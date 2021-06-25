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Новости
yannlll

Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального и ФБК Статьи редакции

Политика лишили права избираться в ближайшие пять лет.

92 92 комментария
4304 просмотров

Окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам отказала Яшину в выдаче разрешения на открытие специального избирательного счёта, из которого должны оплачиваться листы для сбора подписей и другие траты на кампанию. Копию решения политик выложил в видео на своем ютуб-канале.

Основанием для запрета стала поддержка Алексея Навального и ФБК. Комиссия сослалась на закон, запрещающий причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах. 9 июня суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

Политик обжалует решение избирательной комиссии в суде.

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу. Там депутатский мандат освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко.

16 апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК.

30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого сторонник Навального Леонид Волков объявил о закрытии организации. 9 июня суд признал структуры экстремистскими организациями.

4 июня Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах. Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая.

14 июня Любовь Соболь отказалась участвовать в выборах в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией.

#новости #политика #фбк

Спасибо за наводку Настя Иванова
92 92 комментария
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92 комментария
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Трансгендолёт

63

Ну все, всех врагов к выборам не допустим и заживем наконец-то! Уже с нетерпением жду 22-25 года, эпоху бурного развития и резких скачков вперед!

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Антон Лисин

Трансгендолёт
2

2100 год Путин опять стал президентом 

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Тесный будильник

19

Это очень плохо они делают. Потому что если поснимать всех "умеренных"- а Яшин хоть оппозициоер, но адекват, то у людей не останется никакой альтернативы кроме радикалов. И это будет для всех плохо.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Тесный
55

то у людей не останется никакой альтернативы кроме 

кроме как потерпеть

Ответить

Lee

Dmitry
1

Заебали уже. В каждом посте, в каждом комментарии найдется тот, кто начнет писать эту идиотскую мантру. И так раз за разом, повторяете как мартышки, блять, одну и ту же шутку, от которой тошнит

Ответить

Dmitry Pasyutin

Lee
4

потерпи немного

Ответить

eepk yh

Dmitry
0

можно еще с работы уволиться. и лодку, пожалуйста, не надо раскачивать

Ответить

гачик

Lee
2

Нет не заебали, и нет не тошнит. А ты похоже не понял что это и не шутка вовсе

Ответить

Luchano Spaguetti

Dmitry
0

Потерпеть, уволиться с работы, не раскачивать лодку. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Тесный
1

Так радикалов до выборов уж тем более не допустят. А за пределами выборов они ни на что не годны.

Ответить

Тесный будильник

Романелло
10

Радикалы не ходят на выборы. В сложный момент (в 2011 году, например) оппозиция дружно сделала фи в отношении нациков и быдла, протест после пары митингов сам сдулся. В следующий раз оппозиция будет менее разборчива в выборе друзей, вот и всё.

Ответить

ggg123

Тесный
7

Кто вам сказал что будет новый 2011 год. Государство сделало выводы и вбухало миллиарды, чтобы такого шанса больше не повторилось. 

Ответить

Михаил Мятный

ggg123
0

Вот именно, почему-то никто не заметил зачистку и посадки нацистов и прочих бритоголовых, вплоть до тех, кто их хотя бы отдалённо напоминает (футбольных фанатов). С убийства Марцинкевича в тюрьме все порофлили только, ну конечно, он неправильная жертва режима, ведь у него взгляды людоедские (что правда). 

Ответить

Романелло

Тесный
6

Вы так говорите, словно радикалы нынче представляют для власти реальную угрозу, и только чистоплюйство либеральной оппозиции не даёт им развернуться на полную катушку. По факту же на Манежке похоже всё и закончилось. 

Ответить

Пространственный

Романел…
0

Сейчас нет, но что будет через год-два? Поражение в правах людей радикализирует их. История знает примеры. Ничего хорошего из этого не выходило пока.

