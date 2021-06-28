Кремль не увидел «ковидных» нарушений на «Алых парусах» в Петербурге. В центре города собирались тысячи людей Статьи редакции
Задержания активисток во время одиночных пикетов на празднике комментировать отказались.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос об ответственности в случае роста числа заболевших после праздника, Песков ответил, что пока рано об этом судить и нужно посмотреть, «есть ли резкий скачок или нет». Он отметил, что «власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется», а запрета на проведение массовых мероприятий нет, если проводить их с учётом рекомендаций санитарных властей.
Также Песков отказался комментировать задержания пикетчиков на «Алых парусах» за несоблюдение режима самоизоляции, заявив, что «всё-таки нужно спрашивать эти санитарные власти».
25 июня в центре Петербурга на Дворцовой площади состоялся праздник для выпускников «Алые Паруса». Пользователей твиттера возмутили толпы людей в центре Петербурга в то время, как в городе каждый день растёт число заражённых коронавирусом, а власти вводят обязательную вакцинацию.
В этот же день задержали активисток, вставших с одиночными пикетами во время «Алых парусов». На них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции (8.6.1 КоАП СПб) и отпустили в ночь 26 июня.
Обыкновенный щит
@serguun42 можешь запилить бота который нихуя не знает постоянно?
Универсальный набор от Пескова. На любой неприятный вопрос Ctrl C и Ctrl V
Разве это не украинская?
Пояснительную бригаду!
«власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется», а запрета на проведение массовых мероприятий нет
Это тот самый Питер, где неделю назад людей размещали на полу из-за нехватки коек?
Хватит постить фейки, неделю назад в Питере была страшная жара и больные сами перестелили матрасы на прохладный пол.
Страховой хичхакер
*очередное тупое уголовное дело за шутку и критику в адрес действующей власти
Ждём две недели 📈🤡
Кремль не увидел «ковидных» нарушений на «Алых парусах» в Петербурге, во время которых в центре собирались тысячи людей.
При этом пресс-секретарь Путина отказался комментировать задержания активисток за одиночные пикеты в тот же день — за нарушения антикоронавирусных мер наказали только их.
Понимаю
Также Песков отказался комментировать задержания пикетчиков на «Алых парусах» за несоблюдение режима самоизоляции
Друзьям - всё, врагам - закон
Заебал этот пидор, ну сколько можно его спрашивать?Ну знают же что ответит хуйню, хули его ваще не заигнорят к хуям. У сил нет это читатть.
существует специальный президентский пул пидоров, единственная работа которого - задавать вопросы пескову
Бля, в чем вообще смысл спрашивать о чем-то Пескова, вот реально? По-моему раньше подобные ответы он выдавал на полном серьезе, а сейчас уже просто троллит
Чтобы был официальный ответ которым можно этих додиков тыкать ессичо, на будущее пригодится. Хотя ладно, что это я, всем же похуй.
Ну вот одного я не могу понять. Да, правительство разрешило не понятно почему, да плохое. Но люди то блять чем думают сами? Почему я туда не пошёл, зная что дохренища народу в одном месте ну никак не располагает к социальной дистанции, а все остальные прутся?
Тем более это мероприятие объективно уебищное, неужели оно стоит того, чтобы заболеть и с какой-то вероятностью сдохнуть?
Не стоит недооценивать желание толпы поглазеть на барские игрушки
Не перестаю поражаться насколько же им уже похер на всё - говорят что хотят, даже не пытаясь прилично и адекватно выглядеть, будто не представитель государства, а представитель палатки на рынке. Такое чувство что он уже на спор с кем-то эту херню говорит ради лулзов.
И самое удивительное, что тексты подобные моему, люди писали ещё лет 10 назад.