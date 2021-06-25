 Полицейского, задушившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам лишения свободы

Кульминация судебного процесса из-за смерти, которая привела к массовым протестам в США и за их пределами.

5744 просмотров Слушать

Дерек Шовин, вставший коленом на горло Джорджу Флойду Facebook/Darnella Frazier

Бывший полицейский Дерек Шовин, уволенный со службы, получил 22 с половиной года лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Американский суд дал ему меньше, чем просила сторона обвинения (30 лет заключения). За процессом следили The New York Times, «Би-би-си» и другие мировые СМИ.

Присяжные признали Шовина виновным по всем трём пунктам обвинения в апреле. В пятницу, 25 июня, подсудимый впервые напрямую поговорил с семьёй Флойда, выразив «соболезнования». Судья Питер Кэхилл, комментируя приговор, отметил, что тюремный срок в 22 года и шесть месяцев отражает «особую жестокость убийства».

Трое других бывших полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, предстанут перед судом в марте 2022 года.

Дерек Шовин в суде Фото Би-би-си

46-летний Джордж Флойд погиб в мае 2020 года. Полиция задержала его по подозрению в подделке документов, отчитавшись, что тот при этом оказывал сопротивление. Запись камеры видеонаблюдения показала, что американец не мешал сотрудникам. При задержании Шовен прижал Флойда к земле и надавил коленом на шею, продолжая удерживать его в течение девяти минут. После этого Флойд погиб.