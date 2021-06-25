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Новости
Артём Мазанов

«Би-би-си»: экс-главреда Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу перевели под домашний арест​ Статьи редакции

По словам родителей, они живут в съёмной квартире в Минске.

94 94 комментария
5596 просмотров

По словам родителей, Протасевич и Сапега находятся на съёмной квартире в Минске. Об этом пишет «Би-би-си».

RT опубликовал фото, где видно как люди похожие на Протасевича и Сапегу дают интервью.

«Мы находимся в шоке» — сказал отчим Сапеги Сергей Дудич. Для родителей её перевод под домашний арест стал неожиданностью. Адвокат Сапеги Антон Гашинский подтвердил информацию об изменении меры пресечения. По его словам, у девушки есть возможность встречаться с родителями — накануне они обедали в ресторане.

Отец Протасевича рассказал, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье. «Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», — заявил он.

23 мая самолёт ирландской Ryanair, на борту которого находился экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. После этого Протасевича и его подругу Софью Сапегу задержали.

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#новости

94 94 комментария
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94 комментария
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Фирменный диод

23

Как думаете, чекисты угрожали изнасиловать сапегу на глазах Протасевича???????? Слышал так заставили Тухачевского подписать признательные показания

Ответить

Артём Мазанов

Фирменный
45

Вахтер только проснулся и даже не попил кофе, а ты уже его работой нагружаешь 

Ответить

Фирменный диод

Артём
7

Вахтер правда такой красивый, как говорит Щербинина????

Ответить

Артём Мазанов

Фирменн…
17

Да, мы с ним даже спим в одной комнате в метре друг от друга

Ответить

Фирменный диод

Артём
2

Можешь его сфоткать?????

Ответить

Заслуженный

Фирменн…
10
Ответить

Артём Мазанов

Фирменн…
9
Ответить

AZP

Артём
0

Да, мы с ним даже спим

Здесь нужно поставить точку.

Ответить

Срочный дым

Артём
0

С какого расстояния начинается гейство?

Ответить

Олег Донецкий

Срочный
–1

Если ваши посты на tj соприкасаются в ленте

Ответить

Срочный дым

Олег
0

Чем соприкасаются? Можно поподробнее?

Ответить

Фирменный диод

Фирменн…
0

Я просто не верю

Ответить

Argumenta Ambigua

Артём
1

за сегодняшнее утро уже накопилось надо сказать

Ответить

Имя Фамилия

Фирменный
7

Как они могут насиловать? Ведь они в стране представляют закон и полностью его соблюдают и чтут!

Ответить

Zero-one-one

Фирменный
4

Сейчас тебя изнасилую. Говори адрес

Ответить

Фирменный диод

Zero-one-one
7

Москва, кремль

Ответить

Zero-one-one

Фирменн…
6

@Артём Мазанов дайте ip Орлова!!!! 

Ответить

Фирменный диод

Zero-on…
3

Дал тебе ай пи за щ**у проверяй

Ответить

Иван Иванович

Фирменн…
5

Деанон

Ответить

AZP

Фирменн…
1

Путин

Ответить

Вахтёр

Фирменный
5

С самого утра порвался????

Ответить

Фирменный диод

Вахтёр
1

Привет. Отправь селфи

Ответить

Вахтёр

Фирменн…
2

Ты первый

Ответить

Спокойный паркур

Вахтёр
0

А ты забань и отойди

Ответить

Еврейский Влад

Спокойн…
0

за что???

Ответить

Спокойный паркур

Еврейск…
1

прост))0)

Ответить

Еврейский Влад

Спокойн…
1

не правильно
правильно: был бы пользователь, а статья найдется (с)

Ответить

Vasya Pupkin

Фирменный
2

Слышал так заставили Тухачевского подписать признательные показания

От непосредственных участников событий слышал?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Vasya
0

Сам видел. Орлов вне времени

Ответить

Ваша Закладко

Фирменный
1

да ты на фото тухача посмотри. он хим танком сам всех был готов, опа после пинка от панов болела оч

Ответить

Фирменный диод

Ваша
0

Нужен комментарий экспертов. @Alexei Kuksin Тухачевскому угрожали изнасилованием дочери?????

Ответить

Декоративный глобус

Фирменный
1

Авторы NTR-додзей:

Ответить

Фирменный диод

8

Нормальное российское государство давно бы ввело танки в минск, чтобы освободить сапегу. Но русские терпят

Ответить

Непрерывный магнит

Фирменный
7

зачем вводить танки в одну из областей, если там и так все под контролем? 

Ответить

Фирменный диод

Непрерывный
1

Путин бы таким не занимался

Ответить

Непрерывный

Фирменн…
4

потому этим занимается Лукашенко, в другом месте - Кадыров, вот пожалуй два самых показательных персонажа, Путину еще надо со стадионом в Перми разобраться. Там своего Лукашенко и Кадырова нет 

Ответить

Harry Hatchet

Фирменный
–3

Нормальное Русское государство не допустило бы существование таких образований как Украина и Белоруссия.

