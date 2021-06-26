Microsoft рассказала о новых атаках «российских хакеров» на 36 стран: почти все попытки взлома оказались неудачными Статьи редакции
Компания подозревает группу, которая в конце 2020 года стала известной благодаря атаке на Госдеп и другие американские ведомства.
Центр безопасности Microsoft рассказал в блоге о новой массовой хакерской атаке и назвала ответственной группировку Nobelium. По данным компания, организация работает и управляется из России.
- Новые атаки направили против пользователей из 36 стран: в основном из США (45%), но также из Великобритании (10%), Германии и Канады (меньшая доля).
- Среди атакованных — IT-компании (57%), государственные учреждения (20%), неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы (меньшая доля).
- Попытка взлома по большей части оказалась неуспешной. По данным Microsoft, хакеры получили доступ только к трём «объектам», но к каким именно, не уточняется. Компания контактирует с представителями пострадавших учреждений.
- На устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft, обнаружили вредоносное программное обеспечение. Так можно было получить доступ к базовой информации из учётных записей части клиентов компании. Microsoft объяснила, что хакеры использовали этот вариант для «целенаправленных атак», а также отчиталась о быстром закрытии доступа к устройству и безопасности пользователей.
- В последний раз Microsoft сообщала об активности Nobelium в конце мая. Объектами атаки тогда стали организации, связанные с гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека.
- Microsoft полагает, что Nobelium ответственна за серьёзный взлом программного обеспечения SolarWinds в декабре 2020 года. Тогда пострадали более 200 организаций. Россия отвергла причастность к произошедшему.
почти все попытки взлома оказались неудачными
Хакеры-лохакеры
Всегда интересовало, откуда в MS знают, граждане какой национальности атакуют их системы? Они им что, предварительно копии паспорта отсылают, нотариусом заверенные?
И второй момент, в России живет много национальностей, в том числе и американцы. Поэтому, @Сергей Звезда , когда Вы пишите "управляется из России" и "российских хакеров" - это изначально ложны, так как нет доказательств. Более корректные и осторожные издания пишут обычно так "Nobelium, предположительно связанные с Россией".
Там уже написано "по данным компании"
Это Сергей уже что-то напридумывал. В оригинале по его же ссылке - "Nobelium, originating from Russia", что совсем не соответствует домыслам автора "организация работает и управляется из России".
Дневной месяц
На заборе тоже написано
я не понял, ты не веришь забору?
Дневной месяц
То, что там обычно пишут - истина отдельно взятого человека. Хотя…
Wait! Oh, shi…
Земельный паук например
при чем тут национальность и территориальная принадлежность ?
Специфика кибератак в том, что пока не поймали - невозможно сказать, кто и откуда нападал. Даже MS пишет осторожно "Nobelium, originating from Russia". А уж говорить, что это были "русские хакеры" или "организация работает и управляется из России" - это все ничем не подкрепленные фантазии автора.
это лишь говорит что по данным триангуляции, скорее всего , исходят атаки с территории рф . мож этим китайцы с нашей территории зани маются
"триангуляции"? Простите, а как можно при помощи триангуляции выяснить физическое местонахождение атакующего?
ну очевидно , что если мы говорим про хакеров , значит триангуляцию путем бэктрейсинга запросов
Единственное, что очевидно - так это то, что Вы мало представляете, что такое ip адрес и роутинг. Без обид.
если вы решили задачку на егэ по маскам для ip , это не значит что вы разбираетесь в сетевой архитектуре .
Microsoft рассказала
Какеры с винды что ли взламывали?
Щас бы думать что windows это единственное что компания производит
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