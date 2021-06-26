В Москве полиция разогнала акцию КПРФ против обязательной вакцинации, собравшую несколько сотен участников Статьи редакции
Митингующие призывали отказываться от вакцинации, называя её экспериментами на людях.
Днём 26 июня полиция разогнала акцию против обязательной вакцинации в Новопушкинском сквере в Москве. Встречу организовал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин — её трансляцию вела Sota.Vision. По оценкам присутствующих, на акцию вышли несколько сотен человек, не соблюдавших социальную дистанцию и не носивших маски.
Участники акции сравнивали ограничения для невакцинированных с геноцидом, а прививки от коронавируса называли генетическими экспериментами на людях.
Спустя полтора часа после начала акции полиция разогнала участников, задержав около 10 из них.
«Ни в коем случае не вакцинируйтесь!» — советует женщина в Новопушкинском сквере — «Лучшие умрите на своих ногах».
По стандартам публики TJ я антиваксер, но это что-то вообще херня какая-то
Отрицательный пистолет
Что тебе сверху отмерено, то и живи. Нечего тут с достижениями медицины в бога играть.
А за гражданские права никогда бы не вышли
Интересно сколько из них выходило раньше на митинги, когда действительно нарушались конституционные права.