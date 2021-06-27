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Новости
Екатерина Кузнецова

Секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма нашли на автобусной остановке Статьи редакции

Британские военные специально проходили вблизи Крыма, чтобы поддержать Украину и показать, что они не «испугались» России.

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Засекреченные документы министерства обороны Великобритании о маршруте и цели британского эсминца «Дефендер» нашли на автобусной остановке в английском графстве Кент, пишет «Би-би-си».

Промокшую папку с 50 страницами документов нашли 22 июня — за день до инцидента в Чёрном море. Её в редакцию издания передал прохожий, когда осознал значимость документов. Он пожелал остаться анонимным. О пропаже конфиденциальных документов сообщал один из сотрудников Минобороны, рассказал «Би-би-си» источник из ведомства.

Бомб не было, эсминец мирно проходил через…
«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы».
tjournal.ru

В документах говорится, что для миссии «Op Ditroite» по прохождению эсминца из Одессы в Батуми рассматривали два варианта маршрута, названные «безопасным и профессиональным» и «небезопасным и непрофессиональным». Первый и прямой путь — с прохождением вблизи берега Крыма. Военные считали, что это покажет, что Великобритания признаёт эти воды украинскими и таким образом поддержит Украину.

Второй вариант — вдали от Крыма. В этом случае, опасались военные, Россия может посчитать, что Великобритания «испугалась». К тому же, это позволило бы Москве говорить, что страна де-факто признает крымские территориальные воды российскими, говорится в документах.

В итоге военные остановились на первом маршруте. В документе также обсуждалась возможная реакция России на прохождение «Дефендера». Военные предполагали, что Россия может ответить на присутствие эсминца агрессивно. В одной из презентаций было сказано, что россияне могут перейти от оборонительной тактики к более решительным действиям.

Большинство стран не признают Крым российским, считая, что полуостров аннексировали в 2014 году.

В Минобороны Великобритании подтвердили, что знают о найденных документах и уже начали расследование.

  • Минобороны РФ 23 июня заявило о нарушении британским эсминцем водной границы с Россией и предупредительном огне по его курсу. В Минобороны Великобритании эти утверждения отвергли;
  • В Великобритании заявили, что эсминец не нарушал российскую границу, а находился в украинских водах. Из-за инцидента британского посла в Москве вызвали в МИД РФ и выразили ему «решительный протест».

#новости #великобритания #политика #крым #армия #скандалы

50 50 комментариев
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50 комментариев
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Максим Шпилёв

27

нашли на автобусной остановке

в редакцию издания передал прохожий, когда осознал значимость документов. Он пожелал остаться анонимным

да, так всё и было

Ответить

Подходящий корабль

Максим
16

Этого прохожего звали John Doe

Ответить

Пётр Дерябин

Подходящий
0

Скорее Lewis Spears

Lewis Spears @LewSpears
Back at it, thanks for playing @VICENews
I Tricked VICE Into Running a Fake Story. It Went VIRAL
WATCH: https://youtu.be/vEM6SHbjY7Y https://t.co/IqfZmA7xlm
Ответить

Антон Пострунин

Пётр
0

Ну наебать Vice и наебать BBC, это разный уровень. Особенно учитывая что BBC немножко госсми и публиковать данные компрометирующие британское правительство это не их приоритет. 

Ответить

Обыкновенный утюг

Максим
–1

Ну если ББС, то может и правда. Как будто не может быть распиздяйства

Ответить

Избирательный чайник

Обыкновенный
1

После прочтения сжечь

Ответить

Миша Копейкин

Избират…
1

Как ты сожжёшь
 Промокшую папку

Ответить

Alexander Personazhe

23

Извините.

Ответить

кум кумич

9
Ответить

Stanley H. Tweedle

7

Скорее передали в ББС с припиской "Ну придумайте там что нашли в сортире".

Ответить

Обыкновенный утюг

4

Британские военные специально проходили вблизи Крыма, чтобы поддержать Украину и показать, что они не «испугались» России

Топ 10 пранков, вышедших из под контроля

Ответить

Arthur Sergeev

Обыкновенный
0

Зачем они занимаются провокацией?

Ответить

Прохожий шмель

Arthur
0

То есть провокацией? 

Ответить

Прохожий шмель

Прохожий
4

Провокация, это как раз политика Кремля в Крыму с 14 года.  Никогда не забывайте об этом, Россия – оккупант в Крыму. Об этом ведь помнит весь мир, только вы живите в инфо пузыре. 

