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Ольга Щербинина

Президент Чехии назвал трансгендерных людей «совершенно отвратительными» Статьи редакции

Милош Земан сказал, что «может понять гомосексуалистов и лесбиянок», но смену пола сравнил с членовредительством.

Милош Земан РИА «Новости»

«Каждая хирургическая операция — это риск. И для меня трансгендеры совершенно отвратительны», — сказал он. Его слова приводит Bloomberg.

Президент Чехии также раскритиковал фемактивисток, движение Me Too и мероприятия Месяца гордости, пытаясь защитить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отмечает агентство. В июне 2021 года парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди людей младше 18 лет. На протесты из-за этого вышли тысячи людей.

Земан во второй раз стал президентом Чехии в 2018 году. Его фигура вызывает разногласия в центральноевропейской стране с населением 10,7 миллиона человек. Во время миграционного кризиса в Европе Земан выступал против допуска мусульманских беженцев в страну, заявляя, что они принесут терроризм и введут законы шариата.

#новости #чехия #лгбт

5528 просмотров
182 182 комментария
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Миша Копейкин

31

Вас ебать не должно что они со своим телом делают.

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Кадровый танк88

Миша
22

Сейчас тебе расскажут, что их, конечно, не ебёт, и вообще они крайне толерантны. Но как же их заебали геи, трансы, негры, блм, репрезентация. Настолько, что очень нужно об этом громко всем заявить. Но они не гомофобы, не трансфобы и не расисты, нет. 

Ответить

Обыкновенный щит

Кадровый
34

заебал информационный шум от ебанутых активистов , а не сами люди

Ответить

Кадровый танк88

Обыкнов…
13

Ну по-моему в российском инфополе информационный шум исключительно гомофобный и особенно трансфобный. Вот в любую новость о транс-людях зайди, даже на ещё недавно крайне либеральном тж, и в комментариях только и будет, что вони и ненависти. 

Ответить

Обыкновенный щит

Кадровый
5

главное не начинать спрашивать на какой почве эта вонь, а то можно свалиться в пропасть беспричинности

Ответить

Dr Serj

Кадровый
3

в российском инфополе информационный шум исключительно гомофобный и особенно трансфобный

Да причем тут это.
Сейчас многие приходят к тому, что операция по смене пола это варварство, можно быть трансом и официально поменять пол, не калеча тело.

Министр здравоохранения Германии, открытый гей, призывает запретить операции по смене пола, для младше 18 там уже ввели запрет.

Ответить

Сергей Лукин

Кадровый
0

даже на ещё недавно крайне либеральном тж

Чел, а ты не допускаешь мысли, что либерах на тж просто доебали активисты, и потому мы от терпимости и поддержки перешли к вони и ненависти?

Ответить

Страховой танк88

Кадровый
0

Но они не гомофобы, не трансфобы и не расисты, нет.

Официально признаю, что я прохожу по первому и второму пункту, и по третьему чуть (все же индусы должны научиться мыться и не жрать острое). Можете меня минусить, мне по барабану

Ответить

Елена Скрэтова

Миша
6

Проблема в том, что трансактивисты продвигают трансгендерность среди несовершеннолетних, включая блокаторы пубертата с любого возраста по селф-айди и в идеале (для них) гормоны. Уже есть случаи, когда дети переростали это и меняли точку зрения, даже судебное решение к одной из клиник в Британии есть.

Ответить

Dr Serj

Елена
3

И в Германии уже запретили подросткам менять пол.

Ответить

Миша Копейкин

Елена
–6

Проблема в том, что вы любую хуйню оправдаете, отдадите за даром любые свои права и свободы, если это "во благо детей" или "чтобы не допустить террористической угрозы"

Ответить

Елена Скрэтова

Миша
5

Детей ещё и еб-ть нельзя, тоже, прикинь, во их благо. Сплошной фофызм.

Ответить

MightyStan

Миша
0

Ну потому что для нормальных людей стремиться продолжить свой род и сохранить свое потомство здоровым - это сакральная и приоритетная задача. Хотя что мне нравится в геях -вы не плодитес ( дело не в том, что я против того, чтобы геи делали детей, а в том, что итак на шарике дохера людей), я бы разрешил геям брак и усыновление (чтобы из детских домов деток брать, слишком много там несчастных душ), да и признаюсь, хотел бы чтобы геев было бы процентов 50%, тогда пропорционально у меня был бы больший выбор женщин

Ответить

Agaf Onaf

Миша
0

Проблема в тебе, Миша

Ответить

Paavo Ulmanis

Елена
–1

В каждом обществе постепенно достигается общественный консенсус на эту тему. Аня научилась чувствовать себя на равных с мужчинами, охренела от результата и выпилилась под поездом. Запретим Аням свободы.

