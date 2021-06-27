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Новости
Екатерина Кузнецова

Глава британского Минздрава подал в отставку из-за несоблюдения социальной дистанции. Его заметили целующимся с коллегой Статьи редакции

В тот момент людей, не живущих под одной крышей, призывали соблюдать социальную дистанцию — за это выступал и министр.

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Мэтт Хэнкок Фото AFP

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку, извинившись перед британцами за нарушение правил социальной дистанции во время пандемии коронавируса. «Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность», — сообщил в твиттере Хэнкок.

Matt Hancock @MattHancock
https://t.co/ahnqHy6yT9

Министр ушёл в отставку после опубликованного 25 июня таблоидом The Sun фото, на котором Хэнкок целуется с коллегой Джиной Коладанджело в офисе Минздрава. В то время в Великобритании действовали жёсткие правила из-за коронавируса: тем, кто не жил под одной крышей, предписывалось соблюдать правила социальной дистанции. К соблюдению этих правил призывал и сам чиновник.

Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекала внимание и мешала сосредоточенности на главной цели — выходе из этого кризиса. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми.

Мэтт Хэнкок
министр здравоохранения Великобритании

Хэнкок проработал на посту министра здравоохранения три года. Его заменит Саджид Джавид, ранее возглавлявший МВД и министерство финансов Великобритании. Борис Джонсон выразил сожаление об отставке Хэнкока: «Вы должны гордиться своей службой. Я благодарен за вашу поддержку и считаю, что ваш вклад в службу обществу далёк от завершения».

#великобритания #политика #скандалы #новости

121 121 комментарий
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121 комментарий
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Антон Костенко

61

Ну, вполне логичный поступок для страны, где существует институт репутации:
1. Он нарушил правила, которые создал сам (дистанция во время короновируса).
2. Он изменил жене, чем нарушил общественные правила. Изменил кстати с миллионером-лобистом Джиной, что тоже усугубляет ситуацию. А еще он ее нанял и ей платил из гос. бюджета.
3. Это попало на камеру и в таблоиды.
Усе, приехали. У него в целом другого пути не было.
Чтобы как-то сгладить ситуацию, чувак приплел тему про нарушение дистанции, чтобы попытаться сфокусировать общество на этом, а не на своем романе на стороне с любовницей, которую он еще и оплачивал по сути из гос. бюджета.

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Мертвый турник

Антон
5

Нннну как сказать, он и раньше сильно нарушал правила и всем своим видом показывал, что ему закон не писан. Тут просто накопилось, хотя идти на мороз он должен был раньше.

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alexferman

Мертвый
1

он и раньше сильно нарушал правила и всем своим видом показывал, что ему закон не писан

Почему его в ту же наносекунду не уволили и не осудили на стотыщ лет? Это же Европа, а не авторитарная Россия.

Ответить

alexferman

28

Надо было с мужиком целоваться, тогда ещё наградили бы.

Ответить

Zero-one-one

alexferman
2

С трансом

Ответить

alexferman

Zero-one-one
25

С техно

Ответить

Учебный паук

alexfer…
0

Я плачу на техно

Ответить

Dmitry Pasyutin

Zero-one-one
0

С чёрным трансом

Ответить

Подробный якорь

Dmitry
0

Интересно, что про альбиносов никто не говорит 

Ответить

Bad Mother

Подробн…
0

никому не нравятся альбиносы прост

Ответить

Учебный паук

Подробн…
0
Ответить

Виктор Огай

alexferman
2

я так понял, помимо того, что это его любовница, он еще и сам ее нанял на бюджетную зарплатку.

Ответить

alexferman

Виктор
1

Там ещё всплыло, что она связана с фирмой, которая на жирных госконтрактах сидит)

Ответить

Николай Николаевич

Виктор
0

Да, и мы ждём понедельника, чтобы посмотреть чем это все закончится.

Ответить

Виктор Огай

Николай
0

запасаемся попкорном)

Ответить

Антон Лисин

alexferman
0

так написано же, что с коллегой целовался

Ответить

Направленный рак

Антон
1

А не с коллежкой ).

Ответить

Антон Лисин

Направл…
1

В короткой юбке 

Ответить

Имя Фамилия

19

Люди на столько ебанулись, что абсурд происходящего становится похожим на серии из Южного парка.

Ответить

Владимир Филатов

Имя
6

мне казалось, что там серии основаны на реальности, а не наоборот

Ответить

Daniil Zhukov

Владимир
2

Согласен, нет ничего абсурднее реальности 

Ответить

Учебный паук

Daniil
3
Ответить

Denis Poperechny

17

 Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми.

