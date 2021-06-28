По мнению министерства, подключать абонентов к интернету иногда «просто невозможно» из-за УК.

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Минцифры представит на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию документ об упрощении доступа операторов в многоквартирные жилые дома. Его одобрила рабочая группа по информационной инфраструктуре АНО «Цифровая экономика». Об этом пишут «Ведомости».

Ведомство рассказало, что управляющие компании для принуждения операторов к заключению платных договоров в том числе ограничивают доступ в помещения и отключают питание оборудования. С ним согласны представители операторов.

Проблема доступа в жилые дома существует – до сих пор возникают ситуации, когда УК не дают операторам размещать оборудование, подключаться к электричеству и устанавливают разнообразные дополнительные платежи и обременения. «ЭР-телеком холдинг»

Сейчас решение о предоставлении операторам доступа принимают на общем собрании собственники помещений — нужно согласие двух третей жильцов. В МТС рассказали, что проведение голосования собственников по вопросу доступа оператора связи в многоквартирный дом трудно реализовать.

Подобные предложения вносятся не первый раз.