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Новости
Артём Мазанов

Минцифры снова предложило упростить доступ операторов в многоэтажки Статьи редакции

По мнению министерства, подключать абонентов к интернету иногда «просто невозможно» из-за УК.

20 20 комментариев
1371 просмотров

Минцифры представит на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию документ об упрощении доступа операторов в многоквартирные жилые дома. Его одобрила рабочая группа по информационной инфраструктуре АНО «Цифровая экономика». Об этом пишут «Ведомости».

Ведомство рассказало, что управляющие компании для принуждения операторов к заключению платных договоров в том числе ограничивают доступ в помещения и отключают питание оборудования. С ним согласны представители операторов.

Проблема доступа в жилые дома существует – до сих пор возникают ситуации, когда УК не дают операторам размещать оборудование, подключаться к электричеству и устанавливают разнообразные дополнительные платежи и обременения.

«ЭР-телеком холдинг»

Сейчас решение о предоставлении операторам доступа принимают на общем собрании собственники помещений — нужно согласие двух третей жильцов. В МТС рассказали, что проведение голосования собственников по вопросу доступа оператора связи в многоквартирный дом трудно реализовать.

Подобные предложения вносятся не первый раз.

  • В 2016 году Минкомсвязь (сейчас — Минцифры) предложило проект равного доступа операторов связи в жилые дома;
  • В 2018 году члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект об упрощении доступа новых провайдеров в дома. По их мнению, он направлен на «создание равных условий доступа всем операторам связи к инфраструктуре многоквартирных домов». Документ поддержали ФАС и государственно-правовое управление президента РФ при условии доработки методики расчета оплаты электроэнергии. Его ещё не рассмотрели;
  • В 2019 году Минстрой тоже предложил упростить доступ интернет-провайдеров в многоэтажки с ограничением числа операторов связи до трех или пяти в каждом жилом здании.
  • В 2020 году Минцифры предложило обязать операторов компенсировать управляющим компаниям расходы при размещении сетей в домах.

#новости #право

20 20 комментариев
3
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Алексей Штейн

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Мне и так операторы(скайнет и этхоум) засрали всю парадную, каждую неделю кто то с ночи раскидывает флаеры в каждый ящик, на каждую стену двух лифтов, на информационную доску для УК, на каждом этаже в каждую дверь, на каждом зеркале на этаже, в каждую ручку и пожарный щит, просто тонны спама.
А тут если придут еще операторы, совсем утонем в рекламе

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Неподвижный диод

Алексей
5

ну а вот тебе другая сторона вопроса:
УК разрешила только одному оператору подклчить дом к инету, и они просят 650 рублей за 60мб.
конкурентов не пускают.
заставлять платить такие бабки, когда есть куча операторов с более дешевыми предложениями и более высокой скоростью - скотство. на это надеюсь и направлено это предложение минцифры

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Неподвижный диод

Неподвижный
0

причем решали этот вопрос через ФАС. и более того, ФАС даже согласился с нашими аргументами, но сослался на какой-то документ Минцифры, который они ждут. и этот документ в Минцифре где-то так и застрял на доработке.
вот надеюсь эта новость как раз про этот вопрос, который завис

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Олег Матвеенко

Алексей
0

https://alittlebit.ru/upload/iblock/286/4d2991d6650710f77c4ae33c3d19d6b5.jpeg когда ты скайнет и засрал подъезд

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Cold Rimspace

Алексей
0

С этим достаточно легко бороться (если УК в этом заинтересована, конечно). Пара звонков от УК к провайдеру с предложением почистить подъезд от спама решают вопрос. Говорю как человек, работавший с несколькими провайдерами в разных регионах.

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Michael Petrov

1

твари продажные. этот мусор типа эр-телекома потому и не пускают, что б не ставили свои сраные трубы, не раздалбливали перекрытия и не воровали электричество

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Дмитрий Алексеевич

Michael
2

Дом.ру топ, не пизди. Именно благодаря им в регионах была сломана местная монополия и пришел дешевый и быстрый БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет

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Илья Гераськин

Дмитрий
0

Быстрый и безлимитный интернет пришёл из-за Ростелекома, в который при Медведе закинули столько бабла, что он без проблем начал переваривать безлимит. В том же Челябинске ростелеком ввёл безлимит на полгода раньше остальных

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Дамир

Илья
0

Лол. Ростелеком просто скупил всех региональных провайдеров и дальше не стал ничего делать

Ответить

Илья Гераськин

Дамир
1

Ага, а оптоволоконные магистрали  по всей России на них с неба свалились?

Ответить

Michael Petrov

Michael
0

МТС рассказали, что проведение голосования собственников по вопросу доступа оператора связи в многоквартирный дом трудно реализовать.

что то мне это напоминает... ах.. ну да... фейковые россиянские выборы

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Алексей Штейн

Michael
2

На самом деле не сложно организовать и поменять все в доме, но обычно инициативная группа - это процентов 20 жильцов, остальным тупо наплевать. Они даже показания счетчиков не сдают и не жалуются на граффити и мусор, просто пофиг, ведь за их порогом

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Илья Гераськин

Michael
0

Трустори. В нашем новом доме при абсолютно пустом и чистом кабельном стояке эти уроды насверлили перекрытия и поставили свои ящики. Естественно никакого согласования с жильцами не было.
После одной жалобы куда надо, быстро всё убрали и заделали.

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Обыкновенный щит

2

их ограничивали с той целью, чтобы они не перерезали провода и люди подключались к тому у кого не перерезают

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Магомед Шереметьев

Обыкновенный
1

Ну как бы это порча чужой собственности. За такое просто наказать. Думаю, это некий монопольный сговор

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Обыкновенный щит

Магомед
0

в начале десятых , когда случился бум безлимитного домашнего интернета , этим очень любили промышлять. не знаю уж специально компании так делали или самодеятельность менеджеров по продажам , но я сам столкнулся с этим перерезанием.

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Cold Rimspace

Обыкновенный
0

Такого уже давно нет

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Обыкновенный щит

Cold
0

слава ...я атеист, пусть будет логике. или Украине

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Небольшой жёлтый робат

2

Да мы с первого раза понели

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Заслуженный парфюмер

0
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