Нихуя себе он красиво стрелки перевел с измены (или кто это?) на нарушение соц. дистанции. Или это приветственный поцелуй? Предрабочий/послеобеденный.

Ответить

мЕдь

Denis
3

Брежневский. Интересно, лапал ли Брежнев за жопу. 

Ответить

Denis Poperechny

мЕдь
6

Языком доставал до жопы. Через рот. И лапал её. 

Ответить

мЕдь

Denis
2

Щекотал анус. Ясно. 

Ответить

Denis Poperechny

мЕдь
2

У него такой мощный язык был, что он мог помять им булочки.

Ответить

мЕдь

Denis
3

А Хонеккер и не против.

Ответить

Иван Прохоров

–1

И что в этом такого??? Люди, осознавая все риски, целуются друг с другом. Вам не кажется, что на 1984 все становится похоже?

Ответить

Законный месяц

Иван
14

Я тебя расстреляю

Ответить

alexferman

Иван
6

В тот момент людей, не живущих под одной крышей, призывали соблюдать социальную дистанцию — за это выступал и министр.

Ответить

Иван Прохоров

alexferman
3

Ну так единственное, в чём виноват - в лицемерии

Ответить

Законный месяц

Иван
12

Согласен, лицемерие это полная хуйня

Ответить

alexferman

Иван
–5

Лицемерие это когда рандомный Иван топит против государства как такового, а сам принимает из его рук вакцину. А когда высокопоставленный политик призывает граждан делать N, и сам же плюёт на свои призывы - это уже не лицемерие, а профнепригодность или что-то в этом роде.

Ответить

Distortion

alexfer…
5

Иван топит против государства как такового, а сам принимает из его рук вакцину

Ты серьезно не понимаешь, что эта вакцина сделана на деньги Ивана и полностью им оплачена? Причем, Иван почему-то вместо нормальной мРНК-вакцины должен прививаться какой-то путинской хуйней. Ивана за его же деньги кормят калом, а он по-твоему негодяй, который посмел не причмокивать?

Ответить

alexferman

Distort…
0

Клятая жизнь заставляет предавать свои принципы, я понел

Ответить

Distortion

alexfer…
1

Неплохо ты государство жизнью подменил, не хочешь вступить в отряды путина?

Ответить

Bad

Distort…
0

его не возьмут, ты и твои друзья слишком большую очередь заняли

Ответить

alexferman

Distort…
0

В моей жизни присутствие государства как раз минимально, хотя я даже не анкаповец.

Ответить

DrinK Smoke

alexfer…
1

А причем тут принципы? Ты можешь любить или не любить своего ребенка, он может не любить и быть против тебя, но алименты при разводе будь добр платить. Это называется обязанность. А то хорошо устроились уебки, как в армию идти так "должен обязан иначе статья" и не важно твое личное отношение к гос-ву, а как вакцину так "ну раз плохо относишься - не должно и вакцину требовать".  

Ответить

alexferman

DrinK
0

Когда ярый анкаповец делает то, что от него требует государство, даже не пытаясь ускользнуть от этих навязанных обязанностей - это крайне забавно.

Ответить

Eugard

alexfer…
2

У высокопоставленных политиков и пропагандонов из России у всех дома-квартиры на лазурных берегах и яхты с дворцами там же. Бизнесы по всему миру.
Они призывают Родину любить, еще немножко потерпеть, отдыхать в Крыму, рассказывают о фашистской гейропе, о солдатах НАТО, необходимости повторить, - а сами тусуются там, вывозят туда свои деньги и своих отродий.
Это что и в каком роде?

Ответить

alexferman

Eugard
5

Это называется контузия российской политотой, с ней надо идти к психотерапевту.

Ответить

Eugard

alexfer…
2

Сходи конечно

Ответить

Bad

Eugard
1

он казах

Ответить

Eugard

Bad
4

Он русистский нацик, живет в Казахстане - скорее всего даже родился там - не зная ни слова по-казахски и гордится этим. 

Ответить

Bad

Eugard
3
Ответить

alexferman

Eugard
–2

Гордиться знанием или незнанием языка это шиза уровня нациков. Кто на такую херню вообще внимание обращает? Мне просто по душе, что казахи оказались большими европейцами, чем чухонские нацисты.

Ответить

Eugard

alexfer…
2

Зато ты для них оказался настоящим нацистом.

Ответить

alexferman

Eugard
–1

Ни разу не слышал от казахов, что они меня нацистом считают. Ты свои шизоидные боли на других-то не проецируй)

Ответить

Иван

alexfer…
0

казахи разве с русскими не выделывают того, что конвенцией о правах человек запрещено?

Ответить

alexferman

Иван
0

Например?

Ответить

Иван

alexfer…
0

Многие говорили, что русских дискриминируют, в некоторых школах не приветствуют. А если без свидетелей на дороге встретили, могут и отпиздить

Ответить

alexferman

Иван
0

Многие говорили

Аааа, ну понятно.

Хотя я уверенно сказать не могу, может где-то на юге такое есть, но там, насколько я знаю, больше тёрки между казахами и узбеками. Что самое смешное - южные казахи больше ненавидят северных казахов, чем русских)

Ответить

Иван

alexfer…
1

в казахстане развит национализм, не надо врать, много интервью с известными людьми слышал про это

Ответить

alexferman

Иван
0

Ну если ты в интервью слышал, то ладно.

Ответить

Иван Прохоров

alexfer…
3

когда рандомному Ивану государство предложило стать бомжом, в случае если он не привьётся

поправил, не благодари

Ответить

alexferman

Иван
0

Но ведь бомжи живут при анкапе.

Ответить

Bad Mother

alexfer…
5

при анкапе не будет бомжей!

Ответить

alexferman

Bad
–2

Потому что когда все бомжи - смысл этого слова теряется)

Ответить

Bad

alexfer…
0

наконец-то ты понял

Ответить

Учебный

Bad
3
Ответить

Николай

Иван
2

В случае министра - лицемерие - повод для отставки. И штрафа.

Ответить

Александр Жикин

Иван
2

Сказали же выше, что дело не в поцелуях, а в репутации чиновника. Измены и прочая хрень, если попадает в публичное поле, осуждается. У него очень высокий пост и все эти истории с любовницами и контрактами не могут не вредить карьере, если речь идет про адекватную страну

Ответить

Иван Прохоров

Александр
1

Нет, это пост посыл. "Мы верим в суперважность придуманных нам правил", поэтому "спалившегося" увольняем

Ответить

Александр Жикин

Иван
0

А разве не так работает вся политика? Я в повседневной жизни тоже могу нарушать множество правил, но если ты политик - ты в игре. Существует множество условностей, в которые ты можешь не верить, но обязан соблюдать, если играешь крупную общественную роль

Ответить

Иван Прохоров

Алексан…
1

Ало! Проснись, человек! Запрет на поцелуй! Вот, что нужно обсуждать. А не продолжать "нет-нет, всё правильно придумали". Чиновник просто оказался человеком и лицемером, какая неожиданность. Ну сейчас на его место порядочный придёт

Ответить

Александр Жикин

Иван
2

Не совсем понимаю, о каком запрете на поцелуй идет речь. Вроде бы суть в контексте  - кого целовал и при каких обстоятельствах)
А вообще, есть такая вещь как общественный договор (социальная дистанция), нарушение которого позволяет к тебе придраться, пусть и формально. В конце концов, мы же не знаем всей ситуации. Что если этот чиновник просто кому-то не угодил и на него решили надавить, воспользовавшись ситуацией

Ответить

Деловой завод

5

российские министры не обнаружили причинно-следственной связи в этой новости

Ответить

Никита

4

Минуточку! Целоваться с коллегой это же харасмент! Она ещё и по должности ниже, чем он. Он пытается просто увести от этого внимание на ковид)

Ответить

Саша

4

Коль похотлив без всякой меры
И сладострастен как юнец
К ногам распущенной  Венеры
Служебный сложишь свой венец

Ответить

Bad Mother Fucker

3

погуглил я эту Джину и чо хочу сказать

горячая милфа, я бы тоже нарушил с ней социальную дистанцию

Ответить

мЕдь

Bad
1

Так и принёс контент бы. 

Ответить

Meg Walker

мЕдь
4
Ответить

Асем

Meg
0

Похожа на мужика. Всё понятно с этим мазерфакером.

Ответить

Bad Mother Fucker

мЕдь
1

меня в редакцию не берут, говорят, что я токсичный

а за просто так я работать не буду

Ответить

мЕдь

Bad
2

@Сергей Звезда к ответу!

Ответить

AZP

Bad
0

И умер бы.

Ответить

Bad Mother Fucker

AZP
3

допустим, но

Шендерович. Египетские ночи

КЛЕОПАТРА. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?

ПЁТР ИВАНОВИЧ ЧИЖИКОВ. Ценою жизни?
КЛЕОПАТРА. Да!

