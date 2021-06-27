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Екатерина Кузнецова

В детском лагере в Туве произошла вспышка Covid-19. Заразились больше 70 человек Статьи редакции

СК проверяет, не подделывали ли справки об отсутствии заболевания и соблюдали ли в лагере меры по борьбе с распространением коронавируса.

В детском лагере «Байлак» на берегу озера Чагытай в Туве 66 детей и восемь сотрудников заразились коронавирусом, сообщили в местном Минздраве. Всего в момент вспышки коронавируса в лагере находились 174 ребенка и 33 сотрудника — он работал с 75% заполняемостью.

У одного из детей обнаружили признаки ОРВИ и госпитализировали в районную больницу, где у него диагностировали COVID-19. После этого у всех, кто был в лагере, взяли ПЦР-тесты. Всех заболевших изолировали в здании аграрного лицея для дальнейшего медицинского сопровождения.

Следственный комитет начал проверку лагеря на соблюдение работниками мер по борьбе с распространением коронавируса, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания. Прокуратура тоже проверит лагерь по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В Туве с середины июня наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. 26 июня там зарегистрировали 33 заболевших — это самый высокий показатель с января 2021 года.

#коронавирус #регионы #новости

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34 34 комментария
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Соколов Андрей

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Но ведь пиздюки не болеют но говорили они

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Dmitry Pasyutin

Соколов
24

в новом патче РНК вируса эта ошибка исправлена

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Иван Прохоров

Dmitry
0

пока только данные, что прививка против нового патча не очень помогает

Ответить

Иван Прохоров

Иван
0

P.S на всякий случай всё равно привейтесь, много людей с окр ходят, им так спокойней будет, когда сертификат свой покажете

Ответить

Johny Lee

Соколов
5

В смысле. Они же главные переносчики 

Ответить

Рыжий

Johny
4

Переносчики, но не главные болеющие. Ходил миф, что пиздюки только переносят, но сами не болеют 

Ответить

мЕдь

Рыжий
4

Так в том и дело, что миф. Они может на осложнения типа пневмонии не попадают, но температуру и потерю обоняния получить спокойно могут.

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Арина Потоцкая

мЕдь
0

Ещё как попадают. Мелкий родственник так диабет получил и таких случаев не мало- со слов его лечащих врачей.

Ответить

Макс Романенко

Рыжий
1

Не вирус а чудо чудесное 

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Petr

Рыжий
0

Ьак по ходу так и есть. С симптомами заболел один, а после проверки оказалось, что заразные все. И то небось орвишник собсно орви и болеет, а ковид паровозом

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мЕдь

Petr
0

Вот это победитель. Два вируса сразу словил?

Ответить

Иван Прохоров

Соколов
4

почему? болеют все, просто смертность у детей стремится к нулю. Умирают только серьёзно больные дети

Ответить

Владимир Климов

Соколов
2

новый штамм молодых косит

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Макс Романенко

Владимир
0

Ещё будем вспоминать добрым словом уханьский штамм. Недавно переболел, но ангиной и понял, что нужно прививаться. Болеть вот совсем не хочется и тем более новой какой-то херней. Тут ещё коллега умерла с работы, да и поведение наших граждан не внушает доверия 

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Ilya Sidyakin

Соколов
1

Но ведь этого никто никогда не говорил.
Вот никто и никогда.
Говорили, что переносят намного легче: реже осложнения и ниже смертность. И это правда

Ответить

Антон Лисин

6

Возьмите мазки на ЗППП у школьников старших классов и студентов и охуеете 

Ответить

Рыжий

Антон
11

А это важно?

Ответить

Буржуазный Влад

Антон
6

Зачем?

Ответить

Рыжий

Буржуазный
8
Ответить

Антон Лисин

Буржуазный
–1

Чтобы такую же панику создать, как смковидом 

Ответить

Владимир Климов

Антон
2

ваш опыт нам не интересен

Ответить

Киевский корабль

2

С учётом того, что можно типа "вакцинироваться" или купить справку, то удивительно, что таких вспышек ещё очень мало

Ответить

Рыжий

Киевский
5

Детей в любом случае еще не прививают 

Ответить

Буржуазный Влад

Рыжий
2

Вот и повод начать кампанию

Ответить

Vadim Shorin

Буржуаз…
2

Кампанию

Ответить

Буржуазный Влад

Vadim
1

Хорошо!

Ответить

Joseph Knecht

0

Коррупция убивает

Ответить

Антон Лисин

0

Это же россиюшка 

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Eugard

Антон
0

Россия приспособлена к коррупции и сильной вертикали власти. Она половцев пережила, печенегов, переживёт и ковиды всех видов - только крепче на коленях стоять будет.

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Vadim Zero

0

А куда Шолбан Валерьевич смотрел?!

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Сексуальный Данила

0

прикольно

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Александра Утёнкова

0

Интересно, а родителей на родительский день пускали? 

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Александр Кудин

Александра
0

Всех пускали, устроили тусу, как в Алых порусах

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Sergey Nester

0

Это в стране где только прошли Алые Паруса? Страна непуганых идиотов

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Макс Романенко

В детском лагере в Туве…

Sergey Nester

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Ilya Sidyakin

В детском лагере в Туве…

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