Ответить

Evil Pechenka

Harry
1

Вот когда вижу такие комментарии, то мне кажется это стёб. Но это, похоже, всерьёз.

Ответить

Harry Hatchet

Evil
0

А что не так?

Ответить

Фирменный диод

Harry
0

Читал историю временного правительства??

Ответить

Иван Прохоров

Фирменн…
1

Что почитать по истории Казахстана? Есть что-нибудь в детективном стиле?

Ответить

Фирменный диод

Иван
0

Прочитай учебник по экономике заебал

Ответить

Олег Донецкий

Фирменн…
0

экономике

Что-то на российском. В Беларуси такого давно нету

Ответить

Иван Прохоров

Фирменн…
0

Что ты читал, кроме интервью гуниева?

Ответить

Фирменный диод

Иван
–1

Почему ты защищаешь педофила советова????? Ты педофил???

Ответить

Нейроорлов

Фирменн…
4

Посоветуй куда идти с подозрением на сдвг???

Ответить

Подобный

Фирменн…
2

@Нейроорлов 

Ответить

Фирменный

Подобный
–1

Х****

Ответить

Фирменный

Фирменн…
–1

*О***

Ответить

Фирменный

Фирменн…
–1

**Х**

Ответить

Подобный

Фирменн…
0

@Сапёр Обход рокировок

Ответить

Harry Hatchet

Фирменн…
0

Да, я знаком с этими трусами и предателями, а что?

Ответить

Vasya Pupkin

Фирменный
–6

Так а в чем претензия к рос. войскам на Донбассе?

Ответить

Фирменный диод

Vasya
0

@Атлант поправил плечи к тебе вопрос

Ответить

Непрерывный

Фирменн…
6

Я так пологаю, в том что только малая часть из них лежит там в земле

Ответить

супрематизм 2.0

Фирменный
0

Я был бы не очень рад танкам с  отпускниками на улицах Минска, но казус белли идеальный

Ответить

Андрей Охапкин

Фирменный
0

Путин приди, порядок наведи

Ответить

пытаюсь жить эту жизнь

3

В этом скорее заслуга Протасевича, чем санкций, как кто-то говорит

Ответить

Metalcoreman

пытаюсь
3

вот это мнение. неожиданно.

Ответить

Bich

4

Похоже на попытку торга двумя из сотен заложников в связи с санкциями

Ответить

Andrew Muralov

3

Ну да, конечно, Протасевича, обвиняемого по таким статьям поместили под домашний арест. 

Ответить

Иван Иванович

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Andrew Muralov

Иван
0

То есть это скорее это тюрьма комфорт класса, как в Чили для противников режима.

Ответить

супрематизм 2.0

Andrew
0

Видимо санкции работают не так как пропогандоны вещают, а так как должны

Ответить

Andrew Muralov

супрематизм
0

С таким ходом событий Протасевич скоро станет премьер-министром, будет ездить добазариваться, чтоб санкции сняли. 

Ответить

AZP

Andrew
0

А зачем его батя будет пиздеть?

Ответить

Имя Фамилия

0

Но, зачем их оставлять в живых, если санкции уже введены?

Ответить

Паша Сасковец

Имя
5

По слухам пыталсь договориться с ЕС, чтобы те санкции не вводили. Торговались заключенными. Видимо, раз санкции приняты, пытаются все равно пост-фактум изобразить "позитивные шаги в сторону защиты прав". И хотя калийку не неполностью накрыли - скорее все санкции жестко напугали.

Ответить

Иван Иванович

Паша
3

Так не впервой торговаться, а учитывая, что ЕС не требует отставки Лукашенко, а только новые выборы, шанс договориться ещё есть

Ответить

Паша Сасковец

Иван
0

Вряд ли выйдет надурить всех снова. Ведь у нас не прекращают людей сажать, потому что если перестать - на следующий день на улицах опять флаги будут висеть. Народ злой. В таких отношениях со своим обществом власти очень сложно будет выполнять требования ЕС (новые выборы, расследование пыток) в выгодной им манере. Придется пойти на демократизацию, что автоматически выкинет Лукашенко из политики - настолько он не популярен. 

А там глядишь и новая власть может попытаться набрать очков у общества, проводя расследования жестокости силовиков. Так что вариантов нет никаких.

