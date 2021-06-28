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Новости
Sasha Shambilova

Глава красноярской турфирмы рассказала в инстаграме, как отправила туристов в Египет с положительным тестом на Covid-19 Статьи редакции

Для получения отрицательного теста она посоветовала «заливать мирамистин, где только можно».

95 95 комментариев
5094 просмотров

Директор Anex Tour в Красноярске Екатерина Семёнова помогла своим клиентам с положительным ПЦР-тестом, посоветовав, как изменить его результат. Она рассказала об этом в своём инстаграме, после чего платформа заблокировала её сториз. Об этом сообщает «Подъём».

Я им сказала, чтобы они просто заливали мирамистин, где только можно — в нос, в рот там, в уши, чтобы тест у них показал какой-то другой результат. Что в принципе и получилось: тест они пересдали, и он у них оказался отрицательным.

Екатерина Семёнова
глава красноярского отделения Anex Tour

Позже она рассказала, что клиники часто выдают ложноположительные результаты ПЦР-теста и призвала проверить их. Также Семёнова заявила, что лучше всего туристам привиться, потому что «с середины июля в Сочи и Крым без вакцины вы не въедете, заграницу тем более».

Если у людей нет чувства юмора и они воспринимают совет «залить мирамистин в нос, уши и жопу» всерьёз и думают, что это реально убивает вирус, то это уже маразм.

Екатерина Семёнова
глава красноярского отделения Anex Tour

После случившегося Anex Tour отказался от сотрудничества с Семёновой. По словам представителя туроператора, она не была сотрудником компании: её турагентство работало с Anex Tour по договору франшизы. Сейчас этот договор расторгнут.

#новости #covid19 #регионы

95 95 комментариев
28
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95 комментариев
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Деревенский волк

44

заливал мирамистин "где только можно" задолго до пандемии когда это еще не стало мэйнстримом 

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FOX

Деревенский
46

я заливаю глаза мираместином, пусть все горит, пусть все горит

Ответить

Vlad

FOX
1

Ну кстати глазки он щипать не будет по идее, но я не пробовал

Ответить

New

Vlad
0

«Особые указания
Нельзя допускать попадания хлоргексидина в глаза (за исключением специальной лекарственной формы, предназначенной для применения в офтальмологии), а также контакта с мозговыми оболочками и слуховым нервом.»

Из инструкции:
https://www.vidal.ru/drugs/chlorhexidine__44956

Хлоргексидин
Хлоргексидин, р-р д/местн. и наружн. прим. 0.2%. Показания, противопоказания, режим дозирования…
www.vidal.ru
Ответить

Діма Чубрей

New
1

Это хлоргексидин)

Ответить

Joke Rofler

Діма
0

Хлоргексидин основное действующее вещество Мирамистина

Ответить

Иосиф Бажин

Joke
1

Да вроде нет, даже в инструкции к мирамистину написано что в глаза можно. У хлоргексидина это – соль глюконовой кислоты (биглюконат). Мирамистин имеет другое действующее вещество - бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат (да, более сложная формула). Очевидно, что разное действующее вещество приводит к различному эффекту

Ответить

KSA

Joke
1

Не пиши глупости
У них даже брутто-формула не совпадает

Ответить

Павел Фролов

FOX
1

Медсестры рядом

Ответить

Иван Дмитриев

Деревенский
6

А надо было заливать хлоргексидином 0,05

Ответить

Деревенский волк

Иван
2

ктоб мне тогда подсказал?

Ответить

Иван Дмитриев

Деревен…
3

Мне моя профдеформация маркетинговая подсказала)

Ответить

Арсений Веснин

Деревенский
1

Ну при условии, что он не работает совсем, скорее всего она реально пошутила.

Ответить

Andrew Muralov

Арсений
1

Достаточно перед тестом медленно выпить фурик абсента. 70% спирт входящий в состав инактивирует коронавирус за пару минут.
А насчёт мирамистина, мало вероятно что он действует быстро, скорее само полоскание механически снижает концентрацию вируса. 

Ответить

Alexander Sh

Арсений
0

Че это он не работает? Мирамистин обладает противовирусным действием. Локально он может на слизистой подчистить все, чтобы мазок не показал ничего.

Ответить

Андрей Балконский

20

Спасибо всем девачки! Везде мирамистин залили, все успели, все сдали!🤩😅💦🏎🤯🤤🤙🏻

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
1

По приезду из отпуска тоже будут заливать, только в другие места. 

Ответить

Ваша Закладко

Андрей
0

в ж лучше луб на водной основе

Ответить

Андрей Балконский

Ваша
0

АА?

Ответить

Sozinho pra sempre

10

Только об одном прошу — пожалуйста, не мешайте им. Лучше возьмите попкорн и усядьтесь поудобнее.

Ответить

Woody Johnson

Sozinho
21

Такой долбоебизм происходит ежедневно, но не сильно афишируется, чтобы не было последователей

Ответить

MightyStan

Woody
5

Определенной категории граждан тут и коронавируса боятся не надо, они хоть омывайку, хоть боярышник готовы заливать

Ответить

мЕдь

Woody
1

Ну это уже на премию Дарвина тянет.