Ответить

Michael Petrov

Paavo
5

у детей нет свобод по определению. я понимаю, что левакам сложно законы читать, потому и бегают всё решать через мразотный твиттер.

Ответить

Paavo Ulmanis

Michael
–2

Да, они же вещи. Я забыл.

Ответить

Michael Petrov

Paavo
1

у детей есть права пить, курить, голосовать, самим решать крупные экономические вопросы? прекратите себя закапывать

Ответить

Paavo Ulmanis

Michael
–2

Как быстро мы перешли от права на гендерную идентификацию к выборам. Вас явно несёт. Познакомьтесь с исходным постом.

Ответить

Кадровый танк88

Елена
–5

Блокаторы пубертата наоборот нужны для того, чтобы ребёнок смог определиться и сделать сознательный выбор. При правильном ведении терапии опытным эндокринологом они не несут вреда, и при их отмене (в случае, если человек поймёт, что может обойтись без смены пола), организм полностью восстанавливает половое развитие. Британия за свой подход несчадно критикуется международным сообществом психиатров, работающих с гендерной дисфорией.

Ответить

Елена Скрэтова

Кадровый
0

Блокаторы пубертата 1) Не являются безвредными 2) Могут приводить к бесплодию 3) Мешают созреванию, в том числе психологическому.
Читайте материалы, они есть в открытом доступе  Можно почитать судебное решение по делу против клиники в Британии, которое наложило запрет на смену пола детьми. Там тоже много материалов о вреде такого подхода.
То, что люди, делающие деньги на проблемах подростков, критикуют Британию, как раз неудивительно.

Ответить

Кадровый танк88

Елена
0

О, поверьте, я всё это читала. И то, что вы пишете, не является доказанным.

Вот вам статья из Лансента 
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30099-2/fulltext

The limited available evidence suggests that puberty suppression, when clearly indicated, is reasonably safe. The few studies that have examined the psychological effects of suppressing puberty, as the first stage before possible future commencement of CSH therapy, have shown benefits.

(Из заключения)

Ещё раз, позиция Британии критикуется медицинским сообществом.

Puberty suppression in transgender children and…
The World Professional Association for Transgender Health's standards of care recommend suspending…
www.thelancet.com
Ответить

Отличный Паша

Миша
6

Лично меня совершенно не волнует ни сексуальная ориентация, ни то, каким боевым вертолетом кто себя идентифицирует. Меня раздражает очень агрессивное акцентирование внимания на этих вещах в медиапространстве. С одной стороны условный нетфликс, который порой совсем не к месту добавляет различных меньшинств, с другой стороны всевозможные СМИ, которые делают из этого инфоповоды. В итоге имеем сериал, где главный персонаж обронил фразу, что любил и принцесс и принцев, а СМИ раздули из этого громкие заголовки в духе "ШОК! СЕНСАЦИЯ! ЛОКИ БИСЕКСУАЛ!" Зачем вы тыкаете этим фактом в лицо из каждого утюга? Если вы хотите чтобы сексуальные меньшинства стали нормой - относитесь к ним как к норме, а не придавайте этому такое значение. Пока существуют всякие месяцы прайда - к меньшинствам будут относиться как к особенным. А среди подростков всегда найдутся нетакиекаквсе, которые будут привлекать к себе внимание любыми способами, а модное гендерное течение - отличный вариант субкультуры. 

Ответить

Андрей Фурцев

Отличный
0

Это свобода слова и свобода самовыражения. Вы тоже можете создать месяц Иннокентия и ходить по центру города и праздновать. Если вас поддержит достаточно людей, то будет ходить толпой. Это нормально. 

Ответить

Андрей Ионов

Миша
4

с хуяли меня не должно это ебать?

взрослый адекватный мужик считает ебанатами других мужиков, это с хуяли его не ебет?

