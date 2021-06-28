Президент Чехии назвал трансгендерных людей «совершенно отвратительными» Статьи редакции
Милош Земан сказал, что «может понять гомосексуалистов и лесбиянок», но смену пола сравнил с членовредительством.
«Каждая хирургическая операция — это риск. И для меня трансгендеры совершенно отвратительны», — сказал он. Его слова приводит Bloomberg.
Президент Чехии также раскритиковал фемактивисток, движение Me Too и мероприятия Месяца гордости, пытаясь защитить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отмечает агентство. В июне 2021 года парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди людей младше 18 лет. На протесты из-за этого вышли тысячи людей.
Земан во второй раз стал президентом Чехии в 2018 году. Его фигура вызывает разногласия в центральноевропейской стране с населением 10,7 миллиона человек. Во время миграционного кризиса в Европе Земан выступал против допуска мусульманских беженцев в страну, заявляя, что они принесут терроризм и введут законы шариата.
Вас ебать не должно что они со своим телом делают.
Кадровый танк88
Сейчас тебе расскажут, что их, конечно, не ебёт, и вообще они крайне толерантны. Но как же их заебали геи, трансы, негры, блм, репрезентация. Настолько, что очень нужно об этом громко всем заявить. Но они не гомофобы, не трансфобы и не расисты, нет.
заебал информационный шум от ебанутых активистов , а не сами люди
Кадровый танк88
Ну по-моему в российском инфополе информационный шум исключительно гомофобный и особенно трансфобный. Вот в любую новость о транс-людях зайди, даже на ещё недавно крайне либеральном тж, и в комментариях только и будет, что вони и ненависти.
главное не начинать спрашивать на какой почве эта вонь, а то можно свалиться в пропасть беспричинности
в российском инфополе информационный шум исключительно гомофобный и особенно трансфобный
Да причем тут это.
Сейчас многие приходят к тому, что операция по смене пола это варварство, можно быть трансом и официально поменять пол, не калеча тело.
Министр здравоохранения Германии, открытый гей, призывает запретить операции по смене пола, для младше 18 там уже ввели запрет.
даже на ещё недавно крайне либеральном тж
Чел, а ты не допускаешь мысли, что либерах на тж просто доебали активисты, и потому мы от терпимости и поддержки перешли к вони и ненависти?
Страховой танк88
Но они не гомофобы, не трансфобы и не расисты, нет.
Официально признаю, что я прохожу по первому и второму пункту, и по третьему чуть (все же индусы должны научиться мыться и не жрать острое). Можете меня минусить, мне по барабану
Проблема в том, что трансактивисты продвигают трансгендерность среди несовершеннолетних, включая блокаторы пубертата с любого возраста по селф-айди и в идеале (для них) гормоны. Уже есть случаи, когда дети переростали это и меняли точку зрения, даже судебное решение к одной из клиник в Британии есть.
Проблема в том, что вы любую хуйню оправдаете, отдадите за даром любые свои права и свободы, если это "во благо детей" или "чтобы не допустить террористической угрозы"
Детей ещё и еб-ть нельзя, тоже, прикинь, во их благо. Сплошной фофызм.
Ну потому что для нормальных людей стремиться продолжить свой род и сохранить свое потомство здоровым - это сакральная и приоритетная задача. Хотя что мне нравится в геях -вы не плодитес ( дело не в том, что я против того, чтобы геи делали детей, а в том, что итак на шарике дохера людей), я бы разрешил геям брак и усыновление (чтобы из детских домов деток брать, слишком много там несчастных душ), да и признаюсь, хотел бы чтобы геев было бы процентов 50%, тогда пропорционально у меня был бы больший выбор женщин
В каждом обществе постепенно достигается общественный консенсус на эту тему. Аня научилась чувствовать себя на равных с мужчинами, охренела от результата и выпилилась под поездом. Запретим Аням свободы.
у детей нет свобод по определению. я понимаю, что левакам сложно законы читать, потому и бегают всё решать через мразотный твиттер.
Да, они же вещи. Я забыл.
