Ответить

Кирилл Вселенский

alexferman
5

Хоть камни с неба же

Ответить

Кирилл

Кирилл
5

Родная гавань

Ответить

Ann Partovi

alexferman
3

То есть я обосралась с комментарием? Фуууууу, как неприятно!

Ответить

alexferman

Ann
1

Нормально, для этого комментарии и существуют

Ответить

Ann Partovi

alexfer…
0

ну вирус из посуды АOSом не вымоешь, верно? Потому придумали пластиковую посуду для таких вирусных ситуаций

Ответить

alexferman

Ann
1

Вирусы разваливаются от хорошей термической обработки)

Ответить

Ann Partovi

alexfer…
0

Сколько градусов? Хватит температуры кипения воды? Или они там все равно будут? Или будут, но мертвые. А я, когда пью кипячёную воду, ем суп из вирусов.

Ответить

Anton Golovanov

Ann
0

ну вирус из посуды АOSом не вымоешь, верно?

С чего бы не вымоешь? Как и обычное мыло, все эти ПАВ подходят для дезинфекции.

Ответить

Ann Partovi

Anton
0

Я накопила много токсинов на тj

Ответить

Ann Partovi

Ann
0

Я брала сама рублей на 180-250 борщ, пюреху и котлетьку. Полный комплект это для упитанных людей. 

Ответить

Антон Лисин

3

Оближи, передай другому. Так и получили Крым 

Ответить

Медленный Слава

3

пизда тебе море ебаное

Ответить

Антон Лисин

Медленный
0

Коричневым станет

Ответить

Вторичный пистолет

2

Общепиту рекомендуется

либо общепит должен быть закрыт, либо

Квазирекомендательное предписание

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Сегодня, к сожалению, количество нестандартных проб по мутности растёт.

Так гоблин жы у руля, ясен хуй мутки мутные

Ответить

Ближний Женя

1

да шоб их там затопило с концами

Ответить

Андрей Охапкин

Ближний
0

Не жаль?

Ответить

Ближний Женя

Андрей
1

кого? крыс этих ебаных?

Ответить

Ухудшанский

1

 Наталья Пеньковска

Украинский след!

Ответить

Владимир Филатов

Ухудшанский
0

польский 

Ответить

Ухудшанский

Владимир
0

Double Jeopardy

Ответить

AZP

Владимир
0

Болгарский

Ответить

Алексей Иванов

1

А тем временем

Ответить

Антон Лисин

Алексей
0

Будет ид подорожника есть

Ответить

Oleg Bezuglov

0

Ну так это не везде. На западе и севере норм.

Ответить

Кирилл Вселенский

Oleg
0

На севере разве есть жизнь?

Ответить

Вася Пупкин

0

Весь мир: запрещают использовать одноразовую посуду.
Россия: запрещают использовать многоразовую.

Ответить

Вечный пришелец

0

Я, как эколог, охуеваю.

Ответить

ouxen

0

мутные замуты

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