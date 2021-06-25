Политика лишили права избираться в ближайшие пять лет.

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Окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам отказала Яшину в выдаче разрешения на открытие специального избирательного счёта, из которого должны оплачиваться листы для сбора подписей и другие траты на кампанию. Копию решения политик выложил в видео на своем ютуб-канале.

Основанием для запрета стала поддержка Алексея Навального и ФБК. Комиссия сослалась на закон, запрещающий причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах. 9 июня суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

Политик обжалует решение избирательной комиссии в суде.

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу. Там депутатский мандат освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко.

16 апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК.

30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого сторонник Навального Леонид Волков объявил о закрытии организации. 9 июня суд признал структуры экстремистскими организациями.

4 июня Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах. Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая.