В Индии больше двух тысяч человек вакцинировали поддельными препаратами Covishield Статьи редакции
Полиция арестовала восемь подозреваемых.
В Мумбаи с конца мая работало как минимум девять фейковых пунктов вакцинации. Об этом сообщает The Times of India.
Там «привили» поддельным препаратом 2053 человека. Они заподозрили неладное, потому что им не прислали сертификаты о вакцинации, и написали заявления в полицию.
Фейковые вакцины были разлиты во флаконы Covishield, но что именно в составе — неизвестно. По предварительным данным, пострадавших «привили» солевым раствором. Высокий суд Бомбея поручил выяснить, что именно им вкололи и как поддельная вакцина могла повлиять на организм.
Covishit
В переводе "спутник"
Не удивлюсь если такая новость скоро будет из России (приплетаю)
Сейчас после Москвы везде обязаловку по вакцинам введут, начнётся дефицит и спутник покажется не таким уж плохим вариантом, в отличае от эпиквака как описали выше (приплетаю)
Прикольно будет, если разницы никакой
Всякий утюг
Если воду брали из Ганга, разница будет
Да это ещё ничего, а если ухудшение будет серьёзное и эта "вакцина" какую-то другую дичь вызовет?
Условия, когда титры исчезают через несколько месяцев и ничто не может свидетельствовать о вколотой вакцине, просто идеальны для мошенников