Музыкант боялся, что его будут ассоциировать с этой компанией.

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80-летний Ринго Старр, также известный как Ричард Старки, отозвал иск после достижения соглашения с производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США.

Согласно документу, компания Pacific Holdings, которая хотела зарегистрировать Ring O как товарный знак, обещала «избегать любой деятельности, ведущей к путанице» и «не уничижать и не унижать» репутацию Старра. Также она обязалась всегда ставить пробел между словом и буквой, чтобы не делать никаких отсылок на музыканта, которые могут связать его с компанией.

Pacific Coast Holdings пыталась зарегистрировать Ring O как товарный знак, чтобы продавать под ним секс-игрушки. Против этого выступил Ринго Старр, посчитав название слишком похожим на своё имя. Также он отметил, что компания нарушила договорённость не регистрировать Ring O как товарный знак — до этого музыкант разрешал ей выпускать товары под таким названием.

В иске сообщалось, что под именем Старра уже производят различные товары, поэтому выпуск секс-игрушек под ним может спутать потребителей. Как сообщает BBC, торговая марка Ringo используется различными компаниями для ряда продуктов в Великобритании — от печенья и насадок для швабры до противозачаточных колец.