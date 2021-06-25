ФСБ показала видео предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Чёрном море Статьи редакции
«Британский эсминец, не пересекайте границу Российской Федерации. Я открою огонь. Измените курс».
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео инцидента с британским эсминцем «Дефендер», который 23 июня прошёл рядом с побережьем Крыма в Черном море.
Исходя из ролика, российские моряки неоднократно призывали «Дефендер», сменить курс, но корабль не покинул этот район. После этого они отдали приказ: «Выполнить предупредительную стрельбу по курсу „Дефендера“. Исключить попадание в „Дефендер“».
На записи демонстрируется, как из расположенной на носу российского корабля пушки производится ряд предупредительных выстрелов. После этого моряки заявили, что «Defender вышел из территориальных вод» страны.
На британском судне заявляли ФСБ, что корабль выполняет «мирный проход» в соответствии с международными нормами.
14 июня эсминец «Дефендер» (Defender) ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов зашли в Чёрное море. Минобороны РФ 23 июня заявило о нарушении британским эсминцем водной границы с Россией и предупредительном огне по его курсу. В Минобороны Великобритании эти утверждения отвергли.
ой, фсб, сейчас ты огребешь комментариев!!
ща нормально так тебя обшутим и пошлем!!
епт, мало не покажется!!
Демократический файл
Тем что они не казахские пограничники-лучники??
Там одного произношения испугаться можно
Надо было не пукалкой стрелять, а нормально шлепнуть.