Т.к. наш телеграмм канал может быть признан экстремистским, у нас должна быть возможность быстро переименовать его, чтобы обезопасить и наших авторов, и наших читателей. Сделать это за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее.