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Сергей Звезда

Microsoft рассказала о новых атаках «российских хакеров» на 36 стран: почти все попытки взлома оказались неудачными Статьи редакции

Компания подозревает группу, которая в конце 2020 года стала известной благодаря атаке на Госдеп и другие американские ведомства.

Центр безопасности Microsoft рассказал в блоге о новой массовой хакерской атаке и назвала ответственной группировку Nobelium. По данным компания, организация работает и управляется из России.

  • Новые атаки направили против пользователей из 36 стран: в основном из США (45%), но также из Великобритании (10%), Германии и Канады (меньшая доля).
  • Среди атакованных — IT-компании (57%), государственные учреждения (20%), неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы (меньшая доля).
  • Попытка взлома по большей части оказалась неуспешной. По данным Microsoft, хакеры получили доступ только к трём «объектам», но к каким именно, не уточняется. Компания контактирует с представителями пострадавших учреждений.
  • На устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft, обнаружили вредоносное программное обеспечение. Так можно было получить доступ к базовой информации из учётных записей части клиентов компании. Microsoft объяснила, что хакеры использовали этот вариант для «целенаправленных атак», а также отчиталась о быстром закрытии доступа к устройству и безопасности пользователей.
  • В последний раз Microsoft сообщала об активности Nobelium в конце мая. Объектами атаки тогда стали организации, связанные с гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека.
  • Microsoft полагает, что Nobelium ответственна за серьёзный взлом программного обеспечения SolarWinds в декабре 2020 года. Тогда пострадали более 200 организаций. Россия отвергла причастность к произошедшему.

#новости #хакеры #microsoft

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alexferman

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почти все попытки взлома оказались неудачными

Хакеры-лохакеры

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Nuckelavee

alexferman
0

Хотели бы взломать - взломали бы.

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Вася Пражкин

2

Всегда интересовало, откуда в MS знают, граждане какой национальности атакуют их системы? Они им что, предварительно копии паспорта отсылают, нотариусом заверенные?

И второй момент, в России живет много национальностей, в том числе и американцы. Поэтому, @Сергей Звезда , когда Вы пишите "управляется из России" и "российских хакеров" - это изначально ложны, так как нет доказательств. Более корректные и осторожные издания пишут обычно так "Nobelium, предположительно связанные с Россией".

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Андрей Охапкин

Вася
0

Там уже написано "по данным компании"

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Вася Пражкин

Андрей
1

Это Сергей уже что-то напридумывал. В оригинале по его же ссылке - "Nobelium, originating from Russia", что совсем не соответствует домыслам автора "организация работает и управляется из России".

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Дневной месяц

Андрей
0

На заборе тоже написано

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Владимир Филатов

Дневной
1

я не понял, ты не веришь забору?

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Дневной месяц

Владимир
1

То, что там обычно пишут - истина отдельно взятого человека. Хотя…

Wait! Oh, shi…

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Андрей Охапкин

Дневной
0

Справедливо

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Земельный паук например

Вася
0

при чем тут национальность и территориальная принадлежность ?

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Вася Пражкин

Земельный
0

Специфика кибератак в том, что пока не поймали - невозможно сказать, кто и откуда нападал. Даже MS пишет осторожно "Nobelium, originating from Russia". А уж говорить, что это были "русские хакеры" или "организация работает и управляется из России" - это все ничем не подкрепленные фантазии автора.

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Земельный паук

Вася
–1

это лишь говорит что по данным триангуляции, скорее всего , исходят атаки с территории рф . мож этим китайцы с нашей территории зани маются

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Вася Пражкин

Земельн…
0

"триангуляции"? Простите, а как можно при помощи триангуляции выяснить физическое местонахождение атакующего?

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Земельный паук

Вася
0

ну очевидно , что если мы говорим про хакеров , значит триангуляцию путем бэктрейсинга запросов

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Вася Пражкин

Земельн…
0

Единственное, что очевидно - так это то, что Вы мало представляете, что такое ip адрес и роутинг. Без обид.

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Земельный

Вася
0

если вы решили задачку на егэ по маскам для ip , это не значит что вы разбираетесь в сетевой архитектуре .

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Вася

Земельн…
0

Ок, предлагаю на этом завершить дискуссию, так как здравого смысла в ней все меньше, а атмосфера дружбы и уважения накаляется.

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Земельный

Вася
0

атмосфера дружбы и уважения накаляется.

дружба и уважение в интернете , лол

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мЕдь

0

Microsoft рассказала

Какеры с винды что ли взламывали?

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Olzhas Aitkaliyev

мЕдь
0

Щас бы думать что windows это единственное что компания производит 

Ответить

мЕдь

Olzhas
0

Ещё офис!

Ответить

Андрей Охапкин

0

А были ли атаки? 🤔🤔🤔

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Комментарий удален

#realfiddy

0

С каких пор 3 успешных взлома из 36 стали *неудачным* значением для хацкеров? 

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Небольшой жёлтый робат

0

Не послушал питун бидона

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