В Ленинградской области разбился вертолёт Росгвардии Статьи редакции
По предварительным данным, погибли три члена экипажа.
МИ-8 потерпел крушение в Гатчинском районе во время учебного полёта. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении МЧС.
Никто из местных жителей не пострадал. По предварительным данным, погибли три члена экипажа.
Никто из людей не пострадал.
Братан, ну ты же не знаешь, делали конкретно эти росгвардейцы что-то плохое или нет..... Что за коллективная ответственность? Давайте будем людьми, прежде всего.....
Неопределенный татарин
А там уже на этапе набора отсеивают по тестам граждан со склонностью к моральным терзаниям.
Я робат
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Клянусь, я знал, что первый же комментарий будет про нацистов
Бьятян, ну ты же не зняешь, деяи конкьетно эти лосгвяйдейцы что-то плохое ии нет..... Чта за гооллеективная ответственность? Дявяйте бюдем людьми, пьезде всего.....
Научно-Технический танк88
Что за дегуманизация??? Там всё-таки не летал белорусский омон
Думают же что участковые умеют пилотировать вертолёты
@Roman Persianinov @Даша Лейзаренко @Екатерина Кузнецова лайков не хватает
Только вертолет жалко
Искренний супер_стар
Зделаймте мне подсайт неуверенного редактора😔
Ты лудший ❤️❤️❤️❤️❤️
Мобильный волк
Это вроде девушка
Яна. Фамилию не помню к сожалению..
Еврейский супер_стар
не хами.
Искренний супер_стар
Редакция тижорналб игнорирует простых работяг(((( прощяйте 😔
Научно-Технический танк88
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А кто сказал, что там были русские?? Может Беркутовцы
Чет сверхтоксичные комментарии на TJ...
Росгвардейцы это птушники из сёл, то что они не вдупляют в происходящее в стране не совсем их вина.
Я их конечно не уважаю, но смерти радоваться - что-то уровня ватника который ждёт когда уже фсбшники справятся и Навального замочат
Эти птушники с удовольствием тебя угостят порцией унижений, если вдруг выйдешь не на той станции метро, когда очередное Навальное чудо решит устроить митинг. Поэтому какбэ да, литл бит похуй. А местами и радость.
Поэтому я бы с удовольствием с позиции гражданина порадовался тому, как росгвардеец получает по заслугам, например, отпор от митингующих или даже пиздюлей, но в рамках какой-то борьбы между классами, если хотите.
Смерть это, как говорится, другое. Росгвардейцы мудаки, но смерти они не заслуживают.
Нормативный спрей
И за это, конечно, они заслуживают смерти и называния их нелюдьми в случае падения вертолета
Я такого не говорил.
Нормативный
Ну радость же у тебя присутствует, лол. От смерти людей, с которыми ты никогда не встречался и вряд ли бы встретился. Просто потому что это росгвардейцы, хотя там сотни тысяч и среди них, прикинь, есть процент нормальных. А потом ты удивляешься, чойта в обществе атмосфера ненависти процветает
Нихуя. Я наоборот очень разочарован ситуацией, когда не могу полноценно разделить боль от утраты возможно реально хороших людей. Репутация, все дела.
Хотя да, я пиздобол. Ранее писал, что местами рад. Да, наверное. Вот такое я говно.
Ну не факт, у меня на работе охрана из росгвардии, не раз помогали решать проблемы с неадекватными клиентами. Причём спокойно, без насилия и угроз. Всё от людей зависит....
чел, ненависть порождает ненависть
Не думаю что росгвардейцы в массе своей испытывают ненависть. Они слишком туповаты для этого. Всё что они испытывают - это стремление выполнить приказ вышестоящего
не вдупляют в происходящее в стране не совсем их вина
ага, у них голова росла чтобы в неё есть.
Как-то странно делать птушников в форме привелегированной кастой, с учетом что их содержат налогоплательщики, сами они ничего не производят.
Независимый американец
Смерти не радуюсь, но ты уверен, что птушники из сел на вертолетах летают?
Росгвардейцы - почти все птушники, это факт. На вертолете они летели видимо по каким-то служебным делам, как летают солдаты, менты и кто там ещё есть.
Не разбился, а отрицательно приземлился. И вообще списан два месяца назад.
Либерахи уже празднуют?
Дыа.
Это многое говорит...
Об обычном советском...
Обществе...
Блять такие вы клоуны канеш, просто пиздец, просто нахуй идите. Сначала они пердят про злого солнцеликого и ко, которым похуй на народ, а потом радуются смерти пускай и не очень хороших, но сука людей. Ах это въебанное желание усидеть на хуйю и рыбкой не подавиться. Самый прЕкол что если такие как вы цинички-шуткосамосмеечки до власти доберетесь какими-то путями, точно так же к многострадальному народу будете относиться, как и сегодняшняя власть. Короче идите нахуй еще раз, псы
а потом радуются смерти пускай и не очень хороших, но сука людей.
По такой логике и Гитлера оплакивать не грех, он хоть и не хороший, но человек!!!
если такие как вы цинички-шуткосамосмеечки до власти доберетесь какими-то путями, точно так же к многострадальному народу будете относиться
нет
зачем столько желчи, если всё зря?
"Ты не понимаешь, просто есть мы (хорошие ребята), а есть они (плохие). И ничего посередине"
Вечный пришелец
Росгвардейцев даже полицейские недолюбливают