Ответить

Кручу-верчку

Прохожий
–2

Если Россия оккупант в Крыму, то почему доблестные ВСУ не атакуют полуостров? И почему Украина не объявила войну России?

Ответить

Прохожий шмель

Кручу-в…
0

потому что ты не очень хорошо понимаешь мир вокруг 

Ответить

Arthur Sergeev

Прохожий
0

Проходили в близи Крыма, чтобы поддержать Украину.

Ответить

Прохожий шмель

Arthur
1

и в чем провокация? 

Ответить

Прохожий шмель

Прохожий
2

Поддержка Украины – это провокация? 

Ответить

Прохожий шмель

Прохожий
2

ор блять

Ответить

Arthur Sergeev

Прохожий
0

Почему Украину поддерживают за бессплатно?

Ответить

Maxim

Arthur
3

Не бесплатно, оплатой идет горящие пуканы ваты, оплата прошла успешно.

Ответить

Arthur

Maxim
0

С чего ты взял что у ваты орят пуканы? Мне кажется, что горят, как раз у укранцев. Что впрочем не впервой.

Ответить

Прохожий

Arthur
0

Не бесплатно, Украина 8 лет сдерживает безумный Кремль ценой жизни своих граждан. Этого достаточно чтобы британцы рисковали жизнью своих граждан 

Ответить

Arthur

Прохожий
0

Я правельно понимаю, что ты разрешаешь российской армии проезжать, проплывать, пролетать по территории Донбасса?

Ответить

Rodion

Arthur
0

правельно

Защитник русского языка

Ответить

Прохожий

Arthur
0

нет, ты все понимаешь неправильно, когда речь идет о политике 

Ответить

Саша

Arthur
0

Берут натурой

Ответить

Arthur Sergeev

Прохожий
0

Какое дело странам запада до конфликта России и Украины? Поднасрать? Когда пролетал самолет над Турцией его сбили. Этого хотят англичане?

Ответить

Прохожий шмель

Arthur
2

Какое дело странам запада до конфликта России и Украины? 

Украина попросила помощи

  Поднасрать?

Защитить и поддержать 

Когда пролетал самолет над Турцией его сбили. Этого хотят англичане? 

Англичане, я так полагаю, хотят чтобы Россия жила по законам современного мира, а не джунглей. Потому что с обезьяной с гранатой сложно строить какие-либо отношения. Это вопрос безопасности 

Я даже тебе не буду ничего говорить про международное право, про морские законы и прочее, для тебя это пук в темноте. 

Ответить

Обыкновенный утюг

Arthur
0

Я не генерал ВМФ Англии/России и поэтому не отвечу на это, ибо все решается дядьками сверху и на переговорах, а не нами, простыми смертными

Ответить

Целевой парфюмер

Обыкнов…
–1

Политика.

Ответить

Обыкновенный

Целевой
0

Я не срусь, а мирно закрыл обсуждение...

Ответить

Прохожий шмель

4

Британцы слив документы показали что играть по кремлевским правилам никто не будем, какой будет ответ Кремля? По телевизору они конечно всех победили и нагнули, а по факту? 
Ведь этот проход Дефендера состоялся даже не в рамках учения Sea Breeze

 

Ответить

Андрей Охапкин

Прохожий
–2

Жесть пропагандистская риторика. Как там называют ватников со стороны Украины, напомни

Ответить

Прохожий шмель

Андрей
0

В чем я не прав? 

Ответить

Bich

4

Я в замешательстве
Кто в итоге то клоунами оказались?

Ответить

Астралопетух

Bich
0

Пиндосы и их шестёрки хохлы!

Ответить

Прохожий шмель

Bich
0

Русские конечно же. 

Ответить

Джордж Харви

1

Обоссали не снимая штанов

Ответить

Обыкновенный спрей

Джордж
0

это уже получается обоссались

Ответить

Marselin

1

Блять, я давно так не смеялся

Ответить

Антон Лисин

1

Какую хуйню в россииских СМИ только не напишут 

Ответить

Обыкновенный утюг

Антон
0

Так это ББС написали

Ответить

Критический динозавр

0

майк и ник?

Ответить

Евгений Космолинский

0

Операция "minced meat"

Ответить

Саша

0

Рояль в кустах нашёлся.))

Ответить

Аналитик Диванный

0

Сообщение удалено

Ответить

Бип Боп

0

ЛЮДИ
РАБОТАЮТ

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Хах

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