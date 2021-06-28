Сколько москвичей получили QR-коды за три дня работы сервиса Статьи редакции
Статистика Оперштаба Москвы.
Почти 2,5 миллиона человек в Москве получили за три дня QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Об этом сообщил Оперштаб Москвы.
Те, у кого возникли сложности, оставили почти 19 тысяч обращений в техподдержку:
- У 9% авторов обращений с момента выздоровления прошло более шести месяцев;
8% на самом деле не делали прививку;
5% привились только одним компонентом;
- 4% болеют;
Власти также рассказали, что цифровые сертификаты для посещения кафе и ресторанов выдали и тем, кто узнал о заражении коронавирусом после теста на антитела.
28 июня к кафе и рестораны Москвы начали пускать по QR-кодам. Их выдают на mos.ru, ресурсе ЕМИАС.инфо, на портале «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре городской поликлиники.
ситуация. на работе столовка работает без куар-кодов и она ЗАБИТА НАХУЙ ЛЮДЬМИ.
при этом обед-буфет внизу (кафе такое) работает по куар-кодам, в зале - пустота, один я сидел со своим кодом. зато они работают на вынос. и вот на вынос народ стоит ждет свои заказы ЁБАНОЙ ТОЛПОЙ
внимание, вопрос
похуй, не будет вопроса, заебало всё
Больше всех работает больше всех жрет
цифровые сертификаты для посещения кафе и ресторанов выдали и тем, кто узнал о заражении коронавирусом после теста на антитела
Ну это что-то странное. Так с антителами можно наврать, что болел недавно, хотя болел давно.
Неподвижный диод
я удалил этот комент
Для удобства показа QR, сделал сервис https://covidwallet.ru
Хренасе, в моей стране население чуть больше, никак не могут придумать, как ещё убедить людей вакцинировался - только четверть убедили. Надо им мастер-класс у Собянина брать