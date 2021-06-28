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Новости
Артём Мазанов

Посольство США приостановит предоставление консульских услуг из-за российских санкций Статьи редакции

С 12 мая Штаты приостановили выдачу неиммиграционных виз в России.

18 18 комментариев
1643 просмотров

Посол США в России Джон Салливан рассказал, что посольство в Москве после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в связи с нехваткой персонала. Об этом сообщает «Дождь».

Салливан рассказал, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».

И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечёт за собой серьёзные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских.

Джон Салливан
посол США в России

15 апреля США ввели новые санкции против России, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах, в числе которых — запрет американским диппредставительствам в России нанимать россиян и граждан третьих стран.

С 12 мая американское диппредставительство оказывает только экстренные услуги для граждан США и не выдаёт недипломатические визы россиянам.

#новости

18 18 комментариев
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Небольшой жёлтый робат

6

Чем хуже, тем лучше

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Катя Лукаверова

Небольшой
0

Что русскому хорошо, то украинцу-смерть 

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Max Mayers

5
Ответить

Катя Лукаверова

2

Зачем русскому уважаемому себя терпиле ехать в эту пендосляндию?
Причём так рассуждает тот процент русских, которые никуда за границу и не ездили. А им и не надо, говорят они. Они там тоже плохо живут, да, цены высокие и негров куча...ужас

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Прогрессивный Никита

Катя
2

Они там тоже плохо живут, да, цены высокие и негров куча...ужас

Да, ужас. Поэтому и не едем, ну его нахуй.

Ответить

AZP

2

Дома сидите и скрепы укрепляйте.

Ответить

Прогрессивный Никита

AZP
4

Как же жаль, всей семьёй очень любим отдыхать в Калифорнии каждый год :(

Ответить

AZP

Прогрессивный
0

Простите, в какой вы партии?

Ответить

Прогрессивный

AZP
0

Самой лучшей

Ответить

Victor Voytolovsky

1

Кто ещё не успел свалить - вы знаете что делать

Ответить

Возрастной самолет

Victor
2

Что?

Ответить

Victor Voytolovsky

Возрастной
1

Разумеется оставаться в мордоре

Ответить

Катя Лукаверова

Victor
0

Дай денег

Ответить

Сильный Орзэмэс

1

Не понял, а как жёны/любовницы наших высокопоставленных патриотов будут на шоппинг в НЙ ездить?
Ах, ну да, визу всегда можно получить в американском посольстве где-нибудь в Риме или Лондоне.

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Сергей Дворниченко

Сильный
1

а разве у них не два гражданства? 

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Пора валить

1
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Pavel Zamyatin

0
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Vladislav Pauls

0

Вообще Визы ранее выданные аннулировать и пусть в одной из стран живут! А не тудым-сюдым!

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