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Новости
Сергей Звезда

Полицейского, задушившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам лишения свободы Статьи редакции

Кульминация судебного процесса из-за смерти, которая привела к массовым протестам в США и за их пределами.

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Дерек Шовин, вставший коленом на горло Джорджу Флойду Facebook/Darnella Frazier

Бывший полицейский Дерек Шовин, уволенный со службы, получил 22 с половиной года лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Американский суд дал ему меньше, чем просила сторона обвинения (30 лет заключения). За процессом следили The New York Times, «Би-би-си» и другие мировые СМИ.

Присяжные признали Шовина виновным по всем трём пунктам обвинения в апреле. В пятницу, 25 июня, подсудимый впервые напрямую поговорил с семьёй Флойда, выразив «соболезнования». Судья Питер Кэхилл, комментируя приговор, отметил, что тюремный срок в 22 года и шесть месяцев отражает «особую жестокость убийства».

Трое других бывших полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, предстанут перед судом в марте 2022 года.

Дерек Шовин в суде Фото Би-би-си

46-летний Джордж Флойд погиб в мае 2020 года. Полиция задержала его по подозрению в подделке документов, отчитавшись, что тот при этом оказывал сопротивление. Запись камеры видеонаблюдения показала, что американец не мешал сотрудникам. При задержании Шовен прижал Флойда к земле и надавил коленом на шею, продолжая удерживать его в течение девяти минут. После этого Флойд погиб.

«Я задыхаюсь»: жители США протестуют после…
Акции проходят во многих городах, но в Миннеаполисе — самый серьёзный протест. Трамп назвал…
tjournal.ru

Из-за смерти Флойда сначала в США, а потом и в других странах прошла новая волна акций против полицейского произвола и расизма «Black Lives Matter». Лозунгом движения против полицейского движения и расовой дискриминации стала фраза «Я задыхаюсь», которую афроамериканец повторял при задержании. Кроме мирных акций, также происходили акты вандализма, грабежи магазинов, столкновения с силовиками и поджоги зданий. Четверых полицейских, включая Шовена, уволили.

#новости #blacklivesmatter #сша #происшествия

229 229 комментариев
1
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229 комментариев
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Жених приехал

52

Барнаул выходит на улицы?

Ответить

Чувствительный рубин

Жених
23

Сколько Навальный будет сидеть в тюрьме??

Ответить

Marhal_New _Arleana

Чувствительный
4

До конца своих дней

Ответить

Фирменный диод

Marhal_…
10

Малхох слова не давали

Ответить

Непрерывный

Фирменн…
2

Дима, извини, хватит этой бессмысленной войны. Сине-голубые обречены быть вместе

Ответить

Zero-one-one

Непреры…
0

Молчать. Слова не давали

Ответить

Антигравитационн

Непреры…
0

Все в составе России, короче в СССР

Ответить

Marhal_New

Фирменн…
0

Don't care. Didn't ask

Ответить

Непрерывный

Marhal_…
0

Пока маин каипф не напишет

Ответить

Marhal_New

Непреры…
0

Lol

Ответить

Nevi Lant

Чувствительный
2

Сколько положено нарушетелю закона.

Ответить

Жених приехал

Чувствительный
0

К чему вопрос?

Ответить

Непрерывный

Жених
0

Отвечай

Ответить

Жених приехал

Непреры…
0

На вопросы иностранного агента не обязан.

Ответить

Petr

Чувствительный
0

Дольше так-то

Ответить

Владимир Филатов

Чувствительный
0

сколько россияне позволят

Ответить

Александр Модус

Чувствительный
0

СТОЛЬКО СКОЛЬКО ЗАСЛУЖИЛ

Ответить

Джордж Харви

Жених
2

Если бы ты написал такой коммент под постом про Навального, ты бы утонул в минусах

Ответить

Жених приехал

Джордж
3

Если бы бабушка...

Ответить

Джордж Харви

Жених
0

Я дэдушка

Ответить

Zero-one-one

Джордж
–1

Ты педофил

Ответить

Джордж Харви

Zero-on…
0

С каких это пор, когда пишешь в поисковике «Джордж», первым вариантом оказывается Флойд, а не Харви??

Ответить

Zero-one-one

Джордж
0

Меняются приоритеты

Ответить

Джордж

Zero-on…
1

И это печально

Ответить

Andy

Джордж
–2

А причём тут барнаул и навальный? Над вами прикалываются же, нелепые борцуны с леваками, сидящие в путинской параше.

