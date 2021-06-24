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yannlll

В Ленинградской области разбился вертолёт Росгвардии Статьи редакции

По предварительным данным, погибли три члена экипажа.

МИ-8 потерпел крушение в Гатчинском районе во время учебного полёта. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото Mash на Мойке

Никто из местных жителей не пострадал. По предварительным данным, погибли три члена экипажа.

#новости #происшествия

2071 просмотров
Спасибо за наводку Senior TJ commentator
100 100 комментариев
17
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Небольшой жёлтый робат

50

Никто из людей не пострадал. 

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Андрей Охапкин

Небольшой
3

Братан, ну ты же не знаешь, делали конкретно эти росгвардейцы что-то плохое или нет.....  Что за коллективная ответственность? Давайте будем людьми, прежде всего.....

Ответить

Неопределенный татарин

Андрей
9

А там уже на этапе набора отсеивают по тестам граждан со склонностью к моральным терзаниям.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Андрей
4

Я робат

Ответить

Андрей Охапкин

Небольш…
3

К тебе претензий нет в таком случае

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Alex Blake

Андрей
4

.

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Андрей Охапкин

Alex
2

Клянусь, я знал, что первый же комментарий будет про нацистов

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Закон Годвина (англ. Godwin's Law) — распространённое выражение в интернет-культуре, которое…
ru.wikipedia.org
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Alex Blake

Андрей
1

Ну нафиг такие комменты писать. Оправдание того самого потом впаяют

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Кхалиси Бот

Андрей
0

Бьятян, ну ты же не зняешь, деяи конкьетно эти лосгвяйдейцы что-то плохое ии нет.....  Чта за гооллеективная ответственность? Дявяйте бюдем людьми, пьезде всего.....

Ответить

AZP

Андрей
–1

@Кхалиси Бот 

Ответить

Научно-Технический танк88

Небольшой
2

Что за дегуманизация??? Там всё-таки не летал белорусский омон

Ответить

Антигравитационный торт

Научно-Техничес…
3

Думают же что участковые умеют пилотировать вертолёты

Ответить

Антигравитационный торт

Небольшой
2

@Roman Persianinov @Даша Лейзаренко @Екатерина Кузнецова лайков не хватает 

Ответить

Предвыборный пёс_анон

15

Отрицательно взлетел

Ответить

Alex Blake

12

Только вертолет жалко

Ответить

ouxen

Alex
4

жаль как вертолёт

Ответить

Alex Blake

ouxen
2
Ответить

Искренний супер_стар

11

Ну вотб я обиделся(((((

Ответить

Искренний супер_стар

Искренний
8

Зделаймте мне подсайт неуверенного редактора😔

Ответить

Научно-Технический танк88

Искренний
0

Хуй открой

Ответить

Искренний

Научно…
5

Договорись с ним сам

Ответить

yannlll

Искренний
2

сори! 

Ответить

Искренний супер_стар

yannlll
3

Ты лудшая ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Ответить

Искренний супер_стар

yannlll
2

Ты лудший ❤️❤️❤️❤️❤️

Ответить

Мобильный волк

Искренн…
1

Это вроде девушка

Ответить

Ухудшанский

Мобильн…
1

Одно другому не мешает

Ответить

Bkmz Иванов

Мобильн…
0

Яна. Фамилию не помню к сожалению..

Ответить

Искренний

Bkmz
1

В профиле есть Вк

Ответить

Bkmz Иванов

Искренн…
0

Спасибо добрый человек

Ответить

Еврейский супер_стар

Искренний
0

не хами.

Ответить

Искренний супер_стар

Еврейский
4

Редакция тижорналб игнорирует простых работяг(((( прощяйте 😔

Ответить

Еврейский

Искренн…
2

в какой раз?

Ответить

Научно-Технический танк88

Еврейский
0

Сообщение удалено

Ответить

Комментарий удален

Еврейский

Научно…
0

А кто сказал, что там были русские?? Может Беркутовцы

Ответить

Научно-Техническ

Еврейск…
1

Так они тоже русские

Ответить

Еврейский

Научно…
0

только душой

Ответить

Научно-Техническ

Еврейск…
2

Мы же тут не черепа мерить собрались

Ответить

Еврейский

Научно…
2

Я готов мерять черепа

Ответить

Ваша Закладко

Еврейск…
0

беркутяне

Ответить

Далекий месяц

Искренний
1

за нологи или что?

