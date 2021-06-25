«Би-би-си»: экс-главреда Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу перевели под домашний арест Статьи редакции
По словам родителей, они живут в съёмной квартире в Минске.
По словам родителей, Протасевич и Сапега находятся на съёмной квартире в Минске. Об этом пишет «Би-би-си».
RT опубликовал фото, где видно как люди похожие на Протасевича и Сапегу дают интервью.
«Мы находимся в шоке» — сказал отчим Сапеги Сергей Дудич. Для родителей её перевод под домашний арест стал неожиданностью. Адвокат Сапеги Антон Гашинский подтвердил информацию об изменении меры пресечения. По его словам, у девушки есть возможность встречаться с родителями — накануне они обедали в ресторане.
Отец Протасевича рассказал, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье. «Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», — заявил он.
23 мая самолёт ирландской Ryanair, на борту которого находился экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. После этого Протасевича и его подругу Софью Сапегу задержали.
Вахтер правда такой красивый, как говорит Щербинина????
Срочный дым
С какого расстояния начинается гейство?
Если ваши посты на tj соприкасаются в ленте
Как они могут насиловать? Ведь они в стране представляют закон и полностью его соблюдают и чтут!
Сейчас тебя изнасилую. Говори адрес
Фирменный диод
Москва, кремль
@Артём Мазанов дайте ip Орлова!!!!
Слышал так заставили Тухачевского подписать признательные показания
От непосредственных участников событий слышал?
да ты на фото тухача посмотри. он хим танком сам всех был готов, опа после пинка от панов болела оч
Фирменный диод
Нужен комментарий экспертов. @Alexei Kuksin Тухачевскому угрожали изнасилованием дочери?????
Непрерывный магнит
зачем вводить танки в одну из областей, если там и так все под контролем?
Фирменный диод
Путин бы таким не занимался
потому этим занимается Лукашенко, в другом месте - Кадыров, вот пожалуй два самых показательных персонажа, Путину еще надо со стадионом в Перми разобраться. Там своего Лукашенко и Кадырова нет
Нормальное Русское государство не допустило бы существование таких образований как Украина и Белоруссия.
Вот когда вижу такие комментарии, то мне кажется это стёб. Но это, похоже, всерьёз.
Фирменный диод
Читал историю временного правительства??
Что почитать по истории Казахстана? Есть что-нибудь в детективном стиле?
Прочитай учебник по экономике заебал
Что ты читал, кроме интервью гуниева?
Почему ты защищаешь педофила советова????? Ты педофил???
Так а в чем претензия к рос. войскам на Донбассе?
Фирменный диод
@Атлант поправил плечи к тебе вопрос
Я так пологаю, в том что только малая часть из них лежит там в земле
Я был бы не очень рад танкам с отпускниками на улицах Минска, но казус белли идеальный
В этом скорее заслуга Протасевича, чем санкций, как кто-то говорит
Ну да, конечно, Протасевича, обвиняемого по таким статьям поместили под домашний арест.
То есть это скорее это тюрьма комфорт класса, как в Чили для противников режима.
Видимо санкции работают не так как пропогандоны вещают, а так как должны
С таким ходом событий Протасевич скоро станет премьер-министром, будет ездить добазариваться, чтоб санкции сняли.
Но, зачем их оставлять в живых, если санкции уже введены?
По слухам пыталсь договориться с ЕС, чтобы те санкции не вводили. Торговались заключенными. Видимо, раз санкции приняты, пытаются все равно пост-фактум изобразить "позитивные шаги в сторону защиты прав". И хотя калийку не неполностью накрыли - скорее все санкции жестко напугали.
Так не впервой торговаться, а учитывая, что ЕС не требует отставки Лукашенко, а только новые выборы, шанс договориться ещё есть
Вряд ли выйдет надурить всех снова. Ведь у нас не прекращают людей сажать, потому что если перестать - на следующий день на улицах опять флаги будут висеть. Народ злой. В таких отношениях со своим обществом власти очень сложно будет выполнять требования ЕС (новые выборы, расследование пыток) в выгодной им манере. Придется пойти на демократизацию, что автоматически выкинет Лукашенко из политики - настолько он не популярен.
