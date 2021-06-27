Секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма нашли на автобусной остановке Статьи редакции
Британские военные специально проходили вблизи Крыма, чтобы поддержать Украину и показать, что они не «испугались» России.
Засекреченные документы министерства обороны Великобритании о маршруте и цели британского эсминца «Дефендер» нашли на автобусной остановке в английском графстве Кент, пишет «Би-би-си».
Промокшую папку с 50 страницами документов нашли 22 июня — за день до инцидента в Чёрном море. Её в редакцию издания передал прохожий, когда осознал значимость документов. Он пожелал остаться анонимным. О пропаже конфиденциальных документов сообщал один из сотрудников Минобороны, рассказал «Би-би-си» источник из ведомства.
В документах говорится, что для миссии «Op Ditroite» по прохождению эсминца из Одессы в Батуми рассматривали два варианта маршрута, названные «безопасным и профессиональным» и «небезопасным и непрофессиональным». Первый и прямой путь — с прохождением вблизи берега Крыма. Военные считали, что это покажет, что Великобритания признаёт эти воды украинскими и таким образом поддержит Украину.
Второй вариант — вдали от Крыма. В этом случае, опасались военные, Россия может посчитать, что Великобритания «испугалась». К тому же, это позволило бы Москве говорить, что страна де-факто признает крымские территориальные воды российскими, говорится в документах.
В итоге военные остановились на первом маршруте. В документе также обсуждалась возможная реакция России на прохождение «Дефендера». Военные предполагали, что Россия может ответить на присутствие эсминца агрессивно. В одной из презентаций было сказано, что россияне могут перейти от оборонительной тактики к более решительным действиям.
В Минобороны Великобритании подтвердили, что знают о найденных документах и уже начали расследование.
- Минобороны РФ 23 июня заявило о нарушении британским эсминцем водной границы с Россией и предупредительном огне по его курсу. В Минобороны Великобритании эти утверждения отвергли;
- В Великобритании заявили, что эсминец не нарушал российскую границу, а находился в украинских водах. Из-за инцидента британского посла в Москве вызвали в МИД РФ и выразили ему «решительный протест».
нашли на автобусной остановке
в редакцию издания передал прохожий, когда осознал значимость документов. Он пожелал остаться анонимным
да, так всё и было
Подходящий корабль
Этого прохожего звали John Doe
Скорее Lewis Spears
I Tricked VICE Into Running a Fake Story. It Went VIRAL
WATCH: https://youtu.be/vEM6SHbjY7Y https://t.co/IqfZmA7xlm
Ну наебать Vice и наебать BBC, это разный уровень. Особенно учитывая что BBC немножко госсми и публиковать данные компрометирующие британское правительство это не их приоритет.
Обыкновенный утюг
Ну если ББС, то может и правда. Как будто не может быть распиздяйства
Избирательный чайник
После прочтения сжечь
Скорее передали в ББС с припиской "Ну придумайте там что нашли в сортире".
Зачем они занимаются провокацией?
То есть провокацией?
Провокация, это как раз политика Кремля в Крыму с 14 года. Никогда не забывайте об этом, Россия – оккупант в Крыму. Об этом ведь помнит весь мир, только вы живите в инфо пузыре.
Если Россия оккупант в Крыму, то почему доблестные ВСУ не атакуют полуостров? И почему Украина не объявила войну России?
Проходили в близи Крыма, чтобы поддержать Украину.
и в чем провокация?
Поддержка Украины – это провокация?
Почему Украину поддерживают за бессплатно?
Не бесплатно, Украина 8 лет сдерживает безумный Кремль ценой жизни своих граждан. Этого достаточно чтобы британцы рисковали жизнью своих граждан
Какое дело странам запада до конфликта России и Украины? Поднасрать? Когда пролетал самолет над Турцией его сбили. Этого хотят англичане?
Какое дело странам запада до конфликта России и Украины?
Украина попросила помощи
Поднасрать?
Защитить и поддержать
Когда пролетал самолет над Турцией его сбили. Этого хотят англичане?
Англичане, я так полагаю, хотят чтобы Россия жила по законам современного мира, а не джунглей. Потому что с обезьяной с гранатой сложно строить какие-либо отношения. Это вопрос безопасности
Я даже тебе не буду ничего говорить про международное право, про морские законы и прочее, для тебя это пук в темноте.
Жесть пропагандистская риторика. Как там называют ватников со стороны Украины, напомни
Я в замешательстве
Кто в итоге то клоунами оказались?
Обоссали не снимая штанов
Какую хуйню в россииских СМИ только не напишут