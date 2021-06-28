Глава красноярской турфирмы рассказала в инстаграме, как отправила туристов в Египет с положительным тестом на Covid-19 Статьи редакции
Для получения отрицательного теста она посоветовала «заливать мирамистин, где только можно».
Директор Anex Tour в Красноярске Екатерина Семёнова помогла своим клиентам с положительным ПЦР-тестом, посоветовав, как изменить его результат. Она рассказала об этом в своём инстаграме, после чего платформа заблокировала её сториз. Об этом сообщает «Подъём».
Позже она рассказала, что клиники часто выдают ложноположительные результаты ПЦР-теста и призвала проверить их. Также Семёнова заявила, что лучше всего туристам привиться, потому что «с середины июля в Сочи и Крым без вакцины вы не въедете, заграницу тем более».
После случившегося Anex Tour отказался от сотрудничества с Семёновой. По словам представителя туроператора, она не была сотрудником компании: её турагентство работало с Anex Tour по договору франшизы. Сейчас этот договор расторгнут.
я заливаю глаза мираместином, пусть все горит, пусть все горит
«Особые указания
Нельзя допускать попадания хлоргексидина в глаза (за исключением специальной лекарственной формы, предназначенной для применения в офтальмологии), а также контакта с мозговыми оболочками и слуховым нервом.»
Из инструкции:
https://www.vidal.ru/drugs/chlorhexidine__44956
Это хлоргексидин)
Хлоргексидин основное действующее вещество Мирамистина
Да вроде нет, даже в инструкции к мирамистину написано что в глаза можно. У хлоргексидина это – соль глюконовой кислоты (биглюконат). Мирамистин имеет другое действующее вещество - бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат (да, более сложная формула). Очевидно, что разное действующее вещество приводит к различному эффекту
А надо было заливать хлоргексидином 0,05
Деревенский волк
ктоб мне тогда подсказал?
Ну при условии, что он не работает совсем, скорее всего она реально пошутила.
Достаточно перед тестом медленно выпить фурик абсента. 70% спирт входящий в состав инактивирует коронавирус за пару минут.
А насчёт мирамистина, мало вероятно что он действует быстро, скорее само полоскание механически снижает концентрацию вируса.
Че это он не работает? Мирамистин обладает противовирусным действием. Локально он может на слизистой подчистить все, чтобы мазок не показал ничего.
Спасибо всем девачки! Везде мирамистин залили, все успели, все сдали!🤩😅💦🏎🤯🤤🤙🏻
в ж лучше луб на водной основе
Только об одном прошу — пожалуйста, не мешайте им. Лучше возьмите попкорн и усядьтесь поудобнее.
Такой долбоебизм происходит ежедневно, но не сильно афишируется, чтобы не было последователей
Определенной категории граждан тут и коронавируса боятся не надо, они хоть омывайку, хоть боярышник готовы заливать
Дорожный каякер
...и смотрите как умирают ваши родственники.
Мои тоже носили
Ну вот как раз дорогих для себя людей от этого лучше оградить.
И смотрите, как эти мудаки с подтвержденным диагнозом заражают всех вокруг?
Не рвусь. Но раз диагноз подтвержден — самоизолируйся и жди, пока выздоровеешь. Что за детство, типа, притворюсь, что здоров, и все, типа здоров?)
Вокруг есть и хроники, и старики, и просто есть риск осложнений. Зачем людей заражать-то?
Да не будет никогда коллективного иммунитета, уже понятно. Ковид будет ходить по земле, как грипп ходит, он с нами очень надолго, приятно познакомиться.
Во-первых, всех тупо не привьешь. И вакцин не хватит, и люди не хотят. Во-вторых, вирус мутирует. Все или привьются, или переболеют. За редкими исключениями.
Но группам риска точно лучше привиться, а пока до них не дойдет новая реальность — ну лучше их лишнему риску не подвергать.
Да и вообще, это ж норма: болеешь (похуй чем, хоть ковидом, хоть ОРВИ) — сиди дома и болей. Хули ты людей-то заражать будешь? Болеть ничем не прикольно.
лучше их привить. всех. они сами будут молить об этом
Зачем насильно кого-то прививать? Тем более уже больного? Что-то всех тут мотает от одного полюса до другого.
А где оно не работает у глубинных россиян?
Обыкновенный щит
когда платят налоги и надо жестко спрашивать за результаты с властей
Незнамо про такое правило, но спасибо. Теперь у меня есть аргумент.
Вот будет забавно, когда все остальные страны возьмут опыт Китая с анальными ПЦР, но только чисто под хитрожопых граждан этой страны
Нет проблем сделать клизму из хлоргексидина ради поездки в Турцию
Я считаю перекисью водорода дешевле, все ж таки Турция это бюджетный отдых, нет смысла в прямом смысле выливать в жопу дорогущий мирамистин
Жаль, что местное сообщество не устроит ей кансел, а хорошо бы
Дамочка права. Если поциент смотрит советы по здоровью в инстаграме, то это его проблемы
Ладно на себя им пофиг, так они готовы создать серьёзные проблемы людям вокруг себя. Поражаюсь такой тупости.
Проще нарисовать тест, чем так ебаться.
СМЕКАЛ ОЧКА
237 УК РФ этой даме и 236 УК РФ ребятам с ПЦР тестами.
она так-то права, все эти пцр-тесты - рандом
СПАСИБО ЗА НАВОДКУ ЗАБЫЛИ!!1
Сука, заебали пиздить посты!
что бы не сдавать тесты то лучше сдать прививку. тогда у вас будет паспорт подтверждающий что вы более лучший сорт и вы сможете его выставить в сторис инсты. к тому же вы сможете беречь окружающих и возможно перестанут постоянно показывать как по рекам Индии плавают ковидные трупаки
люди напуганы и не хотят чтобы такие же трупаки плавали в европейских реках. это антисанитария и заражение черной плесенью здоровых. зеленая плесень на подходе. берегите себя)
еще важно следить за титром антител. антитела помогают победить ковид. а прививка дает лучшие титры. хорошо если такие титры G антител будут вместе с прививками вырабатываться каждых полгода на новый штамм. нужен календарь прививок по 2 в полгода на ковид и затем подтянуть столбняк и грипп. это удобно, как обязательный техосмотр автомобиля.
Глава Красноярской турфирмы рассказала, как убила пару миллионов египтян с помощью русской смекалочки
Если у людей нет чувства юмора и они воспринимают совет «залить мирамистин в нос, уши и жопу» всерьёз и думают, что это реально убивает вирус, то это уже маразм.
Даже если это действительно была просто шутка (в чём я сомневаюсь). Есть такая штука как защита от дураков. Если ты не думаешь, могут ли твои действия или слова привести к нежелательным последствиям - это прямая дорога в суд. В США даже Киндер Сюрпризы запрещены из-за закона о запрете помещения предметов в еду.
Она рассказала об этом в своём инстаграме
А точно так правильно?
«Она рассказала об этом в своём Инстаграм» — не корректнее?
А когда успели Египет открыть?
Вроде после теракта было закрыто и летали через Минск люди. А тут направления и самолеты появились. Вот неделю назад новость слышал что думаю от чартерных рейсах в Египет и что скоро откроют. Но ведь и так летают ….
После теракта закрыли чартеры на Красное море. В Каир рейсы летали все это время