у детей есть права пить, курить, голосовать, самим решать крупные экономические вопросы? прекратите себя закапывать
Как быстро мы перешли от права на гендерную идентификацию к выборам. Вас явно несёт. Познакомьтесь с исходным постом.
Блокаторы пубертата наоборот нужны для того, чтобы ребёнок смог определиться и сделать сознательный выбор. При правильном ведении терапии опытным эндокринологом они не несут вреда, и при их отмене (в случае, если человек поймёт, что может обойтись без смены пола), организм полностью восстанавливает половое развитие. Британия за свой подход несчадно критикуется международным сообществом психиатров, работающих с гендерной дисфорией.
Блокаторы пубертата 1) Не являются безвредными 2) Могут приводить к бесплодию 3) Мешают созреванию, в том числе психологическому.
Читайте материалы, они есть в открытом доступе Можно почитать судебное решение по делу против клиники в Британии, которое наложило запрет на смену пола детьми. Там тоже много материалов о вреде такого подхода.
То, что люди, делающие деньги на проблемах подростков, критикуют Британию, как раз неудивительно.
О, поверьте, я всё это читала. И то, что вы пишете, не является доказанным.
Вот вам статья из Лансента
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30099-2/fulltext
The limited available evidence suggests that puberty suppression, when clearly indicated, is reasonably safe. The few studies that have examined the psychological effects of suppressing puberty, as the first stage before possible future commencement of CSH therapy, have shown benefits.
(Из заключения)
Ещё раз, позиция Британии критикуется медицинским сообществом.
Отличный Паша
Лично меня совершенно не волнует ни сексуальная ориентация, ни то, каким боевым вертолетом кто себя идентифицирует. Меня раздражает очень агрессивное акцентирование внимания на этих вещах в медиапространстве. С одной стороны условный нетфликс, который порой совсем не к месту добавляет различных меньшинств, с другой стороны всевозможные СМИ, которые делают из этого инфоповоды. В итоге имеем сериал, где главный персонаж обронил фразу, что любил и принцесс и принцев, а СМИ раздули из этого громкие заголовки в духе "ШОК! СЕНСАЦИЯ! ЛОКИ БИСЕКСУАЛ!" Зачем вы тыкаете этим фактом в лицо из каждого утюга? Если вы хотите чтобы сексуальные меньшинства стали нормой - относитесь к ним как к норме, а не придавайте этому такое значение. Пока существуют всякие месяцы прайда - к меньшинствам будут относиться как к особенным. А среди подростков всегда найдутся нетакиекаквсе, которые будут привлекать к себе внимание любыми способами, а модное гендерное течение - отличный вариант субкультуры.
Это свобода слова и свобода самовыражения. Вы тоже можете создать месяц Иннокентия и ходить по центру города и праздновать. Если вас поддержит достаточно людей, то будет ходить толпой. Это нормально.
с хуяли меня не должно это ебать?
взрослый адекватный мужик считает ебанатами других мужиков, это с хуяли его не ебет?
эти челы занимаются пропогандой того что это "нормально", по его мнению это не нормально, его внук может отрезать себе член и чем станет не любимым внуком, а нелюбимым ебанатом
пиздец радует эта схема, мол говорит ьчто это "норма" - можно
говорить что это ебанаство - нельзя, с хуя ли то нельзя?
с хуя ли можно говорить что отрезать себе пипиську это нормально?
его внук может отрезать себе член и чем станет не любимым внуком, а нелюбимым ебанатом
Опять за детишек прячетесь? Внучёк должен не делать то, что хочет внучёк, а должен делать то, что хочет его деда. Деда важнее. Всё делаем лишь бы деда не расстроился.
причем здесь вообще нахуй идиоты которые хотят резать себе члены и то что они этого хотят?
люди которые долбятся в очко и отрезают член отвратительны
Вас ебать не должно что они со своим телом делают.