Ответить

Иван Сидоров

Тесный
1

бутылок на всех хватит, не переживай

Ответить

Антон Пострунин

Иван
0

Сажать или бросать?

Ответить

Artem 88

Антон
0

Ему - сидеть.
Ты - сам решай.

Ответить

Антон Пострунин

Artem
1

Я лучше рядышком на чемоданах посижу. 

Ответить

Магомед Шереметьев

Романелло
0

Не существует никаких радикалов, покажи мне хоть несколько. Они появляются когда власть слабеет. И становятся уже головной болью "умеренных". 

Ответить

Михаил Зеленин

Тесный
0

Либерал-радикал, я хочу это увидеть 

Ответить

гачик

15

Все правильно, во власти должны быть только корупционеры.

Ответить

AZP

гачик
8

Значит, Яшин тоже хотел стать коррупциионером.

Ответить

Антон Пострунин

AZP
3

Ага, использовать служебную машину не по назначению и возить на ней инвалидов. Боже, какой сюр. 

Ответить

Alex

AZP
1

Не таким чтоб устроить остальных 

Ответить

гачик

AZP
0

"Ну вы знаете, эта оппозиция такая же как и власть."

Ответить

Zhanna Sinelnik

–38

Я была за умное голосование, пока не посадили Навального. После этого все стало напоминать мышиную возню с катастрофическими последствиями. Сейчас в уг нет никакого толка, увы. Это не сработает на будущих выборах. Снимут, посадят, выгонят. Они очухались после первого раза, больше не пройдёт. Алексей почти полгода сидит в тюрьме. Учитывая все, что произошло после этого, уг - это мем про попытку заклеить скотчем хлещущий поток воды (в данном случае, говна)

Ответить

Groosha

Zhanna
14

Хорошая попытка

Ответить

Anton Isanov

Zhanna
4

«Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно! Вы окружены!»

а потом будем удивляться, как же так получилось, ай-ай-ай, как жаль, что у оппозиции нет никаких проектов своих, конечно, ц-ц-ц-ц.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Zhanna
1

всех не посадишь

Ответить

AZP

Dmitry
0

Легко.

Ответить

Жених приехал

Zhanna
0

Расскажи:
- как надо
- как снимать тысячи кандидатов, когда их уже нельзя снять

Ответить

Bkmz Иванов

Zhanna
0

Инресная реакция на коммент) Ненавижу "леммингов".  Я конечно схожу посмотреть что за кандидаты будут у меня на участке, но так и раньше не особо было с независимыми кандидатами, то не удивляюсь что сейчас их не будет вовсе. И скорее будет картинка описанная тобой

Ответить

Фирменный диод

2

Здравствуйте, вы точно удостоверились, что это не информационный мусор????? Подойдите к Сергею звезде и уточните

Ответить

Непрерывный магнит

Фирменный
2

Он всего лишь главред, хватит его травить

Ответить

Иван Прохоров

Фирменный
0

извинись за свой предыдущий комментарий, пжл

Ответить

Фирменный диод

Иван
0

Какой

Ответить

Иван Прохоров

Фирменн…
1
«Би-би-си»: экс-главреда Nexta Романа…
По словам родителей, они живут в съёмной квартире в Минске.
tjournal.ru
Ответить

Фирменный диод

Иван
0

Ты первый начал

Ответить

Иван Прохоров

Фирменн…
2

нельзя распространять фейки о людях, понимаешь? Твои обвинения очень серьёзны

Ответить

Непрерывный

Иван
3

Согласен, сложно найти вещь более мерзкую чем соответствовать кремлевской повесточке 

Ответить

Фирменный диод

Иван
1

Так лучше?

Ответить

Фирменный диод

Иван
–1

Ладно. Светов не педофил, а человек, имеющий сексуальное влечение к детям раннепубертатного возраста 

Ответить

Иван

Фирменн…
1

пруфы будут?

Ответить

Фирменный

Иван
–1

Какие пруфы брат? Ты его девушку бывшую видел?

