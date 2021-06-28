Милош Земан сказал, что «может понять гомосексуалистов и лесбиянок», но смену пола сравнил с членовредительством.

Милош Земан РИА «Новости»

«Каждая хирургическая операция — это риск. И для меня трансгендеры совершенно отвратительны», — сказал он. Его слова приводит Bloomberg.

Президент Чехии также раскритиковал фемактивисток, движение Me Too и мероприятия Месяца гордости, пытаясь защитить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отмечает агентство. В июне 2021 года парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди людей младше 18 лет. На протесты из-за этого вышли тысячи людей.

Земан во второй раз стал президентом Чехии в 2018 году. Его фигура вызывает разногласия в центральноевропейской стране с населением 10,7 миллиона человек. Во время миграционного кризиса в Европе Земан выступал против допуска мусульманских беженцев в страну, заявляя, что они принесут терроризм и введут законы шариата.