пропоганда того что это нормально, я не считаю это нормальным, мой внук может начать ебаться в очко отрезав член из-за этого и стать омерзительным человеком благодаря вам
причем здесь расстройство деда, если бы он реально был геем, никакая пропоганда и одобрение со стороны ему было бы не нужно, он не в чечне живет
90% людей уже доебали все эти люди которые навязывают свою точку зрения того как это все нормально
90% людей не считают нормой, процентов 70 этих 90 вынуждены засовывать своё мнение в задницу, говоря что это нормально (в душе все понимают что нет)
хочешь - хоти, режь, никто не обязан одобрять или относиться к этому "нормально" на твое волевое решение ходить виляя жопой без яичек между ног
не нормально, омерзительно, отвратительно, идиотски, соболезнование
сидели бы все эти трансвеститы молча, не устраивали бы гейпарады, заявляя что они нормальные (нет, они не нормальные, и это мой выбор считать так), резали бы свои писюны молча никто бы ничего им не говорил
дети смотрят на нетаких как все и хотят стать такими как они, это бля единственное где забота о детях может работать, но это нужно не запрещать, а нахуй что бы они уже реально замолки
как в чечне не должно быть, как в европе не должно быть, имхо, в РФ самое адекватное отношение к геям, всем на них просто похуй, а геи боятся заявлять о себе, и это супер!
Трансвеститы и сидят-то только в твиттере, ни к кому не лезут. Новостной же шум создают журналисты, а не сами представители меньшинств.
Если бы ты просто отрезал себе член и сделал вагинопластику, то всем было бы похуй. Но тебе этого недостаточно. Ты начинаешь привлекать к себе внимание, требовать особого отношения и уважения из-за того, что ты не такой, как окружающие.
Лол. Ты это серьёзно? Кто к себе особого отношения требует? Пруфы давай. Требуют не особого отношения, а не хуёвого. Чтобы их не поливали оскорблениями за то, что они делают со своим телом.
Это свобода слова и свобода самовыражения. Вы тоже можете создать месяц Люца и ходить по центру города и праздновать. Если вас поддержит достаточно людей, то будет ходить толпой. Это нормально.
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И кстати в западном сообществе уважают всех. Там не нужно требовать этого, как в рашке
Он не со своим ртом делает. Он высказывает оскорбительные вещи, которые нарушают права других людей
Право на самовыражение, право на достоинство личности. Поучись, а то дремучий, просто ужас
«Каждая хирургическая операция — это риск. И для меня трансгендеры совершенно отвратительны», — сказал он.
Чет ты тупанул. Так его и не ебет.
Он просто сказал, что ему это не нравится и считает это неприемлемым. Все.
Он высказал свое личное мнение.
подумаешь, в следующий раз выберут другого
Который их вообще запретит? Возможно
В Чехии парламентская республика, сейчас президент там- просто карманная игрушка
Ну и вали в бан. Каждый взрослый человек – хозяин своего тела. Посему не нам решать, не нам судить.
Судить то можно, но заставлять или писать законы которые буду как-то ущемлять права людей или реально запрещать что-то делать со своей жизнью и телом - это уже хуйня. А говорить можно и такое дерьмо. Но я соглашусь что если официант (Президент) решил ебануть свое мнение и сказать своему заказчику(клиенту) что он не такой, то клиент в праве сказать, а не охуел ли ты часом?
Ну, сначала додавили до радикальной левой позиции, и получили вполне ожидаемый отскок направа. Как обычно, меру не знают.
А в чём радикальность? Относиться уважительно к желаниям людей делать со своим телом что они хотят - это радикальная левая позиция?
Философский теркин30см
Не все желания людей могут быть обдуманными. ЛГБТ сегодня- это субкультура, люди с неустойчивой психикой (я имею ввиду подростков, нарпример) часто участвуют в том, о чём потом жалеют.
и что? тебе какое дело? или ты сам боишься отрезать себе письку?
Философский
Сам себе резать хочешь- режь. А позволять медицинским центрам делать деньги на людях с психологическими проблемами- мерзко. Сначала с желающими сменить пол должен работать психолог, это моё мнение. Потому что они из-за ментальных сдвигов могут нанасти вред своему здоровью.
А что вы знаете о процессе гендерного перехода? Там психолог и психиатр очень даже задействованы. И гендерная дисфория – это официальный диагноз.
