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Екатерина Кузнецова

Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот. Ей хотят прививать мигрантов и ревакцинировать россиян Статьи редакции

Четвёртая российская вакцина менее эффективна, чем «Спутник V», но антитела от неё появляются быстрее, утверждают разработчики.

До конца июня около 2,5 миллионов доз вакцин поступит в гражданский оборот, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Пока нет методических рекомендаций Минздрава о том, кого нужно прививать препаратом, но Мурашко отметил, что его будут использовать преимущественно для ревакцинации россиян. В московской мэрии сообщали, что вакцинировать «Спутником Лайт» также будут трудовых мигрантов.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, антитела от которой вырабатываются через 21 день после прививки, тогда как от других вакцин спустя 42 дня, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Четвёртая российская вакцина защищает от коронавируса не так хорошо, как «Спутник V» — её эффективность спустя 28 дней составляла 79,4%, говорилось обращении Российского фонда прямых инвестиций.

Ревакцинация от Covid-19: когда нужно повторно…
Отвечаем на главные вопросы.
tjournal.ru

#новости #коронавирус #вакцинаотcovid19

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Земельный паук например

31

а короче понятно. это для тех у кого рейтинг на госуслугах меньше 130

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Антигравитационный торт

Земельный
40

Минус один миска вакцин

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Товарищ Колбасный

Земельный
2

Было бы смешно, если бы не системные проблемы с производством второго компонента Спутника. "Лайт" запустили в оборот не от хорошей жизни. 

Ещё бы остановили производство неработающего фуфломицина "Эпиваккорона", в котором автор его патента — лично глава РосПотребНадзора госпожа Попова, но нет. Бабосик на смертях в чистом виде. 

Ответить

Ivan Berdasov

Земельный
0

Пояснение для слоупоков в студию плз. Что за рейтинг на госуслугах?

Ответить

KSA

Ivan
0

В Китае есть социальный рейтинг

Ответить

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- значок «Я не лох».

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Evil Pechenka

11

Что дальше? Спутник с ментолом?

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Славой Жижек

Evil
9

Либо Pro и Max

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Верующий щит

Evil
3

Ты думаешь, что ты пошутил?

Минобороны начало разработку лекарства от COVID…
Это мукозальная вакцина против COVID-19 в форме жевательных таблеток и пастилы. Работу над…
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Evil Pechenka

Верующий
1

С этими российскими новостями хрен побудешь остроумным, что не скажи — всё правда! Задрали.

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Предельный парфюмер

Evil
3
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Тихий Даниль

Evil
3

С кнопкой

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Антон Лисин

Evil
1

Шоколадный 

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Михаил Зеленин

Evil
1

Спутник спрей и я серьезно

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Eugen T

Evil
1

Победный же и Гагарин

Ответить

Andrew Muralov

Evil
0

С метанолом. Алкашей будут прививать. 

Ответить

Лев Глебович

Evil
0

Спутник компитишн 

Ответить

Предельный парфюмер

3

сделайте вакцину для аутоиммунных, надоело уже....

Ответить

Раненый дым

Предельный
9

привет, залезай в вакцину для аутоиммунных 

Ответить

Предельный парфюмер

Раненый
3
Ответить

Антигравитационный торт

Раненый
1

Можно сгореть 

Ответить

Раненый дым

Антигра…
1

ты снимаешся зоряд перед входом

Ответить

Антигравитационн

Раненый
2

Трусы синтетические нельзя 

Ответить

Раненый дым

Антигра…
1

зачем вообще трусы нужны

Ответить

Антигравитационн

Раненый
2

Ну сексом там неудобно заниматься 

Ответить

Раненый

Антигра…
2

дрочить удобно

Ответить

Антигравит

Раненый
3

Буратинам опасно 

Ответить

Раненый

Раненый
0

окна панорамные, соседа видно

Ответить

Раненый

Раненый
0

а там дед с ожогами 90% 

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Раненый

Раненый
0

самый сок

Ответить

Aleksei Priimak

Раненый
1
Ответить

Andrew Muralov

Предельный
1

Ни у одной вакцины нет такого противопоказания. Это какое-то совковое заблуждение, что при аутоиммуных болезнях нельзя делать прививку. На западе прививают больных рассеяным склероз ом, ревматоидным артритом, болезнью крона и др аутоиммуными болезнями. 

Ответить

Антон Лисин

Andrew
2

Нельзя делать людям с невосприимчивостью белка. 

Ответить

Vasya Pupkin

Антон
1

Что никак не коррелирует с аутоимунными заболеваниями само по себе

Ответить

Andrew Muralov

Антон
0

Это те кто питаются одними жирами и углеводами?

Ответить

Антон Лисин

Andrew
0

Те кто не потребляет рыбу, яйца и прочее 

Ответить

Andrew Muralov

Антон
1

Там нет куриного белка. Это стандартное предупреждение для всех вакцин, кроме рнк, так как культивация вируса происходит в куриных эмбрионах. 

Ответить

Антигравитационный торт

5

Мы что бабы разбавленным колоться

Ответить

Ваша Закладко

Антигравитацион…
0

гастрик лайт 

Ответить

Алина Кипр

2

Подождем Sputnik Delight

Ответить

Тихий Даниль

Алина
7

Спутник Zero. Теперь без сахара

Ответить

Алина Кипр

Тихий
0

Обезжиренный спутник для жирных

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

Спутник ласт лайт

Ответить

Дмитрий Зосенко

3

У Спутника проблемы с производством второго компонента. Векторная культура несколько более капризная.

