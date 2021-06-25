{"id":749,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u0440\u0435\u0432\u043e\u043c\u00bb \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=749&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/248525-hp-omen-hot&hash=2d6ecab5db35637d151532fd494140d02fce02af2a606a4ff8b98124203532f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

ФСБ показала видео предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Чёрном море Статьи редакции

«Британский эсминец, не пересекайте границу Российской Федерации. Я открою огонь. Измените курс».

17 17 комментариев
862 просмотров

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео инцидента с британским эсминцем «Дефендер», который 23 июня прошёл рядом с побережьем Крыма в Черном море.

Исходя из ролика, российские моряки неоднократно призывали «Дефендер», сменить курс, но корабль не покинул этот район. После этого они отдали приказ: «Выполнить предупредительную стрельбу по курсу „Дефендера“. Исключить попадание в „Дефендер“».

На записи демонстрируется, как из расположенной на носу российского корабля пушки производится ряд предупредительных выстрелов. После этого моряки заявили, что «Defender вышел из территориальных вод» страны.

На британском судне заявляли ФСБ, что корабль выполняет «мирный проход» в соответствии с международными нормами.

14 июня эсминец «Дефендер» (Defender) ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов зашли в Чёрное море. Минобороны РФ 23 июня заявило о нарушении британским эсминцем водной границы с Россией и предупредительном огне по его курсу. В Минобороны Великобритании эти утверждения отвергли.

«Защитник» или «Агрессор»: что известно о новом…
Великобритания настаивает, что может проходить через спорные воды, а Россия заявляет о готовности…
tjournal.ru

#новости

17 17 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 17, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 401321, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Jun 2021 08:18:50 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

сироп от щекотки

8

ой, фсб, сейчас ты огребешь комментариев!!
ща нормально так тебя обшутим и пошлем!!
епт, мало не покажется!! 

Ответить

Рыбный лолипоп

сироп
7

Скоро ли русских начнут садить за комментарии на тж?

Ответить

Фирменный диод

Рыбный
1

Разбань

Ответить

Фирменный диод

1

Зачем, а главное НАХУЯ?????? Что русские пытаются этим цирком сказать?????

Ответить

Демократический файл

Фирменный
6

Тем что они не казахские пограничники-лучники??

Ответить

Фирменный диод

Демократический
5

Э бля охуелсын БА???? Сюда иди м*×*×*×*ь

Ответить

Алексей Штейн

Фирменный
0

Так ведь защита своих вод вблизи Крыма

Ответить

Демократический файл

1

АХАХАХАХХА СУКА И ЭТО ОГОНЬ АХАХАХАХХА

Ответить

Фирменный диод

Демократический
3

ФАЙЕР

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Фирменный
2

ин зе холл

Ответить

AZP

3

рядом с побережьем Крыма

ФСБ может пройти нахуй.

Ответить

alexferman

1

Там одного произношения испугаться можно

Ответить

Фирменный диод

alexferman
1

Видел видео с послом??????

Ответить

Владислав Недзвецкий

–1

Надо было не пукалкой стрелять, а нормально шлепнуть.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Владислав
0

Да, тоже жду британский флаг над Кремлём.

Ответить

AZP

Владислав
–1

Шлёпалка не выросла.

Ответить

Владислав Недзвецкий

AZP
0

хохол детектед

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Кремль предложил найти другую работу тем, кто не хочет прививаться от Covid-19, хотя обязан
По мнению Пескова, выбор между вакциной и работой — «это добровольность».
254
Новости
Роскомнадзор попросил Google закрыть сайт «Умного голосования»
Сайт заподозрили в «неправомерной обработке персональных данных граждан РФ».
181
Новости
Бомб не было, эсминец мирно проходил через украинские воды — Минобороны Великобритании об инциденте в Чёрном море
«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы».
191
Популярное за три дня
Наука
Психологи подтвердили, что власть делает людей менее эмпатичными и более жёсткими в суждениях
Получив даже мнимые полномочия, люди начинают чаще наказывать других за ошибки и считать их виноватыми.
105
Интернет
Французский инженер заявил о разгадке последних шифров Зодиака с именем убийцы. Но интернет ему не верит
Энтузиаст считает, что спустя 52 года доказал, кто был Зодиаком. Специалисты и онлайн-детективы на форумах относятся к расшифровке со скепсисом.
59
Технологии
Microsoft представила Windows 11 — с новым «пуском», дизайном интерфейса и Android-приложениями в магазине
«Окна» стали круглыми, «пуск» переместили в центр экрана, а производительность значительно улучшили.
300
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Токсичный бот

Жители Перми записали видео…

fullmetalboy4815162…

Жители Перми записали видео…

Владислав Недзвецкий

ФСБ показала видео…

Pavel Malyshev

В Москве и Петербурге…

Stanley H. Tweedle

ФСБ показала видео…

Billie Eilish

Закрылась «Альтернатива…

Artem R

В Петербурге закрасили граффити…

AZP

ФСБ показала видео…

Владислав Недзвецкий

ФСБ показала видео…

Алексей Штейн

ФСБ показала видео…

Андрей Андреевич

В Ленинградской области…

Евстафий Селюк

Microsoft представила Windows…
null