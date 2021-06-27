В Новосибирской области по подозрению в педофилии задержали секретаря отделения «Единой России» Статьи редакции
Он воспитывал ребёнка своей сестры и возглавлял местное движение школьников.
В Красноозёрске Новосибирской области 26 июня задержали помощника депутата заксобрания, пишет Ngs со ссылкой на самого депутата (предположительно Дениса Субботина). Мужчина воспитывал сына своей погибшей сестры — у ребёнка были серьёзные проблемы со здоровьем.
38-летний секретарь Максим Захаров с осени 2020 года работал помощником депутата и исполнительным секретарём местного отделения партии «Единая Россия». Он являлся главой местного Российского движения школьников (РДШ — государственная детско-юношеская организация), пишет «Тайга.Инфо».
Журналисты «Тайги» пытались связаться с администратором паблика движения во «ВКонтакте», но в сообществе сначала была отключена возможность оставлять комментарии и смотреть опубликованные посты, а затем был скрыт список её участников.
Депутат утверждает, что в последнее время редко общался с помощником, так как переехал в Новосибирск. Помощника уже освободили от должности, сказал политик: «В таких ситуациях человек однозначно мгновенно освобождается от членства в партии и от занимаемых должностей в государственных структурах».
Педофилия все же такая удобная статья..Что сразу в злорадство срываться стремно, пока нет подробностей
Единая Россия - теперь не только политическая педофилия
На допросе Максим Захаров пояснил, что ребёнок, с которым он вступил в половую связь придерживался русофобских взглядов и поддерживал донатами ФБК, поэтому и решил его проучить таким образом.
«В таких ситуациях человек однозначно мгновенно освобождается от членства в партии и от занимаемых должностей в государственных структурах».
Как же быстро они открещиваются от людей. Не хватает только "а я всегда подозревал что с ним что-то не так".
А что не так?
Зачем держаться за людей с сомнительной репутацией?
а я всегда подозревал что с ним что-то не так
Подозревал и нихуя не сделал?
возглавлял местное движение школьников.
И поёбывал
Меня в такие моменты посещает мысль - почему это не замяли? Не думаю, что это сделать так уж сложно. А ущерба такая информация наносит достаточно, будь он хоть трижды 2 недели назад уволился.
А вы уверены, что он просто дорогу не перешёл и его решили убрать самым жестоким образом?
Ловите единороса!
и, к сожалению, информация нашла подтверждение
Где информация то??
тебе фулл что ли в прикрепах надо?
Вспомни "подобные" резонансные дела. Там либо фото на компе нашли, либо мужик на видео рядом с ребенком ширинку расстегивает.. Здесь же просто обвинение. И против своих же!