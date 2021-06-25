Полицейского, задушившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам лишения свободы Статьи редакции
Кульминация судебного процесса из-за смерти, которая привела к массовым протестам в США и за их пределами.
Бывший полицейский Дерек Шовин, уволенный со службы, получил 22 с половиной года лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Американский суд дал ему меньше, чем просила сторона обвинения (30 лет заключения). За процессом следили The New York Times, «Би-би-си» и другие мировые СМИ.
Присяжные признали Шовина виновным по всем трём пунктам обвинения в апреле. В пятницу, 25 июня, подсудимый впервые напрямую поговорил с семьёй Флойда, выразив «соболезнования». Судья Питер Кэхилл, комментируя приговор, отметил, что тюремный срок в 22 года и шесть месяцев отражает «особую жестокость убийства».
Трое других бывших полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, предстанут перед судом в марте 2022 года.
46-летний Джордж Флойд погиб в мае 2020 года. Полиция задержала его по подозрению в подделке документов, отчитавшись, что тот при этом оказывал сопротивление. Запись камеры видеонаблюдения показала, что американец не мешал сотрудникам. При задержании Шовен прижал Флойда к земле и надавил коленом на шею, продолжая удерживать его в течение девяти минут. После этого Флойд погиб.
Из-за смерти Флойда сначала в США, а потом и в других странах прошла новая волна акций против полицейского произвола и расизма «Black Lives Matter». Лозунгом движения против полицейского движения и расовой дискриминации стала фраза «Я задыхаюсь», которую афроамериканец повторял при задержании. Кроме мирных акций, также происходили акты вандализма, грабежи магазинов, столкновения с силовиками и поджоги зданий. Четверых полицейских, включая Шовена, уволили.
Барнаул выходит на улицы?
Чувствительный рубин
Сколько Навальный будет сидеть в тюрьме??
До конца своих дней
Фирменный диод
Малхох слова не давали
Непрерывный
Дима, извини, хватит этой бессмысленной войны. Сине-голубые обречены быть вместе
Непрерывный
Пока маин каипф не напишет
К чему вопрос?
Непрерывный
Отвечай
Если бы ты написал такой коммент под постом про Навального, ты бы утонул в минусах
Если бы бабушка...
Я дэдушка
Ты педофил
С каких это пор, когда пишешь в поисковике «Джордж», первым вариантом оказывается Флойд, а не Харви??
Вот в том-то и дело, что судьба США важнее, чем судьба путинской параши. И скорее всего, если у тебя есть хоть какие-то амбиции и ты свалишь, то судьба белых людей в англомире даже в самом шкурном смысле важнее. В РФ кроме Москвы и Питера особого экзистенциального кризиса нет, просто низкий уровень жизни.
Но события в США диктуют их программу по вопросу расы - что Канада, что Британия, что Австралия.
Полицейского, задушившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам лишения свободы
После этих слов в Барнауле начался сущий кошмар
Стеклянный Слава
Объсянительную бригаду призываю, че за отсылка к Барнаулу
Алтайский край
Передний Мика
Почему переживаешь за Барнаул? (2)
23:23 ИТАР ТАСС: Ассоциация футбольных фанатов России анонсировала массовую акцию на Манежной площади в поддержку осужденного полисмена
это не шутка?
Передний Макс
а ты поучаствовать хочешь?
23:39 Комсомольская правда: Мы обратились за комментарием к Юрию Лозе, однако трубку поднял его сын и попросил не беспокоить пожилого человека в такое время. Но Юрий Эдуардович всё же прибежал к телефону ради комментария и заявил, что в целом ему всё равно, и по ночам негры могут хоть уголь воровать. На просьбу пояснить, как это связано, артист ответил, что недавно побывал на выставке Малевича.
23:32 РИА ФАН - Виталий Милонов: Да хватит терпеть своеволие этих так сказать элементов! Уже на следующей неделе планируется внесение в Думу на рассмотрение законопроекта о постоянном учете чернокожих на территории России и всего русского мира.
бля во ебнулся мир, за какого-то негра наркомана преступника сдохнувшего от передоза при задержании давать срок полицейскому в 1/3 жизни - идиотизм. если б под коленом был белый то ваще всем похуй было бы 100%.
а так получается да, белый угнетатель получил по заслугам, ухх бля сразу справедливостью повеяло.
Так ведь доказали что Флойд умер не от колена? И видео было. Странно они поступили, видимо в угоду общественности чтобы не было новых бунтов. Надеюсь выпустят по удо через пару лет по тихому
Проклятый микроскоп
Не особо
Нижний браслет
Надо было задушить согласен.
Проклятый
Это не было убийством, это причинение смерти по неосторожности, он применял силовой приём в соответствии с должностной инструкцией против рецидивиста совершившего уголовное преступление и оказавшего сопротивление полиции
А если террорист с гранатой на перевес начнёт кричать, что у него голова болит, полиция ему аспирин должна принести?
Как минимум этот негр совершил приступление, а когда его задерживали — оказывал сопротивление
Разноцветный
Блин интересно что значат слова «камеры наблюдения показали, что он не оказывал сопротивление» 🤔🤔🤔
Понятия не имею, но на видео, которые было выложен на ютуб, было отчётливо видно как он сопротивляется
Собственно в РФ за такое максимум двушечка условно...
У нас насильственные преступления по минималке...
каждый раз охуеваю как русским хочется позащищать полицейский произвол в других странах
Пусти
ебучий спайс?
Нет
Я зумер, прости(((
Что за песня?
Чувствительный рубин
Ты знаешь условия
Спрошу у других как их пускали в Аляску
Чувствительный
Попроси пускай они голосовалку создадут
Демократический
@Zero-one-one десять тысяч русских рублей, не меньше
И треснул мир напополам. Гремит разлом
Пиздец, политически мотивированно. Как Навальный или Бабарико.
Не пизди пожалуйста умоляю
Фирменный диод
Как Навальный или Бабарико.
За такие сравнения только ноги ломать
отлично, сломай себе пару ног)
У меня запасная есть
Где же наш @Сергей Васильев когда он так нужен??????
Непрерывный магнит
Его Кузнецова стравила пока ты в дурке лежал
Фирменный диод
Брат, малхох слова не давали
Судя по доводам обвинения, полицейский сам накачал негра наркотиками
Жалко его. Будет сидеть 22 года. Может выйдет раньше, когда весь BLM успокоиться
Передний Макс
афроамериканские бунты происходят регулярно https://ru.wikipedia.org/wiki/Расовые_волнения_в_США
Ого. 22 года. Это даже для полицейского жестковато.
А где ссылка на источник?
Особенно с учетом новых данных, где видно, что он умер не от этого
Фирменный диод
Каких новых? Они моментально появились на следующую секунду
грубо говоря: его состояние было хуевым, но если бы его не душили 10 минут, то он бы не сдох.
Пространственный турник
Короче видимо в мире нет ни одного государства, которое бы не делало политических приговоров
Встал коленом на горло? У негров горло сбоку что-ли? Наказать конечно надо было, но 22 года слишком строгое наказание. Ну и как не вспомнить классику
https://youtu.be/vP1cv173UWE?t=106
Он использовал колено, значит ли это что все преклонившие колено полицейские и люди поддерживают его?