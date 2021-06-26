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Новости
Екатерина Кузнецова

В Москве полиция разогнала акцию КПРФ против обязательной вакцинации, собравшую несколько сотен участников Статьи редакции

Митингующие призывали отказываться от вакцинации, называя её экспериментами на людях.

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Днём 26 июня полиция разогнала акцию против обязательной вакцинации в Новопушкинском сквере в Москве. Встречу организовал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин — её трансляцию вела Sota.Vision. По оценкам присутствующих, на акцию вышли несколько сотен человек, не соблюдавших социальную дистанцию и не носивших маски.

Участники акции сравнивали ограничения для невакцинированных с геноцидом, а прививки от коронавируса называли генетическими экспериментами на людях.

SOTA @SotaVision
Пока депутат Рашкин заявляет, что «отступать некуда» (перед принудительной вакцинацией) в толпе объясняют, что это не вакцинация, а генетические эксперименты на людях.

Рашкин намеревается сделать встречи с собой в центре Москвы по теме вакцинации еженедельными. https://t.co/VOeWYIvQL3
SOTA @SotaVision
«Ни в коем случае не вакцинируйтесь!» — советует женщина в Новопушкинском сквере — «Лучшие умрите на своих ногах».

До начала встречи несколько минут, на точке сбора находится около ста шестидесяти человек.

Видео: Анна Лойко / @SotaVision https://t.co/ru2UerByUH

Спустя полтора часа после начала акции полиция разогнала участников, задержав около 10 из них.

SOTA @SotaVision
Одно из жёстких задержаний в Новопушкинском сквере. Одного участника акции ударили головой о землю.

Фото, фото: Анна Лойко / @SotaVision https://t.co/iWtwbouPEb

#протесты #москва #кпрф #короонавирус

8 8 комментариев
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Рыжий

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«Ни в коем случае не вакцинируйтесь!» — советует женщина в Новопушкинском сквере — «Лучшие умрите на своих ногах».

По стандартам публики TJ я антиваксер, но это что-то вообще херня какая-то

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Отрицательный пистолет

Рыжий
3

Что тебе сверху отмерено, то и живи. Нечего тут с достижениями медицины в бога играть. 

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Отвратительный утюг

1

когда пришли за кпрф я молчал

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Отвратительный утюг

Отвратительный
0

родили себе кгб, жрите теперь

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Раненый дым

0

зей кент бреатх

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Stanley H. Tweedle

0

А за гражданские права никогда бы не вышли

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Рыжий

Stanley
0

Слушай, ну у разныз людей разная "точка кипения". Пока приходили за условными либералами - этих людей не волновало. Когда посягнули на их право умереть так, как им хочется - вышли на митинг

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ＫＩＢØＵＮＥ

0

Интересно сколько из них выходило раньше на митинги, когда действительно нарушались конституционные права.

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