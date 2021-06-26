Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот. Ей хотят прививать мигрантов и ревакцинировать россиян Статьи редакции
Четвёртая российская вакцина менее эффективна, чем «Спутник V», но антитела от неё появляются быстрее, утверждают разработчики.
До конца июня около 2,5 миллионов доз вакцин поступит в гражданский оборот, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Пока нет методических рекомендаций Минздрава о том, кого нужно прививать препаратом, но Мурашко отметил, что его будут использовать преимущественно для ревакцинации россиян. В московской мэрии сообщали, что вакцинировать «Спутником Лайт» также будут трудовых мигрантов.
«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, антитела от которой вырабатываются через 21 день после прививки, тогда как от других вакцин спустя 42 дня, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Четвёртая российская вакцина защищает от коронавируса не так хорошо, как «Спутник V» — её эффективность спустя 28 дней составляла 79,4%, говорилось обращении Российского фонда прямых инвестиций.
Было бы смешно, если бы не системные проблемы с производством второго компонента Спутника. "Лайт" запустили в оборот не от хорошей жизни.
Ещё бы остановили производство неработающего фуфломицина "Эпиваккорона", в котором автор его патента — лично глава РосПотребНадзора госпожа Попова, но нет. Бабосик на смертях в чистом виде.
Пояснение для слоупоков в студию плз. Что за рейтинг на госуслугах?
Что дальше? Спутник с ментолом?
Верующий щит
Ты думаешь, что ты пошутил?
С этими российскими новостями хрен побудешь остроумным, что не скажи — всё правда! Задрали.
Раненый дым
привет, залезай в вакцину для аутоиммунных
Можно сгореть
ты снимаешся зоряд перед входом
Трусы синтетические нельзя
зачем вообще трусы нужны
Ну сексом там неудобно заниматься
Ни у одной вакцины нет такого противопоказания. Это какое-то совковое заблуждение, что при аутоиммуных болезнях нельзя делать прививку. На западе прививают больных рассеяным склероз ом, ревматоидным артритом, болезнью крона и др аутоиммуными болезнями.
Нельзя делать людям с невосприимчивостью белка.
Это те кто питаются одними жирами и углеводами?
Те кто не потребляет рыбу, яйца и прочее
Там нет куриного белка. Это стандартное предупреждение для всех вакцин, кроме рнк, так как культивация вируса происходит в куриных эмбрионах.
Мы что бабы разбавленным колоться
Подождем Sputnik Delight
Спутник Zero. Теперь без сахара
У Спутника проблемы с производством второго компонента. Векторная культура несколько более капризная.
Вот и пилят Спутник Лайт, который является первым компонентом Спутника. Нормальное решение для ревакцинации и вакцинации не граждан на самом деле.
Он не такой чистый, как в Европе
Сильно вряд ли. Нет смысла государству травить свое же покорное население, которое выбирает деда, не протестует и платит кучу налогов.
Есть смысл травить старшее поколение. По телеку то и дело говорят, что на пенсионеров уходит много денег. За год пенсионеров на 2 млн стало меньше. Государство это устраивает такой темп
Ну так вакцина поступила в гражданский оборот в декабре 2020. Если хочешь избавиться от пенсионеров, то можно просто не рекламировать вакцинацию - чем больше ковида в стране тем меньше пенсионеров. У пенсионеров риск смерти сильно выше.
Просто не рекламировать нельзя иначе воз заебет
"Есть смысл травить старшее поколение"
"За год пенсионеров на 2 млн стало меньше"
Как у тебя одновременно это сочетается? Если раньше не вакцинировались и вымирали, то зачем тогда пенсионеров вакцинировать? Типа с вакциной будет умирать больше - реально?
Грустный рубин
Если в больницах закончится место - это будет очень неприятная медийная история (особенно в западных СМИ)
Пенсионеров засадили в 4 стены, отключили мм проездные карточки, отменили плановые операции в больницах, как думаете, на пользу им такая "забота"?
Лет ми спик фром май харт, коллатерал дэмэдж, нафинг персонал.
а можно без теорий заговора обойтись? пенсионеры в массе голосуют за едро и путина, давить их нет смысла
Судя по тому как вас минуснули, есть тут люди из страны розовых единорогов, которые думают что государство им друг )))
Спутник лайт - окончательное решение для ревакцинации и вакцинации не граждан на самом деле.
спутник актив
Спутник пассив
Спутник унисекс
Спутник спорт
Линейка будет дополняться.
Спутник веста кросс
Интересно, когда выйдет Sputnik Final Cut?
Спутник ни перед кем не отчитывается. Тот же Пфайзер публичная компании с отчетами каждый квартал. Если они что-то намухлюют, то их капитализация упадет
если намухлюют спутник, то это будет политический упадок и очень сильный) Риски куда выше, чем просто капитализация.
Да и никто мухлевать не будет, вакцины сейчас под очень пристальным контролем всего мира.
"До конца июня около 2,5 миллионов доз вакцин поступит в гражданский оборот" этого хватит на половину Ленинграда, а остальные что? Вообще меня напрягает что цифры не бьются, только со всех щелей ор "люди не прививаются!" а например информации "мы выпускаем столько то млн вакцин в месяц" особо нет.
Я так понимаю, это и будут участники.
https://rg.ru/2021/03/05/zavershena-vtoraia-faza-klinicheskih-issledovanij-vakciny-sputnik-lajt.html