Ответить

Ganna Olenyeva

Andy
0

Вот в том-то и дело, что судьба США важнее, чем судьба путинской параши. И скорее всего, если у тебя есть хоть какие-то амбиции и ты свалишь, то судьба белых людей в англомире даже в самом шкурном смысле важнее. В РФ кроме Москвы и Питера особого экзистенциального кризиса нет, просто низкий уровень жизни.

Ответить

Andy

Ganna
2

Есть страны куда лучше США

Ответить

Ganna Olenyeva

Andy
2

Но события в США диктуют их программу по вопросу расы - что Канада, что Британия, что Австралия.

Ответить

Православный теркин30см

Жених
1

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!

Ответить

Асрор

Жених
0

Что там в Барнауле ? Похожая ситуация?

Ответить

Жених приехал

Асрор
0

Глубоко озабочены всей ситуацией.

Ответить

Передний Мика

Жених
0

Почему переживаешь за Барнаул?

Ответить

Многолетний Никита

38

 Полицейского, задушившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам лишения свободы

После этих слов в Барнауле начался сущий кошмар

Ответить

Стеклянный Слава

Многолетний
3

Объсянительную бригаду призываю, че за отсылка к Барнаулу

Ответить

Yuri Ly

Стеклянный
13

Алтайский край

Ответить

ouxen

Yuri
0

это казахстан?

Ответить

Жених приехал

Стеклянный
8

Главный оппонент новомодной SJW-тирании.

Ответить

Baileys

Стеклянный
2

Нормисы и обсосанное левачьё подхватили внутренний мем русских правых

Ответить

Многолетний Никита

Стеклянный
1
Барнаул, Алтайский край. История мема об…
Движение BLM, SJW-повестка, выборы в США — Барнаул стал символом иронии над людьми, которых…
tjournal.ru
Ответить

Roninson

Стеклянный
1

Просто загугли «барнаул алтайский край мэм». 

Ответить

Передний Мика

Многолетний
0

Почему переживаешь за Барнаул? (2)

Ответить

Многолетний Никита

Передний
0

Почему переживаешь что я переживаю за Барнаул?

Ответить

Передний Макс

23

русские страшно ущемлены

Ответить

Передний Макс

Передний
9

23:23 ИТАР ТАСС: Ассоциация футбольных фанатов России анонсировала массовую акцию на Манежной площади в поддержку осужденного полисмена

Ответить

Alex P

Передний
0

Потом Путин такой: «народ имеет право выражать своё недовольство на митингах! Это его гражданское право!»

Ответить

Владимир Филатов

Передний
0

это не шутка?

Ответить

Передний Макс

Владимир
0

а ты поучаствовать хочешь?

Ответить

Владимир Филатов

Передний
0

Ну я не в России, да и защищать полицейского - такое себе

Ответить

Передний Макс

Передний
1

23:39 Комсомольская правда: Мы обратились за комментарием к Юрию Лозе, однако трубку поднял его сын и попросил не беспокоить пожилого человека в такое время. Но Юрий Эдуардович всё же прибежал к телефону ради комментария и заявил, что в целом ему всё равно, и по ночам негры могут хоть уголь воровать. На просьбу пояснить, как это связано, артист ответил, что недавно побывал на выставке Малевича.

Ответить

Передний Мика

Передний
0

Почему переживаешь за русских?

Ответить

Передний Макс

Передний
–1

23:32 РИА ФАН - Виталий Милонов: Да хватит терпеть своеволие этих так сказать элементов! Уже на следующей неделе планируется внесение в Думу на рассмотрение законопроекта о постоянном учете чернокожих на территории России и всего русского мира.

Ответить

alfa tatarin

23
Ответить

ouxen

alfa
0

здесь так красиво

Ответить

Дуд Волро

22

это многое говорит об американском обществе

Ответить

Гусь Квантума

10

бля во ебнулся мир, за какого-то негра наркомана преступника сдохнувшего от передоза при задержании давать срок полицейскому в 1/3 жизни - идиотизм. если б под коленом был белый то ваще всем похуй было бы 100%.
а так получается да, белый угнетатель получил по заслугам, ухх бля сразу справедливостью повеяло.

Ответить

Eugard

Гусь
10

Чел, ты зарегился и молчал больше 4 лет, как это у тебя получилось, ведь в интернете всегда кто-то неправ.

Ответить

Andy

Гусь
3

Неприятно, барнаулщик?

Ответить

Передний Мика

Andy
0

Почему переживаешь за Барнаул? (3)

Ответить

Фирменный диод

Гусь
2

Брат, ты первый раз в жизни уголовные сроки в США видишь?