Вот и пилят Спутник Лайт, который является первым компонентом Спутника. Нормальное решение для ревакцинации и вакцинации не граждан на самом деле.

Ответить

Антон Лисин

Дмитрий
0

Он не такой чистый, как в Европе 

Ответить

Дмитрий Зосенко

Антон
1

Сильно вряд ли. Нет смысла государству травить свое же покорное население, которое выбирает деда, не протестует и платит кучу налогов.

Ответить

Антон Лисин

Дмитрий
–1

Есть смысл травить старшее поколение. По телеку то и дело говорят, что на пенсионеров уходит много денег. За год пенсионеров на 2 млн стало меньше. Государство это устраивает такой темп 

Ответить

Дмитрий Зосенко

Антон
1

Ну так вакцина поступила в гражданский оборот в декабре 2020. Если хочешь избавиться от пенсионеров, то можно просто не рекламировать вакцинацию - чем больше ковида в стране тем меньше пенсионеров. У пенсионеров риск смерти сильно выше.

Ответить

Антон Лисин

Дмитрий
–1

Просто не рекламировать нельзя иначе воз заебет 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Антон
1

они этим год занимались, пока жопа не началась

Ответить

Alexander K

Антон
0

Превысили темп, поэтому, чтобы вернуться в график надо сбавить обороты

Ответить

Кручу-верчку

Антон
0

"Есть смысл травить старшее поколение"
"За год пенсионеров на 2 млн стало меньше"
Как у тебя одновременно это сочетается? Если раньше не вакцинировались и вымирали, то зачем тогда пенсионеров вакцинировать? Типа с вакциной будет умирать больше - реально?

Ответить

Грустный рубин

Кручу-в…
0

Если в больницах закончится место - это будет очень неприятная медийная история (особенно в западных СМИ)

Ответить

Mikhail Dragunov

Кручу-в…
0

Пенсионеров засадили в 4 стены, отключили мм проездные карточки, отменили плановые операции в больницах, как думаете, на пользу им такая "забота"?
Лет ми спик фром май харт, коллатерал дэмэдж, нафинг персонал.

Ответить

Marow from

Антон
0

а можно без теорий заговора обойтись? пенсионеры в массе голосуют за едро и путина, давить их нет смысла

Ответить

Mikhail Dragunov

Антон
0

Судя по тому как вас минуснули, есть тут люди из страны розовых единорогов, которые думают что государство им друг )))

Ответить

Andrew Muralov

Дмитрий
1

Спутник лайт - окончательное решение для ревакцинации и вакцинации не граждан на самом деле.

Ответить

Алина Кипр

2

спутник актив
Спутник пассив
Спутник унисекс
Спутник спорт

Линейка будет дополняться.

Ответить

Тихий Даниль

Алина
3

Спутник веста кросс

Ответить

Алина Кипр

Тихий
0

Спутник Лада калина 

Ответить

Тихий Даниль

Алина
5

Не-не, уже тавтология 

Ответить

Иван Прохоров

Алина
1

Спутник ТЖ
Спутник ДТФ

Ответить

Никита Ковылов

2

Интересно, когда выйдет Sputnik Final Cut?

Ответить

Тихий Даниль

Никита
1

Director's edition

Ответить

Антон Лисин

2

Спутник платинум Делюкс 

Ответить

Semen Semenov

0

Спутник ни перед кем не отчитывается. Тот же Пфайзер публичная компании с отчетами каждый квартал. Если они что-то намухлюют, то их капитализация упадет

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Semen
1

если намухлюют спутник, то это будет политический упадок и очень сильный) Риски куда выше, чем просто капитализация. 
Да и никто мухлевать не будет, вакцины сейчас под очень пристальным контролем всего мира. 

Ответить

IO

Semen
0

АстраЗенека передаёт привет

Ответить

Аллерваид Грабер

0

Спутинкс глас за Едрос, привейся и будет вечный панос

Ответить

Дальний томагавк_два

0

Sputnik V: Phantom Pain

Ответить

Дальний томагавк_два

0

Sputnik V: No Time To Die

Ответить

Аллерваид Грабер

0

Спутник Y контрольный - заряди, стрельни и зафиксируй.

Ответить

DrinK Smoke

0

"До конца июня около 2,5 миллионов доз вакцин поступит в гражданский оборот" этого хватит на половину Ленинграда, а остальные что? Вообще меня напрягает что цифры не бьются, только со всех щелей ор "люди не прививаются!" а например информации "мы выпускаем столько то млн вакцин в месяц" особо нет. 

Ответить

Юзер Юзерович

0

Я так понимаю, это и будут участники.
https://rg.ru/2021/03/05/zavershena-vtoraia-faza-klinicheskih-issledovanij-vakciny-sputnik-lajt.html

Завершена вторая фаза клинических исследований…
Облегченная версия российской вакцины 'Спутник V" - "Спутник Лайт" - прошла вторую фазу…
rg.ru
Ответить

Ladies and Gentlemen Attention

0

Защищает от безалкогольной Короны Лайт

Ответить

Максим Манчестер

0

«Четвертая российская вакцина» kent 4

Ответить

Marow from Neverland

0

так это просто ребренд первого компонента обычного Спутника

Ответить

Аллерваид Грабер

–1

Спутник V afganistan edition - наслаждайся вакциной

Ответить

Юрий Лазебный

–2

Мммм... Сегрегация🤤

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