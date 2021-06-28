Австралийцы голыми потерялись в заповеднике — они убежали с дикого пляжа, когда их напугал олень
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Обоих оштрафовали за нарушение антиковидных норм.
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Два жителя Нового Южного Уэльса позвонили в экстренные службы и сообщили, что потерялись в Королевском национальном парке. На поиски направили вертолёт и 18 спасателей. Они нашли голого мужчину с одним рюкзаком на пешеходной дорожке, второго «частично одетого» отыскали неподалеку в лесу. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник полиции штата Мик Фуллер.
Мужчины сказали, что они загорали на диком пляже, когда к ним вышел олень — они испугались, побежали в лес и потерялись. После спасения каждого оштрафовали на тысячу австралийских долларов за нарушение антиковидных норм. В регионе Большой Сидней объявили локдаун, жителям нельзя покидать его без важных оснований — поход на пляж не посчитали такой причиной.
Начальник полиции Нового Южного Уэльса назвал заблудившихся мужчин идиотами.