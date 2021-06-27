Глава британского Минздрава подал в отставку из-за несоблюдения социальной дистанции. Его заметили целующимся с коллегой Статьи редакции
В тот момент людей, не живущих под одной крышей, призывали соблюдать социальную дистанцию — за это выступал и министр.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку, извинившись перед британцами за нарушение правил социальной дистанции во время пандемии коронавируса. «Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность», — сообщил в твиттере Хэнкок.
Министр ушёл в отставку после опубликованного 25 июня таблоидом The Sun фото, на котором Хэнкок целуется с коллегой Джиной Коладанджело в офисе Минздрава. В то время в Великобритании действовали жёсткие правила из-за коронавируса: тем, кто не жил под одной крышей, предписывалось соблюдать правила социальной дистанции. К соблюдению этих правил призывал и сам чиновник.
Хэнкок проработал на посту министра здравоохранения три года. Его заменит Саджид Джавид, ранее возглавлявший МВД и министерство финансов Великобритании. Борис Джонсон выразил сожаление об отставке Хэнкока: «Вы должны гордиться своей службой. Я благодарен за вашу поддержку и считаю, что ваш вклад в службу обществу далёк от завершения».
Ну, вполне логичный поступок для страны, где существует институт репутации:
1. Он нарушил правила, которые создал сам (дистанция во время короновируса).
2. Он изменил жене, чем нарушил общественные правила. Изменил кстати с миллионером-лобистом Джиной, что тоже усугубляет ситуацию. А еще он ее нанял и ей платил из гос. бюджета.
3. Это попало на камеру и в таблоиды.
Усе, приехали. У него в целом другого пути не было.
Чтобы как-то сгладить ситуацию, чувак приплел тему про нарушение дистанции, чтобы попытаться сфокусировать общество на этом, а не на своем романе на стороне с любовницей, которую он еще и оплачивал по сути из гос. бюджета.
Мертвый турник
Нннну как сказать, он и раньше сильно нарушал правила и всем своим видом показывал, что ему закон не писан. Тут просто накопилось, хотя идти на мороз он должен был раньше.
он и раньше сильно нарушал правила и всем своим видом показывал, что ему закон не писан
Почему его в ту же наносекунду не уволили и не осудили на стотыщ лет? Это же Европа, а не авторитарная Россия.
Надо было с мужиком целоваться, тогда ещё наградили бы.
С трансом
С техно
С чёрным трансом
Подробный якорь
Интересно, что про альбиносов никто не говорит
я так понял, помимо того, что это его любовница, он еще и сам ее нанял на бюджетную зарплатку.
Там ещё всплыло, что она связана с фирмой, которая на жирных госконтрактах сидит)
Да, и мы ждём понедельника, чтобы посмотреть чем это все закончится.
так написано же, что с коллегой целовался
Направленный рак
А не с коллежкой ).
Люди на столько ебанулись, что абсурд происходящего становится похожим на серии из Южного парка.
мне казалось, что там серии основаны на реальности, а не наоборот
Согласен, нет ничего абсурднее реальности
Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми.
Нихуя себе он красиво стрелки перевел с измены (или кто это?) на нарушение соц. дистанции. Или это приветственный поцелуй? Предрабочий/послеобеденный.
Языком доставал до жопы. Через рот. И лапал её.
И что в этом такого??? Люди, осознавая все риски, целуются друг с другом. Вам не кажется, что на 1984 все становится похоже?
В тот момент людей, не живущих под одной крышей, призывали соблюдать социальную дистанцию — за это выступал и министр.
Ну так единственное, в чём виноват - в лицемерии
Лицемерие это когда рандомный Иван топит против государства как такового, а сам принимает из его рук вакцину. А когда высокопоставленный политик призывает граждан делать N, и сам же плюёт на свои призывы - это уже не лицемерие, а профнепригодность или что-то в этом роде.
Иван топит против государства как такового, а сам принимает из его рук вакцину
Ты серьезно не понимаешь, что эта вакцина сделана на деньги Ивана и полностью им оплачена? Причем, Иван почему-то вместо нормальной мРНК-вакцины должен прививаться какой-то путинской хуйней. Ивана за его же деньги кормят калом, а он по-твоему негодяй, который посмел не причмокивать?
Клятая жизнь заставляет предавать свои принципы, я понел
Неплохо ты государство жизнью подменил, не хочешь вступить в отряды путина?
В моей жизни присутствие государства как раз минимально, хотя я даже не анкаповец.
А причем тут принципы? Ты можешь любить или не любить своего ребенка, он может не любить и быть против тебя, но алименты при разводе будь добр платить. Это называется обязанность. А то хорошо устроились уебки, как в армию идти так "должен обязан иначе статья" и не важно твое личное отношение к гос-ву, а как вакцину так "ну раз плохо относишься - не должно и вакцину требовать".
Когда ярый анкаповец делает то, что от него требует государство, даже не пытаясь ускользнуть от этих навязанных обязанностей - это крайне забавно.