Ответить

rustyrazor

Фирменн…
0

Это та, которой 15+ было когда они встречаться начали? Ох уж эти педофилы ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Фирменный

rustyra…
0

Так я исправился. Не педофил, а фанат раннепубертатных маленьких девочек. Как алексферман примерно

Ответить

alexferman

Фирменн…
6

Это чёто не нормально нихуя

Ответить

rustyrazor

Фирменн…
0

Мм, какая милая лоли ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Иван

Фирменн…
1

да, ей было 16 лет, когда они познакомились

Ответить

Фирменный

Иван
1

Возраст не имеет значения

Ответить

Иван

Фирменн…
0

Думаю, только возраст здесь и имеет значение. Многие люди выглядят моложе своих лет, Дим.

Ответить

Непрерывны

Иван
1

почему ты отрицаешь очевидное? У каждого человека могут быть свои отклонения, это нормально. 
Навальный в молодости грузин обзывал, у Светова свои вкусы на девушек. В конце концов, Райли Рид тоже многим нравится. 

Ответить

Задний

Непреры…
0

Тут я вынужден быть на стороне Орлова. Замени сейчас у себя в голове Светова на какого нибудь депутата Госдумы и смоделируй реакцию. 

Теперь понимаешь почему всё-таки влечения Светова это ненормально, а ты защищаешь его только потому что он оппозиционер?

Ответить

Случайный

Задний
5

на какого нибудь депутата Госдумы и смоделируй реакцию

На пресс-секретаря Путина

Ответить

Задний

Случайн…
3

Но а вообще, это классическая дилемма оппозиции. Власть всегда готова самыми грязными способами давить и душить, а к оппозиции мы применяем высокие этические стандарты и ждём от них правильности. И тут дилемма: требовать ли от оппозиции идеального образа или же давать шанс всяким проходимцам только потому что они против власти. 

Ответить

Задний

Случайн…
0

Ну вот, и теперь вопрос: это для тебя нормально или нет? 

Я же к тому что когда Светов встречается с малолеткой то это «у каждого свои вкусы», а когда Песков, то… ?

Ответить

Случайный

Задний
5

Если это было по обоюдному согласию и без насилия, то мне плевать на его вкусы. К Пескову у меня совсем другие претензии. Его преступления куда хуже влюбленности в подростка. Он вор, бандит и правая рука диктатора.

Ответить

rustyrazor

Задний
3

Трахаться с 14-леткой и трахаться с 16-леткой, которая выглядит как 14-летка - это таки вещи немного разные.

Ответить

Непрерывны

Задний
0

Ей было 16, тут же пишут

Ты понимаешь разницу между 14 и 16 летними девочками?

Ответить

Задний

Непреры…
1

Блять. Я уже вижу как Светов смотрит на подругу, которая выглядит на все 13, и первым делом паспорт проверяет, да?

Суть в том что ты ей никогда в жизни не дашь 16, а значит сексуальное влечение Светова появилось РАНЬШЕ чем он мог узнать ее возраст. 

Пиздец, почему нельзя без двойных стандартов?

Причём, ещё раз, давай опустим Пескова и на фотки зафотошопим какого-нибудь депутата ЛДПР. Ты готов мне сейчас дать слово что ты точно также защищал бы право депутата гулять с этой девушкой как защищаешь Светова?

Если нет, значит ты предвзят и тут больше нет разговора

Ответить

Антон

Задний
3

Сексуальное влечение не преступление. Сексуальное насилие преступление. Педофил который держит себя в руках и не нарушает закон гораздо лучше алкаша который бьет людей на улице ни за что. 

Ответить

Случайный

Задний
0

значит сексуальное влечение Светова появилось РАНЬШЕ чем он мог узнать ее возраст. 

И что теперь, запретить заниматься политикой всем, кто смотрит аниме? 

Ответить

Аркадий

Случайн…
1

Вообще было бы неплохо…

Ответить

Задний

Случайн…
0

Ответь на последний вопрос: ты бы защищала сейчас точно также право депутата ЛДПР встречаться с этой девушкой?

Ответить

Случайный

Задний
2

Почему меня вообще должны волновать сексуальные предпочтения человека, если они даже не нарушают законы рф?

Ответить

Задний

Случайн…
0

Не могу сказать, что я поверил в этот обтекаемый ответ, но в таком случае поздравляю тебя с наличием принципа в этом вопросе. 

Моя лишь точка зрения в том, что у большинства сочувствующих Светову его нет, и что увидь они ровно такие же картинки но с депутатом — вой стоял бы выше леса 

Ответить

Случайный

Задний
0

А во что тут можно не поверить? С чего ты вообще взял, что политика стоит оценивать по его половым партнерам?

Мне кажется история Скуратова должна была много чему научить людей.

Нет, безусловно есть исключения, например Слуцкий, но там проблема именно в том, что он применял насилие.

Ответить

Случайный

Непреры…
0

Если ты про закон, то раньше вроде возраст согласия 14 лет был, так что закон он не нарушал. 

Ответить

Антон

Случайн…
0

В какие-то бородатые советские года было написано типа «до возраста полового созревание» или вроде того. Но в судебной практике было 16 лет. 

Ответить

Случайный

Антон
1

Я прост помню, что возраст согласия когда-то меняли с 14 на 16

Ответить

Антон

Случайн…
1

Воистину, только в 2003 году окончательно на 16 лет изменили. 

Ответить

Фирменный

Случайн…
0

Ты сдаешь квартиры азиатам или превентивно пишешь СДАЮ ТОЛЬКО СЛОВЯНАМ?

Ответить

Непрерывны

Непреры…
0

Опять адепты пытаются доказать что все такие же говно вокруг как и они

Ответить

Непрерывны

Задний
0

Я никого не защищаю, я перечитай мой коммент

Ответить

Фирменный

Иван
0

Тебе ещё раз написать??? СВЕТОВА влечет к маленьким девочкам

Ответить

Фирменный

Фирменн…
1

Она выглядит как маленькая девочка

Ответить

John

Фирменн…
1

Что делать людям, которые молодо выглядят? Никогда не заводить семьи?

Ответить

Фирменный

John
–1

Так я никого не осуждаю

Ответить

Иван

Фирменн…
0

ха, лицемер

Ответить

Фирменный

Иван
0

Что значит лицемер??? Светова очевидно влечёт к маленьким девочкам. Я никакие оценки этому не давал

Ответить

Илья Гераськин

2

И он такой

Ответить

Иван Сидоров

1

очередная победа умного голосования

Ответить

Alex

2

Яшин довольно интересный мужик и часто говорит по сути, только «голос разума» сейчас никому во власти не нужен. Там нужны люди которые не рыпаются и будут делать то, что им прикажут, а присутствие оппозиции для них будет шилом в жопе. Итог очевиден.

Ответить

Эпапа

Alex
0

Власти куда выгоднее диванные оппозиционеры вроде Каца.

Ответить

Задний Петя

2

Путин настолько сильно скачет по своей юности в брежневском совке, что даже делает кальку с СССР с «выдавливанием» оппозиционеров в эмиграцию.

Ведь если Яшин сейчас не уедет, его посадят рядом с Навальным.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Довыборы, Довыборы - кандидаты - ну вы понели

Ответить

мЕдь

1

Разве сперва не суд должен признать его этим самым сторонником? Он, разумеется, признает, но могли бы хоть эту формальность соблюсти. 

Ответить

Пищевой чайник

0

ожидаемо

Ответить

Вечерний кран

0

Жаль, хоть и ожидаемо. Илья любого бы вынес как мусор 

Ответить

Kirill Lapshin

0

Снимите розовые очки

Ответить

Алексей Штейн

–5

Что за ноунейм на главной странице, господи

Ответить
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