А там глядишь и новая власть может попытаться набрать очков у общества, проводя расследования жестокости силовиков. Так что вариантов нет никаких.
Я лишь хочу напомнить, что демократией Беларусь не была никогда за 27 лет, но санкции за освобождение заключённых снимали. В этот раз ему на санкции уже плевать будет, если припечет - обменяет заложников на личную свободу. Я имею в виду, что Европа не требует его незамедлительного ухода, а значит торговаться может и он сам, а не какое-то переходное правительство
Было бы плевать на санкции - не выпускали бы ребят под домашний арест. Не стоит забывать, что санкции оказывают давление не только на его деньги - из-за отсутствия работы могут начать бастовать рабочие. Местные "бизнесмены" тоже не порадуются. Порой свои же и сдают, лишь бы сохранить дома, счета и свалить в Лондон.
Я конечно 2010-го не помню, но судя по всему серьезных санкций никто не вводил - ограничения на хранение денег в ЕС и невыезд могли прост мотивировать агротусовку сплотиться. В этот раз с повышением давления закономерно, что чем дальше - тем меньше людей хочет идти до конца, никакой идеологии и альтернативного плана развития в стране нет. Даже пропагандисты пишут совершенно разные вещи о санкциях - одни говорят, что они помогут нам открыть другие рынки, а другие ноют, что это ударит по рабочим. Нет консенсуса - не плана - нет единства. Это вопрос времени, когда санкции станут некомфортными для достаточного количества людей, чтобы поспособствовать решению кризиса. Это касается и улицы, и кабинетов.
я не говорю что не плевать, видно же, как засуетились. я имею в виду, что как и в прошлом, торги с ЕС начнутся с заложников, при этом Лукашенко все еще сможет оставаться президентом, ведь никто не сказал "с ним переговоры не ведем"
Но выборы не признали, визиты заказаны, общаться хотят только с Тихановской. В западных медиа Лукашенко прямым текстом называют террористом - там мнение политиков прогрели хорошо после посадки самолета. Да и вообще требования ЕС - диалог с обществом. А общество как раз и требует отставки. И как уже говорили, с новыми выборами он точно пролетит, так как новые попытки присущей ему топорности нарисовать себе 80 процентов опять поднимут улицы. Так что торговаться он сможет только на правах своего ухода.
Это в твоём и моем понимании, а напрямую Европой это не декларируется, как например было с Асадом или Мадуро
На кого хотели обменять Протасевича? Типа в каком-то из государств ес в заложниках гражданин Беларуси есть?
Не, "обменять" на послабление или невведение санкций.
А какая выгода странам ЕС с этого?
Peace of mind и призрачные гарантии того, что их самолеты больше не будут ловить, и что беженцев перестанут отправлять в Литву. Важно понимать, что ЕС часто действует "на понятиях" демократии, но редко принимает жесткие меры. Например, в 2010-м они пошли на торг - "демонстрация" либерализации их устроила. В этот раз беларусь слишком много навредила видимо, и нет веры в то, что она будет "авторитарировать себе тихонько".
А с остальными 450+ политзаключенными что? В чем смысл таких "торгов", если все остальные сидят, а ситуация с санкциями не только из-за Романа
Хотя это вопросы в пустоту, вряд ли лукаш имеет хоть какую-то стратегию
Надеюсь, ее помурыжат и дадут условку за сотрудничество со следствием. Так хотя бы кто то из них спасётся.
СРОЧНО
Родители Романа не видели. По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в съемной квартире.
«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал он. — Они все ра...
Родители Романа не видели. По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в съемной квартире.
«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал он. — Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял».
По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье.
«Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», — сказал он.
Она живет одна в съёмной квартире в Минске.
Может мужиков водить и тусы устраивать
была где-то статья про домашний арест - на улицу выйти нельзя, интернетом пользоваться тоже, даже к окну подходить и ни с кем говорить тоже нельзя.
Сдал назад, начались переговоры, решил променять свои преступления на свободу Протасевича и Сапеги?