Философский
Это хорошо, я думаю что государством должна быть регламентирована такая процедура. Не как в Тае)
Во всех государствах, где разрешены операции по смене пола, они очень строго регламентированы. В том числе в Тае, там тоже нужно проходить психиатрическую комиссию, и если у психиатров есть сомнения в диагнозе трансексуализм, разрешения на операцию не будет.
Ага, всё настолько "серьёзно" что Тай стал центром медицинского туризма http://medsouz.org/operaciya-po-smene-pola-v-tailande
Ты бы хоть прочёл свою же ссылку
Перед вмешательством человек проходит продолжительную подготовку. Проводят психиатрическое расследование, затем идет социальная адаптация и гормональная настройка. После установления диагноза и отсутствия других отклонений от нормы, пациенту необходимо пройти адаптацию в течение года как представитель противоположного пола. Назначаются гормоны по анализу крови в зависимости от исходного их количества.
Тай популярен не потому, что там без разрешения можно (на самом деле нельзя), а потому что там хорошие хирурги, но при этом дёшево относительно других стран.
Это гормоны- часть медицинского вмешательства. Речь о том, что тайская медицина проводит операции гражданам любой страны, вне правового поля соответствующих государств. То есть, грубо говоря, не спрашивают психиаторов страны гражданства.
Обыкновенный щит
так и до диагнозирования не того цвета кожи до состояния ненормальности человека недалеко можно прийти
Философский
Любой цвет кожи с которым ты родился- ок. Если ты хочешь сменить расу или пол после рождения- то это странно, нет? Ты считаешь своё пол/расу хуже других?
По-моему это глупо
все эти люди подписывают отказ от ответственности . какие вопросы ?
Философски
Когда они передумают, ты будешь решать их проблемы? Или ЛГБТ блогеры? Или хирурги, которые зарабатывают на этом хайпе?
Скорее всего, все умоют руки.
Кадровый танк88
Но так всё и работает. В том числе в России. Для разрешения на операцию требуется заключение консилиума врачей. С подтверждением трансексуализма. Иначе никак.
С точки зрения зрения государства:
Идеальный гражданин: работает, платит налоги, женится, рожает новых налогоплательщиков.
Трансгендер: отрезает письку, депрессует, платит только торговцам наркотиков, самовыпиливается.
Философский
... и ещё падает на баланс государственнуму здравоохранению со своей депрессией по поводу отрезанной письки.
А левши - это тоже субкультура, получается?
Философский
Нет, никаких отличных от остальных людей у левшей ценностей нет. Это не субкультура.
Вас не навидят не потому что вы в жопу ебётесь, а потому-что ведёте себя как пидорасы. ©
Более лучше ничего не сможет описать сложившуюся ситуацию.
Слишком много свободы врагам свободы. Твое тело - инструмент государства (я надеюсь, что сарказм понятен)
ну погнали, Ну и в чем он не прав?
Кадровый танк88
Ну погнали. Во всём. Брызжет злобой и ненавистью только из-за того, что некоторые люди не такие, как он.
Зато в отличие от большинства ЛГБТ коммьюнити он никому ультимативно не навязывает точку зрения, а четко говорит, что «МНЕ они отвратительны». Хотя мне его позиция не близка, я щитаю - каждый человек имеет право делать с собой что хочет, хочет хуец отрезать -пускай, хочет выпилиться - еще лучше. Единственное, чем неприятна определенная часть трансгендеров - это их попытки как читеры участвовать в женских соревнованиях, тем самым нивелируя вообще женскую силу, женский спорт, женские достижения.
Кадровый танк88
Я понимаю, ты мне не поверишь, но когда родившийся мужчиной человек начинает принимать антиандрогены и эстрогены, значительно теряет в физической силе и во многом становится даже слабее биологических женщин. Конкретно принцип соревновательности в участии транс-спортсменов в женских соревнованиях не нарушается.