ПЁТР ИВАНОВИЧ ЧИЖИКОВ. Одну ночь?

КЛЕОПАТРА. Ну, две.

Ответить

Саша

2

Так себе...Симоньян средней степени свежести.

Ответить

Женатый файл

Саша
2

Да и он так то не свежак

Ответить

Evil Pechenka

Женатый
1

Заметил, что ты за последние дни оставил несколько комментариев, где критикуешь внешний вид незнакомых мужчин, подчёркивая как старо они выглядят.

Ответить

Учебный паук

Evil
1

Это кризис среднего возраста

Ответить

Evil Pechenka

Учебный
0

Но так-то Олег огурчик, конечно. Хотя бухает, в какой-то момент тоже станет морщинистым шарпейчиком.

Ответить

Учебный паук

Evil
0

Да, Олег - крепкий огурчик.

Ответить

Данный франт

Женатый
0

Я вас лысых не различаю

Ответить

Evil Pechenka

Саша
1

Ты, наверное, мало британского кино смотришь, по их меркам это суперсекси.

Ответить

Учебный паук например

Evil
0

Конечно! Они же рыбу с чипсами едят.

Ответить

Eugard

2

Это не Россия☝️

Ответить

Zero-one-one

Eugard
0

Тебе не надоело? 

Ответить

alexferman

Zero-one-one
2

Его борьба.

Ответить

Eugard

Zero-one-one
1

В ЧС меня скорей

Ответить

Zero-one-one

Eugard
0

В чс миня скоей

Ответить

Eugard

Zero-on…
2

Чел, я просто мечтаю, чтобы все здешние совецкие-пиздецкие русисты отправили меня в свои чорные списки, но пока только курасов походу отправил, благороднейший советский человек, настоящий русский большевик -  остальные как рвалися жопами, так и рвутся.

Ответить

alexferman

Eugard
0

Пока будешь продолжать толкать на русскоязычных сайтах свою нацистскую антирусскую хуйню - к тебе будет такое отношение.

Ответить

Eugard

alexfer…
1

Я ставлю своей целью делать быдло умнее, приближая его к человеческому состоянию - для этого я в интернете

Ответить

Bad

Eugard
4

Я ставлю своей целью делать быдло умнее

судя по твоим каментам, ты даже не начал

Ответить

alexferman

Eugard
1

Нацики это и есть быдло пещерное, лол

Ответить

Eugard

alexfer…
2

И это, конечно же, русские патриоты.

Ответить

alexferman

Eugard
0

Ты такая же невменозная вата, только эстонская, я хер его знает с чего ты считаешь себя лучше чем они

Ответить

Eugard

alexfer…
1

Чем кто? Чем какие они? 
Речь о таких, как ты.

Ответить

Данный франт

alexfer…
2

Так а ты возвращайся в рф. Воссоединись с отечеством такмскзть.

Ответить

Zero-one-one

Eugard
0

Чел........ 

Ответить

Eugard

Zero-on…
0

Слава России

Ответить

Учебный

Eugard
0

Районам Слава

Ответить

Eugard

Учебный
0

Салам всем салам я кричу своим братанам

Ответить

Иван Прохоров

2

жёсткие правила из-за коронавируса: тем, кто не жил под одной крышей, предписывалось соблюдать правила социальной дистанции

Ну то есть были запрещены свидания, понятно

Ответить

Vasya Ivasya

1

 Я из комментариев больше узнал, чем из новости. НЕЗАЧОТ. 

Ответить

Evil Pechenka

Vasya
1

Новая политика TJ — публикация представляет из себя симбиоз из статичного тела сообщения и живой субстанции комментариев.

Ответить

Учебный паук например

Evil
1

Новая

Ответить

Недавний кран

1

можно было просто извиниться

Ответить

Антон Лисин

1

Красивая девушка. Ладно бы с дирузой целовался и от стыда бы ушел. А тот, то что. Надо радоваться, что в 40 лет стоит 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Саджид Ковид

Ответить

Данный франт

Небольшой
2

Так и мэр лондона индус

Ответить

AZP

Данный
2

Понаехали

Ответить

Учебный паук

AZP
1

Из британских колоний

Ответить

Alexey Therm

0

лол

Ответить

Victor Axonoff

0

Да, именно поэтому он уволился

Ответить

Нижний интернет

–1

Путин_и_Медведев_ехидно_ржут.жпг

Ответить

Vasya Pupkin

–1

То есть он прям под камерой целовался на работе? 

Ну тупыыее

Ответить

Асем

Vasya
0

Ето страсть

Ответить
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