В Петербурге закрасили граффити с врачом-супергероем — его нарисовали ко Дню медицинского работника Статьи редакции
Изображение убрали, потому что оно не было согласовано.
Рисунок появился 20 июня на трансформаторной будке на Литейном проспекте. Его сделали неизвестные художники ко Дню медицинского работника. На граффити была изображена женщина в медицинском халате, маске и красным плащом за спиной.
В администрации Центрального района города изданию «Подъём» сказали, что граффити закрасили сотрудники «Ленэнерго» — оно было нарисовано на их будке. В пресс-службе компании заявили, что изображение убрали, чтобы «привести объект к нормам законодательства Петербурга по благоустройству».
В «Ленэнерго» добавили, что к граффити на своих объектах относятся положительно, но только если они согласованы.
Какие же тупые долбоёбы
Ну ок, не согласовано, ну так согласуй сам, совковый идиот, у нас ведь всё везде делается задним числом
Нет же, нужно было на ковер прибыть к нему, да кланяться и просить разрешения
Закон есть закон. Если вы не понимайте как он работает то это ваши проблемы.
Самое смешное, что когда сын чиновника собьет машиной какого-нибудь ребенка на остановке, и ему дадут лишь условное или оправдают - вы все кричите про закон.
Когда исполняются вот такие мелкие законы - вы кричите как резанные о том, что это ужас.
Советую вам сьездить в Испанию. Вся страна разрисованна граффити... и не закрашивают их потому что чиновникам просто пофиг. Как то раз видел граффити на прямо на памятнике👍
Нет, я счастлив не буду
Основное отличие твоего идиотского примера в том, что меня не интересует раскрашенная машина ни с согласованием, ни при отсутствии согласования.
А в случае с будкой не учтена формальность, т.е. в принципе владельцы допускают граффити на будке, но им нужно как раз соблюдение этой формальности.
твои аргументы настолько донные, что их даже не хочется оспаривать, но попробовать можно.
Если твои господа выпустили закон, это не значит, что этот закон справедлив и адекватен, и это не значит что исполнение этого закона нельзя обсмеивать и стыдиться того что это происходит на моей земле.
Надо перечислить список абсолютно идиотских выпущенных за последнее время законов? Просто интересно, ты ко всему так относишься?
Типа «ну вы че, он же про коррупцию говорит, а по закону это экстремизм, чо разнылись ёпта»
И трансформаторная будка - это не машина, не частная собственность. Кроме того, это неприметное никому не нужное здание, то что на ней появляется симпатичное граффити - это только плюс. Границы откроются, съезди хоть разок в одну из цивилизованных стран и посмотри как легкий стрит арт гармонирует с различного рода архитектурой. Хотя зачем я это объясняю..
Вангую, щас скажет : "ну меняйте законотворцев, чо поделать, а пока законы есть - соблюдайте)))"
Законодательство — жернов, мелющий бедных и приводимый в движение богатыми.
О. Голдсмит
Ну... если оно красивое будет и не будет мешать ездить!
... вполне могу и спасибо сказать!!!
Есобенно, если медсёстры будут в образе кошко-жены!
Ну так это, ЗАКОН НАРУШЕН
И плевать, что закон "регулирует определённые общественные отношения".
Какой же урон наносит граффити обществу, ума не приложу
lex iniusta non est lex, несправедливый закон — и не закон вовсе. Блаженный Августин
Гражданское неповиновение правительству, совершающему аморальные поступки, есть обязанность гражданина. - Генри Торо
Это закон, но закон слишком несправедливый, чтобы его применять или соблюдать. - Герберт Харт
Кто определяет, справедлив закон или нет?
твое сердечко
Моё подсказывает, что даже красивая порча имущества - это всё равно порча имущества.
Откуда в Россииюшке столько легистов
Лысый паук например
Аудитория TJ испортилась вконец. Не понимать, что выборочное применение законов это чуть ли не основная причина всего говна в стране это признак великой политической близорукости. С этой аудиторией можно общаться только методами популизма и радикальными заявлениями.
Ок, занудствовать так занудствовать
Ссылочку на закон в студию
«Сегодня, как рассказывают юристы, за так называемый стрит-арт наказывают по статье 7.17 КоАП "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Штраф от 300 до 500 рублей. Иногда могут вменить статью 20.1 "Мелкое хулиганство". Штраф от 500 до 1 тысячи рублей, либо административный арест.»
Судья Дредд, вот когда всех сынулей чиновников справедливо осудят и посадят, тогда я в первых рядах побегу замазывать несогласованные граффити
Это всего лишь трансформаторная будка. Ну и плюс сделано пиздато и с охуенным посылом. Какого хера вообще твой комментарий плюсуют?
Током может ебнуть
Хотели бы ебанули.
Ты чё такой серьезный сегодня
Да пиздяо, все токсики сдохли, один выкручиваюсь.
А тьянсфоймятойняя бюдкя не является чьей то сёбственность?
С ней мёзно что угёдно деять?
За меня ответит мой зам. @Кхалиси Бот
Еврейский супер_стар
чё нахуй
Научно-Технический танк88
Хотели бы раскрасить город — согласовали бы с собственниками зданий. Но нет такой цели, ведь суть в хрупкости творчества.
Подробный утюг
мне кажется работу такого характера в первую очередь рисуют чтобы порадовать местных жителей и обогатить район на долгое время, а не получить инфоповод который все забудут на следующий день.
омерзительно
Еблов опять что-то запретил? Не везёт питерцам, то расчленёнка, то губернатор...
Все честно - раз это граффити, то нужно закрасить.
О, так намного лучше
Только надо было серую краску
Солнечно, настроение хорошее
То губернатор застрял в совхозе
Грудинин Павел?
Да вроде эти будки гупам и прочим гос предприятиям принадлежат, закон никак не регламентирует их вид, могут красить как хотят (или не красить)
Ведущий
Твоя будка что ли, что ты так стараешься и высераешь свой бред под каждым вторым комментарием?
Закрасили потому что хеш-теги не по канону. Если бы их так надо было писать, мир бы не узнал про сказаочноебали
Супергерой только клутин. Он как бэтман, а робин - какадемик дон-извинялкин
Ну да, просто желтая стена гораздо красивее. Россия ведь для грустных, незачем что-то украшать
Тут не к Ленэнерго надо вопросы ставить. Если они не закрасят, их взъебут тетки из комитета по борьбе с молодежью (хз кто там за градостроительство и благоустройство отвечает)