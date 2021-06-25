Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального и ФБК Статьи редакции
Политика лишили права избираться в ближайшие пять лет.
Окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам отказала Яшину в выдаче разрешения на открытие специального избирательного счёта, из которого должны оплачиваться листы для сбора подписей и другие траты на кампанию. Копию решения политик выложил в видео на своем ютуб-канале.
Основанием для запрета стала поддержка Алексея Навального и ФБК. Комиссия сослалась на закон, запрещающий причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах. 9 июня суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.
Политик обжалует решение избирательной комиссии в суде.
Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу. Там депутатский мандат освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко.
16 апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК.
30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого сторонник Навального Леонид Волков объявил о закрытии организации. 9 июня суд признал структуры экстремистскими организациями.
4 июня Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах. Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая.
14 июня Любовь Соболь отказалась участвовать в выборах в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией.
Ну все, всех врагов к выборам не допустим и заживем наконец-то! Уже с нетерпением жду 22-25 года, эпоху бурного развития и резких скачков вперед!
то у людей не останется никакой альтернативы кроме
кроме как потерпеть
Так радикалов до выборов уж тем более не допустят. А за пределами выборов они ни на что не годны.
Тесный будильник
Радикалы не ходят на выборы. В сложный момент (в 2011 году, например) оппозиция дружно сделала фи в отношении нациков и быдла, протест после пары митингов сам сдулся. В следующий раз оппозиция будет менее разборчива в выборе друзей, вот и всё.
Вот именно, почему-то никто не заметил зачистку и посадки нацистов и прочих бритоголовых, вплоть до тех, кто их хотя бы отдалённо напоминает (футбольных фанатов). С убийства Марцинкевича в тюрьме все порофлили только, ну конечно, он неправильная жертва режима, ведь у него взгляды людоедские (что правда).
Пространственный
Сейчас нет, но что будет через год-два? Поражение в правах людей радикализирует их. История знает примеры. Ничего хорошего из этого не выходило пока.
бутылок на всех хватит, не переживай
Сажать или бросать?
Не существует никаких радикалов, покажи мне хоть несколько. Они появляются когда власть слабеет. И становятся уже головной болью "умеренных".
Все правильно, во власти должны быть только корупционеры.
Я была за умное голосование, пока не посадили Навального. После этого все стало напоминать мышиную возню с катастрофическими последствиями. Сейчас в уг нет никакого толка, увы. Это не сработает на будущих выборах. Снимут, посадят, выгонят. Они очухались после первого раза, больше не пройдёт. Алексей почти полгода сидит в тюрьме. Учитывая все, что произошло после этого, уг - это мем про попытку заклеить скотчем хлещущий поток воды (в данном случае, говна)
«Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно! Вы окружены!»
а потом будем удивляться, как же так получилось, ай-ай-ай, как жаль, что у оппозиции нет никаких проектов своих, конечно, ц-ц-ц-ц.
всех не посадишь
Расскажи:
- как надо
- как снимать тысячи кандидатов, когда их уже нельзя снять
Инресная реакция на коммент) Ненавижу "леммингов". Я конечно схожу посмотреть что за кандидаты будут у меня на участке, но так и раньше не особо было с независимыми кандидатами, то не удивляюсь что сейчас их не будет вовсе. И скорее будет картинка описанная тобой
извинись за свой предыдущий комментарий, пжл
Какой
Ты первый начал
нельзя распространять фейки о людях, понимаешь? Твои обвинения очень серьёзны
Непрерывный
Согласен, сложно найти вещь более мерзкую чем соответствовать кремлевской повесточке
Ладно. Светов не педофил, а человек, имеющий сексуальное влечение к детям раннепубертатного возраста
Какие пруфы брат? Ты его девушку бывшую видел?