Ответить

Медицинский кран

Woody
0

Этот?
https://www.youtube.com/watch?v=NpIOkGEQjDc

Ответить

Дорожный каякер

Sozinho
7

...и смотрите как умирают ваши родственники.

Ответить

Рыжий

Дорожный
1

Мои родственники носят маски. И не умирают и даже не болеют.
Так что там себе пугалка

Ответить

Дорожный каякер

Рыжий
2

Мои тоже носили

Ответить

Рыжий

Дорожный
4

Никого не осталось за полтора года?

Ответить

Дорожный каякер

Рыжий
2

Неа

Ответить

Рыжий

Дорожный
1

Последний из. Ответственность за выживание твоей фамилии теперь на тебе целиком и полностью

Ответить

Дорожный

Рыжий
2

На мне ответственность за котиков, на фамилию насрать

Ответить

Котик

Дорожный
2
Ответить

Андрей Рядькин

Рыжий
2

Все ж умирающие от ковид планировали это

Ответить

Sozinho pra sempre

Дорожный
0

Ну вот как раз дорогих для себя людей от этого лучше оградить.

Ответить

Alexander Sh

Sozinho
1

И смотрите, как эти мудаки с подтвержденным диагнозом заражают всех вокруг? 

Ответить

KSA

Alexander
0

Не рвись, ковид-истеричка

Ответить

Alexander Sh

KSA
1

Не рвусь. Но раз диагноз подтвержден — самоизолируйся и жди, пока выздоровеешь. Что за детство, типа, притворюсь, что здоров, и все, типа здоров?) 
Вокруг есть и хроники, и старики, и просто есть риск осложнений. Зачем людей заражать-то?

Ответить

KSA

Alexand…
1

Быстрее все заразятся - быстрее все кончится

Ответить

Alexander Sh

KSA
0

Да не будет никогда коллективного иммунитета, уже понятно. Ковид будет ходить по земле, как грипп ходит, он с нами очень надолго, приятно познакомиться.
Во-первых, всех тупо не привьешь. И вакцин не хватит, и люди не хотят. Во-вторых, вирус мутирует. Все или привьются, или переболеют. За редкими исключениями. 
Но группам риска точно лучше привиться, а пока до них не дойдет новая реальность — ну лучше их лишнему риску не подвергать. 
Да и вообще, это ж норма: болеешь (похуй чем, хоть ковидом, хоть ОРВИ) — сиди дома и болей. Хули ты людей-то заражать будешь? Болеть ничем не прикольно.

Ответить

Мишки Гамми

Alexander
0

лучше их привить. всех. они сами будут молить об этом

Ответить

Alexander Sh

Мишки
1

Зачем насильно кого-то прививать? Тем более уже больного? Что-то всех тут мотает от одного полюса до другого. 

Ответить

Дипломатический щит

6

Достаточно выпить уксус и пцр тест будет пройден

Ответить

Обыкновенный щит

Дипломатический
11

и на IQ заодно

Ответить

AZP

Дипломатический
1

Эссенция круче, вроде. Более ядрёная.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

9
Ответить

Обыкновенный щит

8

ну тут работает правило "если уплочено - должно быть проглочено"

Ответить

Кирилл Вселенский

Обыкновенный
1

А где оно не работает у глубинных россиян?

Ответить

Обыкновенный щит

Кирилл
0

когда платят налоги и надо жестко спрашивать за результаты с властей

Ответить

Вячеслав Андреев

Обыкновенный
0

Незнамо про такое правило, но спасибо. Теперь у меня есть аргумент.

Ответить

Александра Утёнкова

7

Ну и дура

Ответить

Алексей Иванов

4

Вот будет забавно, когда все остальные страны возьмут опыт Китая с анальными ПЦР, но только чисто под хитрожопых граждан этой страны

Ответить

Vlad

Алексей
5

Так в жопу тоже мирамистин заливать надо по ее инструкции

Ответить

Имя И Фамилия

Алексей
4

Нет проблем сделать клизму из хлоргексидина ради поездки в Турцию

Ответить

Алексей Иванов

Имя
1

Я считаю перекисью водорода дешевле, все ж таки Турция это бюджетный отдых, нет смысла в прямом смысле выливать в жопу дорогущий мирамистин

Ответить

Имя И Фамилия

Алексей
0

Я про хлоргексидин написал %)

Ответить

Анастасия Лукьянова

3

Жаль, что местное сообщество не устроит ей кансел, а хорошо бы

Ответить

Действительный огонь

Анастасия
1

Ты где живёшь?

Ответить

Макс Романенко

3

Дамочка права. Если поциент смотрит советы по здоровью в инстаграме, то это его проблемы 

Ответить

Paavo Ulmanis

3

Перепутала работу и работу. Мирамистин везде сгодился.

Ответить

мЕдь

2

Ладно на себя им пофиг, так они готовы создать серьёзные проблемы людям вокруг себя. Поражаюсь такой тупости. 

Ответить

AZP

2

Проще нарисовать тест, чем так ебаться.

