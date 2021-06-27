Британские военные специально проходили вблизи Крыма, чтобы поддержать Украину и показать, что они не «испугались» России.

2303 просмотров

Засекреченные документы министерства обороны Великобритании о маршруте и цели британского эсминца «Дефендер» нашли на автобусной остановке в английском графстве Кент, пишет «Би-би-си».

Промокшую папку с 50 страницами документов нашли 22 июня — за день до инцидента в Чёрном море. Её в редакцию издания передал прохожий, когда осознал значимость документов. Он пожелал остаться анонимным. О пропаже конфиденциальных документов сообщал один из сотрудников Минобороны, рассказал «Би-би-си» источник из ведомства.

В документах говорится, что для миссии «Op Ditroite» по прохождению эсминца из Одессы в Батуми рассматривали два варианта маршрута, названные «безопасным и профессиональным» и «небезопасным и непрофессиональным». Первый и прямой путь — с прохождением вблизи берега Крыма. Военные считали, что это покажет, что Великобритания признаёт эти воды украинскими и таким образом поддержит Украину.

Второй вариант — вдали от Крыма. В этом случае, опасались военные, Россия может посчитать, что Великобритания «испугалась». К тому же, это позволило бы Москве говорить, что страна де-факто признает крымские территориальные воды российскими, говорится в документах.

В итоге военные остановились на первом маршруте. В документе также обсуждалась возможная реакция России на прохождение «Дефендера». Военные предполагали, что Россия может ответить на присутствие эсминца агрессивно. В одной из презентаций было сказано, что россияне могут перейти от оборонительной тактики к более решительным действиям.

Большинство стран не признают Крым российским, считая, что полуостров аннексировали в 2014 году.

В Минобороны Великобритании подтвердили, что знают о найденных документах и уже начали расследование.