Ответить

Яня

Гусь
1

присяжные так решили, но возможно, ещё пересмотрят приговор

Ответить

Baileys

Яня
0

Присяжные сами говорили что решили так из-за общественного давления

Ответить

Kir Kirsky

Baileys
1

хуевые значит присяжные, в таких случаях надо брать отвод, раз очко жмёт.

Ответить

Сергей Анонимович

15

Так ведь доказали что Флойд умер не от колена? И видео было. Странно они поступили, видимо в угоду общественности чтобы не было новых бунтов. Надеюсь выпустят по удо через пару лет по тихому 

Ответить

Tural

Сергей
4

так на присяжных давили, сами признались, одна даже призналась, что угрожали к ее дому прийти

Ответить

Нижний браслет

0

Справедливо.

Ответить

Проклятый микроскоп

Нижний
16

Не особо

Ответить

Нижний браслет

Проклятый
4

Надо было задушить согласен.

Ответить

Проклятый

Нижний
12

Это не было убийством, это причинение смерти по неосторожности, он применял силовой приём в соответствии с должностной инструкцией против рецидивиста совершившего уголовное преступление и оказавшего сопротивление полиции

Ответить

Zzzzzzz

Проклят…
7

Ну, когда тебе говорят что не могут дышать, а ты продолжаешь душить это вполне себе убийство

Ответить

Джордж Харви

Zzzzzzz
–5

А если террорист с гранатой на перевес начнёт кричать, что у него голова болит, полиция ему аспирин должна принести?

Ответить

Zzzzzzz

Джордж
8

Это естественно абсолютно равнозначные ситуации

Ответить

Джордж Харви

Проклят…
4

Как минимум этот негр совершил приступление, а когда его задерживали — оказывал сопротивление

Ответить

Разноцветный

Джордж
1

Блин интересно что значат слова «камеры наблюдения показали, что он не оказывал сопротивление» 🤔🤔🤔

Ответить

Джордж Харви

Разноцв…
1

Понятия не имею, но на видео, которые было выложен на ютуб, было отчётливо видно как он сопротивляется

Ответить

Фирменный диод

Разноцв…
0

Зачем общаешься с ш****и из моего чс???

Ответить

Фирменный диод

Проклят…
2

Скинь инструкцию

Ответить

Александр

Проклят…
0

он применял силовой приём в соответствии с должностной инструкцией

Его начальник, который тоже давал показания в суде, говорил, что такому приему не учат, и в инструкциях соответствующего пункта тоже нет.

Ответить

Madegghead

Проклят…
–1

Собственно в РФ за такое максимум двушечка условно...
У нас насильственные преступления по минималке...

Ответить

Передний Макс

Проклятый
0

to serve and protect, не to strangle and kill

Ответить

16

13

каждый раз охуеваю как русским хочется позащищать полицейский произвол в других странах

Ответить

Руслан Криминский

16
1

нахуя мне свой-то произвол защищать

Ответить

16

Руслан
1

а чужой зачем?

Ответить

Руслан

16
1

ну вдруг я дальше слова «произвол» умудрился зайти, мало ли

Ответить

Передний Мика

16
0

Почему переживаешь из-за русских? (2)

Ответить

Чувствительный рубин

9

Щас начнётся

Ответить

Zero-one-one

Чувствительный
0

Пусти

Ответить

ouxen

Zero-one-one
2

ебучий спайс?

Ответить

Zero-one-one

ouxen
1

Нет

Ответить

ouxen

Zero-on…
2

ведь ты ни в чем не виновааат

Ответить

Zero-one-one

ouxen
0

Я зумер, прости(((

Ответить

ouxen

Zero-on…
1

а я миллениал

Ответить

Антигравит

ouxen
3

как мало натуралов осталось

Ответить

Zero-one-o

ouxen
0

Что за песня? 

Ответить

ouxen

Zero-on…
1

отпусти меня ебучий спайс

Ответить

Zero-one-one

ouxen
0

Только ЗОЖ 

Ответить

Чувствительный рубин

Zero-one-one
0

Ты знаешь условия

Ответить

Zero-one-one

Чувстви…
1

Спрошу у других как их пускали в Аляску

Ответить

Чувствительный

Zero-on…
1

Попроси пускай они голосовалку создадут

Ответить

Демократический

Чувстви…
1

@Zero-one-one десять тысяч русских рублей, не меньше

Ответить

Zero-one-one

Демокра…
1

Можно в рупиях? 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Чувствительный
0

И треснул мир напополам. Гремит разлом

Ответить

Genesi5 ­

Marhal_New
0

Нигра-дозор

Ответить

Демократический файл

Чувствительный
0

шоха

Ответить

Владимир Филатов

5

Пиздец, политически мотивированно. Как Навальный или Бабарико.

