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yannlll

В Индии больше двух тысяч человек вакцинировали поддельными препаратами Covishield Статьи редакции

Полиция арестовала восемь подозреваемых.

Фото The Japan Times

В Мумбаи с конца мая работало как минимум девять фейковых пунктов вакцинации. Об этом сообщает The Times of India.

Там «привили» поддельным препаратом 2053 человека. Они заподозрили неладное, потому что им не прислали сертификаты о вакцинации, и написали заявления в полицию.

Восемь подозреваемых арестовали. 1 240 000 рупий, полученных мошенническим путём, конфисковали. Банковские счета основных обвиняемых Маниша Трипати и Махендра Сингха заморожены.

Вишвас Нангри Патил
комиссар полиции

Фейковые вакцины были разлиты во флаконы Covishield, но что именно в составе — неизвестно. По предварительным данным, пострадавших «привили» солевым раствором. Высокий суд Бомбея поручил выяснить, что именно им вкололи и как поддельная вакцина могла повлиять на организм.

#новости #индия #вакцинация

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Небольшой жёлтый робат

11

Covishit

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Антон Лисин

Небольшой
1

В переводе "спутник"

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Символический лолипоп

Антон
5

хрю

Держи в курсе.

Ответить

Фирменный диод

9

Вкололи эпиквак

Ответить

Артур Мудрик

Фирменный
9

эчпочмак

Ответить

Демократический файл

Фирменный
3

@Вахтёр безосновательные обвинения

Ответить

Ирина Ермолова

Фирменный
3

Квак

Ответить

Символический лолипоп

Фирменный
2

ЭпикКвак

Ответить

Символический лолипоп

7

как поддельная вакцина могла повлиять на организм

солевым раствором

Ответить

Руденко Сергей

6

Не удивлюсь если такая новость скоро будет из России (приплетаю)

Ответить

пепси

Руденко
3

Да, странно что в наших широтах ещё не додумались (прилетаю)

Ответить

Руденко Сергей

пепси
0

Сейчас после Москвы везде обязаловку по вакцинам введут, начнётся дефицит и спутник покажется не таким уж плохим вариантом, в отличае от эпиквака как описали выше (приплетаю)

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Небольшой жёлтый робат

4

Прикольно будет, если разницы никакой 

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Всякий утюг

Небольшой
6

Если воду брали из Ганга, разница будет

Ответить

Ирина Ермолова

Всякий
0

В сравнении с водой из Инда?

Ответить

Символический лолипоп

Небольшой
1

Конечно никакой. Это же подделка.

Ответить

Ирина Ермолова

Небольшой
0

Да это ещё ничего, а если ухудшение будет серьёзное и эта "вакцина" какую-то другую дичь вызовет? 

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Администратор Аккаунта

5

Условия, когда титры исчезают через несколько месяцев и ничто не может свидетельствовать о вколотой вакцине, просто идеальны для мошенников

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Виктор Огай

0

О, этот Дивный Новый Мир!

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