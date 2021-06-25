По словам родителей, они живут в съёмной квартире в Минске.

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По словам родителей, Протасевич и Сапега находятся на съёмной квартире в Минске. Об этом пишет «Би-би-си».

RT опубликовал фото, где видно как люди похожие на Протасевича и Сапегу дают интервью.

«Мы находимся в шоке» — сказал отчим Сапеги Сергей Дудич. Для родителей её перевод под домашний арест стал неожиданностью. Адвокат Сапеги Антон Гашинский подтвердил информацию об изменении меры пресечения. По его словам, у девушки есть возможность встречаться с родителями — накануне они обедали в ресторане.

Отец Протасевича рассказал, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье. «Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», — заявил он.