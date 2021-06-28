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Новости
Sasha Shambilova

Кремль не увидел «ковидных» нарушений на «Алых парусах» в Петербурге. В центре города собирались тысячи людей Статьи редакции

Задержания активисток во время одиночных пикетов на празднике комментировать отказались.

51 51 комментарий
4684 просмотров
Фото «Российской газеты»

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Каждое крупное мероприятие проводится с учётом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге — и они реализовались на месте.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

На вопрос об ответственности в случае роста числа заболевших после праздника, Песков ответил, что пока рано об этом судить и нужно посмотреть, «есть ли резкий скачок или нет». Он отметил, что «власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется», а запрета на проведение массовых мероприятий нет, если проводить их с учётом рекомендаций санитарных властей.

Также Песков отказался комментировать задержания пикетчиков на «Алых парусах» за несоблюдение режима самоизоляции, заявив, что «всё-таки нужно спрашивать эти санитарные власти».

25 июня в центре Петербурга на Дворцовой площади состоялся праздник для выпускников «Алые Паруса». Пользователей твиттера возмутили толпы людей в центре Петербурга в то время, как в городе каждый день растёт число заражённых коронавирусом, а власти вводят обязательную вакцинацию.

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В этот же день задержали активисток, вставших с одиночными пикетами во время «Алых парусов». На них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции (8.6.1 КоАП СПб) и отпустили в ночь 26 июня.

#новости #петербург #covid19

51 51 комментарий
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51 комментарий
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Кирилл Вселенский

74

- Кремль, проснись, ты обосрался!
- А я и не спал

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Волшебный рак

41

НейроПесков
Варианты ответа:
У меня нет точной информации

Я не располагаю такой информацией

Комментариев по данному поводу нет

Все прошло по плану

Ответить

Обыкновенный щит

Волшебный
10

@serguun42 можешь запилить бота который нихуя не знает постоянно?

Ответить

Чуждый кран

Обыкновенный
12

Не знаю ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

ruslan Akhmedov

Волшебный
7

Универсальный набор от Пескова. На любой неприятный вопрос Ctrl C и Ctrl V

Ответить

Ваня Погост

Волшебный
3

Кек. 

Ответить

Багровый Фантомас

Волшебный
0

Летов:
всё идёт по плану

Песков:
всё прошло по плану

Ответить

Обыкновенный щит

34
Ответить

мЕдь

Обыкновенный
1

Разве это не украинская?

Ответить

Обыкновенный щит

мЕдь
5

че сразу украинская. может шведская

Ответить

Окружающий Филипп

25

Кремль: «Не увидел нарушений»
Тоже Кремль:

Ответить

KSA

Окружающий
0

Пояснительную бригаду!

Ответить

pashazaur

KSA
31

Я бы объяснил, но не вижу в этом необходимости

Ответить

Окружающий Филипп

KSA
6

@Мемы бан этому господину за незнание матчасти

Ответить

Кирилл Вселенский

KSA
2

Популярная в нулевые слепая певица ртом

Ответить

Максим Слипченко

Окружающий
0

не вижу тут ничего смешного

Ответить

Здоровый томагавк_два

16

 «власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется», а запрета на проведение массовых мероприятий нет

Это тот самый Питер, где неделю назад людей размещали на полу из-за нехватки коек?

В больнице Петербурга пациентов с Covid-19…
Больным посоветовали «лечь на живот и дышать поглубже».
tjournal.ru
Ответить

Andrew Muralov

Здоровый
1

Хватит постить фейки, неделю назад в Питере была страшная жара и больные сами перестелили матрасы на прохладный пол. 