Ответить

Иван Иванович

Паша
2

Я лишь хочу напомнить, что демократией Беларусь не была никогда за 27 лет, но санкции за освобождение заключённых снимали. В этот раз ему на санкции уже плевать будет, если припечет - обменяет заложников на личную свободу. Я имею в виду, что Европа не требует его незамедлительного ухода, а значит торговаться может и он сам, а не какое-то переходное правительство

Ответить

Паша Сасковец

Иван
–1

Было бы плевать на санкции - не выпускали бы ребят под домашний арест. Не стоит забывать, что санкции оказывают давление не только на его деньги - из-за отсутствия работы могут начать бастовать рабочие. Местные "бизнесмены" тоже не порадуются. Порой свои же и сдают, лишь бы сохранить дома, счета и свалить в Лондон.
Я конечно 2010-го не помню, но судя по всему серьезных санкций никто не вводил - ограничения на хранение денег в ЕС и невыезд могли прост мотивировать агротусовку сплотиться. В этот раз с повышением давления закономерно, что чем дальше - тем меньше людей хочет идти до конца, никакой идеологии и альтернативного плана развития в стране нет. Даже пропагандисты пишут совершенно разные вещи о санкциях - одни говорят, что они помогут нам открыть другие рынки, а другие ноют, что это ударит по рабочим. Нет консенсуса - не плана - нет единства. Это вопрос времени, когда санкции станут некомфортными для достаточного количества людей, чтобы поспособствовать решению кризиса. Это касается и улицы, и кабинетов.

Ответить

Иван Иванович

Паша
1

я не говорю что не плевать, видно же, как засуетились. я имею в виду, что как и в прошлом, торги с ЕС начнутся с заложников, при этом Лукашенко все еще сможет оставаться президентом, ведь никто не сказал "с ним переговоры не ведем"

Ответить

Паша

Иван
0

Но выборы не признали, визиты заказаны, общаться хотят только с Тихановской. В западных медиа Лукашенко прямым текстом называют террористом - там мнение политиков прогрели хорошо после посадки самолета. Да и вообще требования ЕС - диалог с обществом. А общество как раз и требует отставки. И как уже говорили, с новыми выборами он точно пролетит, так как новые попытки присущей ему топорности нарисовать себе 80 процентов опять поднимут улицы. Так что торговаться он сможет только на правах своего ухода.

Ответить

Aleksey

Иван
0

Интересное мнение, кстати. Есть у него еще шансы более менее "красиво" уйти. Без кавычек уже никак, но хоть так. 

Ответить

Bich

Иван
–1

ес требует честных открытых выборов с международным наблюдателями
честные выборы = отставка лукашенко

Ответить

Иван Иванович

Bich
0

Это в твоём и моем понимании, а напрямую Европой это не декларируется, как например было с Асадом или Мадуро

Ответить

Андрей Охапкин

Паша
0

На кого хотели обменять Протасевича? Типа в каком-то из государств ес в заложниках гражданин Беларуси есть?

Ответить

Паша Сасковец

Андрей
1

Не, "обменять" на послабление или невведение санкций.

Ответить

Андрей Охапкин

Паша
0

А какая выгода странам ЕС с этого?

Ответить

Паша Сасковец

Андрей
1

Peace of mind и призрачные гарантии того, что их самолеты больше не будут ловить, и что беженцев перестанут отправлять в Литву. Важно понимать, что ЕС часто действует "на понятиях" демократии, но редко принимает жесткие меры. Например, в 2010-м они пошли на торг - "демонстрация" либерализации их устроила. В этот раз беларусь слишком много навредила видимо, и нет веры в то, что она будет "авторитарировать себе тихонько".

Ответить

супрематизм 2.0

Имя
0

del.

Ответить

Олег Донецкий

2

А с остальными 450+ политзаключенными что? В чем смысл таких "торгов", если все остальные сидят, а ситуация с санкциями не только из-за Романа

Ответить

Олег Донецкий

Олег
0

Хотя это вопросы в пустоту, вряд ли лукаш имеет хоть какую-то стратегию 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

накануне они обедали в ресторане.

Без qr-кода? 

Ответить

Лев Глебович

1

Надеюсь, ее помурыжат и дадут условку за сотрудничество со следствием. Так хотя бы кто то из них спасётся. 

Ответить

Вечерний кран

1

Лукашенко себе на квартирку перевел, так сказать под личный контроль 

Ответить

Фирменный диод

1

СРОЧНО

TUT.BY новости
Роман Протасевич также находится под домашним арестом, сказал Би-би-си его отец Дмитрий.

Родители Романа не видели. По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в съемной квартире.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал он. — Они все ра...
Роман Протасевич также находится под домашним арестом, сказал Би-би-си его отец Дмитрий.

Родители Романа не видели. По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в съемной квартире.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал он. — Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял».

По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье.

«Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», — сказал он.
Ответить

Глупый глобус

–2

Я ж говорю, скоро он до министра дорастёт

Ответить

AZP

0

Она живет одна в съёмной квартире в Минске.

Может мужиков водить и тусы устраивать

Ответить

Владимир Филатов

AZP
0

была где-то статья про домашний арест - на улицу выйти нельзя, интернетом пользоваться тоже, даже к окну подходить и ни с кем говорить тоже нельзя. 

Ответить

Антон Лисин

0

Лукашенко на коня сел. Теперь будет просить санкции снять с его компаний 

Ответить

Иван Дмитриев

–1

Так, шо тут у нас? Зрада или перемога?

Ответить

Саша Александров

–2

Сдал назад, начались переговоры, решил променять свои преступления на свободу Протасевича и Сапеги?

Ответить
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