эти челы занимаются пропогандой того что это "нормально", по его мнению это не нормально, его внук может отрезать себе член и чем станет не любимым внуком, а нелюбимым ебанатом

пиздец радует эта схема, мол говорит ьчто это "норма" - можно

говорить что это ебанаство - нельзя, с хуя ли то нельзя?

с хуя ли можно говорить что отрезать себе пипиську это нормально?

Ответить

Миша Копейкин

Андрей
–1

 его внук может отрезать себе член и чем станет не любимым внуком, а нелюбимым ебанатом

Опять за детишек прячетесь? Внучёк должен не делать то, что хочет внучёк, а должен делать то, что хочет его деда. Деда важнее. Всё делаем лишь бы деда не расстроился.

Ответить

Андрей Ионов

Миша
2

причем здесь вообще нахуй идиоты которые хотят резать себе члены и то что они этого хотят?

люди которые долбятся в очко и отрезают член отвратительны

 Вас ебать не должно что они со своим телом делают.

пропоганда того что это нормально, я не считаю это нормальным, мой внук может начать ебаться в очко отрезав член из-за этого и стать омерзительным человеком благодаря вам

причем здесь расстройство деда, если бы он реально был геем, никакая пропоганда и одобрение со стороны ему было бы не нужно, он не в чечне живет

90% людей уже доебали все эти люди которые навязывают свою точку зрения того как это все нормально

90% людей не считают нормой, процентов 70 этих 90 вынуждены засовывать своё мнение в задницу, говоря что это нормально (в душе все понимают что нет)

хочешь - хоти, режь, никто не обязан одобрять или относиться к этому "нормально" на твое волевое решение ходить виляя жопой без яичек между ног

не нормально, омерзительно, отвратительно, идиотски, соболезнование

Ответить

Андрей Ионов

Миша
–1

сидели бы все эти трансвеститы молча, не устраивали бы гейпарады, заявляя что они нормальные (нет, они не нормальные, и это мой выбор считать так), резали бы свои писюны молча никто бы ничего им не говорил

дети смотрят на нетаких как все и хотят стать такими как они, это бля единственное где забота о детях может работать, но это нужно не запрещать, а нахуй что бы они уже реально замолки

как в чечне не должно быть, как в европе не должно быть, имхо, в РФ самое адекватное отношение к геям, всем на них просто похуй, а геи боятся заявлять о себе, и это супер!

Ответить

Никита Бабич

Андрей
0

Трансвеститы и сидят-то только в твиттере, ни к кому не лезут. Новостной же шум создают журналисты, а не сами представители меньшинств.

Ответить

Андрей Ионов

Никита
0

ну тоже верно

Ответить

Люц Шнайдер

Миша
0

Если бы ты просто отрезал себе член и сделал вагинопластику, то всем было бы похуй. Но тебе этого недостаточно. Ты начинаешь привлекать к себе внимание, требовать особого отношения и уважения из-за того, что ты не такой, как окружающие. 

Ответить

Миша Копейкин

Люц
1

Лол. Ты это серьёзно? Кто к себе особого отношения требует? Пруфы давай. Требуют не особого отношения, а не хуёвого. Чтобы их не поливали оскорблениями за то, что они делают со своим телом.

Ответить

Рыжий

Миша
0

 Чтобы их не поливали оскорблениями за то, что они делают со своим телом

Слушай, даже любители татуировок не смогли этого добиться, а трансформеры думают, что смогут переломить ситуацию?

Ответить

Андрей Фурцев

Люц
0

Это свобода слова и свобода самовыражения. Вы тоже можете создать месяц Люца и ходить по центру города и праздновать. Если вас поддержит достаточно людей, то будет ходить толпой. Это нормально.

И кстати в западном сообществе уважают всех. Там не нужно требовать этого, как в рашке 

Ответить

Agaf Onaf

Миша
0

Тебя ебать не должно, что он со своим ртом делает

Ответить

Андрей Фурцев

Agaf
0

Он не со своим ртом делает. Он высказывает оскорбительные вещи, которые нарушают права других людей 

Ответить

Agaf Onaf

Андрей
0

Ето как же он их права нарушает?)

Ответить

Андрей Фурцев

Agaf
0

Право на самовыражение, право на достоинство личности. Поучись, а то дремучий, просто ужас

Ответить

Андрей Фурцев

Миша
0

Я не удивлюсь, если президент Чехии поддерживает путина

Ответить

Владимир Земсков

Миша
–1

«Каждая хирургическая операция — это риск. И для меня трансгендеры совершенно отвратительны», — сказал он.

