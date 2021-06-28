Посольство США приостановит предоставление консульских услуг из-за российских санкций Статьи редакции
С 12 мая Штаты приостановили выдачу неиммиграционных виз в России.
Посол США в России Джон Салливан рассказал, что посольство в Москве после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в связи с нехваткой персонала. Об этом сообщает «Дождь».
Салливан рассказал, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».
15 апреля США ввели новые санкции против России, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах, в числе которых — запрет американским диппредставительствам в России нанимать россиян и граждан третьих стран.
С 12 мая американское диппредставительство оказывает только экстренные услуги для граждан США и не выдаёт недипломатические визы россиянам.
Чем хуже, тем лучше
Зачем русскому уважаемому себя терпиле ехать в эту пендосляндию?
Причём так рассуждает тот процент русских, которые никуда за границу и не ездили. А им и не надо, говорят они. Они там тоже плохо живут, да, цены высокие и негров куча...ужас
Прогрессивный Никита
Они там тоже плохо живут, да, цены высокие и негров куча...ужас
Да, ужас. Поэтому и не едем, ну его нахуй.
Дома сидите и скрепы укрепляйте.
Прогрессивный Никита
Как же жаль, всей семьёй очень любим отдыхать в Калифорнии каждый год :(
Кто ещё не успел свалить - вы знаете что делать
Возрастной самолет
Что?
Вообще Визы ранее выданные аннулировать и пусть в одной из стран живут! А не тудым-сюдым!