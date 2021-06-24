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Новости
yannlll

В Петербурге закрасили граффити с врачом-супергероем — его нарисовали ко Дню медицинского работника Статьи редакции

Изображение убрали, потому что оно не было согласовано.

99 99 комментариев
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Фото Светланы Дрёминой / «Невские Новости»

Рисунок появился 20 июня на трансформаторной будке на Литейном проспекте. Его сделали неизвестные художники ко Дню медицинского работника. На граффити была изображена женщина в медицинском халате, маске и красным плащом за спиной.

В администрации Центрального района города изданию «Подъём» сказали, что граффити закрасили сотрудники «Ленэнерго» — оно было нарисовано на их будке. В пресс-службе компании заявили, что изображение убрали, чтобы «привести объект к нормам законодательства Петербурга по благоустройству».

Объект приведён к нормам законодательства Петербурга по благоустройству. Восстановлен его внешний вид. Раньше не закрасили, потому что у нас примерно 20 тысяч объектов в Санкт-Петербурге.

пресс-служба «Ленэнерго»

В «Ленэнерго» добавили, что к граффити на своих объектах относятся положительно, но только если они согласованы.

Фото Кирилл Конторщика / «Невские Новости»

#новости #петербург #граффити

99 99 комментариев
35
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Илья Синица

46

Какие же тупые долбоёбы
Ну ок, не согласовано, ну так согласуй сам, совковый идиот, у нас ведь всё везде делается задним числом
Нет же, нужно было на ковер прибыть к нему, да кланяться и просить разрешения

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New

Илья
–32

Закон есть закон. Если вы не понимайте как он работает то это ваши проблемы.
Самое смешное, что когда сын чиновника собьет машиной какого-нибудь ребенка на остановке, и ему дадут лишь условное или оправдают - вы все кричите про закон.

Когда исполняются вот такие мелкие законы - вы кричите как резанные о том, что это ужас.

Советую вам сьездить в Испанию. Вся страна разрисованна граффити... и не закрашивают их потому что чиновникам просто пофиг. Как то раз видел граффити на прямо на памятнике👍

Ответить

Alex P

New
33

Чел сравнивает сбитого чиновником человека и красивое но несанкционированное граффити и считает что он не сморозил полнейшую хуету )))

Ответить

New

Alex
–8

Давай так. Завтра кто то придет и на твоей машине нарисует вот такое граффити. Именно красивое, именно со смыслом про медсестер.
Я так понимаю ты будешь счастлив и не будешь жаловаться на то, что это «Порча чужого имущества»?  Еще спасибо им скажешь?

Ответить

Илья Синица

New
8

Нет, я счастлив не буду
Основное отличие твоего идиотского примера в том, что меня не интересует раскрашенная машина ни с согласованием, ни при отсутствии согласования.
А в случае с будкой не учтена формальность, т.е. в принципе владельцы допускают граффити на будке, но им нужно как раз соблюдение этой формальности.

Ответить

Alex P

New
3

твои аргументы настолько донные, что их даже не хочется оспаривать, но попробовать можно.

Если твои господа выпустили закон, это не значит, что этот закон справедлив и адекватен, и это не значит что исполнение этого закона нельзя обсмеивать и стыдиться того что это происходит на моей земле.

Надо перечислить список абсолютно идиотских выпущенных за последнее время законов? Просто интересно, ты ко всему так относишься?

Типа «ну вы че, он же про коррупцию говорит, а по закону это экстремизм, чо разнылись ёпта»

И трансформаторная будка - это не машина, не частная собственность. Кроме того, это неприметное никому не нужное здание, то что на ней появляется симпатичное граффити - это только плюс. Границы откроются, съезди хоть разок в одну из цивилизованных стран и посмотри как легкий стрит арт гармонирует с различного рода архитектурой. Хотя зачем я это объясняю..

Ответить

Илья Синица

Alex
0

Вангую, щас скажет : "ну меняйте законотворцев, чо поделать, а пока законы есть - соблюдайте)))"

Ответить

Игорь Рачук

Alex
0

Законодательство — жернов, мелющий бедных и приводимый в движение богатыми.
       О. Голдсмит

Ответить

Alex P

Игорь
0

Аллаху акба.., ой в смысле аминь

Ответить

Игорь Рачук

New
0

Ну... если оно красивое будет и не будет мешать ездить! 
... вполне могу и спасибо сказать!!! 

Есобенно, если медсёстры будут в образе кошко-жены! 

Ответить

Илья Синица

Alex
1

Ну так это, ЗАКОН НАРУШЕН
И плевать, что закон "регулирует определённые общественные отношения".
Какой же урон наносит граффити обществу, ума не приложу

Ответить

New

Alex
–3

Нет, не если ты не знаешь что такое «закон», то погугли. Я думаю у тебя получится👍

Ответить

Alex P

New
1

👍🏻👍🏻👍🏻👌👌👌😎😁💪💪

Ответить

Иплувен Максимал

New
4

lex iniusta non est lex, несправедливый закон — и не закон вовсе. Блаженный Августин

Ответить

Иплувен Максимал

Иплувен
1

Гражданское неповиновение правительству, совершающему аморальные поступки, есть обязанность гражданина. - Генри Торо

Ответить

Иплувен Максимал

Иплувен
1

Это закон, но закон слишком несправедливый, чтобы его применять или соблюдать. - Герберт Харт

Ответить

Лысый паук

Иплувен
0

Кто определяет, справедлив закон или нет?