Чет ты тупанул. Так его и не ебет.
Он просто сказал, что ему это не нравится и считает это неприемлемым. Все.
Он высказал свое личное мнение.

Ответить

Андрей Фурцев

Владимир
0

Нет, он высказал то, что оскорбляет других людей 

Ответить

Интенсивный жар

28

Солидарен с этим человеком я.

Ответить

FOX

Интенсивный
10

подумаешь, в следующий раз выберут другого 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

FOX
–1

Который их вообще запретит? Возможно

Ответить

пытаюсь жить

Doktor
3

В Чехии парламентская республика, сейчас президент там- просто карманная игрушка

Ответить

Dr Serj

FOX
0

Министр здравоохранения Германии тоже топит за полный запрет смены пола. Он гей кстати.

Для несовершеннолетних в Германии уже запретили смену пола.

Ответить

Paavo Ulmanis

Интенсивный
0

Ну и вали в бан. Каждый взрослый человек – хозяин своего тела. Посему не нам решать, не нам судить.

Ответить

Пундикан

Paavo
0

...а богу одному

Ответить

Сергей Воробьёв

Paavo
0

Судить то можно, но заставлять или писать законы которые буду как-то ущемлять права людей или реально запрещать что-то делать со своей жизнью и телом - это уже хуйня. А говорить можно и такое дерьмо. Но я соглашусь что если официант (Президент) решил ебануть свое мнение и сказать своему заказчику(клиенту) что он не такой, то клиент в праве сказать, а не охуел ли ты часом?

Ответить

Интенсивный жар

Paavo
0

Лiл

Ответить

Stanley Lieman

20

Ну, сначала додавили до радикальной левой позиции, и получили вполне ожидаемый отскок направа. Как обычно, меру не знают.

Ответить

Миша Копейкин

Stanley
27

А в чём радикальность? Относиться уважительно к желаниям людей делать со своим телом что они хотят - это радикальная левая позиция?

Ответить

Философский теркин30см

Миша
2

Не все желания людей могут быть обдуманными. ЛГБТ сегодня- это субкультура, люди с неустойчивой психикой (я имею ввиду подростков, нарпример) часто участвуют в том, о чём потом жалеют. 

Ответить

Alexey Kochetkov

Философ…
10

и что? тебе какое дело? или ты сам боишься отрезать себе письку?

Ответить

Философский

Alexey
1

Сам себе резать хочешь- режь. А позволять медицинским центрам делать деньги на людях с психологическими проблемами- мерзко. Сначала с желающими сменить пол должен работать психолог, это моё мнение. Потому что они из-за ментальных сдвигов могут нанасти вред своему здоровью. 

Ответить

Paavo Ulmanis

Философ…
10

А что вы знаете о процессе гендерного перехода? Там психолог и психиатр очень даже задействованы. И гендерная дисфория – это официальный диагноз.

Ответить

Философский

Paavo
1

Это хорошо, я думаю что государством должна быть регламентирована такая процедура. Не как в Тае)

Ответить

Кадровый

Философ…
8

Во всех государствах, где разрешены операции по смене пола, они очень строго регламентированы. В том числе в Тае, там тоже нужно проходить психиатрическую комиссию, и если у психиатров есть сомнения в диагнозе трансексуализм, разрешения на операцию не будет.

Ответить

Философски

Кадровый
0

Ага, всё настолько "серьёзно" что Тай стал центром медицинского туризма http://medsouz.org/operaciya-po-smene-pola-v-tailande

Ответить

Кадровый

Философ…
1

Ты бы хоть прочёл свою же ссылку
Перед вмешательством человек проходит продолжительную подготовку. Проводят психиатрическое расследование, затем идет социальная адаптация и гормональная настройка. После установления диагноза и отсутствия других отклонений от нормы, пациенту необходимо пройти адаптацию в течение года как представитель противоположного пола. Назначаются гормоны по анализу крови в зависимости от исходного их количества.

Тай популярен не потому, что там без разрешения можно (на самом деле нельзя), а потому что там хорошие хирурги, но при этом дёшево относительно других стран.