Ответить

Рыжий

AZP
0

Нарисовать это статья

Ответить

AZP

Рыжий
1

Пока не проверят - не статья. А каждого проверять геморно.

Ответить

Шило

0

СМЕКАЛ ОЧКА

237 УК РФ этой даме и 236 УК РФ ребятам с ПЦР тестами.  

Ответить

Ник Хартман

Шило
2

что такое УК РФ?

Ответить

Vlad

Шило
1

Медаль за смекалистость

Ответить

Шило

Vlad
1

 Медаль

Из хлебной мякоти

Ответить

Alex Fielding

2

она так-то права, все эти пцр-тесты - рандом

Ответить

Владимир Прохоровитч

Alex
0

она права только в этом или в целом?

Ответить

Cерьёзный Валера

1

СПАСИБО ЗА НАВОДКУ ЗАБЫЛИ!!1

Ответить

Cерьёзный Валера

Cерьёзный
2

Сука, заебали пиздить посты!

Запись в подсайте Twitter
Запись в подсайте Twitter
tjournal.ru
Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Советы мудрых

Ответить

Солнечный вентилятор

1

дай бох здоровья таким людям которые обеспечивают качественный клиентоориентированный сервис, россиюшка наконец-то модернизируется и встает с колен, теперь заживем

Ответить

Мишки Гамми

–1

что бы не сдавать тесты то лучше сдать прививку. тогда у вас будет паспорт подтверждающий что вы более лучший сорт и вы сможете его выставить в сторис инсты. к тому же вы сможете беречь окружающих и возможно перестанут постоянно показывать как по рекам Индии плавают ковидные трупаки

Ответить

KSA

Мишки
0

Почему нас должны волновать трупы индийцев?
Их два миллиарда, каждая смерть там помогает человечеству

Трупы там плавали до и будут плавать после
Низкая культура утилизации кожаных мешков с говно

Ответить

Мишки Гамми

KSA
–1

люди напуганы и не хотят чтобы такие же трупаки плавали в европейских реках. это антисанитария и заражение черной плесенью здоровых. зеленая плесень на подходе. берегите себя)

Ответить

KSA

Мишки
1

В индии трупы плавают не потому что ковид, а потому что индийцам так норм

Ответить

Рыжий

KSA
1

Не смотрят люди Орел и решку и Птушкина(

Ответить

KSA

Мишки
1

Совсем ты темный
Васаби это не плесень

Ответить

Мишки Гамми

KSA
0

еще важно следить за титром антител. антитела помогают победить ковид. а прививка дает лучшие титры. хорошо если такие титры G антител будут вместе с прививками вырабатываться каждых полгода на новый штамм. нужен календарь прививок по 2 в полгода на ковид и затем подтянуть столбняк и грипп. это удобно, как обязательный техосмотр автомобиля.

Ответить

anvarich

–2

Глава Красноярской турфирмы рассказала, как убила пару миллионов египтян с помощью русской смекалочки

Ответить

Рыжий

anvarich
1

Не смешно, а тупо. Ковид это не оспа и не чума блин

Ответить

KSA

anvarich
0

Как будто тебе не насрать на погонщиков верблюдов

Ответить

Миша Копейкин

0

 Если у людей нет чувства юмора и они воспринимают совет «залить мирамистин в нос, уши и жопу» всерьёз и думают, что это реально убивает вирус, то это уже маразм.

Даже если это действительно была просто шутка (в чём я сомневаюсь). Есть такая штука как защита от дураков. Если ты не думаешь, могут ли твои действия или слова привести к нежелательным последствиям - это прямая дорога в суд. В США даже Киндер Сюрпризы запрещены из-за закона о запрете помещения предметов в еду.

Ответить

Evil Pechenka

–6

Она рассказала об этом в своём инстаграме

А точно так правильно?

«Она рассказала об этом в своём Инстаграм» — не корректнее?

Ответить

KSA

Evil
2

Учи русский язык
Русские слова склоняются перед правилами русского языка

Ответить

Кирилл Вселенский

Evil
0

Нет

Ответить

Ivan

0

А когда успели Египет открыть?
Вроде после теракта было закрыто и летали через Минск люди. А тут направления и самолеты появились. Вот неделю назад новость слышал что думаю от чартерных рейсах в Египет и что скоро откроют. Но ведь и так летают ….

Ответить

Рыжий

Ivan
1

Египет открыли давно, лол. А в июне открыли Турцию и еще десяток стран

Ответить

Даниил Баздырев

Ivan
0

После теракта закрыли чартеры на Красное море. В Каир рейсы летали все это время 

Ответить

Андрей Николаевич

0

"Да я сказал, но как я сказал"

Ответить

Андрей Николаевич

0

"Я заливаю глаза мирамистином, пусть всё горит..." (с) 

Ответить

Судебный коктейль

0

Как трудно удержаться от лукизма

Ответить

тим тим

0

Как говорят американцы: Кто мирамистин в нос заливает, тот потом круто отдыхает

Ответить

Andrej Krav

0

Таких сажать надо лет на 15 для примера

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