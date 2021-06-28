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Артём Мазанов

Бизнес-омбудсмен Титов предложил за счёт государства оплачивать простой сотрудников во время локдауна Статьи редакции

Это предложение он представит Путину.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил восемь срочных мер для поддержки малого бизнеса в России. Об этом пишет РБК.

По мнению Титова, в отношениях бизнеса и власти «требуются системные изменения», которые создадут «благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того чтобы сделать малое и среднее предпринимательство драйвером роста экономики страны». Он рассказал, что доля малого и среднего бизнеса (МСП) в экономике России в 2020 году упала до уровня 2015 года.

Для поддержки МСП Титов предложил:

  1. Льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов, лизинга для пострадавших субъектов МСП (потерявших в 2020 году больше 30% выручки);
  2. Ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020–2022 годы по всем регионам;
  3. Продлить мораторий на проверки до 2022 года включительно;
  4. Ослабить ограничения на привлечение сотрудников из стран ближнего зарубежья;
  5. Компенсировать компаниям МСП стоимость тестов на антитела и тестов ПЦР, расширить работу мобильных пунктов вакцинации на предприятиях;
  6. Продлить компенсационные меры на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗы);
  7. В случае объявления локдауна, каникул или длинных выходных оплачивать простой сотрудников за счёт государства — напрямую, минуя работодателя;
  8. Заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года.

#новости

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PROHLADNY

48

Я вот представляю как приходит г-ну титову эта гениальная мысль в голову, презентует он ее путину, а он такой: нет.
Реакция титова: ну и похуй

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Николай Николаевич

PROHLADNY
4

Путина ответ

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Андрей Рядькин

PROHLADNY
1

Скорее на прямой линии 30 Июня будет какой нибудь извращённый вариант в качестве подачки к выборам

Ответить

Широкий Влад

Андрей
0

Он уже был, вероятно, его просто продлят: опять ДОХУЯ льготные кредиты от банков, которые хуй получишь)

Ответить

Андрей Рядькин

Широкий
0

Но подачки нужны и они будут

Ответить

Жабка

PROHLADNY
0

Ну г-ну Путину же пришла гениальная мысль, возложить на г-на Титова оплату всех его сотрудников на период каникул, которые придумал Путин.

Ответить

Игорь Рачук

PROHLADNY
0
Ответить

Bkmz Иванов

19

Што-то подобное я уже слышал вроде..

Ответить

Алексей Штейн

Bkmz
–13

какой-то рофл на скрине, не знаю правда или нет, но просто рофл от школьника. Эх, было бы все так просто

Ответить

Bkmz Иванов

Алексей
18

И што-то подобное тоже слышал. По телевизору кажется

Ответить

Склонный блик

Bkmz
8

В сша, только выплаты в 10 раз выше)

Ответить

Bkmz Иванов

Склонный
9

Клятые мерикосы, всё не как у людей

Ответить

Gidevan

Склонный
0

Ну так в сша попробуй на 20 тыс прожить. Через 15 минут с голоду умрешь, там же климат другой. 

Ответить

thetrickster

Склонный
0

Ну отмены налогов там не было. А выплаты физлицам были 1-2 тысячи баксов в рыло, что для шататов просто копейки.

Ответить

FOX

thetric…
0

2 раза
+ выплаты за детей
налоги отменялись для бизнеса

Ответить

Роман Величкин

Алексей
1

А что сложного? Если в ФНБ есть деньги. 

Ответить

Жених приехал

Роман
0

Челика промыли конспирологией.

Ответить

Эпапа

Bkmz
–17

Я правильно понимаю, что команда Навального хотела раздать людям/бизнесу весь фонд благосостояния рф в первые месяцы т.н. пандемии?

Ответить

thetrickster

Эпапа
9

Ну да, лучше их на дворец потратить же. Фонд же не для критических ситуаций создавался.

Ответить

Ann Partovi

thetric…
1

Так для власти она ещё не критическая. Не понимаю, зачем кормить дармоедов, если они ещё не дохнут от голода массово. Пусть жрут анаком, пьют воду из колодца. Идите в бизнес, всего хорошего

Ответить

thetrickster

Ann
2

О, вы из единой россии?

