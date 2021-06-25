«Британский эсминец, не пересекайте границу Российской Федерации. Я открою огонь. Измените курс».

862 просмотров

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео инцидента с британским эсминцем «Дефендер», который 23 июня прошёл рядом с побережьем Крыма в Черном море.

Исходя из ролика, российские моряки неоднократно призывали «Дефендер», сменить курс, но корабль не покинул этот район. После этого они отдали приказ: «Выполнить предупредительную стрельбу по курсу „Дефендера“. Исключить попадание в „Дефендер“».

На записи демонстрируется, как из расположенной на носу российского корабля пушки производится ряд предупредительных выстрелов. После этого моряки заявили, что «Defender вышел из территориальных вод» страны.

На британском судне заявляли ФСБ, что корабль выполняет «мирный проход» в соответствии с международными нормами.