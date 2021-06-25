«Стучать на детей я не буду»: директрису школы в Нижнем Новгороде уволили за отказ выдать имена учеников с митингов Статьи редакции
«Я не люблю, когда мной манипулируют».
18 июня директрису школы из Нижнего Новгорода Елену Моисееву уволили без объяснения причин после 15 лет работы на должности. Об этом она сообщает в своём фейсбуке.
22 июня департамент образования Нижнего Новгорода подтвердил увольнение Моисеевой NN.RU на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ — она позволяет расторгнуть договор без объяснений и распространяется в том числе на директоров.
Как сообщили родители учеников и родственник директрисы, ранее она отказалась выдать администрации Советского районы имена школьников, которые участвовали в митингах. После увольнения Моисеевой семьи учеников написали открытое письмо губернатору области в её поддержку и потребовали восстановить в должности.
После этого в родительский телеграм-чат добавился пользователь с ником ВВ, который начал отговаривать участников от поддержки Моисеевой. Сами родители отмечают, что пользовательское имя VLADIMIRRADCHENKO84 может принадлежать главе городского департамента образования Владимиру Радченко, который родился в 1984 году. Через некоторое время пользователь сменил имя на женское @VIKTORIARASHENKO.
В интервью Моисеева рассказала, что старается избегать политики, поэтому и отказалась выдавать имена учеников, участвовавших в митингах: «Извините, уши надеру я и сама, а стучать на детей я не буду».
Она также рассказала, что накануне увольнения в школе прошла плановая проверка. Не дождавшись её результатов, Моисееву уволили.
Сейчас бывшая директриса планирует подать в суд, чтобы узнать конкретную причину увольнения. Она готова отказаться от иска в случае, если процесс выбора нового человека на её должность будет прозрачным и понятным для всех: «Сейчас самая большая моя боль — сохранение школы».
Сами родители отмечают, что пользовательское имя VLADIMIRRADCHENKO84 может принадлежать главе городского департамента образования Владимиру Радченко, который родился в 1984 году. Через некоторое время пользователь сменил имя на женское @VIKTORIARASHENKO.
Мастер конспирации.
Передай привет Янач Лене
Главный пиздец даже не в этом, а в том, что потребовала список администрация района. Это ж насколько ублюдочное желание лизнуть жопу тем, кто чуть повыше и чуть больше власти имеет, в людях.
Кому эти школьники сдались, они же никакой погоды не делают, наград за это не получите в кулуарах, но нет, совковое быдло в руководстве сидит и видит, как они вычислят опасных экстремистов из девятого класса и им может даже грамоту за службу городу дадут. Это просто генетически встроенное желание выслужиться перед начальником.
И когда не получилось, они еще решились на такую мелочную месть. Какое же блядство)
Правоохранительный дебаркадер
Нет, просто обещали премии лишить, вот и сдают)
директрису
Директриню
После этого в родительский телеграм-чат добавился пользователь с ником ВВ, который начал отговаривать участников от поддержки Моисеевой. Сами родители отмечают, что пользовательское имя VLADIMIRRADCHENKO84 может принадлежать главе городского департамента образования Владимиру Радченко, который родился в 1984 году. Через некоторое время пользователь сменил имя на женское @VIKTORIARASHENKO.
Как перестать орать. Глава департамента образования!
А за что, простите, уши надирать? За то, что подростки хотят быть причастными к происходящему в стране? Едропидоры против? Окей, тогда не надо практически на каждое соревнование, олимпиаду, выступление подростков притаскивать какую-то рожу из администрации, которая 20 минут будет рассказывать о том, что этот праздник состоялся благодаря чуткому и мудрому руководству Путина вообще и городского отделения партии в частности.
Приглашаем адептов подхода "Все так живут" посмотреть на сие проявление человеческого духа и смелости
Наша деректриса метила в депутаты и прошла, хотя имхо ей там не место, а у этой прям светлое будещее может начаться в политике
Самый кринж в том что вот Это на серьезных щах пыталось разводить родителей в тг канале, что он женщина.
Глава
Департамента
Образования.
P.s.Не зовите меня в свой тг канал, если он не похож на этот