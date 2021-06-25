Я всегда старалась обходить тему политики. Куда меня только не звали: и в «Штаб Навального», и в «Единую Россию», «Справедливую Россию». И я нигде, потому что я не люблю, когда мной манипулируют. Потому что это суть политики. Мне вполне достаточно было быть с собой и со своей школой. А знаете, звонить родителям, говорить «приходите на выборы» — у нас и так не очень высокий имидж перед родителями.