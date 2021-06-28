Бизнес-омбудсмен Титов предложил за счёт государства оплачивать простой сотрудников во время локдауна Статьи редакции
Это предложение он представит Путину.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил восемь срочных мер для поддержки малого бизнеса в России. Об этом пишет РБК.
По мнению Титова, в отношениях бизнеса и власти «требуются системные изменения», которые создадут «благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того чтобы сделать малое и среднее предпринимательство драйвером роста экономики страны». Он рассказал, что доля малого и среднего бизнеса (МСП) в экономике России в 2020 году упала до уровня 2015 года.
Для поддержки МСП Титов предложил:
- Льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов, лизинга для пострадавших субъектов МСП (потерявших в 2020 году больше 30% выручки);
- Ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020–2022 годы по всем регионам;
- Продлить мораторий на проверки до 2022 года включительно;
- Ослабить ограничения на привлечение сотрудников из стран ближнего зарубежья;
- Компенсировать компаниям МСП стоимость тестов на антитела и тестов ПЦР, расширить работу мобильных пунктов вакцинации на предприятиях;
- Продлить компенсационные меры на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗы);
- В случае объявления локдауна, каникул или длинных выходных оплачивать простой сотрудников за счёт государства — напрямую, минуя работодателя;
- Заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года.
Я вот представляю как приходит г-ну титову эта гениальная мысль в голову, презентует он ее путину, а он такой: нет.
Реакция титова: ну и похуй
Скорее на прямой линии 30 Июня будет какой нибудь извращённый вариант в качестве подачки к выборам
Широкий Влад
Он уже был, вероятно, его просто продлят: опять ДОХУЯ льготные кредиты от банков, которые хуй получишь)
Што-то подобное я уже слышал вроде..
какой-то рофл на скрине, не знаю правда или нет, но просто рофл от школьника. Эх, было бы все так просто
И што-то подобное тоже слышал. По телевизору кажется
Склонный блик
В сша, только выплаты в 10 раз выше)
Ну отмены налогов там не было. А выплаты физлицам были 1-2 тысячи баксов в рыло, что для шататов просто копейки.
А что сложного? Если в ФНБ есть деньги.
Ну да, лучше их на дворец потратить же. Фонд же не для критических ситуаций создавался.
Так для власти она ещё не критическая. Не понимаю, зачем кормить дармоедов, если они ещё не дохнут от голода массово. Пусть жрут анаком, пьют воду из колодца. Идите в бизнес, всего хорошего
О, вы из единой россии?
Так, сообщите ваш ай пи и генетический код. Мы уже ваш аккаунт поставили на карандаш. Скоро взломаем жопу. Ты налоги заплатил? Государство тебе ничего не должно
Чьё благосостояние, того и деньги
Ты не заколебался ещё аккаунт свой пересоздавать?!))
Тебе их уже сколько в прошлом году в минуса отправили? Штуки четыре?!
...А что Титов?
В Набережные Челны?
Камаз.
Нет,он просто посещал Челны.Хотел пошутить,что Титов поехал в отдалённые места.
Класс. Раньше ты платит бизнесам и получал услугу, а сейчас будешь им платить своими налоговыми деньгами и получать ничего, отлично.
А почему я буду платить своими налоговыми деньгами, а не бизнес будет получать обратно свои налоговые деньги?
Волшебный супер_стар
Бизнес просто получит свой кэшбек с налогов, которые он прилежно платил все эти годы.
Угу вместо прибыли которую они получили бы вместо этого кошмара
Ага, только вот государство назначит выплаты по 5 тысяч, разрешив не платить зарплаты, при этом куча «предприятий» продолжит работать в темную с лозунгом «не нравится - дверь там»
Уже несколько часов Титов не шпион, не замечен со взяткой и не подрывает конституционный строй. Странно, но бывает.
Какая-нибудь еще страна может похвастаться таким огромным количеством различных "предложений" улучшения жизни для населения? Скрепочки все на планах, обещаниях и предложениях держатся у нас, а вы, забугорные сасите 8==Э
У него умственная задержка в 1.5 года чтоли