Ответить

Иплувен Максимал

Лысый
0

твое сердечко

Ответить

Лысый паук

Иплувен
0

Моё подсказывает, что даже красивая порча имущества - это всё равно порча имущества.

Ответить

Stanley H. Tweedle

New
–1

Откуда в Россииюшке столько легистов

Ответить

Научно-Техническ

Stanley
1

Откуда в России столько шизов

Ответить

Tural

Stanley
0

они появляются только в таких случаях, а не когда ты рядом проходил и тебя менты повязали

Ответить

Лысый паук например

New
1

Аудитория TJ испортилась вконец. Не понимать, что выборочное применение законов это чуть ли не основная причина всего говна в стране это признак великой политической близорукости. С этой аудиторией можно общаться только методами популизма и радикальными заявлениями.

Ответить

Илья Синица

New
0

Ок, занудствовать так занудствовать
Ссылочку на закон в студию

Ответить

New

Илья
–3

«Сегодня, как рассказывают юристы, за так называемый стрит-арт наказывают по статье 7.17 КоАП "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Штраф от 300 до 500 рублей. Иногда могут вменить статью 20.1 "Мелкое хулиганство". Штраф от 500 до 1 тысячи рублей, либо административный арест.»

Ответить

Илья Синица

New
4

Судья Дредд, вот когда всех сынулей чиновников справедливо осудят и посадят, тогда я в первых рядах побегу замазывать несогласованные граффити

Ответить

New

Илья
–4

И чо?
Хорошо что хоть где то закон исполняется - это плюс.
То что он не исполняется в других областях - это плохо.

Ответить

Илья Синица

New
2

Типичный россиянин, понятно

Ответить

New

Илья
–1

У тебя Гугл сломался или что?
https://www.mos.ru/news/item/77730073/

Искусство стрит-арта: как согласовать граффити в…
Что можно нарисовать на фасадах зданий, какие документы необходимы для этого и где их…
www.mos.ru
Ответить

Tural

New
0

ты питер от москвы не отличаешь уже?

Ответить

Федя Прозоров

Илья
2

И дать взятку 

Ответить

Цветной американец

8

О чем новость. Это обычная жизнь уличного искусства.
Как замок на песке.
Хотели бы раскрасить город — согласовали бы с собственниками зданий. Но нет такой цели, ведь суть в хрупкости творчества.

Ответить

Cерьёзный Валера

Цветной
19

Это всего лишь трансформаторная будка. Ну и плюс сделано пиздато и с охуенным посылом. Какого хера вообще твой комментарий плюсуют?

Ответить

Антигравитационный торт

Cерьёзный
1

Током может ебнуть

Ответить

Cерьёзный Валера

Антигра…
7

Хотели бы ебанули.

Ответить

Лига порвах

Cерьёзн…
0

Ты чё такой серьезный сегодня

Ответить

Cерьёзный Валера

Лига
2

Да пиздяо, все токсики сдохли, один выкручиваюсь.

Ответить

Лига порвах

Cерьёзн…
1

Есть @Токсичный бот

Ответить

Токсичный бот

Cерьёзн…
1

Этот коммент токсичен с вероятностью 67%

Ответить

Stanley H

Антигра…
1

Никого не ебнет если внутрь не лезть

Ответить

New

Cерьёзный
0

А трансформаторная будка не является чьей то собственность?
С ней можно что угодно делать?

Ответить

Кхалиси Бот

New
3

А тьянсфоймятойняя бюдкя не является чьей то сёбственность?
С ней мёзно что угёдно деять?

Ответить

Cерьёзный Валера

Кхалиси
0

Держи печеньку 🍪

Ответить

Cерьёзный Валера

New
1

За меня ответит мой зам. @Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси Бот

Cерьёзн…
1

За меня ответит мёй зям. @Кхалиси Бот

Ответить

Cерьёзный Валера

Cерьёзн…
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Cерьёзный Валера

New
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Еврейский супер_стар

Цветной
4

чё нахуй

Ответить

Научно-Технический танк88

Еврейский
2

Хотели бы раскрасить город — согласовали бы с собственниками зданий. Но нет такой цели, ведь суть в хрупкости творчества.

Ответить

Антигравитационн

Научно…
2

Смотри что творится 

Матч Германии и Венгрии прошёл под знаком…
Радужные флаги, подсветка других стадионов и поддержка от местных брендов.
tjournal.ru
Ответить

Еврейский

Научно…
2

я эту шизофрению уже слышал

Ответить

Методичка

Еврейский
0

то нахуй

Ответить

Подробный утюг

Цветной
0

мне кажется работу такого характера в первую очередь рисуют чтобы порадовать местных жителей и обогатить район на долгое время, а не получить инфоповод который все забудут на следующий день.

Ответить

Лысый паук например

Цветной
0

Ни о чём, популистская херня.

Ответить

Успешный кавалер

8

Страна вахтёров! Ничтожные душонки из Ленэнерго...

Ответить

Argumenta Ambigua

5

омерзительно

Ответить

New

Argumenta
–6

А что именно здесь омерзительного?

Ответить

Argumenta Ambigua

New
3

человеческая тупость и твердолобость, отсутствие малейшего желания понять, что они занимаются порчей культурного наследия

Ответить

New

Argumen…
–1

Это ты так пошутил и в сарказм?

Ответить

Argumenta

New
0

хотелось бы, но нет

Ответить

Игорь Рачук

4
Ответить

аятомат

4

какие же мудилы сраные

Ответить

Иван Иванов

3

Еблов опять что-то запретил? Не везёт питерцам, то расчленёнка, то губернатор...

Ответить

Нормальный звук

3

как у них валик только поднялся на такой стритарт офигительный

Ответить

aliftin

2

Все честно - раз это граффити, то нужно закрасить. 

Ответить

ouxen

aliftin
0

я заболел от граффити на стенах

Ответить

Ближний Женя

2

живи в россии сука

Ответить

ouxen

Ближний
0

ибо нехуй

Ответить

Argumenta Ambigua

ouxen
0

да блят

Ответить

Кирилл Вселенский

1

О, так намного лучше

Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
2

Только надо было серую краску

Ответить

Федя Прозоров

Кирилл
0

Солнечно, настроение хорошее

Ответить

Кирилл

Федя
0

Вроде плохое, у питерцев вообще бывает хорошее? То холодно, то пасмурно, то жарко, то бакланы, то сосульки

Ответить

Федя Прозоров

Кирилл
2

То губернатор застрял в совхозе

Ответить

Кирилл

Федя
0

То у него усы, то сбрил усы

Ответить

Федя Прозоров

Кирилл
0

Грудинин Павел?

Ответить

Кирилл

Федя
0

Всмысле?

Ответить

Федя

Кирилл
0

Без усов у него лицо более жалобное - как раз для встреч с  Путиным: «ну дай деняк»

Ответить

Tural

Федя
0

если бы хотя бы попросил деняк, а то умудряются бюджеты даже в таком городе уводить в минуса

Ответить

Кирилл

Кирилл
0

Видел петербуржцев в хорошем настроение только в мозайке

Ответить

New

Кирилл
–4

Закон не должен исполняться, верно?🤔

Ответить

Кирилл Вселенский

New
3

Да вроде эти будки гупам и прочим гос предприятиям принадлежат, закон никак не регламентирует их вид, могут красить как хотят (или не красить)

Ответить

New

Кирилл
–3

Их могут красить владельцы этих зданий. А владелец - это гупы и гос предприятия.
Если твою машину закрасят на улице ты тоже будешь рад?

Ответить

Кирилл

New
2

Ну и я про то же, знаешь если мою е-шечку кто-то закрасит граффити с благодарностью врачей, я точно не возьму блевотно желтый и не закрашу все. Ведь мы все должны быть благодарны врачам. Ведь они герои. Я их люблю

Ответить

Кирилл

Кирилл
3

Таким ходом гуп показал неуважение к врачам. Я считаю что это как неуважение к ветеранам. Ведь врачи это ветераны борьбы с ковидом

Ответить

New

Кирилл
0

Фига се.  Ну тогда можно и стекло твое разбить в машине или шину спустить... назвав это стрит артом 👆

Ответить

Кирилл

New
0

Слыш, во первых она на стояночке, во вторых шина и стекло не похоже на поддержку врачей

Ответить

New

Кирилл
1

Да нет, нет.
Это называется абстракция, искусство.  Они вложили туда очень глубокий смысл когда ломали твои окна.
Если ты не понимаешь искусство мне тебя жаль🤷‍♂️

Ответить

Кирилл

New
0

Я с таким искусством в поддержку врачей еще не сталкивался, как увижу попробую воспринять. 
Но вот закрас этого граффити это точно равно неуважение к ветеринарам ковидных войн

Ответить

Ведущий

New
0

Твоя будка что ли, что ты так стараешься и высераешь свой бред под каждым вторым комментарием? 

Ответить

ggg123

1

Граждане приведены к нормам законодательства.

Ответить

Егор Ниглов

0

Закрасили потому что хеш-теги не по канону. Если бы их так надо было писать, мир бы не узнал про сказаочноебали 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Супергерой только клутин. Он как бэтман, а робин - какадемик дон-извинялкин

Ответить

Za Greenn

0

Больные люди

Ответить

Andrej Krav

0

А если нарисовать Пыню на белом коне интересно рискнут закрасить? 

Ответить

ouxen

0

ебаная рашка держит марку ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Тревожный лолипоп

0
Ответить

JulSt

0

Ну да, просто желтая стена гораздо красивее. Россия ведь для грустных, незачем что-то украшать

Ответить

Андрей Николаев

0

Тут не к Ленэнерго надо вопросы ставить. Если они не закрасят, их взъебут тетки из комитета по борьбе с молодежью (хз кто там за градостроительство и благоустройство отвечает)

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