Четвёртая российская вакцина менее эффективна, чем «Спутник V», но антитела от неё появляются быстрее, утверждают разработчики.

До конца июня около 2,5 миллионов доз вакцин поступит в гражданский оборот, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Пока нет методических рекомендаций Минздрава о том, кого нужно прививать препаратом, но Мурашко отметил, что его будут использовать преимущественно для ревакцинации россиян. В московской мэрии сообщали, что вакцинировать «Спутником Лайт» также будут трудовых мигрантов.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, антитела от которой вырабатываются через 21 день после прививки, тогда как от других вакцин спустя 42 дня, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Четвёртая российская вакцина защищает от коронавируса не так хорошо, как «Спутник V» — её эффективность спустя 28 дней составляла 79,4%, говорилось обращении Российского фонда прямых инвестиций.