Ответить

Ann Partovi

thetric…
2

Так, сообщите ваш ай пи и генетический код. Мы уже ваш аккаунт поставили на карандаш. Скоро взломаем жопу. Ты налоги заплатил?  Государство тебе ничего не должно

Ответить

Славой Жижек

Ann
0

Прочитал "пусть жрут анком", и подумал "при чём тут анархо-коммунизм"

Ответить

Верховный месяц

thetric…
0

Для критических, но не у холопов же.

Ответить

Eugene Brazgin

Эпапа
9

Чьё благосостояние, того и деньги

Ответить

Эпапа

Eugene
–16

А, ну отличная логика, далеко страну заведут с такими идеями)

Ответить

Игорь Рачук

Эпапа
0

Ты не заколебался ещё аккаунт свой пересоздавать?!)) 
Тебе их уже сколько в прошлом году в минуса отправили? Штуки четыре?!

Ответить

Joel Miller

9

...А что Титов?

Ответить

Some Dude

Joel
1

скоро в места не столь отдаленные поедет титов твой)

Ответить

Joel Miller

Some
1

В Набережные Челны?

Ответить

Some Dude

Joel
0

хз. а что там в челнах?

Ответить

Joel Miller

Some
1

Камаз.

Ответить

Some Dude

Joel
0

еще завод туалетной бумаги и булгарпива. его туда кем-то назначают что ли?

Ответить

Joel Miller

Some
2

Нет,он просто посещал Челны.Хотел пошутить,что Титов поехал в отдалённые места.

Ответить

Some Dude

Joel
1

там в челнах к приезду мишустина асфальт красили на камазе)
в челнах хоть и не очень весело, но это все-такие не зона)

Ответить

Onetwo Threefour

5

Еще один пункт забыл
9. Губу - закатать

Ответить

Semen Semenov

4

Имитация чего-то там, как обычно у титова

Ответить

Обыкновенный щит

3

путин такой : ну ты же про семьи силовиков ? ну можно

Ответить

Екатерина Табуреткина

–5

Класс. Раньше ты платит бизнесам и получал услугу, а сейчас будешь им платить своими налоговыми деньгами и получать ничего, отлично.

Ответить

Dmitry Novikov

Екатерина
7

А почему я буду платить своими налоговыми деньгами, а не бизнес будет получать обратно свои налоговые деньги?

Ответить

Волшебный супер_стар

Екатерина
1

Бизнес просто получит свой кэшбек с налогов, которые он прилежно платил все эти годы.

Ответить

Екатерина Табуреткина

Волшебный
0

Угу вместо прибыли которую они получили бы вместо этого кошмара 

Ответить

Прогрессивный Никита

2

Какой молодец

Ответить

Александр Мирошников

2

Ага, только вот государство назначит выплаты по 5 тысяч, разрешив не платить зарплаты, при этом куча «предприятий» продолжит работать в темную с лозунгом «не нравится - дверь там»

Ответить

Украденная жизнь

2

Уже несколько часов Титов не шпион, не замечен со взяткой и не подрывает конституционный строй. Странно, но бывает.

Ответить

Romario

Украденная
0

Оно не пукает без разрешения АПшечки. 

Ответить

Luchano Spaguetti

1

Какая-нибудь еще страна может похвастаться таким огромным количеством различных "предложений" улучшения жизни для населения? Скрепочки все на планах, обещаниях и предложениях держатся у нас, а вы, забугорные сасите 8==Э

Ответить

Славой Жижек

Luchano
2

А это подпирает здание государственности

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Обмудсмен, ёпта

Ответить

Николай Николаевич

1

Но делать этого мы конечно же не будем

Ответить

Dmitry Novikov

1

У него умственная задержка в 1.5 года чтоли

Ответить

Romario

Dmitry
0

Просто "выборы" через 3 месяца

Ответить

Alexander the Nth

0

Сейчас Путин одобрит 2 из 8, и самые бесполезные.

Ответить

Антон Лисин

0

Резиновое государство 

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Да если бы хотели поддержать, то поддержали бы!

Ответить

Aleksei Priimak

0

Был пацан и нет пацана

Ответить

Bad Mother Fucker

0

подал челобитную царю-батюшке

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Гриша Катержин

0

Выборы на носу) 

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Ivan

0

Класс))))) давайте локдаун и главное не останавливайте кредиты и коммуналки

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