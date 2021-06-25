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Новости
Sasha Shambilova

«Стучать на детей я не буду»: директрису школы в Нижнем Новгороде уволили за отказ выдать имена учеников с митингов Статьи редакции

«Я не люблю, когда мной манипулируют».

22 22 комментария
1326 просмотров
Фото из фейсбука Елены Моисеевой

18 июня директрису школы из Нижнего Новгорода Елену Моисееву уволили без объяснения причин после 15 лет работы на должности. Об этом она сообщает в своём фейсбуке.

22 июня департамент образования Нижнего Новгорода подтвердил увольнение Моисеевой NN.RU на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ — она позволяет расторгнуть договор без объяснений и распространяется в том числе на директоров.

Как сообщили родители учеников и родственник директрисы, ранее она отказалась выдать администрации Советского районы имена школьников, которые участвовали в митингах. После увольнения Моисеевой семьи учеников написали открытое письмо губернатору области в её поддержку и потребовали восстановить в должности.

После этого в родительский телеграм-чат добавился пользователь с ником ВВ, который начал отговаривать участников от поддержки Моисеевой. Сами родители отмечают, что пользовательское имя VLADIMIRRADCHENKO84 может принадлежать главе городского департамента образования Владимиру Радченко, который родился в 1984 году. Через некоторое время пользователь сменил имя на женское @VIKTORIARASHENKO.

бутылка на солнышке @radioprotecting
чувак очень старательно изображал озабоченную маму школьника, но забыл предварительно сменить юзернейм в телеге, ааааааа https://t.co/vou7jN17Ed

В интервью Моисеева рассказала, что старается избегать политики, поэтому и отказалась выдавать имена учеников, участвовавших в митингах: «Извините, уши надеру я и сама, а стучать на детей я не буду».

Я всегда старалась обходить тему политики. Куда меня только не звали: и в «Штаб Навального», и в «Единую Россию», «Справедливую Россию». И я нигде, потому что я не люблю, когда мной манипулируют. Потому что это суть политики. Мне вполне достаточно было быть с собой и со своей школой. А знаете, звонить родителям, говорить «приходите на выборы» — у нас и так не очень высокий имидж перед родителями.

Елена Моисеева
бывшая директриса нижегородской школы №24

Она также рассказала, что накануне увольнения в школе прошла плановая проверка. Не дождавшись её результатов, Моисееву уволили.

Проверяли хозяйственную деятельность школы за два года. Проблема только в том, что, раз проверка «плановая», должен быть план. А план вывешивается на сайте администрации города. А его-то и не было.

Елена Моисеева
бывшая директриса нижегородской школы №24

Сейчас бывшая директриса планирует подать в суд, чтобы узнать конкретную причину увольнения. Она готова отказаться от иска в случае, если процесс выбора нового человека на её должность будет прозрачным и понятным для всех: «Сейчас самая большая моя боль — сохранение школы».

#новости #регионы #политика

22 22 комментария
58
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22 комментария
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Ваня Погост

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 Сами родители отмечают, что пользовательское имя VLADIMIRRADCHENKO84 может принадлежать главе городского департамента образования Владимиру Радченко, который родился в 1984 году. Через некоторое время пользователь сменил имя на женское @VIKTORIARASHENKO.

Мастер конспирации.

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Zero-one-one

Ваня
0

Передай привет Янач Лене

Ответить

Крепкий каякер

Zero-one-one
0

Яша Лава присоединяется к привету

Ответить

Павел Каташев

Zero-one-one
0

Чешка?

Ответить

Иван Эртель

Zero-one-one
0

От Лены Головач?

Ответить

Фирменный диод

9

@the art of гепард нужен экспертный комментарий

Ответить

Коммунальный хичхакер

8

Главный пиздец даже не в этом, а в том, что потребовала список администрация района. Это ж насколько ублюдочное желание лизнуть жопу тем, кто чуть повыше и чуть больше власти имеет, в людях.

Кому эти школьники сдались, они же никакой погоды не делают, наград за это не получите в кулуарах, но нет, совковое быдло в руководстве сидит и видит, как они вычислят опасных экстремистов из девятого класса и им может даже грамоту за службу городу дадут. Это просто генетически встроенное желание выслужиться перед начальником.

И когда не получилось, они еще решились на такую мелочную месть. Какое же блядство)

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Правоохранительный дебаркадер

Коммунальный
1

Нет, просто обещали премии лишить, вот и сдают)

Ответить

alexferman

8

Респект и уважуха этому человеку

Ответить

Некоторые Петя

3

Такими темпами адекватных людей в бюджетном секторе не останется совсем.

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AZP

1

директрису

Директриню

Ответить

Имя Фамилия

AZP
0

директорша

Ответить

Еврейский Влад

1

Имена непосредственного чиновника, его начальника и так далее, которые ответственны за принятие этого конкретного решения, узнаем наших героев поближе

Ответить

Минимальный завод

1

После этого в родительский телеграм-чат добавился пользователь с ником ВВ, который начал отговаривать участников от поддержки Моисеевой. Сами родители отмечают, что пользовательское имя VLADIMIRRADCHENKO84 может принадлежать главе городского департамента образования Владимиру Радченко, который родился в 1984 году. Через некоторое время пользователь сменил имя на женское @VIKTORIARASHENKO.

Как перестать орать. Глава департамента образования!

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Alexander Star

1

А за что, простите, уши надирать? За то, что подростки хотят быть причастными к происходящему в стране? Едропидоры против? Окей, тогда не надо практически на каждое соревнование, олимпиаду, выступление подростков притаскивать какую-то рожу из администрации, которая 20 минут будет рассказывать о том, что этот праздник состоялся благодаря чуткому и мудрому руководству Путина вообще и городского отделения партии в частности.

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Илья Синица

0

Приглашаем адептов подхода "Все так живут" посмотреть на сие проявление человеческого духа и смелости

Ответить

Павел Каташев

0

Наша деректриса метила в депутаты и прошла, хотя имхо ей там не место, а у этой прям светлое будещее может начаться в политике

Ответить

гачик

0

Надо Радченко в телегу написать, спросить комментарий для ТЖ

Ответить

Имя Фамилия

0

Когда её посадят?

Ответить

Павел Каташев

0

Самый кринж в том что вот Это на серьезных щах пыталось разводить родителей в тг канале, что он женщина.
Глава
Департамента
Образования.

P.s.Не зовите меня в свой тг канал, если он не похож на этот

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гачик

Павел
0

А НУ УДОЛИЙ!11

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Павел Каташев

гачик
0

НЕ МАГУ, ДАЖИ ЕСЛИ БЫ ХАТЕЛ НЕ УДОЛИЛ!!!((((

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