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Новости
Артём Мазанов

Сколько москвичей получили QR-коды за три дня работы сервиса Статьи редакции

Статистика Оперштаба Москвы.

14 14 комментариев
841 просмотров
2,5 миллиона
москвичей получили QR-коды для посещения ресторанов

Почти 2,5 миллиона человек в Москве получили за три дня QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Об этом сообщил Оперштаб Москвы.

Те, у кого возникли сложности, оставили почти 19 тысяч обращений в техподдержку:

  • У 9% авторов обращений с момента выздоровления прошло более шести месяцев;

  • 8% на самом деле не делали прививку;

  • 5% привились только одним компонентом;

  • 4% болеют;

Власти также рассказали, что цифровые сертификаты для посещения кафе и ресторанов выдали и тем, кто узнал о заражении коронавирусом после теста на антитела.

28 июня к кафе и рестораны Москвы начали пускать по QR-кодам. Их выдают на mos.ru, ресурсе ЕМИАС.инфо, на портале «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре городской поликлиники.

#цифры

14 14 комментариев
2
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14 комментариев
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Неподвижный диод

13

ситуация. на работе столовка работает без куар-кодов и она ЗАБИТА НАХУЙ ЛЮДЬМИ.
при этом обед-буфет внизу (кафе такое) работает по куар-кодам, в зале - пустота, один я сидел со своим кодом. зато они работают на вынос. и вот на вынос народ стоит ждет свои заказы ЁБАНОЙ ТОЛПОЙ
внимание, вопрос

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Неподвижный диод

Неподвижный
22

похуй, не будет вопроса, заебало всё

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мЕдь

Неподвижный
0

Да давай уже. Чё начинаешь. 

Ответить

Солнечный вентилятор

4

сколько ж народу в москве ходит жрать в заведения, пиздец

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Кирилл Вселенский

Солнечный
0

Больше всех работает больше всех жрет

Ответить

Солнечный вентилятор

Кирилл
0

это не «больше всех»

Ответить

мЕдь

Солнечный
0

А где жрать?

Ответить

Максим Шпилёв

мЕдь
0

на кухне

Ответить

мЕдь

0

цифровые сертификаты для посещения кафе и ресторанов выдали и тем, кто узнал о заражении коронавирусом после теста на антитела

Ну это что-то странное. Так с антителами можно наврать, что болел недавно, хотя болел давно. 

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Неподвижный диод

мЕдь
0

я удалил этот комент

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Неподвижный диод

Неподвижный
0

потому что могу

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Evgeny

0

Для удобства показа QR, сделал сервис https://covidwallet.ru

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Кирилл Вселенский

Evgeny
0

Хочу в мачку, это сервис про зеленый свет я надеюсь???

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Sergejs Fedotovs

0

Хренасе, в моей стране население чуть больше, никак не могут придумать, как ещё убедить людей вакцинировался - только четверть убедили. Надо им мастер-класс у Собянина брать

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