Ответить

Фирменный диод

Владимир
6

Не пизди пожалуйста умоляю

Ответить

Фирменный диод

Фирменный
6

Как Навальный или Бабарико.

За такие сравнения только ноги ломать

Ответить

Владимир Филатов

Фирменн…
–1

отлично, сломай себе пару ног)

Ответить

Фирменный диод

Владимир
0

У меня запасная есть

Ответить

Владимир Филатов

Фирменн…
0

жаль

Ответить

ouxen

Владимир
0

назревает драма

Ответить

ouxen

Фирменн…
0

Бабарике?

Ответить

Владимир Филатов

Фирменный
1

кого не пиздить?

Ответить

Фирменный диод

8

Где же наш @Сергей Васильев когда он так нужен??????

Ответить

Непрерывный магнит

Фирменный
4

Его Кузнецова стравила пока ты в дурке лежал

Ответить

Фирменный диод

Непрерывный
4

Брат, малхох слова не давали

Ответить

Чувствительный

Фирменн…
3

По тонкому льду Дима

Ответить

Фирменный диод

Чувстви…
1

Я люблю волхох, но только когда они не пытаются пиздеть о российской оппозицией. 

Ответить

Чувствительный

Фирменн…
4

Свободу Навальному!

Ответить

Фирменный диод

Чувстви…
3

Вот это правильно

Ответить

Знакомый пистолет

7

Вау, сильно.

Жаль полисмена, стал жертвой политических игрищ при выполнении задания

Ответить

Джордж Харви

1

Что дальше? За убийство террориста совершающего теракт сажать будут?

Ответить

Обыкновенный Илья

4

так он же от передоза умер, разве нет?

Ответить

Джордж Харви

Обыкновенный
6

Судя по доводам обвинения, полицейский сам накачал негра наркотиками

Ответить

Vlad Azimov

4

Жалко его. Будет сидеть 22 года. Может выйдет раньше, когда весь BLM успокоиться

Ответить

Передний Макс

Vlad
3

афроамериканские бунты происходят регулярно https://ru.wikipedia.org/wiki/Расовые_волнения_в_США

Ответить

ouxen

7

white lives matter

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Ого. 22 года. Это даже для полицейского жестковато.
А где ссылка на источник?

Ответить

Tural

Marhal_New
11

Особенно с учетом новых данных, где видно, что он умер не от этого

Ответить

Фирменный диод

Tural
1

Каких новых? Они моментально появились на следующую секунду

Ответить

Tural

Фирменн…
8

там к суду много медицинских данных появилось с его анализами и т.д, и судя по ним Шовин его не убил, а он передоза умер

Ответить

Александр

Tural
4

Да нет же, это как раз первая сторона пыталась доказать, что мол, Флойд сам сдох, а Дерек тут не причем. Однако, им это не удалось доказать, потому что вторая сторона больше убедила, что именно физическое воздействие сыграло свою роль.

Ответить

Kir Kirsky

Алексан…
2

грубо говоря: его состояние было хуевым, но если бы его не душили 10 минут, то он бы не сдох.

Ответить

Передний Мика

Marhal_New
0

Что там в Крыжопле?

Ответить

Пространственный турник

Marhal_New
–1

https://www.nytimes.com/2021/06/25/us/derek-chauvin-22-and-a-half-years-george-floyd.html?referringSource=articleShare

Ответить

Прохладный жар

3

А что если поставить ему памятник, наравне с флойдом?

Ответить

Eugard

Прохладный
1

Вместе с мистером Флойдом.

Ответить

ouxen

Eugard
0

в какой позе?

Ответить

Владимир Перепелица

6

Короче видимо в мире нет ни одного государства, которое бы не делало политических приговоров

Ответить

Михаил Кометов

4

Душного полицейского задушила судебная система

Ответить

Alexander Star

3

Встал коленом на горло? У негров горло сбоку что-ли? Наказать конечно надо было, но 22 года слишком строгое наказание. Ну и как не вспомнить классику
https://youtu.be/vP1cv173UWE?t=106

Ответить

Передний Мика

4

И все комментарии про Барнаул. Стыдно за TJ

Ответить

Передний Макс

Передний
0

всегда так было, они от уточки-то до сих пор не отошли

Ответить

Передний Мика

Передний
0

Ты так же пошутил

Ответить

Stan Majors

4

Он использовал колено, значит ли это что все преклонившие колено полицейские и люди поддерживают его?

Ответить

Автономный цвет

3

Когда Россия введёт санкции?

Ответить

Непрерывный магнит

Автономный