Ответить

Философски

Кадровый
0

Это гормоны- часть медицинского вмешательства. Речь о том, что тайская медицина проводит операции гражданам любой страны, вне правового поля соответствующих государств. То есть, грубо говоря, не спрашивают психиаторов страны гражданства.

Ответить

Alexey

Философ…
0

такой ты государственный, пипец, гражданский гражданин

Ответить

Paavo

Кадровый
0

В методичках пропаганды же написано: доводить до самоубийства, выпиливая и одновременно достигая бюджетной эффективности.

Ответить

Обыкновенный щит

Философ…
–6

так и до диагнозирования не того цвета кожи до состояния ненормальности человека недалеко можно прийти

Ответить

Философский

Обыкнов…
4

Любой цвет кожи с которым ты родился- ок. Если ты хочешь сменить расу или пол после рождения- то это странно, нет? Ты считаешь своё пол/расу хуже других?
По-моему это глупо

Ответить

Обыкновенн

Философ…
–1

все эти люди подписывают отказ от ответственности . какие вопросы ?

Ответить

Философски

Обыкнов…
2

Когда они передумают, ты будешь решать их проблемы? Или ЛГБТ блогеры? Или хирурги, которые зарабатывают на этом хайпе? 
Скорее всего, все умоют руки.

Ответить

Обыкновенн

Философ…
1

кого ебет чужое горе.

Ответить

Елена

Философ…
1

Случаи детранзишена уже есть, немало и будет становиться больше. Эти жертвы пропаганды ещё и ловят волны хейта от псевдотолернатных активистов, "предатели" же.

Ответить

AZP

Обыкнов…
0

Один австрийский художник сейчас обрадовался, что его идеи живут.

Ответить

Кадровый танк88

Философ…
1

Но так всё и работает. В том числе в России. Для разрешения на операцию требуется заключение консилиума врачей. С подтверждением трансексуализма. Иначе никак.

Ответить

Evil Pechenka

Alexey
0

С точки зрения зрения государства:

Идеальный гражданин: работает, платит налоги, женится, рожает новых налогоплательщиков. 

Трансгендер: отрезает письку, депрессует, платит только торговцам наркотиков, самовыпиливается.

Ответить

Философский

Evil
0

... и ещё падает на баланс государственнуму здравоохранению со своей депрессией по поводу отрезанной письки.

Ответить

ziggy stardust

Философ…
3

А левши - это тоже субкультура, получается?

Ответить

Философский

ziggy
0

Нет, никаких отличных от остальных людей у левшей ценностей нет. Это не субкультура.

Ответить

Соколов Андрей

Миша
0

Вас не навидят не потому что вы в жопу ебётесь, а потому-что ведёте себя как пидорасы. ©
Более лучше ничего не сможет описать сложившуюся ситуацию.

Ответить

Bibba La Bibba

Миша
3

Слишком много свободы врагам свободы. Твое тело - инструмент государства (я надеюсь, что сарказм понятен)

Ответить

Полный томагавк_два

Миша
0

Подозреваю, он про вторую часть заметки

Ответить

Антигравитационный торт

12

ну погнали, Ну и в чем он не прав?

Ответить

Кадровый танк88

Антигравитацион…
13

Ну погнали. Во всём. Брызжет злобой и ненавистью только из-за того, что некоторые люди не такие, как он.

Ответить

KSA

Кадровый
1

Не такие люди не нужны

Ответить

MightyStan

Кадровый
3

Зато в отличие от большинства ЛГБТ коммьюнити он никому ультимативно не навязывает точку зрения, а четко говорит, что «МНЕ они отвратительны». Хотя мне его позиция не близка, я щитаю - каждый человек имеет право делать с собой что хочет, хочет хуец отрезать -пускай, хочет выпилиться - еще лучше. Единственное, чем неприятна определенная часть трансгендеров - это их попытки как читеры участвовать в женских соревнованиях, тем самым нивелируя вообще женскую силу, женский спорт, женские достижения. 

Ответить

Кадровый танк88

MightyS…
0

Я понимаю, ты мне не поверишь, но когда родившийся мужчиной человек начинает принимать антиандрогены и эстрогены, значительно теряет в физической силе и во многом становится даже слабее биологических женщин. Конкретно принцип соревновательности в участии транс-спортсменов в женских соревнованиях не нарушается.

