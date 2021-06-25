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Sasha Shambilova

Барабанщик The Beatles Ринго Старр отозвал иск против создателей секс-игрушек Ring O из-за имени Статьи редакции

Музыкант боялся, что его будут ассоциировать с этой компанией.

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Фото Rolling Stone

80-летний Ринго Старр, также известный как Ричард Старки, отозвал иск после достижения соглашения с производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США.

Согласно документу, компания Pacific Holdings, которая хотела зарегистрировать Ring O как товарный знак, обещала «избегать любой деятельности, ведущей к путанице» и «не уничижать и не унижать» репутацию Старра. Также она обязалась всегда ставить пробел между словом и буквой, чтобы не делать никаких отсылок на музыканта, которые могут связать его с компанией.

Pacific Coast Holdings пыталась зарегистрировать Ring O как товарный знак, чтобы продавать под ним секс-игрушки. Против этого выступил Ринго Старр, посчитав название слишком похожим на своё имя. Также он отметил, что компания нарушила договорённость не регистрировать Ring O как товарный знак — до этого музыкант разрешал ей выпускать товары под таким названием.

В иске сообщалось, что под именем Старра уже производят различные товары, поэтому выпуск секс-игрушек под ним может спутать потребителей. Как сообщает BBC, торговая марка Ringo используется различными компаниями для ряда продуктов в Великобритании — от печенья и насадок для швабры до противозачаточных колец.

В 2018 году Ринго Старр получил рыцарский титул под своим настоящем именем — Ричард Старки. Он стал вторым из участников The Beatles — в 1996 году аналогичного звания удостоился один из двух фронтменов культовой группы — сэр Пол Маккартни.

#новости #музыка

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