Да почему не поверю - ты не сделал ничего такого, чтобы я тебе не верил) Просто я читал, что даже при тестостероне на уровне нормы для женщин в атлетике они все-равно значительно опережают по физическим показателям женщин. Я не против спорта трансгендеров, но считаю, было бы правильно выделить их в одну категорию.
Но все комментаторы на тж такие.
Интенсивный жар
Вкину говна на вентилятор тоже, пожалуй.
В этом:
Слева - Понасенков?
это он?
Основное, что он считает плохими людей, которые от него отличаются. А его "понимаю геев, но не трансгендеров" - говорит о том, что он не в полной мере понимает, как еще люди могут отличаться.
Он говорит про риск при операции (в Википедии статья sex reassignment surgery), но смысл о риске говорить, если риск слишком мал, судя по тому, что новостей, что кто-то там сдох я единицы сейчас нагуглил, да и вообще на Реддите я ни разу не натыкался, что кто-то знакомый так сдох.
Вероятность суицида из-за того, что мозг на МРТ одного пола, а внешность другого — больше, чем сдохнуть при операции.
Во втором туре, прошедшем 26—27 января 2018 года, Милош Земан переизбран на пост президента Чехии. Набрал 51,36% голосов избирателей. Вступил в должность президента 8 марта 2018 года.
Законно выбранный в свободной демократической европейской стране чиновник высказал своё мнение. Никаких 80%, ничего. Не придётся по вкусу избирателям - не выберут в следующий раз. Что не так? Чисто в курсе держите? Где пуш тогда?
Поверхностный звук
Это новость, не рвись
Полный томагавк_два
Зачем несущим терроризм убегать откуда-то, где явно удобно им заниматься?
Порвал просто всяких либерах-трансформеров
а увеличение сисек норм?
Здоровый томагавк_два
норм, увеличивай
Свобода слова заканчивается там, где начинается хейт-спич.
Люблю леваков, что не понравится, сразу в хейт спичеры
Обвиняя меня в левачестве, вы выставили себя посмешищем. Признавать равенство людей в правах – это конституционная норма. Возможно вы живёте в стране, где конституция не действует.
А где он не признает? Он призывает устроить геноцид? Он призывает выселить их из страны? Он просто выражает мнение свое и своих избирателей. Никаких закон не ввели же
"И для меня трансгендеры совершенно отвратительны". Сегодня я кэп. Приятно.
Чехия, Венгрия и Сербия самые лучшие страны!!!!!
А Сербия почему?
Хочу в Чехию. В это время Вовочка пытается на двух стульях усидеть и в стране разрешает менять пол этим фрикам
И для меня трансгендеры совершенно отвратительны
Президент Чехии также раскритиковал фемактивисток, движение Me Too и мероприятия Месяца гордости
даже небо, даже...
Ты не прислала мне жопу, потому что ты лесбиянка????
Моя бабушка была наполовину голландкой, наполовину - ирландкой, а мой дедушка был лесбияном. Это значит, я на 1/4 лесбиян!
Тут несколько аспектов:
1. По идее каждый человек может выражать своё мнение начиная от «Я обожаю трансгендеров», до «Я ненавижу трансгендеров» — ничего тут такого нет.
2. Президент вообще-то не своё частное мнение выражает, а мнение избирателей и правительства, поэтому его задача соответствовать.
3. Трансгендеры это избиратели и граждане, в демократическом государстве никакие меньшинства или группы не должны быть дискриминированы в угоду капризам большинства. И тут, похоже, наблюдается косяк.
В этом случае его мнение совпало с мнением его избирателей, так как за Земана голосовали из деревень.
кто знает, хочу пол сменить, почем ща квадрат ламината
не знаю как у вас, а в Беларуси цены на стройматериалы растут как на дрожжах
Все кто пишут "чё доебались, их тело - чё хотят то и делают" - пиздаболы и глубоко в душе не хотели что бы их дети в будущем были в окружении таких вот трасхуйпоймичто и в один прекрасный день заявили бы, что они тоже хотят отрезать себе письку с яйцами и прилепить туда рог носорога потому что в душе они пони. Все, кто меняет пол - душевнобольной ебанат с воспаленным мозгом.
Он не трансгендер