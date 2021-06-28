Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил восемь срочных мер для поддержки малого бизнеса в России. Об этом пишет РБК.

По мнению Титова, в отношениях бизнеса и власти «требуются системные изменения», которые создадут «благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того чтобы сделать малое и среднее предпринимательство драйвером роста экономики страны». Он рассказал, что доля малого и среднего бизнеса (МСП) в экономике России в 2020 году упала до уровня 2015 года.