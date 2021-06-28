Tut.by удалил из соцсетей посты за полтора года из-за иска о признании его материалов экстремистскими
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У канала издания в телеграмме также пропала галочка верификации.
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Белорусский портал Tut.by удалил записи в некоторых социальных сетях за 2020 год и первую половину 2021 года. Так он хочет обезопасить сотрудников и читателей. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
В сообщении сказано, что «соцсети остаются под контролем команды».
Издание также отказалось от галочки верификации в телеграме.
18 мая силовики пришли с обысками в редакцию Tut.by, сайт издания заблокировали, против руководителей ООО «Тут Бай Медиа» возбудили уголовное дело о неуплате налогов.
18 июня МВД Белоруссии попросило признать экстремистскими портал и соцсети Tut.by.