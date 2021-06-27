В детском лагере в Туве произошла вспышка Covid-19. Заразились больше 70 человек Статьи редакции
СК проверяет, не подделывали ли справки об отсутствии заболевания и соблюдали ли в лагере меры по борьбе с распространением коронавируса.
В детском лагере «Байлак» на берегу озера Чагытай в Туве 66 детей и восемь сотрудников заразились коронавирусом, сообщили в местном Минздраве. Всего в момент вспышки коронавируса в лагере находились 174 ребенка и 33 сотрудника — он работал с 75% заполняемостью.
У одного из детей обнаружили признаки ОРВИ и госпитализировали в районную больницу, где у него диагностировали COVID-19. После этого у всех, кто был в лагере, взяли ПЦР-тесты. Всех заболевших изолировали в здании аграрного лицея для дальнейшего медицинского сопровождения.
Следственный комитет начал проверку лагеря на соблюдение работниками мер по борьбе с распространением коронавируса, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания. Прокуратура тоже проверит лагерь по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
В Туве с середины июня наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. 26 июня там зарегистрировали 33 заболевших — это самый высокий показатель с января 2021 года.
Но ведь пиздюки не болеют но говорили они
в новом патче РНК вируса эта ошибка исправлена
пока только данные, что прививка против нового патча не очень помогает
P.S на всякий случай всё равно привейтесь, много людей с окр ходят, им так спокойней будет, когда сертификат свой покажете
Ещё как попадают. Мелкий родственник так диабет получил и таких случаев не мало- со слов его лечащих врачей.
почему? болеют все, просто смертность у детей стремится к нулю. Умирают только серьёзно больные дети
новый штамм молодых косит
Ещё будем вспоминать добрым словом уханьский штамм. Недавно переболел, но ангиной и понял, что нужно прививаться. Болеть вот совсем не хочется и тем более новой какой-то херней. Тут ещё коллега умерла с работы, да и поведение наших граждан не внушает доверия
Но ведь этого никто никогда не говорил.
Вот никто и никогда.
Говорили, что переносят намного легче: реже осложнения и ниже смертность. И это правда
Возьмите мазки на ЗППП у школьников старших классов и студентов и охуеете
Буржуазный Влад
Зачем?
Это же россиюшка
Интересно, а родителей на родительский день пускали?