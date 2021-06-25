Полиция арестовала восемь подозреваемых.

Фото The Japan Times

В Мумбаи с конца мая работало как минимум девять фейковых пунктов вакцинации. Об этом сообщает The Times of India.

Там «привили» поддельным препаратом 2053 человека. Они заподозрили неладное, потому что им не прислали сертификаты о вакцинации, и написали заявления в полицию.

Восемь подозреваемых арестовали. 1 240 000 рупий, полученных мошенническим путём, конфисковали. Банковские счета основных обвиняемых Маниша Трипати и Махендра Сингха заморожены. Вишвас Нангри Патил комиссар полиции

Фейковые вакцины были разлиты во флаконы Covishield, но что именно в составе — неизвестно. По предварительным данным, пострадавших «привили» солевым раствором. Высокий суд Бомбея поручил выяснить, что именно им вкололи и как поддельная вакцина могла повлиять на организм.