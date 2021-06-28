{"id":753,"title":"\u041a\u043e\u0442\u0443 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0444\u043e\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442. \u041f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0430\u0434\u0440?","url":"\/redirect?component=advertising&id=753&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/vivo-cats&hash=0ac5db27e55640930fe1b526ddb654880e9fac8ef0b041e5004c59076c7a754e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Tut.by удалил из соцсетей посты за полтора года из-за иска о признании его материалов экстремистскими Статьи редакции

У канала издания в телеграмме также пропала галочка верификации.

7 7 комментариев
407 просмотров

Белорусский портал Tut.by удалил записи в некоторых социальных сетях за 2020 год и первую половину 2021 года. Так он хочет обезопасить сотрудников и читателей. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

В сообщении сказано, что «соцсети остаются под контролем команды».

Сейчас ситуация, в которой мы находимся, для нас дикая и очень стрессовая. В какой-то момент мы приняли спорное и эмоциональное решение.

Tut.by

Издание также отказалось от галочки верификации в телеграме.

Т.к. наш телеграмм канал может быть признан экстремистским, у нас должна быть возможность быстро переименовать его, чтобы обезопасить и наших авторов, и наших читателей. Сделать это за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее.

Tut.by

18 мая силовики пришли с обысками в редакцию Tut.by, сайт издания заблокировали, против руководителей ООО «Тут Бай Медиа» возбудили уголовное дело о неуплате налогов.

18 июня МВД Белоруссии попросило признать экстремистскими портал и соцсети Tut.by.

#новости

7 7 комментариев
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 402632, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 28 Jun 2021 08:38:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Небольшой жёлтый робат

6

пусть теперь пишут про колосящийся урожай и очередной визит усатого пидораса в какой-нибудь колхоз под Бобруйском

Ответить

Имя И Фамилия

3

Белорусы в ярости скупают все цветы

Ответить

Антон Лисин

1

Слабаки 

Ответить

Имя И Фамилия

Антон
1

Сядешь в белорусскую тюрьму как политзек вместо них, неслабак?

Ответить

PROHLADNY

1

Земля пухом

Ответить

Alexander Star

–1

Лукашенко говно

Ответить

Eugen T

–1

1984 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма нашли на автобусной остановке
Британские военные специально проходили вблизи Крыма, чтобы поддержать Украину и показать, что они не «испугались» России.
311
Новости
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот. Ей хотят прививать мигрантов и ревакцинировать россиян
Четвёртая российская вакцина менее эффективна, чем «Спутник V», но антитела от неё появляются быстрее, утверждают разработчики.
304
Новости
В Москве полиция разогнала акцию КПРФ против обязательной вакцинации, собравшую несколько сотен участников
Митингующие призывали отказываться от вакцинации, называя её экспериментами на людях.
218
Популярное за три дня
Разборы
«Альтернатива» на грани закрытия: что почитать о единственной в России организации, которая вызволяет людей из рабства
10 ссылок о проекте, который помог вернуться домой почти двум тысячам человек в России и ближнем зарубежье.
46
Новости
Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального и ФБК
Политика лишили права избираться в ближайшие пять лет.
165
Интернет
Telegram добавил групповые видеозвонки и трансляцию экрана в голосовых чатах
В новой версии также добавили анимированные фоны и анимации при отправке сообщений.
100
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

PROHLADNY

Tut.by удалил из соцсетей посты…

Fuскiпg Ростиslave

Стендап-комик Идрак Мирзализаде…

Максим Рычков

Неэффективный менеджмент…

Savelii Blokhin

Entry in the subsite Twitter

Eugen T

Tut.by удалил из соцсетей посты…

Максим Рычков

Неэффективный менеджмент…

Alexander Star

Tut.by удалил из соцсетей посты…

Рамиль Газетдинов

Стендап-комик Идрак Мирзализаде…

Vladislav Pauls

Посольство США приостановит…

Имя И Фамилия

Tut.by удалил из соцсетей посты…

Антон Лисин

Tut.by удалил из соцсетей посты…

Alexander Star

В Новосибирской области по…
null