Ответить

Vyacheslav Gorin

Здоровый
0

Нет, это для кого надо Питер

Ответить

Природный бас

12

*Очередная очень смешная шутка с критикой действующей власти*

Ответить

Страховой хичхакер

Природный
5

*очередное тупое уголовное дело за шутку и критику в адрес действующей власти

Ответить

Природный бас

11

*Очередной однотипный комментарий с критикой власти*

Ответить

Действительный огонь

11

Песков самый лучший комик современной России 

Ответить

Осенний шмель

9
Ответить

Дипломатический щит

8

Каждое крупное мероприятие проводится с учётом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача

Врач:

Ответить

Славой Жижек

6

"Мы тебе, конечно, верим,
Разве могут быть сомненья?"

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

"да всё норм, с учётом всех норм", - заявил ёршик

Ответить

Дипломатический щит

3

АХАХАХХА

Ответить

MEGAtraXXXer666

2

Пёс усатый

Ответить

KSA

2

ахахах
Даже не пытается сделать вид легитимности 

Ответить

Трансгендолёт

2

Ну вот как-то так. Совсем уже не стараются

Ответить

Абсолютный Никита

1

Могущественные санитарные власти понукают президентом! Доколе!?

Ответить

Роман Новиков

1

Ждём две недели 📈🤡

Ответить

мЕдь

Роман
0

Да там даже меньше ждать придётся. Две недели самый максимум. 

Ответить

Ядерный утюг

1

Пора законодательно запретить возможность спрашивать.

Ответить

Darth Felus

1

Кремль не увидел «ковидных» нарушений на «Алых парусах» в Петербурге, во время которых в центре собирались тысячи людей.

При этом пресс-секретарь Путина отказался комментировать задержания активисток за одиночные пикеты в тот же день — за нарушения антикоронавирусных мер наказали только их.

Понимаю

Ответить

Валенок

1

Также Песков отказался комментировать задержания пикетчиков на «Алых парусах» за несоблюдение режима самоизоляции

Друзьям - всё, врагам - закон

Ответить

Zhanna Sinelnik

1

Почему это в разделе «новости»?

Ответить

некипишуй

0

Заебал этот пидор, ну сколько можно его спрашивать?Ну знают же что ответит хуйню, хули его ваще не заигнорят к хуям. У сил нет это читатть.

Ответить

Dmitry Pasyutin

некипишуй
1

существует специальный президентский пул пидоров, единственная работа которого - задавать вопросы пескову

Ответить

Maxim Maximov

0

ух как же кремль не прав

Ответить

Валерий Третьяков

0

еп твою мать, какой же он дурак...

Ответить

Dima Abramov

0

Да они там охуели

Ответить

Солнечный вентилятор

0

ура!

Ответить

Андрей Николаев

0

ФЦП "Божья роса"

Ответить

Vasya Pupkin

0

Бля, в чем вообще смысл спрашивать о чем-то Пескова, вот реально? По-моему раньше подобные ответы он выдавал на полном серьезе, а сейчас уже просто троллит

Ответить

Роман Новиков

Vasya
0

Чтобы был официальный ответ которым можно этих додиков тыкать ессичо, на будущее пригодится. Хотя ладно, что это я, всем же похуй.

Ответить

Святозавр

0

Ну вот одного я не могу понять. Да, правительство разрешило не понятно почему, да плохое. Но люди то блять чем думают сами? Почему я туда не пошёл, зная что дохренища народу в одном месте ну никак не располагает к социальной дистанции, а все остальные прутся?
Тем более это мероприятие объективно уебищное, неужели оно стоит того, чтобы заболеть и с какой-то вероятностью сдохнуть?

Ответить

Vyacheslav Gorin

Святозавр
0

Не стоит недооценивать желание толпы поглазеть на барские игрушки

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Но правду мы никогда не узнаем. См. декабрь, когда было, типа, плато.

Ответить

Dmitriy

0

Не перестаю поражаться насколько же им уже похер на всё - говорят что хотят, даже не пытаясь прилично и адекватно выглядеть, будто не представитель государства, а представитель палатки на рынке. Такое чувство что он уже на спор с кем-то эту херню говорит ради лулзов.
И самое удивительное, что тексты подобные моему, люди писали ещё лет 10 назад.

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