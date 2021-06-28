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Новости
yannlll

Австралийцы голыми потерялись в заповеднике — они убежали с дикого пляжа, когда их напугал олень Статьи редакции

Обоих оштрафовали за нарушение антиковидных норм.

5 5 комментариев
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Олень в Королевском национальном парке Австралии Фото Janie Barrett

Два жителя Нового Южного Уэльса позвонили в экстренные службы и сообщили, что потерялись в Королевском национальном парке. На поиски направили вертолёт и 18 спасателей. Они нашли голого мужчину с одним рюкзаком на пешеходной дорожке, второго «частично одетого» отыскали неподалеку в лесу. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник полиции штата Мик Фуллер.

Спасатели ночью ищут в лесу двух мужчин, которые заблудились в начале дня  Фото 9news

Мужчины сказали, что они загорали на диком пляже, когда к ним вышел олень — они испугались, побежали в лес и потерялись. После спасения каждого оштрафовали на тысячу австралийских долларов за нарушение антиковидных норм. В регионе Большой Сидней объявили локдаун, жителям нельзя покидать его без важных оснований — поход на пляж не посчитали такой причиной.

Начальник полиции штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер Фото «Би-Би-Си»

Начальник полиции Нового Южного Уэльса назвал заблудившихся мужчин идиотами.

Трудно придумать закон против идиотов. Эти двое вышли из дома без уважительной причины, сознательно подвергая других риску, отвлекли спасателей от важных дел. Им должно быть стыдно.

Мик Фуллер

#новости #происшествия #австралия

5 5 комментариев
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Комплексный холод

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Пофиксил

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Санитарный калькулятор

2

 Начальник полиции Нового Южного Уэльса назвал заблудившихся мужчин идиотами.

из него бы получился неплохой президент РБ или РФ

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мЕдь

0

Австралийцы: не боятся стрёмных насекомых
Они же: ааааа, ебать, олень

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Павел Каташев

0

Австралийцы и 18 спасателей, кадры оперативной съемки

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Интенсивный жар

0

Это были тжшники из лиги тупых.

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