Ответить

MightyStan

Кадровый
1

Да почему не поверю - ты не сделал ничего такого, чтобы я тебе не верил) Просто я читал, что даже при тестостероне на уровне нормы для женщин в атлетике они все-равно значительно опережают по физическим показателям женщин. Я не против спорта трансгендеров, но считаю, было бы правильно выделить их в одну категорию.

Ответить

Александр Королёв

Кадровый
2

Но все комментаторы на тж такие. 

Ответить

Интенсивный жар

Алексан…
0

Тише будь.

Ответить

Прогрессивный Никита

Кадровый
0

брызжет

Ответить

Интенсивный жар

Антигравитацион…
2

Вкину говна на вентилятор тоже, пожалуй.

В этом:

Ответить

Joel Miller

Интенсивный
17

Слева - Понасенков?

Ответить

Интенсивный жар

Joel
2

ТЖ - не ТЖ, если бы не такие комментарии.

Ответить

Антигравитационный торт

Интенсивный
2

это он?

Ответить

Интенсивный жар

Антигра…
6

Модифицированная кустарным методом самоходная биологическая платформа.

Ответить

KSA

Интенси…
0

Платформа для борьбы с ковидом?

Ответить

Дмитрий

Интенси…
0

СБП-3000

Ответить

Alena Kupchina

Антигравитацион…
2

Основное, что он считает плохими людей, которые от него отличаются. А его "понимаю геев, но не трансгендеров" - говорит о том, что он не в полной мере понимает, как еще люди могут отличаться.

Ответить

Арзэт Ро

Антигравитацион…
0

Он говорит про риск при операции (в Википедии статья sex reassignment surgery), но смысл о риске говорить, если риск слишком мал, судя по тому, что новостей, что кто-то там сдох я единицы сейчас нагуглил, да и вообще на Реддите я ни разу не натыкался, что кто-то знакомый так сдох.
Вероятность суицида из-за того, что мозг на МРТ одного пола, а внешность другого — больше, чем сдохнуть при операции.

Ответить

Имя И Фамилия

20

Во втором туре, прошедшем 26—27 января 2018 года, Милош Земан переизбран на пост президента Чехии. Набрал 51,36% голосов избирателей. Вступил в должность президента 8 марта 2018 года.

Законно выбранный в свободной демократической европейской стране чиновник высказал своё мнение. Никаких 80%, ничего. Не придётся по вкусу избирателям - не выберут в следующий раз. Что не так? Чисто в курсе держите? Где пуш тогда?

Ответить

KSA

Имя
3

Пуш ап!

Ответить

Поверхностный звук

Имя
3

Это новость, не рвись

Ответить

Имя И Фамилия

Поверхностный
0

А я думал это пончики

Ответить

Страховой танк88

19

Во время миграционного кризиса в Европе Земан выступал против допуска мусульманских беженцев в страну, заявляя, что они принесут терроризм и введут законы шариата.

И в чем он не прав?

Ответить

Полный томагавк_два

Страховой
–1

Зачем несущим терроризм убегать откуда-то, где явно удобно им заниматься?

Ответить

Страховой танк88

Полный
2

Импортная продукция с арабских стран

Ответить

Полный

Страхов…
0

Откуда у беженцев деньги на импорт?

Ответить

Страховой танк88

Полный
1

Донаты со стримов в  Liveleak

Ответить

Левый спрей

19

смена пола

сравнил с членовредительством

Ответить

Рыжий

16

Порвал просто всяких либерах-трансформеров 

Ответить

Имя И Фамилия

Рыжий
2

Как хорошо, что у нас есть кому тащить контент вондерзина на тж

Ответить

Дмитрий Кораблёв

2

а увеличение сисек норм?

Ответить

Здоровый томагавк_два

Дмитрий
30

норм, увеличивай

Ответить

Zero-one-one

Здоровый
0

А члена???? 

Ответить

KSA

Zero-on…
3

А Лена Ч.

Ответить

Страховой танк88

4

Его право, все же свобода слова. Я с ним согласен

Ответить

Paavo Ulmanis

Страховой
–1

Свобода слова заканчивается там, где начинается хейт-спич.

Ответить

Страховой танк88

Paavo
6

Люблю леваков, что не понравится, сразу в хейт спичеры

Ответить

Paavo Ulmanis

Страхов…
–1

Обвиняя меня в левачестве, вы выставили себя посмешищем. Признавать равенство людей в правах – это конституционная норма. Возможно вы живёте в стране, где конституция не действует.

Ответить

Страховой танк88

Paavo
3

А где он не признает? Он призывает устроить геноцид? Он призывает выселить их из страны? Он просто выражает мнение свое и своих избирателей. Никаких закон не ввели же

Ответить

Paavo Ulmanis

Страхов…
–1

"И для меня трансгендеры совершенно отвратительны". Сегодня я кэп. Приятно.

Ответить

Страховой танк88

Paavo
5

И что? Мне тоже отвратительны, ни я, ни он не призывают выходить с факелами и вилам на них

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Rond

Paavo
0

Быть не отвратительным - это не право человека

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Дмитрий Алексеевич

Paavo
2

Хейт-спич не существует

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Судебный коктейль

7

Каждая хирургическая операция — это риск. И для меня трансгендеры совершенно отвратительны

Все остальные, кто пережил операции, видимо, тоже. И вообще риск это отвратительно

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Zero-one-one

3

Чехия, Венгрия и Сербия самые лучшие страны!!!!! 

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Жак Фреско

Zero-one-one
3

А Сербия почему?

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Обыкновенный щит

Жак
1

флаг похож

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Иван Гессе

Жак
1

особенно учитывая что в сербии премьер открытая лесбиянка

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Страховой танк88

Жак
0

Турбофолк топ

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MightyStan

Zero-one-one
1

Еще Польша 

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Полный томагавк_два

Zero-one-one
–1

Возвращаем статус братушек (с) подивидлов

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Макс Романенко

–17

Хочу в Чехию. В это время Вовочка пытается на двух стульях усидеть и в стране разрешает менять пол этим фрикам 

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Neketa Fo

Макс
18

Тебе почему не похуй что делают со своим телом какие-то люди?

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KSA

Neketa
–10

Чем докажешь, что люди?

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AZP

Макс
8

Денег не хватает пол сменить и завидуешь 

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van der Pusch

5

И для меня трансгендеры совершенно отвратительны

Президент Чехии также раскритиковал фемактивисток, движение Me Too и мероприятия Месяца гордости

даже небо, даже...

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Zero-one-one

van
0

Ты не прислала мне жопу, потому что ты лесбиянка???? 

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van der Pusch

Zero-one-one
2

Моя бабушка была наполовину голландкой, наполовину - ирландкой, а мой дедушка был лесбияном. Это значит, я на 1/4 лесбиян!

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Zero-one-one

van
1

Теперь всё встало

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Pavel Zamyatin

5

Дед, пей таблетки.

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Evil Pechenka

5

Тут несколько аспектов:

1. По идее каждый человек может выражать своё мнение начиная от «Я обожаю трансгендеров», до «Я ненавижу трансгендеров» — ничего тут такого нет.

2. Президент вообще-то не своё частное мнение выражает, а мнение избирателей и правительства, поэтому его задача соответствовать.

3. Трансгендеры это избиратели и граждане, в демократическом государстве никакие меньшинства или группы не должны быть дискриминированы в угоду капризам большинства. И тут, похоже, наблюдается косяк.

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Valentin Banshchikov

Evil
0

В этом случае его мнение совпало с мнением его избирателей, так как за Земана голосовали из деревень. 

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Небольшой жёлтый робат

4

кто знает, хочу пол сменить, почем ща квадрат ламината

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FaroucheMn

Небольшой
3

не знаю как у вас, а в Беларуси цены на стройматериалы растут как на дрожжах 

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Joel Miller

4

И не поспоришь!

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KSA

–15

Молодец чех
Нужно запретить занимать посты и работать с детьми сменившим пол

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Дмитрий Sh

–3

Все кто пишут "чё доебались, их тело - чё хотят то и делают" - пиздаболы и глубоко в душе не хотели что бы их дети в будущем были в окружении таких вот трасхуйпоймичто и в один прекрасный день заявили бы, что они тоже хотят отрезать себе письку с яйцами и прилепить туда рог носорога потому что в душе они пони. Все, кто меняет пол - душевнобольной ебанат с воспаленным мозгом. 

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sergjjj

Дмитрий
1

Нахер нам тут фото твоих фантазий?

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Иван Иванович

Дмитрий
0

Он не трансгендер

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Evil Pechenka