Это та, которой 15+ было когда они встречаться начали? Ох уж эти педофилы ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Фирменный
Так я исправился. Не педофил, а фанат раннепубертатных маленьких девочек. Как алексферман примерно
Возраст не имеет значения
Непрерывны
почему ты отрицаешь очевидное? У каждого человека могут быть свои отклонения, это нормально.
Навальный в молодости грузин обзывал, у Светова свои вкусы на девушек. В конце концов, Райли Рид тоже многим нравится.
Тут я вынужден быть на стороне Орлова. Замени сейчас у себя в голове Светова на какого нибудь депутата Госдумы и смоделируй реакцию.
Теперь понимаешь почему всё-таки влечения Светова это ненормально, а ты защищаешь его только потому что он оппозиционер?
на какого нибудь депутата Госдумы и смоделируй реакцию
На пресс-секретаря Путина
Но а вообще, это классическая дилемма оппозиции. Власть всегда готова самыми грязными способами давить и душить, а к оппозиции мы применяем высокие этические стандарты и ждём от них правильности. И тут дилемма: требовать ли от оппозиции идеального образа или же давать шанс всяким проходимцам только потому что они против власти.
Ну вот, и теперь вопрос: это для тебя нормально или нет?
Я же к тому что когда Светов встречается с малолеткой то это «у каждого свои вкусы», а когда Песков, то… ?
Если это было по обоюдному согласию и без насилия, то мне плевать на его вкусы. К Пескову у меня совсем другие претензии. Его преступления куда хуже влюбленности в подростка. Он вор, бандит и правая рука диктатора.
Трахаться с 14-леткой и трахаться с 16-леткой, которая выглядит как 14-летка - это таки вещи немного разные.
Ей было 16, тут же пишут
Ты понимаешь разницу между 14 и 16 летними девочками?
Блять. Я уже вижу как Светов смотрит на подругу, которая выглядит на все 13, и первым делом паспорт проверяет, да?
Суть в том что ты ей никогда в жизни не дашь 16, а значит сексуальное влечение Светова появилось РАНЬШЕ чем он мог узнать ее возраст.
Пиздец, почему нельзя без двойных стандартов?
Причём, ещё раз, давай опустим Пескова и на фотки зафотошопим какого-нибудь депутата ЛДПР. Ты готов мне сейчас дать слово что ты точно также защищал бы право депутата гулять с этой девушкой как защищаешь Светова?
Если нет, значит ты предвзят и тут больше нет разговора
значит сексуальное влечение Светова появилось РАНЬШЕ чем он мог узнать ее возраст.
И что теперь, запретить заниматься политикой всем, кто смотрит аниме?
Ответь на последний вопрос: ты бы защищала сейчас точно также право депутата ЛДПР встречаться с этой девушкой?
Почему меня вообще должны волновать сексуальные предпочтения человека, если они даже не нарушают законы рф?
Не могу сказать, что я поверил в этот обтекаемый ответ, но в таком случае поздравляю тебя с наличием принципа в этом вопросе.
Моя лишь точка зрения в том, что у большинства сочувствующих Светову его нет, и что увидь они ровно такие же картинки но с депутатом — вой стоял бы выше леса
А во что тут можно не поверить? С чего ты вообще взял, что политика стоит оценивать по его половым партнерам?
Мне кажется история Скуратова должна была много чему научить людей.
Нет, безусловно есть исключения, например Слуцкий, но там проблема именно в том, что он применял насилие.
Случайный
Если ты про закон, то раньше вроде возраст согласия 14 лет был, так что закон он не нарушал.
Непрерывны
Опять адепты пытаются доказать что все такие же говно вокруг как и они
Яшин довольно интересный мужик и часто говорит по сути, только «голос разума» сейчас никому во власти не нужен. Там нужны люди которые не рыпаются и будут делать то, что им прикажут, а присутствие оппозиции для них будет шилом в жопе. Итог очевиден.
Разве сперва не суд должен признать его этим самым сторонником? Он, разумеется, признает, но могли бы хоть эту формальность соблюсти.