Ответить

Kir Kirsky

Искренний
1

Спасибо за наводку @тупой осёл

Ответить

гачик

13

Здоровья погибшим.

Ответить

Alex P

3

Чет сверхтоксичные комментарии на TJ...

Росгвардейцы это птушники из сёл, то что они не вдупляют в происходящее в стране не совсем их вина.

Я их конечно не уважаю, но смерти радоваться - что-то уровня ватника который ждёт когда уже фсбшники справятся и Навального замочат

Ответить

Cерьёзный Валера

Alex
17

Эти птушники с удовольствием тебя угостят порцией унижений, если вдруг выйдешь не на той станции метро, когда очередное Навальное чудо решит устроить митинг. Поэтому какбэ да, литл бит похуй. А местами и радость.

Ответить

Alex P

Cерьёзный
1

Поэтому я бы с удовольствием с позиции гражданина порадовался тому, как росгвардеец получает по заслугам, например, отпор от митингующих или даже пиздюлей, но в рамках какой-то борьбы между классами, если хотите.

Смерть это, как говорится, другое. Росгвардейцы мудаки, но смерти они не заслуживают.

Ответить

Нормативный спрей

Cерьёзный
0

И за это, конечно, они заслуживают смерти и называния их нелюдьми в случае падения вертолета

Ответить

гачик

Нормати…
2

Никто этого не заслуживает, но и жалости ребята из росгвардии у меня не вызывают.

Ответить

Cерьёзный Валера

Нормати…
1

Я такого не говорил.

Ответить

Нормативный

Cерьёзн…
0

Ну радость же у тебя присутствует, лол. От смерти людей, с которыми ты никогда не встречался и вряд ли бы встретился. Просто потому что это росгвардейцы, хотя там сотни тысяч и среди них, прикинь, есть процент нормальных. А потом ты удивляешься, чойта в обществе атмосфера ненависти процветает

Ответить

Cерьёзный Валера

Нормати…
1

Нихуя. Я наоборот очень разочарован ситуацией, когда не могу полноценно разделить боль от утраты возможно реально хороших людей. Репутация, все дела.

Ответить

Cерьёзный Валера

Cерьёзн…
0

Хотя да, я пиздобол. Ранее писал, что местами рад. Да, наверное. Вот такое я говно.

Ответить

Андрей Охапкин

Cерьёзный
0

Ну не факт, у меня на работе охрана из росгвардии, не раз помогали решать проблемы с неадекватными клиентами. Причём спокойно, без насилия и угроз. Всё от людей зависит....

Ответить

FUNGAME

Андрей
1

Что это у вас за работа такая с такой концентрацией неадекватных клиентов, которых аж силовыми методами приходится успокаивать? 🤔
Сутенёр что ли?

Ответить

Cерьёзный Валера

Андрей
0

Там, где торжествуют серые, к власти всегда приходят чёрные!

Ответить

artemykairyak

Alex
9

чел, ненависть порождает ненависть

Ответить

test

artemykairyak
1

как Наруто завещал ?

Ответить

Alex P

artemykairyak
0

Не думаю что росгвардейцы в массе своей испытывают ненависть. Они слишком туповаты для этого. Всё что они испытывают - это стремление выполнить приказ вышестоящего

Ответить

Василий Герасимов

Alex
4

не вдупляют в происходящее в стране не совсем их вина

ага, у них голова росла чтобы в неё есть.
Как-то странно делать птушников в форме привелегированной кастой, с учетом что их содержат налогоплательщики, сами они ничего не производят.

Ответить

Alex P

Василий
0

голова росла чтобы в неё есть

Чувак, у нас полстраны за Путина голосуют. Из-за отсутствия мозгов теперь всех в печь на сожжение?

их содержат налогоплательщики

То есть поэтому они всё-таки заслуживают смерти?

Ответить

Василий

Alex
0

какой ты кровожадный)

Ответить

Независимый американец

Alex
4

Смерти не радуюсь, но ты уверен, что птушники из сел на вертолетах летают?

Ответить

Alex P

Независимый
0

Росгвардейцы - почти все птушники, это факт. На вертолете они летели видимо по каким-то служебным делам, как летают солдаты, менты и кто там ещё есть.

Ответить

Antony Divnich

Alex
0

:(

Ответить

AZP

8

Росгвардии

И к хорошим новостям

Ответить

Cерьёзный Валера

8

Не разбился, а отрицательно приземлился. И вообще списан два месяца назад.

Ответить

Еврейский супер_стар

6
Ответить

Мобильный волк

Еврейский
6

Похуй...

Ответить

Мобильный волк

Мобильный
0

На тебя

Ответить

мЕдь

Еврейский
1
Ответить

Андрей Охапкин

3

Либерахи уже празднуют?

Ответить

Cерьёзный Валера

Андрей
9

Дыа.

Ответить

Андрей Охапкин

Cерьёзный
0

Это многое говорит...

Ответить

Cерьёзный Валера

Андрей
4

Об обычном советском...

Ответить

Андрей Охапкин

Cерьёзн…
0

Обществе...

Ответить

Cерьёзный Валера

Андрей
1

Мороженом, дурилка.

Ответить

Pavel Vakhrushev

5

Карма

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Роман Трусов

5

Перепись цеников-мезантрапов с охуительными шутеечками объявляю открытой

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Leopold Malkovich

–6

Блять такие вы клоуны канеш, просто пиздец, просто нахуй идите. Сначала они пердят про злого солнцеликого и ко, которым похуй на народ, а потом радуются смерти пускай и не очень хороших, но сука людей. Ах это въебанное желание усидеть на хуйю и рыбкой не подавиться. Самый прЕкол что если такие как вы цинички-шуткосамосмеечки до власти доберетесь какими-то путями, точно так же к многострадальному народу будете относиться, как и сегодняшняя власть. Короче идите нахуй еще раз, псы

Ответить

Имя Фамилия

Leopold
4

а потом радуются смерти пускай и не очень хороших, но сука людей.

По такой логике и Гитлера оплакивать не грех, он хоть и не хороший, но человек!!!

Ответить

Рыжий

Имя
0

Мы не в Беларуси, чтобы рос(нац)гвардейцев сравнивать с Гитлером

Ответить

Имя Фамилия

Рыжий
0

Речь о хороших и плохих людях.

Ответить

Alexander the Nth

Leopold
2

если такие как вы цинички-шуткосамосмеечки до власти доберетесь какими-то путями, точно так же к многострадальному народу будете относиться

нет
зачем столько желчи, если всё зря?

Ответить

Андрей Охапкин

Leopold
1

"Ты не понимаешь, просто есть мы (хорошие ребята), а есть они (плохие). И ничего посередине"

Ответить

Вечный пришелец

Андрей
0

Росгвардейцев даже полицейские недолюбливают

Ответить

Андрей Охапкин

Вечный
0

Ну я не удивлюсь, если так

Ответить

Искренний супер_стар

2

Интересно, куда попадают сотрудники росгвардии после смерти…

Ответить

Кирилл Вселенский

Искренний
6

В окрестина и не омоновцами

Ответить

KSA

Искренний
5

В морг

Ответить

Предвыборный пёс_анон

Искренний
1
Ответить

Жених приехал

3

Вообще не против.

Ответить

Франсуа Наоборот

3

Карма.

Ответить

Кирилл Вселенский

3

Кому жаль???

Ответить

#realfiddy

3

Бог уронил три сосиски... 

Ответить

artemykairyak

3

Да и хуй с ним

Ответить

Антон Лисин

2

Похуй на них 

Ответить

Алина Кипр

2

Британцы все таки обиделись на три мины по курсу?

Ответить

Сергей Дворниченко

2

подходит?

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KSA

1

Ковид научился заражать вертолеты

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Вечный пришелец

0
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Соколов Андрей

0

Не разбился, а совершил жесткую посадку

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