У высокопоставленных политиков и пропагандонов из России у всех дома-квартиры на лазурных берегах и яхты с дворцами там же. Бизнесы по всему миру.
Они призывают Родину любить, еще немножко потерпеть, отдыхать в Крыму, рассказывают о фашистской гейропе, о солдатах НАТО, необходимости повторить, - а сами тусуются там, вывозят туда свои деньги и своих отродий.
Это что и в каком роде?
Это называется контузия российской политотой, с ней надо идти к психотерапевту.
Гордиться знанием или незнанием языка это шиза уровня нациков. Кто на такую херню вообще внимание обращает? Мне просто по душе, что казахи оказались большими европейцами, чем чухонские нацисты.
Ни разу не слышал от казахов, что они меня нацистом считают. Ты свои шизоидные боли на других-то не проецируй)
Например?
Многие говорили
Аааа, ну понятно.
Хотя я уверенно сказать не могу, может где-то на юге такое есть, но там, насколько я знаю, больше тёрки между казахами и узбеками. Что самое смешное - южные казахи больше ненавидят северных казахов, чем русских)
когда рандомному Ивану государство предложило стать бомжом, в случае если он не привьётся
поправил, не благодари
Но ведь бомжи живут при анкапе.
при анкапе не будет бомжей!
Потому что когда все бомжи - смысл этого слова теряется)
Сказали же выше, что дело не в поцелуях, а в репутации чиновника. Измены и прочая хрень, если попадает в публичное поле, осуждается. У него очень высокий пост и все эти истории с любовницами и контрактами не могут не вредить карьере, если речь идет про адекватную страну
Нет, это пост посыл. "Мы верим в суперважность придуманных нам правил", поэтому "спалившегося" увольняем
А разве не так работает вся политика? Я в повседневной жизни тоже могу нарушать множество правил, но если ты политик - ты в игре. Существует множество условностей, в которые ты можешь не верить, но обязан соблюдать, если играешь крупную общественную роль
Ало! Проснись, человек! Запрет на поцелуй! Вот, что нужно обсуждать. А не продолжать "нет-нет, всё правильно придумали". Чиновник просто оказался человеком и лицемером, какая неожиданность. Ну сейчас на его место порядочный придёт
Не совсем понимаю, о каком запрете на поцелуй идет речь. Вроде бы суть в контексте - кого целовал и при каких обстоятельствах)
А вообще, есть такая вещь как общественный договор (социальная дистанция), нарушение которого позволяет к тебе придраться, пусть и формально. В конце концов, мы же не знаем всей ситуации. Что если этот чиновник просто кому-то не угодил и на него решили надавить, воспользовавшись ситуацией
Минуточку! Целоваться с коллегой это же харасмент! Она ещё и по должности ниже, чем он. Он пытается просто увести от этого внимание на ковид)
Коль похотлив без всякой меры
И сладострастен как юнец
К ногам распущенной Венеры
Служебный сложишь свой венец
погуглил я эту Джину и чо хочу сказать
горячая милфа, я бы тоже нарушил с ней социальную дистанцию
меня в редакцию не берут, говорят, что я токсичный
а за просто так я работать не буду
допустим, но
Шендерович. Египетские ночи
КЛЕОПАТРА. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?
ПЁТР ИВАНОВИЧ ЧИЖИКОВ. Ценою жизни?
КЛЕОПАТРА. Да!
ПЁТР ИВАНОВИЧ ЧИЖИКОВ. Одну ночь?
КЛЕОПАТРА. Ну, две.
Так себе...Симоньян средней степени свежести.
Женатый файл
Да и он так то не свежак
Заметил, что ты за последние дни оставил несколько комментариев, где критикуешь внешний вид незнакомых мужчин, подчёркивая как старо они выглядят.
Это кризис среднего возраста
Но так-то Олег огурчик, конечно. Хотя бухает, в какой-то момент тоже станет морщинистым шарпейчиком.
Ты, наверное, мало британского кино смотришь, по их меркам это суперсекси.
Это не Россия☝️
Тебе не надоело?
В ЧС меня скорей
В чс миня скоей
Пока будешь продолжать толкать на русскоязычных сайтах свою нацистскую антирусскую хуйню - к тебе будет такое отношение.
Нацики это и есть быдло пещерное, лол
жёсткие правила из-за коронавируса: тем, кто не жил под одной крышей, предписывалось соблюдать правила социальной дистанции
Ну то есть были запрещены свидания, понятно
Я из комментариев больше узнал, чем из новости. НЕЗАЧОТ.
Новая политика TJ — публикация представляет из себя симбиоз из статичного тела сообщения и живой субстанции комментариев.
Красивая девушка. Ладно бы с дирузой целовался и от стыда бы ушел. А тот, то что. Надо радоваться, что в 40 лет стоит
Саджид Ковид
То есть он прям под камерой целовался на работе?
Ну тупыыее