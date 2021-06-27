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Новости
Екатерина Кузнецова

В Новосибирской области по подозрению в педофилии задержали секретаря отделения «Единой России» Статьи редакции

Он воспитывал ребёнка своей сестры и возглавлял местное движение школьников.

29 29 комментариев
2167 просмотров
Фото со страницы местного отделения «Единой России» во «ВКонтакте»

В Красноозёрске Новосибирской области 26 июня задержали помощника депутата заксобрания, пишет Ngs со ссылкой на самого депутата (предположительно Дениса Субботина). Мужчина воспитывал сына своей погибшей сестры — у ребёнка были серьёзные проблемы со здоровьем.

Задержанный с ребёнком Фото Ngs

38-летний секретарь Максим Захаров с осени 2020 года работал помощником депутата и исполнительным секретарём местного отделения партии «Единая Россия». Он являлся главой местного Российского движения школьников (РДШ — государственная детско-юношеская организация), пишет «Тайга.Инфо».

Журналисты «Тайги» пытались связаться с администратором паблика движения во «ВКонтакте», но в сообществе сначала была отключена возможность оставлять комментарии и смотреть опубликованные посты, а затем был скрыт список её участников.

Депутат утверждает, что в последнее время редко общался с помощником, так как переехал в Новосибирск. Помощника уже освободили от должности, сказал политик: «В таких ситуациях человек однозначно мгновенно освобождается от членства в партии и от занимаемых должностей в государственных структурах».

Когда утром мне стали поступать первые сообщения, я подумал, что запредельный фейк. Даже учитывая, что впереди выборы и «чернуха» вполне ожидаема, но это было просто из ряда вон. Потом я связался с Краснозеркой и, к сожалению, информация нашла подтверждение.

депутат «Единой России» (предположительно Денис Субботин»)

#новости

29 29 комментариев
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Andrew Muralov

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мЕдь

Andrew
8
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Недавний кран

8

не узнаю комментарии на НГС

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Рыжий

8

Педофилия все же такая удобная статья..Что сразу в злорадство срываться стремно, пока нет подробностей

Ответить

Владимир Филатов

7

Единая Россия - теперь не только политическая педофилия

Ответить

Подходящий корабль

Владимир
0

Уже давно

Ответить

Вячеслав Андреев

6

Ну как бы пока что распятый мальчик. Информации ноль.

Ответить

Andrew Muralov

4

На допросе Максим Захаров пояснил, что ребёнок, с которым он вступил в половую связь придерживался русофобских взглядов и поддерживал донатами ФБК, поэтому и решил его проучить таким образом. 

Ответить

FUNGAME

Andrew
1

А ну тогда ладно...

Ответить

aliftin

4

«В таких ситуациях человек однозначно мгновенно освобождается от членства в партии и от занимаемых должностей в государственных структурах».

Как же быстро они открещиваются от людей. Не хватает только "а я всегда подозревал что с ним что-то не так". 

Ответить

Михаил Зеленин

aliftin
2

А что не так?
Зачем держаться за людей с сомнительной репутацией? 

Ответить

aliftin

Михаил
0

Нет конечно. Просто поменьше бы всех этих "да он уже пол года не работает". Это как с хаваном было. 

Ответить

Ренат

aliftin
2

Открещиваться - это говорить "у нас такого никогда и не было".
А выкинуть такую мразоту - вполне нормально.

Ответить

Миша Копейкин

aliftin
0

 а я всегда подозревал что с ним что-то не так

Подозревал и нихуя не сделал?

Ответить

aliftin

Миша
0

Именно.

Ответить

AZP

1

возглавлял местное движение школьников.

И поёбывал

Ответить

alexferman

AZP
6

Школьники двигались к нему в постель

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Миша Копейкин

2

Меня в такие моменты посещает мысль - почему это не замяли? Не думаю, что это сделать так уж сложно. А ущерба такая информация наносит достаточно, будь он хоть трижды 2 недели назад уволился.

Ответить

Иван Прохоров

2

А вы уверены, что он просто дорогу не перешёл и его решили убрать самым жестоким образом?

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Небольшой жёлтый робат

1

Ловите единороса! 

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AZP

Небольшой
1

За хуй

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Небольшой жёлтый робат

AZP
1

На живца

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Максим Шпилёв

1

и, к сожалению, информация нашла подтверждение

Где информация то??

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Недавний кран

Максим
0

тебе фулл что ли в прикрепах надо?

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Максим Шпилёв

Недавний
3

Вспомни "подобные" резонансные дела. Там либо фото на компе нашли, либо мужик на видео рядом с ребенком ширинку расстегивает.. Здесь же просто обвинение. И против своих же!

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Недавний кран

Максим
0

у меня есть пара смелых предположений почему, но я предпочту промолчать.  да , презумпция невиновности , пока не в приговоре не сказано - не виновен

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некипишуй

Недавний
1

говори

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Раненый Денис

1

бля, узнаю из тысячи, рдш-шники в свое время в школе заебали конкретно

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Yan Fedoseev

0

>возглавлял местное движение школьников

У каждого единороса своя кормушка

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